Nuestros subagentes cegados por la justicia que brilla en Coahuila y Durango nos reportan que casi termina este proceso de simulación de elección del Poder Judicial que se vivió el pasado 1 de junio y los cargos a nivel federal avanzan más rápido de lo previsto. La 4T presume a Hugo Aguilar Ortiz como quien será el primer ‘indígena’ en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tal aseveración de los guindas sorprende pues los chismosos subagentes no dan crédito de que se les haya escapado que don Benito Juárez ya desempeñó ese mismo cargo en 1857por lo que no, no es el primer indígena en ocupar ese cargo pues se le adelantó don Benito nada más por168 años y, además es claramente mestizo como el 80% de los mexicanos. En fin, los que ya están totalmente definidos, pero tendrán que esperarse hasta el 1 de agosto son los cargos del Poder Judicial del Estado de Coahuila y curiosamente será Miguel Mery Ayup, el presidente (del Poder Judicial, aclarando) ya que estaba en las tres planillas y al igual que a nivel Federal ganaron las apuestas del Ejecutivo en el país las propuestas del equipo de Claudia Sheinbaum y en Coahuila los que propuso el‘ Góber’ Echado Pa’ Delante.

Quien llamó la atención además fue el nombre de Jesús Homero Flores Mier, que formará parte del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila quien era consejero en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y que fuera cuestionado al estar relacionado con los exgobernadores Humberto y Rubén Moreira Valdez. Por cierto, en Durango, como era un candidato para los 49 puestos ya sabíamos hasta quiénes iban a quedar antes de las elecciones y por lo menos no hubo sorpresas ni ocurrencias en la designación que estuvo más planchada que la camisa de don Esteban Villegas.

************

Dicen los subagentes, que los que de plano andan armados con uñas y dientes, y ya hacen una seria competencia a los tránsitos de Vialidad en eso de convertirse en la principal fuente de recaudación municipal es la Dirección de Inspección y Verificación del Municipio, lo mismo clausuran casas con menudo clandestino como clausuran bares y aunque unos los abren al siguiente día otros tardan hasta una semana en regularizarse como fue el caso del bar ‘La Chula’. De nueva cuenta en el Paseo Morelos y tras una riña en el bar ‘La Famosa’, a las 2 de la mañana, es decir, fuera de horario en donde hubo un descalabrado se procedió a clausurar y ¡oh! Sorpresa se abrió mágicamente al día siguiente, como si nada hubiera pasado, dicen que la celeridad aplicada en este caso particular fue un favor a una regidora ligada a un empresario. Los subagentes nada más no encuentran el punto a esa dirección para que se vuelva en un verdadero órgano regulador municipal. Su antecesor Raúl Rodríguez, cometió el error de prestarse a las travesurillas y negocios de Natalia Fernández, hoy regidora y antes secretaria del Ayuntamiento que terminó en un escándalo que estuvo a punto de frenar la entrada de la gasolinera de la marca Costco. Hoy, el actual director, recomendación de Ernesto Cepeda, brilla por su ausencia y los inspectores hacen lo que lo que mejor les parece, por lo que es algo parecido a Disneylandia. Los malvibrosos señalan que incluso ya están a punto de generarle un nuevo problema con el gobierno del estado toda vez que aseguran que clausuraron dos expendios y unas misceláneas de funcionarios estatales, lo que podría abrir otro frente entre las dos instancias de gobierno.

************

Y en ecos del concierto de Miguel Bosé y el golpe mediático que se llevó el diputado guinda Antonio Attolini las investigaciones de la Fiscalía continúan y aquí es donde viene lo interesante más allá del chisme morboso. Nuestros subagentes nos relatan que “casual” el Coliseo Centenario sólo tiene cámara de vigilancia con duración de 24 horas las cuales no están conectadas al C2, como lo había prometido el municipio tras el accidente de enero de 2024 en donde arrollaron a varios aficionados del Monterrey y donde una regia perdió la vida frente al TSM. El que a un año y medio después de la tragedia el C2 siga sin estar conectado a las cámaras de vigilancia de los de los principales recintos es importante porque más allá del show armado para Attolini y de la identidad “misteriosa” de su agresor, todos se preguntan ¿Qué pueden esperar los ciudadanos si se da una agresión de esta naturaleza o de mayores proporciones en el Coliseo o en cualquier otro sitio de espectáculos? Por cierto, nuestros subagentes aseguran que algunas autoridades municipales podrían estar citadas a declarar ya que se encontraban en ese mismo recinto, ¿de quién se tratará? Quien lanzó una bomba contra el alcalde mejor lustrado, Román Cepeda, el secretario del Ayuntamiento Pepe Gánem y su chofer, Feliciano Hernández fue el senador más que chido Luis Fernando Salazar con lo que ya levanta la mano abiertamente por la candidatura a la alcaldía de Torreón. La denuncia y las pruebas fueron claras se tratan de presuntos actos de corrupción con recursos del Sistema Municipal y Saneamiento (Simas) de Torreón por el orden de 66 millones de pesos. El senador por Morena señaló a la odiosa prensa que todo sería presentado ante las instancias federales y en la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila, lo cual ocurrió el mismo 9 de junio según las redes sociales del senador. Por supuesto, las autoridades municipales se limitan a decir que “todo es mentira” pero nada más no explican el por qué las oficinas de la empresa que factura al Simas, (Grupo Integrador de Servicios de Edificación, S. A. de C.V.) ubicadas en Avenida Morelos No.

2324, Oriente, están vacías y de acuerdo con la información del SAT no existen gastos de operación y ni pagos de nómina reportados y si no hay nómina pues menos van a tener Sindicato y si prácticamente tienen tintes “espectrales” pues difícilmente van a efectuar las tareas de mantenimiento de los pozos por las cuales facturan y ahí están solas las oficinas para el que quiera ir a constatar.

Más raro es que la licitación pública se lanzó y adjudicó el contrato cuando el Simas estaba acéfalo, por lo que no deja de extrañar que se hayan autorizado 8 facturas por día en el mes de enero en este organismo descentralizado para esta empresa. El problema le cae a Roberto Escalante, gerente general de Simas, quien fue nombrado a finales de enero y le habrá de tocar bailar con la más fea, bailadora que le asignó Eduardo Terrazas que ahora la hace como contralor municipal. Lo bueno para el Ayuntamiento es que la denuncia se presentó en la Fiscalía Anticorrupción donde nunca nada procede, es decir, es como un grito en el desierto.

************

El gobernador más ausente que ha tenido La Laguna posiblemente sea el “Góber” que no canta mal las rancheras, desde marzo que no se le ve por estos lares, ni siquiera cuando diversos sectores de la sociedad han pedido abiertamente tener un diálogo con él por temas relacionados con la seguridad. Claro que existen muchas formas de estar presente, una de ellas es resolviendo a la distancia los conflictos. El problema es que ya sean campesinos, productores, empresarios, etcétera, la política de los avestruces es la misma aplicada y para muestra un botón, mientras el Gobierno de Durango vive en otra realidad y continúa presumiendo sus cifras alegres respecto a la incidencia delictiva, que ya sabemos se basa en las carpetas de investigación abiertas en Fiscalía, en La Laguna no pasa una semana sin quejas por temas relacionadas con la seguridad, quejas públicas con nombres y apellidos. Quizá el mandatario no tiene claro que la sociedad que gobierna no confía en las instituciones de seguridad estatales por la sencilla razón de que quienes tendrían que brindar protección a los ciudadanos están al servicio del Sindicato del cual se quejan de que los mandan golpear. Es difícil que en la capital de los alacranes no se enteren de que ya hay hasta mítines y no de 50 personas, sino de más de 200 ejidatarios quejándose de lo mismo. El más reciente de los campesinos que fueron a quejarse y alzaron la voz con el presidente de Lerdo, Homero Martínez, quien ya no veía lo duro sino lo tupido pues los productores que tienen en promedio de una a tres hectáreas ya están hartos de las extorsiones que sufren y además porque la Comisión Nacional del Agua, que es la encargada de revisar que los Módulos de Riego entreguen la cantidad de agua que corresponde a cada uno de los productores prefiere voltear hacia otro lado en lugar de poner orden, en teoría tendrían que respetar el volumen de agua acordado. ¿Qué pasa? Que algunos vivillos que además ni siquiera son ejidatarios ya vieron la forma de hacer su agosto. ¿Y el Gobernador? Bien gracias, ni siquiera se apareció en la toma de protesta del Comité Directivo 2025-2027 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Laguna donde en cambio sí estuvo presente el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez. Don Esteban Villegas prefirió mandar al evento a la titular de Secope, Ana Rosa Hernández Rentería, otra que nada más no ha podido entregar ni el CREE de Lerdo ni el Desnivel 5 de mayo. En el olvido tienen a La Laguna de Durango.

************

Allende el Nazas más se tardaron los subagentes en señalar que los de la 4T saben ganar, pero no saben perder que en lo que iniciaron procesos de impugnación en al menos 7 municipios de Durango, entre ellos Lerdo. El objetivo de quienes están todavía molestos por haber perdido es que la jornada electoral se repita con el argumento de irregularidades en el proceso, lo curioso es que mientras todo mundo fue testigo de los acordeones que en la 4T se estuvieron repartiendo a ciudadanos para la elección del Poder Judicial ahí sí nadie señaló nada. Tampoco están pidiendo que las elecciones de las personas juzgadoras se repitan pese que la jornada fue caótica de inicio a fin y hubo muchísimo desinterés de la población. Ya veremos y diremos qué pueden hacer los tribunales electorales federales hasta donde seguramente se llevará el caso considerando que en Lerdo la diferencia entre primer y segundo lugar fue de más de 20 mil votos, fueron más de 43 mil personas las que directamente pusieron su voto en las urnas, que es con lo que se ganó el primer lugar. ¿Que hubo compra de votos? Obvio, como en todas las elecciones de cualquier municipio, de cualquier año electoral y a cargo de cualquiera de los partidos contendientes.