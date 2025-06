Quien después de dar sendas declaraciones donde señaló que a ‘Coahuila no entran los sindicatos malandrines’ ahora volvió a precisar que la ‘seguridad no se negocia ’fue el ‘Góber’ echado Pa’delante, quien además recién anunció la construcción de 15 cuarteles, muy seguramente para blindar Coahuila, toda vez que en Durango no se nota demasiado interés de hacer algo. Sólo en el primer cuartel, en Coahuila, invertirán 13.8 millones de pesos por lo que haga cuentas de cuánto será la inversión proyectada en este rubro. ¿Y cómo no le va a preocupar la seguridad a Manolo? Si justo es una pieza clave no solo para atraer sino para mantener inversiones extranjeras tras la problemática que se viene con la política económica de Donald Trump de repatriar automotrices, frenar el ganado y aplicar aranceles en mercados específicos como el acero. Dicen los subagentes que este segundo semestre del año estará complicado para el país quien ya enfrenta los primeros signos recesivos.

En un capítulo más de La Ley y el Orden, Unidad Coahuila, los subagentes sacaron su calculadora y se pusieron a hacer números referentes a las famosas maquinitas ‘tragamonedas’ ya que el pasado sábado 14 de junio mediante un operativo conjunto entre la Marina y la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Coahuila incautaron 61 de un estimado de 120 y de un solo ‘inversionista’.

Comentan los que saben que el negocio viene de un enlace directo de Sinaloa y la renta por mantenerlas en Torreón es de 6 mil pesos por maquinita, por lo que una proyección de nuestros subagentes es que la ganancia era de 700 mil pesos al mes para los vivillos que tienen estos negocios. Llamó la atención que en este operativo no participó la Policía Municipal y según los infiltrados subagentes los dejaron fuera para evitar “fugas de información” o como quien dice ‘un pitazo’ a los rentistas de los llamados mini casinos, mismos que al parecer se hicieron invisibles para algunos funcionarios municipales, de tal suerte qué bueno que el mejor lustrado alcalde de Torreón no mete las manos al fuego por nadie. Ese mismo día pero en la capital del sarape y el pulque el fiscal del Estado, Federico Fernández Montañez, puso en marcha otra clase de operativo, quizá denominado ‘Mariachi’ pues las chismosas redes sociales dieron cuenta del ‘palomazo’ que se aventó, muy enamorado y con flores en mano y la prensa del corazón nos comenta que muy pronto dejará la soltería.

************

Y hablando de negocios que “sí dejan” en Torreón está el arrastre de autos “abandonados” que se encuentran estacionados en la vía pública, según nuestros subagentes el personal a cargo en la dirección de Inspección y Verificación tienen la meta de reportar al menos 10 carros diarios, así es que en un descuido se pueden meter a la cochera para arrastrar el vehículo ‘dudoso’ como ya ocurrió con un vehículo cuyo caso anduvo circulando en las chismosas redes sociales en donde se observa claramente que así opera dicha dirección, en asociación con Grúas Silva. Usted se preguntará, suspicaz lector, ¿Por qué tanto interés de limpiar de carros viejos o descompuestos las calles de Torreón? Bueno, porque considerando la meta, en promedio, representan ingresos de unos cien mil pesos a la semana o lo que es lo mismo unos 400 mil al mes. Con la misma vara no se midió a 12 carnicerías que operaban fuera de la norma y que nunca fueron vistas por la Dirección de Inspección y Verificación. Nos comentan que estas carnicerías pagaban una cuota de seis mil pesos a personal con capacidad de tomar decisiones en esa misma dependencia municipal y jamás vieron venir la clausura por parte de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 tras el señalamiento de la dirección de Medio Ambiente a cargo de Marcelo Sánchez Adame por lo que de nada sirvieron los pagos no auditables porque ahora deberán pagar la multa que va de los 20 a los 50 mil pesos.

Viendo lo anterior, una duda que no deja dormir a los subagentes es si estarán ingresando a las arcas municipales los 400 mil pesos que por meta tienen los inspectores que con afán detectan coches abandonados.

************

Nuestros chismosos subagentes infiltrados en el Congreso de Coahuila nos dicen que mucho se ha estado señalando que el diputado federal, Guillermo Anaya Llamas, sería la mano que mece la cuna en el conflicto albiazul mediante el cual los legisladores, Blanca Lamas, Edith Hernández y Alfredo Paredes dieron la espalda al también diputado local, Gerardo Aguado, presidente interino de Acción Nacional, para quitarle la coordinación de la bancada azul. La decisión de los panistas no fue bien vista por los legisladores de la Alianza y hasta por los cercanos al gobierno estatal pues siempre una división prepara el camino para que otras fuerzas políticas avancen. El trasfondo sería el berrinche por la reelección de Elisa Maldonado como dirigente de Acción Nacional en Coahuila tras las elecciones del pasado mes de Abril, por lo que entrará en funciones dentro de tres semanas, cuando el CEN del PAN la ratifique y claro, no prospere la impugnación que metió Blanca Lamas. Para entonces, muy probablemente estos tres legisladores panistas ya se habrán sumado a la marea guinda pues al menos dos de los tres ya recibieron un guiño de Alberto Hurtado, para formar parte de la bancada de Morena. Los subagentes ya preparan sus palomitas para ver cómo los panistas prefieren subirse al tren de la 4T y traicionar sus principios ideológicos antes que reconocer el triunfo del grupo al que pertenecen Sergio Lara, Zermeño y Chuy de León. Sin duda, nadie puede hacer más daño al PAN que los propios panistas.

************

Para quienes están pendientes de los embates del frenético diputado de la 4T, Antonio Attolini, contra la administración municipal de Torreón, encabezada por el alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda, sepan que ya tiene una nueva estrategia para incomodar a su gobierno. Nos cuentan nuestros chismosos subagentes disfrazados de lámpara de mesita de noche que Attoilini Murra se pasó en vela planeando una estrategia integral para lograr su cometido. Ahora cuenta con una plataforma para que los ciudadanos, y principalmente los empleados municipales, puedan denunciar actos de corrupción y además asegura ‘guardará la identidad de quien se lo comparta’.

Esto irá acompañado de una serie de boletines de prensa además del seguimiento puntual del caso Nuevo Mieleras, mismo que derivó en una recomendación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHED) al Municipio, mismo que ya la aceptó. Alístese para ver el show.

************

El Club Santos Laguna trae la suerte volteada y mas allá de la cancha, pues como si no fuera suficiente que el Clausura 2025 fuera el peor torneo en la historia de este club, sumando además la mayor cantidad de derrotas en su historia, con 14 y siendo el último de la clasificación (lo que causó que el ‘Tano’ Ortiz dejara de ser el técnico) ahora la novedad es que cinco futbolistas, entre ellos jugadores en activo y retirados del Club Santos Laguna, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a una presunta defraudación fiscal de 7.4 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) cometidas entre enero y julio de 2017, periodo en el que se habrían utilizado mecanismos para simular pagos de salario mediante primas de riesgo laboral para evadir impuestos.

El caso alcanzaría al empresario, Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, propietario de Santos Laguna, quien ya había sido declarado como prófugo de la justicia por no acudir a una audiencia judicial en la que debía responder por una acusación, también por defraudación fiscal, por más de 17 millones de pesos.

Ojalá que pronto se resuelva la problemática que enfrenta el equipo de la afición de tres ciudades y dos estados, mismo que ha estado atravesando una de sus crisis más agudas y así se reflejó en el reciente homenaje a Oswaldo Sánchez, donde el joven, Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna, fue fuertemente abucheado por la afición lagunera que no perdona y la única forma de acallarla es ganando en la cancha.

************

Allende el Nazas, para los que andan como a 25 cuadras del desfile dando a conocer listas de probables funcionarios en el gabinete de la presidenta electa de la 4T en Gómez Palacio, Betzabé Martínez, los muy cercanos dicen que lo único seguro es que estará contemplada la gente que estuvo sudando la gota gorda durante su campaña. Por supuesto, tendrán cabida aquellos que abandonaron otras fuerzas políticas para apoyarle y que se trajeron gente que al final se reflejó en votos.

También, por ahí anda uno que otro exfuncionario Marinista y Herrerista picando piedra para ver si tienen oportunidad de entrar repetir. El problema ahora es que son muchos los compromisos y no tantas las posiciones, por lo que la cuestión es dónde acomodar a tanta gente que jugó del lado correcto de la historia ahora que se obtuvo el triunfo en la pasada elección, como decía Napoleón Bonaparte “La victoria tiene muchos padres pero la derrota es huérfana”. Por lo pronto “Betza” sigue realizando diversas reuniones con personajes bastante conocidos, todos de La Laguna de Durango y para acallar el chismorreo lo único que adelantó es que serán personas que se distinguirán por su honradez y trabajo.

Ya veremos y diremos si al final los perfiles se apegan a la descripción.

************

En la Ciudad Jardín, los culturosos subagentes infiltrados que fueron testigos del homenaje del Capitán Piloto Aviador, Francisco Sarabia Tinoco, a razón de su 86 aniversario luctuoso, no pudieron evitar notar que ya le hace mucha falta una buena reparación al techo del Museo de Sarabia y no como lo que hicieron así nada más “por donde pase mi suegra” pues se trata de un lugar emblemático de Lerdo con un gran legado y que se ubica además en la entrada del Municipio por lo que es visita obligada para personas tanto de otras partes de La Laguna como de otros estados e incluso extranjeros. Algo que también notaron personas cercanas a los familiares de Sarabia es que por ahí andan algunas cartas y documentos con gran valor sentimental medio extraviados por lo que no estaría demás preguntar a Baltazar Torres Sánchez, jefe del Departamento de Museografía del municipio de Lerdo, en dónde habrán quedado.