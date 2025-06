Si Pitágoras no miente en Durango no le fue tan bien a Morena. La oposición (PRI, PAN y MC) ganó 23 Municipios mientras que la 4T ganó 16 y ahora sí ni cómo convencer al PRD que perdió su registro en la elección anterior. A la 4T en este 2025 le fue regular en Durango y no sólo por los números, que ya se sabe son tan fríos como el corazón de los protervos subagentes, sino que por primera vez quedó demostrado que puede perder y feo.

En 2022 la 4T se consolidó en Durango como gobierno en 20 municipios, aunque en ninguna de las tres ciudades más importantes de la entidad hablando en términos de población y economía que son: Durango capital, Gómez Palacio y Lerdo. Para este 2025 los guindas gobernarán 16 municipios (incluyendo ya a los dos donde Morena contendió solo), por lo que la 4T perdió 4 municipios en 2025 en comparación con 2022 pero además no logró conservar los que ya tenía ante el descontento popular y así perdió donde sus candidatos iban por la reelección como en Cuencamé, Canatlán y Tlahualilo.

La 4T tampoco ganó en los 5 municipios donde el PRI y el PAN no iban en alianza común, es decir, donde el Tricolor y el Albiazul compitieron entre sí como es el caso de Guadalupe Victoria, Guanaceví, Hidalgo, Indé y Ocampo donde el PRI le ganó al PAN pero Morena no logró colar ninguno de sus candidatos que sí iban en alianza con PT y PVEM….

***********

Sin duda, lo que más le dolió a la 4T es que no ganó la capital de Durango (que era la cereza del pastel) perdiendo además con un panista, Toño Ochoa, que le sacó más de 49 mil votos, más del doble de los votos al morenista Enríquez a quien mandaron a un inesperado tercer lugar ya que el candidato de Movimiento Ciudadano, Francisco Franco Soler, le ganó a Enríquez por 12 mil votos y justo Movimiento Ciudadano se consolidó como segunda fuerza política no solo en la capital de los Alacranes sino también en Gómez Palacio donde pasó de tener una votación por la Alcaldía de 2.7% al 28.4%.MC también pasó de una alcaldía en 2022 a tres en 2025 y que son: Tlahualilo, Rodeo y San Luis del Cordero. Y justo en Tlahualilo donde la morenista Judith Rodríguez Olivares cuya administración ha estado envuelta en un halo de corrupción y nepotismo desde el inicio no logró reelegirse. Lo mismo pasó en Mapimí donde originalmente el alcalde Fernando Reverte, el mismo que llega armado a la Presidencia y que ha sido acusado por violencia política de género y corrupción por los propios morenistas, iba por la reelección pero al final en Morena decidieron darle la oportunidad a Beatriz Adriana Martínez Vázquez quien tuvo la ocurrencia de hacer campaña junto con el alcalde (cosa que nunca vieron los organismos electorales) de tal suerte que la morenista quedó apenas 30 votos abajo que la candidata de Unidad y Grandeza (PRI-PAN) Marina De Los Ángeles De Llano Marín.

***********

¿Quiénes se fortalecen con esta elección local en Durango? Primero, el “Góber” que no canta mal las rancheras que no hará obras en La Laguna y siempre anda columpiándose de las de los municipios en todo el estado pero sí logró salirse con la suya y posicionó a “su gallo” en la capital de los Alacranes y aunque tuvo que ceder Gómez Palacio y con ello asegura los perfiles que le interesan para la sucesión en 2028. Se sacudió a Marina Vitela, a Enríquez y le dio algo con qué jugar y entretenerse a Betzabé Martínez, con quien tiene muy buena relación y ve menos peligrosa para de paso congraciarse con la 4T.

Otros sesudos analistas comentan que el que perdió, porqué no es su papá es Andrés Manuel Jr., ya que no logró las metas guindas de arrebatar las principales ciudades al PRIAN. Ya se sabe que difícilmente en la historia los vástagos de famosos han logrado repetir las hazañas de sus padres.

***********

Por otra parte, el gobierno priísta del Municipio de Gómez Palacio y las bases de trabajadores operaron a favor de la candidata de Morena en Gómez Palacio y para quien lo dude nada más vean las fotos del “Face” donde los que hoy sirven al municipio mandan sendas felicitaciones y hasta abrazados aparecen los directores con la virtual ganadora dando a entender que siempre estuvieron “del lado correcto de la historia”. Otro que mostró músculo en las urnas es el alcalde de Lerdo, cuyo municipio ahora ya es el único bastión priísta de la entidad en términos de relevancia poblacional y territorial, así como su esposa, Susy Torrecillas, quien ganó con una diferencia de más de 17 mil votos a la candidata guinda, Flora Leal. El hoy alcalde ha ido incrementando además en cada elección la cantidad de votantes a su favor, inició en 2019 su gobierno tras ganar con 14 mil 321 votos, una diferencia casi simbólica contra el entonces candidato de la 4T, Ulises Adame, hoy subsecretario de Educación en la Región Laguna en el Gobierno de Villegas, pero para su reelección Homero obtuvo prácticamente el doble de votos, casi 29 mil. Ahora doña Susy, gana con más de 36 mil 500 votos y sería ingenuo creer –sin quitarle el mérito- que lo hizo sola, eso sí, tampoco se durmió en sus laureles pues realizó reuniones, alianzas, compromisos y eternas jornadas de más de 16 horas de trabajo solicitando el voto, un camino que ya se sabe pues lleva también dos campañas a diputaciones locales. En la capital el panista, Toño Ochoa, logra mantenerse en el agrado de los ciudadanos y va que vuela para ser candidato a la Gubernatura. Otro que se fortalece es Omar Castañeda quien aunque no ganó Gómez Palacio no hay que olvidar que es el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano que sí creció en la entidad, sobre todo en número de votantes.

***********

Los subagentes infiltrados en cada una de las estructuras partidistas que compitieron en esta contienda y quienes están muy contentos porque por fin va a llegar la transformación a Gómez Palacio (que se supone ya había llegado en 2019) tienen la duda de dónde van acomodar tanta gente ajena a Morena, específicamente a los “corruptos” -así les dicen del PRI y del PAN que declinaron a su favor pero también a los que estuvieron trabajando en la administración municipal priísta saliente, tal es el caso de Marco Ávila, el exsubdirector de Obras Públicas del Municipio, que salió de la administración de doña Lety Herrera porque -ella siempre tan temperamental- lo corrió nada más porque Marco andaba pidiendo moches de tres millones de pesos a los empresarios. Y es que no le vayan a salir a Marco con que no le dan ningún puesto directivo o jefatura porque anduvo sudando la gota gorda “operando” durante toda la campaña de los guindas, específicamente con las huestes de doña Betzabé Martínez y hasta se logró colar con el secretario de organización de Morena e hijo del presidente López Obrador, Andy López. Con ambos se tomó fotos durante todo este proceso electoral. Los subagentes aseguran que sin duda el “cambio verdadero” está por comenzar.

Por cierto, el próximo Cabildo gomezpalatino será variado pues dicen los que saben que cinco regidores serán de Morena, otros cinco serán de Movimiento Ciudadano, el PRI tendrá tres, el PAN uno y el Verde uno.

***********

Dicen nuestros subagentes, acostumbrados a comerse cuatro gorditas de harina y una coca cola light para no engordar y aguantar la ardua jornada, que quienes no dejan la grilla para después de las clases son los maestros de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) que lidera Arturo Díaz. Nos reportan que el profe Díaz anduvo muy activo en la campaña de la virtual ganadora de la Presidencia de Gómez Palacio, Betzabé Martínez. Dicen los malpensados que lo más probable es que el senador, Alfonso Cepeda, que además es secretario general del SNTE le dio la instrucción de ‘mover’ la estructura de maestros de La Laguna de Durango en donde la sección 35 también tiene adheridos.

Los subagentes no tienen pruebas pero tampoco dudas y comentan que los que le saben a la grilla magisterial afirman que el coahuilense Cepeda es uno de los que se perfila como pieza clave de los guindas en las próximas elecciones tanto de Durango como Coahuila, no por nada la subsecretaría de Educación en La Laguna de Durango denunció a personas del magisterio realizando afiliaciones a un partido político (usted se imaginará cuál) a nivel básico y por lo que aseguraron se harían las respectivas denuncias, ¿usted cree?

***********

Y el 007 se sube a la tendencia de moda a la que también se sumaron los principales columnistas de la entidad, y todos al unísono pusieron atención a las reflexiones de un subagente infiltrado en las altas esferas de la cúpula priísta de Coahuila quien señala con el dedo flamígero que la inédita elección judicial fue desairada con la participación de menos del 12 por ciento a nivel nacional.

“Fracasó la 4T con una elección que nadie pidió, nadie entendió y que dejó fuera a la ciudadanía”, dice el político que en sus ratos libres se pone a analizar los datos y ahí los chismosos subagentes le dan la razón puesto que nunca hubo tiempos oficiales para difusión ni recursos para una propaganda que permitiera al ejército de contendientes del Poder Judicial darse a conocer con los ciudadanos (porque solo en su casa los conocen) pero lo que sorprendió y genera mucho que pensar fue la respuesta que tuvo la elección judicial en Coahuila en donde votó el 24 por ciento. Dicen algunos de nuestros subagentes que al parecer el Gober Echado Pa’ Delante busca quedar bien con la presidenta con estos números para que lleguen más obras al estado. Sin embargo, otros malvibrosos señalan que en el PRI están preocupados por la respuesta de los coahuilenses, ya que puede ser un mensaje de lo que el futuro político pueda cambiar de color, por lo que 2026 será la prueba de fuego para medirle el pulso a la ciudadanía. Lo cierto, comentan es que fue una jornada pacífica y ordenada gracias a la actuación de sus autoridades locales.

En Durango los chicos “traviesos” estuvieron calmados, aunque haciendo acto de presencia en las casillas, no querían calentar la elección ni arrugar lo que ya estaba tan planchado. Durango no pudo quedar bien con la presidenta en la elección judicial ya que sólo votó el 11 por ciento del electorado. Por cierto, Claudia Sheinbaum en su Mañanera del Pueblo sin meterse en problemas ‘sugirió’ a la odiosa prensa de Durango y Coahuila indagar cómo se llevaron a cabo los procesos judiciales locales, en donde dicen los amargados que votaron que algunos nombres se repetían en las tres planillas y en otros casos había sólo una propuesta para cada puesto…

***********

En el caso de las elecciones del Poder Judicial local de Durango llama la atención que pese a que ya todo mundo sabe quiénes son y cómo se llaman los que van a ocupar los 49 cargos, pues solo aprobaron 49 candidatos, habrá que esperar un periodo que va del 8 de junio al 20 de junio para tener apenas el cómputo municipal de la elección de estas personas y hasta el 23 de junio se tendrá el cómputo estatal de la elección y asignación de los cargos entre las personas que hayan obtenido el mayor número de votos (increíble) y después vendrá la verificación del cumplimiento de las candidaturas electas y la entrega de las constancias de la elección a los ganadores y será hasta el 15 de agosto que se tendrá la declaración de validez de la elección. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?

***********

Quien ya se puso nervioso porque se le hizo bolas el engrudo con los datos fue Diego del Bosque, dirigente estatal de Morena en Coahuila, pues aseguró que en Durango, Morena había ganado 22 de las 39 alcaldías, cuando el PREP de esa entidad le dio el triunfo sólo en 15, por lo que el escenario para la ola guinda no pinta muy halagador con todo y que Andy López, secretario de organización de Morena, vino a Durango a vivir de tiempo completo y con viáticos pagados. Por lo pronto en Coahuila ya empezaron las especulaciones y la danza de los nombres para el 2026 año en donde habrá otra ‘elección huérfana’ ya que sólo se elegirán a los diputados locales de Coahuila que son en total 16. Dicen que La Laguna de Coahuila es clave y en donde existen las mayores expectativas tras ciertas desavenencias y escándalos. Nuestros subagentes nos reportan que para Torreón están en disputa con la alianza PRI-PAN cuatro distritos electorales (8,9, 10 y 11) además de los dos distritos (el 7 y 4) de San Pedro y Matamoros. Nombres guindas como Antonio Attolini, Shamir Fernández, los regidores Zazil Pachco, Luis Ortiz así como Gabriel Francisco se escuchan fuertes, dicen que tienen la mesa servida para ganar, ¿Será?

Verdades y rumores