Verdades y Rumores

Una fotografía para el recuerdo es la que se tomaron regidores y diputados del PRI en un reconocido hotel de la ciudad de Torreón. Fue con motivo del Día de la Libertad de Expresión que el PRI decidió organizar un desayuno para periodistas, quienes, por cierto, son de muy buen diente. La idea de la diputada federal y presidenta del PRI, Verónica Martínez, era una convivencia informal "con los amigos de la prensa" pero no faltó quien en el edificio más caro de la ciudad se le hiciera más fácil columpiarse de este evento que organizar su propia rueda de prensa para respaldar al bien boleado alcalde. Según contaron la mayoría de los comensales muy penoso ver una señora un tanto nerviosa que trabaja en el Municipio gritarle y manotear al jefe de comunicación social del PRI para anteponer el interés de los regidores de dar su rueda de prensa antes de la convivencia, cuando además todos los invitados ya estaban impacientes por desayunar. Se suponía que sería algo informal, es decir, no pensaban los chismosos medios de comunicación que los iban a poner a trabajar.

Como la mayoría ya se había sentado en las mesas para degustar los sagrados alimentos mientras charlaban con los colegas la señora de marras, en su frustración hasta profirió malas palabras contra los comunicadores diciéndoles "pues entonces siéntense donde les dé su gana". Muy lamentable que en el edificio más caro de la ciudad trabaje gente sin educación. Lo bueno es que de todos modos la diputada federal y presidenta del PRI, Verónica Martínez, no permitió que nadie le robara el foco en su evento y se adueñó del micrófono para de cualquier modo ponerse la camiseta de 'Team' Román, igual que el escudero de don Román en el Congreso local, el diputado Felipe González Miranda, aunque dejaron de lado a los regidores quienes se notaban incómodos.

■■■■■

Dicen nuestros subagentes que el 'golpe seco y directo' que le metió Luis Fernando Salazar, senador por Morena a funcionarios municipales ya está en poder de la Fiscalía del Estado de Coahuila señalando la presunta comisión de los delitos como Peculado, Enriquecimiento Ilícito, simulación sobre bienes obtenidos ilegalmente, entre otros. Según el documento, al que tuvieron acceso nuestros subagentes, se presentaron todas 'las pruebas', según ellos, de la simulación de gasto público. El ahora -no tan chido- pone a Román "N", José "N", José Feliciano "N" y contra quien resulte responsables a investigación, además, el senador también llevó a instancias federales, específicamente, a la Unidad de Inteligencia Financiera el caso, ya que los recursos presuntamente desviados son federales, otorgados por la Conagua. Como las investigaciones pueden durar meses e incluso años esto podría terminar sólo en un golpe de impacto mediático, cosa que es lo que obviamente busca el senador para posicionarse. ¿Y los ciudadanos? Sufriendo cortes, apagones, baja presión de agua y hasta semanas sin contar con ella.

■■■■■

Y como la canción de Joaquín Sabina, 'Lo niego todo' el alcalde mejor boleado dijo que todo lo que está sacando la oposición sobre la presunta red de corrupción es una campaña anticipada para 2027 en busca de la candidatura por Torreón y la carrera por ocupar su silla en el séptimo piso. ¡Ah! Pero eso sí, dijo que no metería las manos al fuego por ningún funcionario ¿Será? A quien prefirió ni nombrarlo fue al fan de Bosé, Antonio Attolini Murra. "Yo no mando mensajes", aseguró el edil, pero ¿Habrá otros mensajeros cerca?

■■■■■

Nuestros subagentes dieron cuenta de la rapidez y transparencia con la que respondió la Dirección de Seguridad Pública de Torreón a cargo de Alfredo Flores Originales tras reconocer que sólo dos recintos estaban vinculados al C2. De inmediato, y tras el exhorto en el Congreso comandado por el diputado guinda Attolini en el que solicitaba a todos los recintos del estado contar con cámaras de vigilancia (luego de la desconocida que le dieron en el concierto de Miguel Bosé) hubo respuesta de la DSPM. El 11 de junio, José Ganem, secretario del Ayuntamiento, acompañado de sus amigos, perdón, de los directivos de Coliseo Centenario y de Flores Originales anunciaron que ya estaban conectados. Dicen los subagentes que sólo faltaba voluntad para llevar a cabo sencillas acciones a favor de la seguridad, es una lástima que haya sido más de un año después de que se había hecho el primer exhorto ya que de haber sido antes ahora sabríamos quien le tumbó el elote a Attolini Murra y le hizo un cariño en la cara a días de su cumpleaños número 35. De todos modos el de la 4T sigue buscando al dueño de la gorra que le propinó el puñetazo, aunque ya hay algunos indicios de su identidad y para muchos será una gran sorpresa.

■■■■■

En la bancada panista del Congreso del Estado de Coahuila ya hubo berrinches, se juntaron los diputados Blanca Lamas, Edith Hernández y Alfredo Paredes para desconocer el liderazgo del diputado, Gerardo Aguado, en la bancada de Acción Nacional y decidieron conformar un nuevo grupo parlamentario denominado Manuel J. Clouthier y dicen rescatar 'los valores y principios' de su sagrado partido. A Gerardo Aguado, quien llegó tarde esta semana a la sesión del Congreso, le cayó como balde de agua fría la decisión de sus compañeros de darle la espalda. Aguado los llamó a la unidad, pues hay que recordar que Acción Nacional entró en Alianza con el PRI por lo que sí, los principios y los valores son importantes, pero también se firmó una alianza con el partido Tricolor cuyos acuerdos también tendrían que respetar. Lo que está de fondo, dicen los subagentes, es que a los diputados no les gustó la reelección de la dirigente estatal del PAN, Elisa Maldonado, que dará continuidad a la alianza con el PRI. Existe la idea de algunos grupos de panistas de sangre muy azul en La Laguna de que les puede ir mejor solos en próximas elecciones y no porque crean que tienen posibilidades de ganar sino para recobrar la confianza ciudadana y de paso no perder el registro pues visto está que cuando van en alianza son menos los simpatizantes del PAN que votan. Ya veremos y diremos si lo consiguen.

■■■■■

Allende el Nazas, nuestros subagentes disfrazados de bancas placeras, nos informaron que quienes intentaron robar reflectores fueron las morenistas, Georgina Solorio, diputada local; Flora Leal, diputada con licencia y excandidata a la Alcaldía de Lerdo e incluso Sandra Sierra, exfuncionaria municipal de Gómez Palacio y activista al hacerse presentes durante la manifestación que organizó una madre desesperada y molesta, tras la liberación del presunto agresor sexual de su hija menor de edad. Y es que en vez de ayudar ya politizaron el tema. Tras la primera manifestación afuera del Palacio de Justicia de Gómez Palacio, donde una madre exigía la destitución de los jueces Margarito Galaviz, Cecilia Fernández y Julio Silva, por otorgar la libertad del presunto agresor, quien permanecía en prisión preventiva desde el 2023, llovieron los videos de inconformidad en las chismosas redes sociales por parte de las de la 4T. Luego, tras el segundo día de manifestación, en la que la madre de la víctima, ahora de 15 años, cerró el Palacio de Justicia y las vialidades aledañas, se presentó Flora Leal. Minutos más tarde, también se hizo presente Sandra Sierra, quien fuera titular del Instituto de la Mujer en la Administración Morenista de Marina Vitela, para cuestionar a las autoridades judiciales la decisión del Tribunal. ¿Será que esas almas piadosas en verdad acudieron al lugar a brindar su apoyo y asesoría a la familia originaria del ejido Los Ángeles, en Lerdo? ¿O simplemente querían ganar reflectores a costa de los problemas de otros?

■■■■■

A los que no les gustó tanto la entrevista del Góber que no canta mal las rancheras con Adela Micha fue a varios dueños de medios de comunicación tanto de la capital de Durango como algunos otros en La Laguna pues el gobierno tiene adeudos con ellos de publicidad de prácticamente todo el año, razón por la cual no evitaron el señalamiento de que una entrevista en La Saga, no cuesta menos de medio millón de pesos que difícilmente Adela le fío. Los envidiosos e interesados subagentes señalaron que en dicha entrevista don Esteban Villegas refirió que Durango es un estado muy seguro, lástima que no se pueda decir lo mismo de La Laguna, donde más valdría que mandara a investigar a varios de los agentes ministeriales estatales de esta localidad y se llevaría una gran sorpresa con respecto a quiénes son sus verdaderos jefes. Otro asunto por el cual la Micha le preguntó a don Esteban fue por la familia de los Cabrera-Sarabia ante lo cual el que no canta mal las rancheras dijo "no son, hasta donde sé, agresivos o violentos contra la ciudadanía". Qué bueno que aclaró eso don Esteban porque entonces quiere decir que la manta que en Sinaloa dejó otra célula rival del Cártel de Sinaloa dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, que responsabilizaba a dicha familia de "toda la violencia en los estados de Durango y Zacatecas. Responsables de asesinatos de personas inocentes, cobros de piso a arrendaderos, minas, prostíbulos, camiones de carga, restaurantes, piratería, constructoras, pollinácea, derechos de agua, etc" era un señalamiento falso de toda la falsedad, un malentendido. Por supuesto, el nerviosismo de don Esteban Villegas se notó cuando dijo que de su parte no le toca andar detrás de los narcos "nada más no nos crucemos", pidió casi a manera de favor. Lo bueno, es que don Esteban también se apresuró a aclarar que cuando el Gobierno se decide a hacer algo "no hay forma que lo aguanten" y que bueno que ya admitió que se trata de una cuestión de voluntad, es decir, solo falta que el Gobierno se decida a poner orden en La Laguna. Con lo que no le fue nada mal a don Esteban y hasta sonreía con los ojos pispiretos fue con los cuestionamientos sobre los resultados electorales que favorecen a su partido en Durango, estado hasta donde "Andy" López se fue a vivir por la coyuntura electoral y ni así le ganó en la capital. Don Esteban se limitó a decir lo que ya quedó demostrado en Morena "Andrés Manuel solo hay uno" ¡Auch!