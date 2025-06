Y con el arranque del periodo extraordinario de sesiones en el Senado de la República el pasado lunes, el cual se llevará a cabo del 23 de junio al 2 de julio, muy seguramente se vendrá la aprobación al vapor de reformas, algunas de ellas secundarias a las ya aprobadas en materia constitucional, lo equivalente a las "letras chiquitas" de los contratos por los que el cliente nunca gana. Durante estos días, el Senado discutirá y votará reformas constitucionales que ya cuentan con dictamen, entre las que se incluyen la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que contempla al menos 50 modificaciones producto de los conversatorios realizados en mayo, es decir, la llamada "Ley Mordaza". También las reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y a la Ley Federal de Competencia Económica. La Reforma en materia de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y la Reforma a los artículos 53 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. También aprobarán otras menos escandalosas como la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, la Reforma en materia de igualdad sustantiva y reconocimiento a mujeres que han transformado la nación, la Reforma en materia de protección y cuidado animal (Ley General de Vida Silvestre) y la Reforma en materia de comercio de especies protegidas. Ya veremos y diremos si los senadores guindas al menos se toman la molestia de leerlas antes de aprobarlas para saber al menos de qué tratan porque luego en La Laguna la chismosa prensa les pregunta y no tienen ni la menor idea.

Nuestros subagentes con chalecos guindas nos reportan que la presidenta nacional de Morena, María Luisa Alcalde, ya se alista para el 2026 en las elecciones 'huérfanas' que se llevarán a cabo en Coahuila para renovar el Congreso local y seguramente no quiere que le repitan la dosis que le dieron en Durango. Cuentan nuestros subagentes que han estado llamando con toda discreción a los actores políticos morenistas de Coahuila con ese propósito. Lo cierto es que las divisiones están al orden del día y Morena no ha logrado 'cuajar' en Coahuila, pues si no están metidos en guerras viscerales como en el caso de la senadora, Cecilia Guadiana y Alejandra Salazar, regidora en Saltillo, sirven como monigotes como sucede con regidores de la 4T en Torreón que aprobaron el crédito de Simas Torreón sin chistar y donde hay más voces de oposición en el mismo PRI que en Morena. Por su parte, Shamir Fernández parece más preocupado por entrar a la nómina federal que en señalar la problemática de Torreón. Los esfuerzos son aislados, aunque no pocos visualizan al senador más que chido, Luis Fernando Salazar, quien ya anda picando piedra y realizó una denuncia formal en fiscalía, UIF y la FGR por un presunto fraude por 66 millones de pesos en Simas Torreón y también por ahí suena el nombre del frenético diputado local, Antonio Attolini Murra, que cada que sube a tribuna es para pedir la salida del bien boleado alcalde de Torreón, aunque para alegría de muchos presentes en el Congreso en la última sesión lo censuraron. Nuestros subagentes no duermen por la duda de saber si "Andy" López Beltrán también se vendrá a vacacionar a Coahuila en 2026 como lo hizo en Durango.

Y hablando del senador Luis Fernando Salazar, al parecer ya le encontró la gracia a las redes sociales, y nos comentan que ya empezó a realizar algunas travesuras contra el gobierno del alcalde del calzado impoluto de Torreón como 'pinta virtual' en el edificio más caro de la ciudad con un mensaje más claro para el edil torreonense: "Renuncia Román". Otro de los desmanes que hizo fue correr el rumor de la presencia de personal de la Unidad de Inteligencia Financiera mejor conocida como "UIF" que trae a todos los del 'team Román' temblando respecto a si será verdad que ya se está revisando las facturas de empresas con tintes espectrales y las casas abandonadas que sirven como domicilio fiscal para ese fin. Un desacierto del senador, dicen nuestros subagentes a quienes nada les embona, fue llevar bolsas de agua de 5 litros a las colonias, pues comentan que quizá habría sido más atinado llevarles una pipa en atención al desabasto, aunque por obvias razones no deja de ser facultad y obligación del Simas y del Municipio acercar estas pesadas unidades a las colonias donde no se cuente con el vital líquido en la red pública, siendo éste, además, de un derecho humano un servicio establecido como parte de las obligaciones en la Constitución y cobrado puntualmente en el recibo cada mes.

Nuestros subagentes que les gusta resolver sudokus, se dieron a la tarea de indagar dónde se quedó atorado el seguimiento a las Observaciones que realizó la Auditoría Superior del Estado, donde cobra Manuel Rodríguez Briones para los ejercicios 2022 y 2023 del municipio de Torreón que en total suman un monto de más de 500 millones de pesos. Dicen que los que le saben al tema, que el freno a los avances del caso Torreón viene por parte de la diputada local Edna Dávalos encargada de la comisión de Auditoría y Cuenta Pública quien ha recibido al menos el informe de 2 denuncias, una el 25 de abril de 2025 y otra el 8 de mayo que ha hecho la ASE al municipio de Torreón a la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Karla Samperio, por las inconsistencias en la Cuenta Pública y por mucho, dicen los subagentes, que diga el Tesorero municipal, Óscar Lujan a la odiosa prensa sobre que están 'solventadas', la realidad es que la ASE es la que da el visto bueno a la papelería que mande el Tesorero municipal. Dicen que las denuncias de la ASE ante la Fiscalía Anticorrupción fueron informadas a la diputada Dávalos que tiene el deber con la ciudadanía de Coahuila, no con un grupo político es parte de un berrinche personal, pues no fue la elegida para ser candidata a la alcaldía por Arteaga. La pregunta es, ¿Por qué tanto entusiasmo en señalar a Frontera y General Cepeda?, ¿Y de los demás municipios, cuándo va a informar y pedir cuentas la diputada?

Con el calor que no se aguanta, nuestros subagentes siguen viendo largas filas en el área de Garantías ahí en el sótano donde paga las multas el sufrido ciudadano gracias al buen trabajo del hombre las mil chambas, Luis Morales Cortés, que tiene trabajando a sus muchachos a mil por hora. Los subagentes infiltrados en las filas no se explican por qué el pago no se hace con mayor celeridad y por qué simplemente la cola no avanza, y como no se pudieron quedar con la duda, subieron a la planta baja y vieron al personal de Garantías, que en su mayoría es sindicalizado, sentados y charlando muy quitados de la pena como si no tuvieran nada mejor qué hacer. Dicen los que saben que la protección que tienen les permite tomarse esas confianzas, incluso, para solucionar el problema se ha tenido que traer a Garantías a trabajadores de confianza para suplir a los ausentes, pero el problema es que son inexpertos y no le saben al sistema y para colmo de males, como si una nube negra estuviera enclavada en el edificio más caro, los elevadores se descompusieron. Lo increíble, parece que regresamos a 1990 en donde no había digitalización. Mal.

Los que adelantaron las campañas son la diputada federal priísta, Verónica Martínez y el diputado local panista, Gerardo Aguado, quienes los fines de semana se han dedicado a repartir también agua en pipas por toda la ciudad de Torreón. ¿Con esto estarán reconociendo el problema interno que tiene Simas Torreón? En fin, por lo pronto los dos políticos, ambos presidentes de sus partidos, ya se perfilan para la alcaldía de Torreón aunque al interior vivan en un infierno. Nuestros subagentes insisten en que entre los verdugos de 'Quillo', como le conocen al diputado local, se encuentra además del diputado federal, Guillermo Anaya, como ya se había dicho en una pasada entrega, el diputado federal, Marcelo Torres. Mientras tanto a Verónica Martínez también se le vio en las chismosas redes sociales entregando 'un taco' a los familiares de hospitales, nuestros subagentes consideran que no le haría daño acercarse un poquito más al "Góber" echado Pa' delante. Los envidiosos subagentes tampoco han dejado de comentar las carnes asadas que realiza en su casa en compañía del presidente nacional del PRI, 'Alito' Moreno y donde departe también con el diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez. Dicen que el que sirve a dos amos con uno queda mal.

Allende el Nazas, en la Ciudad Jardín, los que parecen siguen enganchados con los resultados de la pasada jornada electoral del primero de Junio son los grupos de morenistas simpatizantes de Flora Leal y los del grupo de Gerita Medrano. Y es que a los primeros no se les olvidó aquella transmisión "en vivo" de los primeros días de Junio que desde las chismosas redes sociales hizo Gerita en donde sin tapujos y diciendo "adiós" a las formas más clásicas de diplomacia que Flora perdió "por su soberbia" mientras que uno que otro chismosillo que veía el video lo llamó vendido y hasta le pedían que se saliera de Morena. Por supuesto, Gerita hasta los retó diciendo que no se va a salir de un movimiento que le ha costado y al cual le ha metido dinero y además señaló que es guinda de corazón. La "guerra sucia" no se hizo esperar y las huestes de Flora reaccionaron también en redes sociales posteando una foto pasada de Gerita sosteniendo un arma conocida como "Cuerno de Chivo" acompañada de un montón de linduras con respecto al regidor y gestor social que, hay que decirlo, tiene la sangre tan liviana que según cuentan los chismosos subagentes la gente pasó por alto este "detalle". ¿El "juguete" de alto calibre será prestado o de su propiedad?