VERDADES Y RUMORES

El edificio más caro de la ciudad se ha convertido en un juego de máscaras entre los funcionarios municipales de Torreón, quienes guardan su verdadero rostro y una daga escondida pues nadie sabe con quién están realmente sus lealtades, aunque todos repiten que trabajan bajo el liderazgo del alcalde. Lo que sí encendió las alertas y generó el canto de los grillos fueron las declaraciones del alcalde mejor boleado, Román Cepeda, sobre su estado de salud y más en el contexto de que ha estado a duro y dale el chisme de que podría solicitar licencia definitiva para separarse del cargo. Esta vez, como la última en la que recordó el 10 de mayo a los “zopilotes carroñeros” a principios del mes de mayo, don Román dijo a la odiosa prensa que está muy bien para seguir gobernando Torreón y aunque reconoció públicamente que ha tenido problemas de salud también aseveró que no es nada que le impida seguir adelante con sus funciones. De todas formas las especulaciones van y vienen y como en la política todo va pasando a sus tiempos, como en el Teatro, se irán cayendo una a una las máscaras de los actores mientras salen a escena. El tiempo, dicen, “pone a cada uno en su lugar, a cada reina en su trono, cada payaso en su circo y cada fantasma en su castillo”.

Nuestros subagentes nos reportan que el diputado local panista, Gerardo Aguado, que le gusta presumir fotos con algunos panistas de la vieja guardia, presentó una iniciativa en el Congreso en donde busca que todos los fraccionamientos de Coahuila tengan diseñado antes que otra cosa un proyecto de sistema de captación y tratamiento de agua. Dicen que la iniciativa es un tanto idealista, pues no se enfoca en la verdadera situación que están enfrentando los fraccionamientos por lo menos en La Laguna que han emprendido esa ardua labor ecológica y han instalado una planta tratadora y hoy se enfrentan a ‘altos costos’ curiosamente más elevados del promedio en el país incluso cobran el agua más cara que la potable. Dicen los que se saben expertos en proyectos hídricos que el diputado Aguado, que recientemente se le vio en Mapimí, ‘asoleándose’ un poquito en apoyo a la candidata del PRIAN que además ganó, debería en su iniciativa impulsar además un tope para el cobro excesivo de las plantas tratadoras privadas pues en lugar de ser un plan ecológico y de vanguardia se va a convertir en un simple negocio.

■■■■■

Los subagentes se quedaron con la duda respecto a de qué tanto hablarían en la reunión que tendrían Félix Caldera, líder de transportistas y el secretario del Ayuntamiento, Pepe Ganem, quien, independientemente de si llegaron a acuerdos o no fue el único que le dio fecha y hora al secretario general del Sindicato de Camioneros Materialistas de Torreón, CTM y presidente del Frente de Apoyo de Organizaciones de Transporte (FAOT) para recibirlo ¿Tan difícil era? Seguramente no. Sin embargo, si el secretario del Ayuntamiento es quien tiene que atender las inquietudes de los transportistas como para qué entonces tienen ahí cobrando a César Alvarado Mendoza, director de Transporte. Es pregunta. Ya veremos y diremos en qué quedó esta reunión pues al parecer nadie en el Municipio quiere entrarle al tema de las quejas contra la CATEM por lo cual los subagentes se atreven a dar una sugerencia: Si les pone nerviosos poner orden en la ciudad o no pueden con esos escabrosos temas quédense en su casa y denle oportunidad a quienes sí tengan tanto el interés de servir a los ciudadanos como las agallas de enfrentar la problemática de los diferentes sectores de la sociedad. Le gente quiere ver resultados, no ver cómo se echan la bolita entre sí.

■■■■■

Los chismosos subagentes que ven más allá de lo evidente no pudieron dejar de notar que quien mandó golpear al diputado local guinda, Antonio Attolini, pareciera más su publicista oficial o manager que su peor enemigo y es que gracias a todo el show que le armaron pa’ la foto mientras lo esposaban tras el concierto de Miguel Bosé no se habló de ninguna otra cosa este viernes y ocasionó que Attolini fuera tendencia en todos los portales de noticias que además se llenaron eternos pleitos entre sus detractores y defensores en las chismosas redes sociales. Por supuesto, para Attolini, que mide casi dos metros de altura, no le fue difícil someter a su agresor, al cual además no conoce. Para aderezar el zafarrancho, de esas cosas que nunca pasan en Torreón, pues el agresor tranquilamente se les fue a los policías municipales y sin persecución de por medio como cuando “agarraron a José, en la esquina del mercado, lo ataron y se les fue”, diría la canción de ‘Los Dos Amigos’ del género regional mexicano. En vísperas de su cumpleaños 35, Attolini tuvo que hacer una visita a las autoridades del ministerio público para formalizar una denuncia contra quien resulte responsable de haber arruinado una velada en la que estaba feliz por haber visto al artista que más admira en el mundo y comer elotes. En fin, si el objetivo de la agresión era “hacerlo famoso” lo consiguieron y como Attolini no se les puso agresivo pues la “maldad” no salió como se esperaba.

■■■■■

Sabe usted ¿con qué argumento legal se clausura una casa-habitación en Torreón? Nosotros tampoco, como tampoco se sabe a ciencia cierta qué hacía toda la una familia que vendía carbón y menudo a sus vecinos, como pasa en los principales barrios de la ciudad, arriba de una patrulla. Dice el completo reporte de nuestros subagentes que las razones dadas fueron por ‘escandalizar en la vía pública’ y nos comentan que hasta el perico se llevaron detenido. Nos reportan que estos hechos ocurrieron en el ejido La Perla, que pertenece al municipio de Torreón, y que la familia lagunera se ha distinguido durante mucho tiempo por vender birria y menudo y de pasada carbón para las famosas carnes asadas de la tarde, una actividad muy común en La Laguna y parte del ritual dominguero. Así que si usted realiza este tipo de actividades los subagentes le recomiendan que se cuide ya que el departamento de Inspección y Verificación anda “bravo”, con las uñas afiladas y con todo dispuesto para clausurar hasta las casas, increíble. Dicen nuestros subagentes que al que tienen asignados en estas labores de espionaje para detectar a los vendedores de menudo clandestino que no paguen cuotas es a Sergio García Ordóñez quien tenía una empresa con el nombre de Chekolin que se dedicaba a organizar viajes y que por cierto, los dejó de hacer por algunos ‘fraudes’ y desgracias familiares ocurridas en accidentes fatídicos, de tal suerte que ahora se encuentra ahí en el edificio más caro de la ciudad y se dedica a inspeccionar a quien honradamente se gana unos pesitos extras en fin de semana.

■■■■■

Dicen los subagentes que se la pasan como pez en el agua, que el Ayuntamiento de Torreón medio disfrazó la solicitud de un préstamo por 60 millones de pesos diciendo que apenas estaba siendo analizado por el Consejo directivo de la paramunicipal cuando ya hasta se tenía establecido el banco que prestaría el dinero y también el interés, que ronda el siete por ciento. Al parecer los recursos urgen y los subagentes comentan que ojalá la urgencia sea para reparar y dar solución a las necesidades de Simas Torreón, pues cuando no se descompone una bomba, falla la interconexión o pasa una paloma, lo cierto es que el agua a las colonias no llega. Dicen los subagentes que hay ‘detallitos’ que se omitieron en la documentación que llegó al Cabildo y no se entiende por qué nadie realizó preguntas, ni expresó dudas y todo se ‘planchó’ en un dos por tres. Los regidores tampoco se dieron cuenta que al organismo que dirige Roberto Escalante también se le olvidó especificar para qué se van a usar los recursos ya que sólo decía ‘suministro de agua’, cosa más rara cuando se pide un crédito pues se supone va etiquetado para obras o acciones en específico. De acuerdo con la Ley, los ediles deberían contar con toda la información. No obstante, la mayoría del Cabildo lo aprobó sin problema. ¿En qué estarían pensando? Sobre todo, los de oposición.

■■■■■

Nuestros subagentes nos reportan que ante la omisión de las autoridades federales y estatales de simplemente ‘dar carpetazo’ a los casos de personas desaparecidas, principalmente de larga data, las familias se ven obligadas a recurrir a recursos como el amparo cuando es obligación de las autoridades buscar hasta encontrarlos. Dicen que la excusa más recurrente es la falta de elementos para realizar las búsquedas o investigaciones, pero sobre todo la falta de recursos económicos. Reportan los bien informados subagentes defensores de los derechos humanos que recientemente se dio a conocer el amparo que concedió el Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna promovido por María Guadalupe Pérez Ayala, madre de Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, joven desaparecida desde el 25 de junio de 2021, tras suspenderse por más de un año su búsqueda. Otros casos como el de Adela Jazmín, desaparecida hace dos décadas en el centro de Torreón y cuyo caso no ha dado una pista, la madre Cristina Castañeda no descarta la posibilidad de hacer uso de esa herramienta legal pues les guste o no les guste es una obligación encontrar a sus deudos, ¿Cuándo encontrarán justicia?

■■■■■

Allende el Nazas los protervos subagentes nos comentan que a casi una semana de las elecciones en la 4T todavía no se recuperan de la paliza recibida en varios municipios de Durango, principalmente en Lerdo y en la capital del Estado. El problema en Morena y aliados es que cuando ganan en las urnas dicen “el pueblo no se equivoca” “se respetó la voluntad popular” ah pero cuando pierden “hubo fraude” “compraron votos” “fue elección de Estado” en fin, un montón de lloriqueos a los que solo falta acompañamiento con música de violín pues por mucho que repitan la letanía de quejas nada justifica la diferencia con la que perdieron y hasta mal se ven. En la capital de los Alacranes, por ejemplo, el candidato ganador panista Toño Ochoa ganó por una diferencia de 40 mil 339 votos más que el segundo lugar, Francisco Franco Soler, candidato de Movimiento Ciudadano y por una diferencia de hasta 52 mil 884 votos con el tercer lugar, hasta donde mandaron al candidato de la 4T, José Ramón Enríquez Herrera. En Lerdo, la priísta Susy Torrecillas ganó por una diferencia de 20 mil 741 votos a la candidata de la 4T, Flora Leal. En pocas palabras no admiten con dignidad la derrota y esto es algo que deberían aprender del candidato priísta, Raúl Meraz, y del candidato de MC, Omar Castañeda, quienes no andan por ahí limpiándose las lágrimas y peleando en tribunales lo que no ganaron en las urnas y eso que la diferencia entre el primer lugar, ganado por la candidata de la 4T, Betzabé Martínez, con respecto al segundo (MC) y tercer lugar (PRI-PAN) fue de 11 mil 232 y 14 mil 445 votos, respectivamente. Como dijo “Betza” las elecciones ya terminaron y a lo que sigue.

VERDADES Y RUMORES