Verdades y Rumores

¿Qué tendrá que esconder el Auditor Superior del Estado de Coahuila, Manuel Ramírez Briones? es lo que se preguntan nuestros subagentes, el funcionario público asistió a la séptima graduación de Licenciatura en Contaduría Pública a través del Modelo por Competencias, un convenio entre UAdeC y Auditoría Superior del Estado y por más que la odiosa prensa se acercó para preguntarle sobre los grandes temas que le atañen a Coahuila como las observaciones que le han realizado a los municipios, al estado y hasta otras instituciones con recursos públicos y en donde todo ha quedado en 'el sueño de los justos' o en el limbo ya recientemente declarado inexistente. Dicen los subagentes que llama la atención que siendo funcionario público que le paga el ciudadano 120 mil pesos al mes para que revise las cuentas públicas sea tan poco accesible y localizable. Ni la presidenta.

Dicen nuestros subagentes que dicen saber de economía, que una de las principales armas que tienen los gobiernos para enfrentar procesos recesivos como el que viene a causa de las 'trumpadas' es impulsar el desarrollo de infraestructura, tal y como estamos viendo ahora con el 'gober' Echado Pa' Delante que anda duro y dale buscando recursos federales y estirando la liga en finanzas estatales para construir puentes, pasos a desnivel, cuarteles y todo lo que se asemeje en generar empleos. Como quien dice cerrar la pinza en los puntos clave: seguridad y empleo. Por eso, no quedan claras las manifestaciones ambientalistas en donde se rasgan las vestiduras por los árboles que tendrán que quitar para la construcción del Sistema Vial Abastos-Independencia, unos los van a trasplantar y otros, los que están viejos y enfermos se tendrán que talar, según reportó Miguel Algara, titular de la SIDUM. Es cierto, la ciudad pide a gritos más vegetación, pero también necesita empleos. Por cierto, nos reportan además que ya el programa 'Torreón más Verde' de la dirección de Medio Ambiente cuenta con un vivero con 237 árboles que habrán de sustituir los 47 que ya están secos, para despejar el área en la que se construirá el nuevo sistema vial Abastos-Independencia. Por lo que, nuestros subagentes estarán al pendiente de que sí se planten y sobre todo que la obra vial cumpla su cometido en términos de desarrollo sustentable…

■■■■■

Nuestros subagentes, atentos a los movimientos al interior de Morena en Coahuila, se enteraron de la junta que tuvo el presidente del Movimiento en Coahuila, Diego del Bosque, quien acudió con el pretexto de la evaluación de la polémica elección judicial realizada el pasado primero de junio en todo el país. Aunque muy gustoso llegó don Diego para presumir el 24 por ciento de participación que tuvo Coahuila en la elección, muy por encima del 12 por ciento registrado a nivel nacional, aunque en estados como Durango que fue de menos del promedio, los jefes máximos le bajaron los humos ya que en la capital de smog están conscientes que fue por la movilización y promoción que realizó por parte del gobierno del Estado; algo que fue un compromiso que pactó el 'Góber' echado Pa' delante con la presidenta y al parecer cumplió más que los gobernadores guindas. Dicen nuestros subagentes que en Palacio Nacional saben que la elevada participación se debió a que fue un 50 por ciento movilización de Morena y otro 50 de los fieles priístas que fueron a validar la elección del Poder Judicial del Estado como un guiño a quien lleva las riendas en el país.

■■■■■

Otro de los asuntos tratados en Morena con todos los presidentes estatales, no menos importantes a donde asistió Del Bosque, dicen nuestros subagentes disfrazados llaveros de 'Amlitos' fue pedirle a los guindas de Coahuila que 'guarden la cordura y la armonía' previo a las elecciones de candidatos para 2026, donde se renueva el Congreso Estatal y 'no se anden con campañas adelantadas y protagonismos desmesurados', ni mucho menos dándose patadas debajo de la mesa para pelear distritos ya que al final de cuentas no saben aún si el distrito sea pelado por el partido con el que se haga alianza que en este caso, seguro será el Partido del Trabajo. Y es que la elección del Congreso local de Coahuila toma relevancia ya que será la primera elección huérfana que enfrentará el 'Góber' echado Pa' delante, que encabeza uno de los dos, o quizás único, bastiones priístas que quedan en el país. Y es que ya el año que entra, para que no extrañe las campañas primaverales, andarán promocionándose ahora por el lado de Coahuila alrededor de 50 candidatos por todo el estado por ganarse uno de los 16 curules del Congreso estatal que actualmente está controlado por el PRI en alianza con Acción Nacional y además se otorgarán 9 diputaciones plurinominales, por lo que está en juego el arraigo de Morena en Coahuila y desde luego, será como una especie de refrendo del gobierno de Manolo Jiménez Salinas. Y aunque todavía no arranca esto ya se escuchan algunos nombres. Veremos y diremos.

■■■■■

Los subagentes disfrazados de tarjetas y chalecos guindas nos informaron que luego de que iniciaron el año de la greña, ahora resulta que el diputado local, Antonio Attolini, y el delegado de Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, son buenos amigos. Y como parte de este club de amigos morenistas, también está el senador, Luis Fernando Salazar, a quien dijo el delegado tamaulipeco, no ha podido saludar y que únicamente se lo encontró en el Senado acompañando a su novia, la senadora Cecilia Guadiana. "Somos muy buenos amigos con el diputado, hemos trabajado juntos y estamos platicando en muchos proyectos… No he tenido la oportunidad de ver al senador", dijo recientemente en su gira por La Laguna. También aseguró desconocer el origen de chismes de desencuentros, pues ellos se han reunido un montón de veces, incluso para trabajar para promocionar el Proceso del Poder Judicial. Adelantó que no descarta que se trabaje de la mano para los próximos procesos electorales que se vivan en la entidad, en donde esperan pintar de guinda a Coahuila. Por cierto, hablando de guindas el senador Luis Fernando Salazar recientemente se le vio visitando a Pablo Gómez, titular de la UIF y para quien no se lo crea, asegura que será en cuestión de semanas que se verán avances precisos en la denuncia que puso contra Simas Torreón por el desvío de al menos 66 millones de pesos. Caramba, cómo es la vida.

■■■■■

Nuestros subagentes de San Pedro de las Colonias, quienes dieron cuenta de las irregularidades que pasaban en la Unidad del ISSSTE de ese municipio, nos reportan que ni la influencia de ser 'amigos de Martí Batres', ni las exigencias de Miroslava Sánchez, morenista y exdiputada federal quien tras su paso por la política ahora es burócrata federal (con un sueldo de hasta 70 mil pesos mensuales), ni las presiones a la chismosa prensa pudieron detener el despido de Cuauhtémoc Rangel quien fungía como director general del ISSSTE en ese municipio. Cuentan nuestros subagentes que previamente hasta una manifestación hubo por las irregularidades que ahí se presentan como: falta de personal médico, priorizar la atención a pacientes que son familiares de funcionarios que ocupan cargos en el Estado y Municipio aún cuando los diagnósticos no eran de urgencia, plazas otorgadas a personas allegadas a la dirección en contubernio con el Sindicato que ni siquiera se presentan a trabajar, entre una larga lista. Dicen los subagentes que tanta fue la molestia de la queja ciudadana que se hizo a la odiosa prensa que hubo hasta amenazas y exigencias por parte de Rangel señalando que era la doctora Miroslava Sánchez desde la ciudad de México quien exigía los nombres de las personas que denunciaron para tomar acciones al respecto. Lo cierto es que la deficiencia en el ISSSTE de San Pedro no es nueva, directores van, sexenios vienen y no se mejora el servicio. Ya veremos y diremos si hay algún cambio.

■■■■■

Gran incertidumbre y desconfianza existe entre los directores y regidores del edificio más caro de Torreón luego de los 'regaños' que les dio el bien boleado alcalde, quien señala que en lugar de que ellos lo defiendan de los embates siempre tiene que ser él quien ponga la cara, además de sostener lo insostenible. Dicen los subagentes que en reciente reunión de todos los actores políticos de la administración de don Román Alberto Cepeda se lograron algunos acuerdos, aunque sólo de dientes para afuera pues todos traen ya sus aspiraciones personales. Así, mientras entre los regidores reina la hipocresía y las puñaladas traperas, los funcionarios municipales hacen de las direcciones a su cargo su propio feudo donde solo 'sacan agua para su molino'. La poca armonía y los problemas de toda índole que ha tenido la administración en esta segunda temporada desencadenó una serie de supersticiones respecto a que hay "trabajos" de magia negra que se han apoderado de los pasillos del edificio más caro de Torreón pero lo más chistoso es que hay funcionarios que han sido vistos en una especie de escuela de artes oscuras ubicada en Valle Oriente y algunos podrían sorprenderse de quién se trata pero otros ya no. Lo que hace la gente para disfrazar su ineptitud.

■■■■■

Allende el Nazas por fin les hizo justicia la revolución a los Bomberos, allá en Ciudad Jardín, quienes tenían décadas pidiendo un espacio digno o un nuevo edificio de Bomberos y Protección Civil, toda vez que en su tiempo la expresidenta municipal, doña María Luisa González Achem nada mas los voló con el anuncio de un proyecto que al final no se ejecutó y fue hasta ahora que el presidente de Lerdo, Homero Martínez entregó esta obra realizada con recursos cien por ciento municipales y para la cual recibió el acompañamiento del "Góber" que no canta mal las rancheras, quien también estuvo inaugurando un pozo de agua en la zona rural para el cual esta vez sí hubo aportación estatal y mucho (mucho) le agradeció don Homero. El mismo día en Gómez Palacio, igualmente don Esteban Villegas estuvo acompañando de la presidenta municipal, doña Lety Herrera, en la entrega del bulevar Rebollo Acosta, otra obra con recursos cien por ciento municipales. Lo más raro es que para esta visita de don Esteban Villegas no se citó a los chismosos de los medios de comunicación, seguramente por liosos, por lo que la cobertura, dicen, fue "virtual", algo extraño considerando que regularmente los gobiernos lo que más buscan son reflectores. ¿Le habrán preguntado algo incómodo a don Esteban en la penúltima visita? ¿O será parte de la acostumbrada Política de las Avestruces del Gobierno de Durango? Por cierto, los subagentes disfrazados de conductores y peatones vieron con muy buenos ojos que ya se han estado plantando arbolitos en el bulevar Rebollo Acosta pues todo mundo sabe que lo que más le hace falta a Gómez Palacio son árboles y áreas verdes, claro, además de pavimento por mucho que el director de Obras Públicas Juan Salazar se llene la boca hablando del "histórico programa de pavimentación" que dice mantener. Ojalá y se diera la vuelta a las colonias que se ubican atrás de la Central de Abastos donde lo que queda del pavimento está para llorar.