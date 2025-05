Verdades y Rumores

Mañana es el gran día, caras tristes y caras alegres habrá después de las 6 de la tarde de este próximo domingo tras una maratónica jornada electoral que iniciará a las 8 de la mañana de este primero de junio, misma que definirá el destino de los próximos tres años de cada uno de los 39 municipios de Durango, pues los habitantes elegirán a sus alcaldes y alcaldesas pero además les quitarán al menos otros 10 minutos de su vida multiplicado por el número de casos de Ministros, Magistrados, del Tribunal, jueces locales y un largo etcétera (según las estimaciones de los institutos electorales) para votar por los candidatos de la elección del Poder Judicial local y federal a quienes prácticamente nadie conoce y sólo algunos de ellos han sido entrevistados de forma aleatoria por algunos medios de comunicación. En total 10 boletas cada ciudadano habrá de poner en las urnas (si es que se quiere meter en el entramado de elegir al Poder Judicial) de lo contrario solo votará por su candidato o candidata a la presidencia que le corresponda de Durango. De todos modos, recuerde, “si usted vive de su trabajo vaya y vote porque los que viven de los impuestos que usted paga van a ir todos a votar”...

A lo anterior se suma que no en todas las sedes de votación (escuelas, domicilios particulares) habrá coincidencia en casillas del proceso electoral local y casillas del orden federal en Durango (aunque se dice que coinciden en al menos 80 por ciento de los casos). Así, un ciudadano deberá buscar su casilla para votar por su alcalde y otra casilla para votar por los candidatos del Poder Judicial. Si ya de por sí a la gente le daba flojera acudir a votar por un candidato a presidente municipal en Gómez Palacio o Lerdo, en estas elecciones intermedias donde suele haber poca participación, imagínese ahora que cada ciudadano además de votar por su alcalde o alcaldesa habrá de votar por hasta 35 candidatos del Poder Judicial Federal que no conoce y otros 49 que tampoco conoce pero que ya fueron predefinidos en el caso de Durango, gracias a que el “Góber” que no canta mal las rancheras se aseguró que los tres poderes del estado se pusieran de acuerdo en proponer a los mismos. A esto súmele que la mayoría de la gente ni siquiera está enterada de las diferencias entre un juez municipal, un juez estatal o un juez federal; es más, a la mayoría ni siquiera le importa hasta que tiene la mala suerte de tener un asunto que amerite la intervención de alguna de esas autoridades. Sin duda van a ser más difíciles de interpretar que los rollos del Mar Muerto.

Nuestros subagentes que no hacen ruido, pero mueven los hilos del poder y estuvieron cercanos a la doctora Claudia Sheinbaum y al ‘gober’ Echado Pa’ Delante, Manolo Jiménez en la última visita que realizó a La Laguna para inaugurar el ISSSTE especializado nos reportan que la jefa dejó muy claro que las acciones y rumbos que está tomando la CATEM no son de su agrado y coincidió en que esta organización sindical debe ser acotada y Coahuila blindarse por su supuesta relación al crimen organizado. Pero el mensaje no quedó ahí, además, dice nuestro subagente especial que la mandataria no ve con buenos ojos al dirigente sindical Pedro Haces Barba con quien nunca asegura, ha tenido diálogo ni coincidencia política y mucho menos la forma de operar en otros estados.

Lo cierto también es que la CTM tampoco ha estado al nivel que requiere el país y en particular Coahuila y Durango, en donde se demanda organizaciones sindicales ágiles, abiertas, negociadoras y renovadas, pues parecen toda una réplica del finado, Fidel Velázquez, máximo líder sindical, fiel al PRI, famosos por su frase ‘quien se mueva no sale en la foto’. Una prueba de esto fue la actuación de Tereso Medina, secretario General de la Federación de Trabajadores de Coahuila (CTM) en el reciente Pacto Coahuila en donde se llevó la mitad del tiempo total del evento del ‘Gober’ en un discurso que nos trasladó a 1970 y el discurso es lo de menos, lo que preocupa es su poca capacidad para contener los avances la CATEM en el estado y en donde La Laguna es la más vulnerable...

Los que cayeron en desagracia fueron tres funcionarios del gobierno morenista de Francisco I. Madero: Raúl de Jesús Santana, director de Bomberos, Filiberto Sierra, director de Protección Civil, y Alejandro Sahair de los Santos, secretario del Ayuntamiento con licencia, quienes presuntamente fueron capturados en Durango luego de haber sido enviados como comisionados para apoyar a la campaña del morenista José Ramón Enríquez, quien se disputará la alcaldía de la capital de los Alacranes con el presidente municipal panista con licencia, Toño Ochoa. “Somos familiares de funcionarios de #FcoIMadero y hacemos responsable al alcalde, Félix Ramírez Hernández, de lo que les llegue a pasar en Durango”, se podía leer en un post de una popular página de Facebook y uno se pregunta ¿Pero por qué la desconfianza? Si diariamente el Gobierno Estatal presume que hay mucha seguridad en la entidad. Según dan cuenta las chismosas redes sociales los afligidos familiares señalan que el alcalde de Madero mandó a estos tres funcionarios a apoyar a la elección en Durango desde hace 2 semanas y los detuvieron el pasado lunes 26 de mayo a las 4 de la tarde con 3 millones de pesos y unas listas con nombres, siendo que el dinero se los dio el alcalde de Madero y las listas se las dieron en Durango, en otras palabras, dinero para operadores políticos. El alcalde, por supuesto, se lavó las manos. Otras fuentes aseguran que a los servidores públicos además “les sembraron droga” como para asegurar que duren “guardados” hasta después de la elección. Por cierto, los subagentes infiltrados en la caseta de León Guzmán fueron testigos del fuerte despliegue de elementos de la Guardia Nacional que ya ingresaron a La Laguna… Por aquello de si las cosas se ponen “tensas”.

Quienes han manifestado malestar e inconformidad son los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Torreón ya que Ricardo Camacho, anterior presidente y quien renunció involuntariamente después de la reunión que tuvo con integrantes de la CATEM de Durango, agrupamiento sindical del cual se habla mucho y muy mal en La Comarca Lagunera. Nos comentan los subagentes que la inconformidad es porque Camacho está en el Consejo Directivo de la Cámara, acude las sesiones y para colmo de males, dicen los envidiosos, el municipio de Torreón le dio la obra de equipamiento y de ampliación del Centro de Justicia Municipal a la empresa Roca Constructores que además es de su propiedad, así que lo que por un lado tuvo un ‘regaño’ pero por el otro lo premiaron, así es que ya se va viendo de qué lado masca la iguana.

Dicen nuestros subagentes versados en temas económicos que en época de crisis e incertidumbre internacional no hay nada mejor que contratar trabajadores para que abran un pozo y contratar a otros más para que lo tapen para mantener el consumo funcionando. Por lo que la inversión en infraestructura es clave y bien lo sabe el Góber Echado Pa Delante que le apuesta al desarrollo de carreteras, pasos deprimidos y demás. Así, mientras el tema de movilidad e infraestructura se centra en el Sistema Víal Abastos-Independencia, que a diferencia de los otros proyectos estatales como el Sistema Vial Cuatro Caminos, ahora inició de una forma diferente, pese a que los dos proyectos los ha llevado el secretario de Infraestructura Miguel Algara. El cambio en Abastos-Independencia es que primero se está socializando el proyecto entre los vecinos de las colonias aledañas, así como con los empresarios ubicados en el bulevar Independencia y la calzada Abastos. Dicen nuestros subagentes que además se realiza una exploración bajo tierra pues señala que por ahí hay conexiones claves tanto de agua como de la Comisión Federal de Electricidad, el chiste es que están siendo cuidadosos para que la ciudadanía por un descuido no se quede sin luz o agua o bien o sin venta en el caso de los comercios. De acuerdo a uno de nuestros subagentes que están de planta en el Palacio Rosa el ‘Góber’ Echado Pa’ Delante todavía le está dando una última revisada a los planos y mediciones por lo que será por ahí de la primera semana de junio cuando se haga oficial el inicio de obra. Lo que ha causado mucha molestia es el manejo de las vías alternas que se están generando, que nos reportan sólo será el bulevar Constitución y pronostican que será un dolor de cabeza para todo sector norte de Torreón. Dicen nuestros subagentes que el hombre de las mil virtudes, Luis Morales quien también se estrenó como organizador de eventos de rock, tiene un trabajo más, como los 12 de Hércules, con estas vialidades alternas que nadie entiende…y sobre todo que nadie comprende quién o quiénes viven en la avenida Madrid que tienen reductores especiales frente a sus casas y no les gusta ver muchó tránsito que no viva en su colonia. Como decía el refrán campirano. ‘Hágase Dios tu voluntad en la milpa de mi compadre.’

A quien le llovió sobre mojado fue al alcalde morenista de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez y lo que sería una gran fiesta para desviar la atención de otros menesteres se convirtió en otro desacierto. En una manera inédita, cuentan nuestros subagentes fronterizos, que desembocó en el rechazo de la cuenta pública propuesta por la tesorería municipal y Jacobo. El ‘no’ fue incluso de los de su partido y sorprendió que se tuvieron votos a favor por el regidor del PRI Guillermo Sánchez y en contra por parte de la sindica de mayoría (morenista) y presidenta de esta comisión Rocío Cortez y del primer y noveno regidor. Los bien enterados señalaron que la molestia vino por los resultados de la Feria del Norte 2025 que al no ser con fines de lucro no se pudo hablar de pérdida o ganancias sino de ‘ahorros o desahorros’. Para que se entienda el reporte fue de un despilfarro de 11 millones de pesos. Los subagentes que no pierden el hilo conductor de estas molestias señalan Piedras Negras tiene recursos federales que han sido destinados por la administración municipal en rubros distintos para el que fueran etiquetados por la Federación, por lo que próximamente se espera la visita de auditores federales y el escándalo no termina ahí, ya que el presidente que conquistó ‘corazones’ en campaña, trae encima el reclamo del contador, Gezahel Medina Burgoa, quien a cualquier lugar al que se presenta dice que renunció a la administración municipal porque las políticas aplicadas no concuerdan con los principios emanados de la 4T: ‘No mentir, no robar y no traicionar al pueblo’. Otros de nuestros subagentes nos reportan que en realidad quien anda haciendo de las suyas en varios municipios fronterizos es el diputado federal, Ricardo Mejía Berdeja, pues el alcalde de Piedras Negras dijo que ‘todo era sabotaje’ por parte de ‘Tigre Mejía’…

Allende el Nazas, para quien lo dude, la modernidad hace mucho que llegó a Lerdo pues resulta y resalta que para el proceso electoral de este domingo se dice que la estructura del PRI estará equipada con un código QR (que no es otra cosa que una mejora del código de barras) como para garantizar que no haya traiciones en sus filas al momento de ejercer su voto por la candidata de Unidad y Grandeza, Susy Torrecillas, quien por cierto estuvo más que cobijada en su cierre con la presencia del dirigente nacional, Alito Moreno, el senador Miguel Riquelme, el diputado, Guillermo Anaya, la diputada federal, Verónica Martínez, entre otras dirigencias. Los chismosos subagentes comentan que don Homero Martínez, quien estaba escondido en el interior de la Presidencia Municipal viendo desde los palcos el evento masivo que se celebraba en el paseo Sarabia mostró “músculo” con las más de 15 mil personas que se aglutinaron en la zona y que abarcaron incluso los alrededores y el interior de la plaza principal. Por supuesto, doña Susy Torrecillas le mandó desde el escenario muchos besos y apapachos para “su gran amor”. Ojalá que el amor perdure, como luego dicen, “en las buenas y en las malas”. En el mismo evento se vieron a los “chilangos” por la finta que se cargan que están comisionados en Lerdo por parte de las filas de Morena en apoyo a doña Flora Leal, quienes estuvieron midiendo el agua en el evento y después se retiraron para reunirse con otros morenistas a unas cuadras de la fiesta priísta.

Lo que sí llamó la atención de los protervos subagentes es que el dirigente del PRI Nacional, Alito Moreno, no se haya presentado en el cierre de campaña del candidato, también el PRI-PAN, Raúl Meraz, pues si ya iba a tomar el avión para La Laguna y Lerdo y Gómez Palacio están divididos por una calle como que nada le costaba hacer acto de presencia en el evento celebrado en el Paseo Independencia, frente a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio. También llamó la atención que fueron muchos priístas de antaño y las bases de la estructura del PRI pero no se vio a ningún director municipal ni tampoco funcionarios estatales, lo que da la razón a las suspicacias que hubo durante los 50 días de campaña respecto a que Gómez Palacio “está negociado” desde las altas esferas estatales para la candidata a la Alcaldía de la 4T, Betzabé Martínez, quien no hay que olvidar que en la pasada elección a la Presidencia de Gómez Palacio, la morenista estuvo trabajando en el Congreso del Estado de Durango y siendo originaria de la capital de la entidad pues “Betza” se sentía como pez en el agua de tal suerte que la pupila de doña Marina Vitela tiene todas las condiciones a su favor para que la balanza se incline a su favor en esta contienda. Por supuesto, en Gómez Palacio siempre puede haber sorpresas y eso lo sabe el candidato de la Naranja Mecánica, Omar Castañeda, quien todavía en la tarde-noche del pasado miércoles (el último día para hacer campaña) estuvo haciendo actos de proselitismo en las calles y al menos los conductores le mostraban su apoyo tocando el claxon.