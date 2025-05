Hoy miércoles 28 de mayo terminan las campañas políticas en Durango, consecuentemente en Gómez Palacio, Lerdo y el resto de La Laguna, por lo cual los candidatos a las Presidencias Municipales de los 39 Ayuntamientos tendrán hasta el último minuto de hoy para hacer de las suyas, perdón, actividades proselitistas, luego vendrán tres días de veda electoral, conforme lo marca la ley, que serán los días jueves, viernes y sábado, para dar oportunidad a los ciudadanos que entren en ese periodo de reflexión y razonar a quién darán su voto para que los gobierne los próximos tres años. También hoy cierran las campañas para el Poder Judicial y sus respectivos ‘acordeones’ y para los que tuvieron la puntada de hacer campaña, pero ¿Cómo andan los candidatos a las alcaldías?...

En el caso de Durango, capital, la casa encuestadora Arias Consultores (que el año pasado acertó a siete de nueve gubernaturas en sus análisis) pone al Dr. José Ramón Enríquez de la 4T con una diferencia de más de 16 puntos sobre el panista alcalde con licencia, Toño Ochoa. El candidato de MC y diputado local con licencia, Martín Vivanco aparece en tercer lugar con una diferencia a la baja de más de 20 puntos con el segundo lugar. Cripeso (en su estudio del pasado 23 de mayo) da la ventaja a Toño Ochoa, pero con menos de 5 puntos, es decir, un empate técnico. En Gómez Palacio, Arias Consultores da una ventaja al candidato de MC, Omar Castañeda de más de 10 puntos sobre la candidata de la 4T, Betzabé Martínez, y Raúl Meraz aparece en tercer lugar, más de 10 puntos debajo.

Cripeso da la ventaja a Castañeda de poco más de 5 puntos sobre Betzabé, es decir, un empate técnico y aquí Raúl aparece solo dos puntos debajo de Betzabé.

Mendoza Blanco y Asociados da una ventaja a Betzabé de más de 13 puntos sobre Castañeda y 16 puntos debajo de este aparece Raúl Meraz. En Lerdo, Arias Consultores da una ventaja de menos de 5 puntos a Susy Torrecillas, es decir, un empate técnico con la candidata de la 4T, Flora Leal, empate con el que coinciden la mayoría de las casas encuestadoras con excepción de Mendoza Blanco y Asociados que dan a Flora más de 10 puntos de ventaja y Cripeso que le dan más de 16 puntos a Flora de ventaja. En resumen, parece que ninguno de los candidatos que van en primer y segundo lugar de preferencias del electorado en las tres ciudades más representativas electoralmente tienen el triunfo asegurado y hay una explicación: El Dr. Enríquez, igual que el panista Ochoa ya fue alcalde de Durango y por la coalición PAN-PRD pese a que salió del PRI y había sido antes candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía. Flora Leal al igual que Susy Torrecillas fue priísta antes de irse a Morena, así es que ambas se conocen los trucos. Omar Castañeda fue Obradorista, perredista y morenista antes de irse a Movimiento Ciudadano mientras que Betzabé, trabajó el DIF Municipal con la expriísta y luego morenista Marina Vitela. Aunque usted recuerde, las encuestas son siempre de quien las paga y la última palabra está en las urnas este 1 de junio.

************

Allende el Nazas el pasado lunes, como la oveja negra que regresa al rebaño, reapareció el licenciado, Zuriel Rosas Correa, en una rueda de prensa de Morena en apoyo a la candidata a la Presidencia, Betzabé Martínez.

¿Lo recuerda? Zuriel fue secretario del Ayuntamiento con Marina Vitela, a quien esta última destituyó del cargo y hasta las chapas de su oficina le cambió de un día para otro nada más porque Zuriel no se cansaba de llamarla “corrupta” porque se facturó el gasto de varios millones de pesos en la supuesta impresión de gacetas municipales a través de una empresa espectral cuyo domicilio se ubicaba en realidad en una estética de perros de Torreón, Coahuila. Por supuesto, Zuriel se subió al ring en el pleitazo que se aventaron juntos él y Castañeda con Vitela antes de que ambos se fueran a Movimiento Ciudadano. Zuriel, ya con las siglas de MC, compitió contra el morenista Alejandro Mata, por el Distrito 10, el distrito rural de Gómez Palacio, pero perdió. Después de eso vino un declive de su cercanía con Castañeda el año pasado, por lo cual finalmente abandonó al Movimiento Naranja y se mantuvo en bajo perfil un tiempo, reapareciendo en las chismosas redes sociales el año pasado en una fotografía abrazado -para sorpresa de muchos- con doña Marina Vitela en el contexto del proceso interno de Morena que había para designar al precandidato o precandidata de la 4T a la Alcaldía de Gómez Palacio, proceso donde doña Marina fue una de las cartas fuertes de Morena que aparecía en las encuestas aunque la ganadora al final fue “Betza”. La fotografía de Zuriel y Marina dio a la vuelta a Gómez Palacio, principalmente, porque fue en el Cabildo del gobierno de doña Marina que, durante una acción operada por Zuriel, donde algunos ediles de Morena se unieron al PRIAN para ir en contra de la alcaldesa Anabelle Gutiérrez Ibarra, la suplente de Marina, quien en ese tiempo había pedido licencia para competir por la Gubernatura, misma que perdió en medio de tanto escándalo. ¡Bienvenido Zuriel! Porque si en la campaña de Betzabé están recibiendo un día sí y otro también a todos los expanistas y expriístas que quieren seguir cobrando, perdón, trabajando en favor de Morena y hasta uno que otro funcionario que no funciona del Ayuntamiento de Torreón ¿Cómo por qué no van a recibir a quien ya estuvo antes en sus filas, que sí era de Morena y que al menos es más capaz? Aunque sea para hacer ruido.

************

Nuestros subagentes, aunque no sorprendidos ya que la actuación de los regidores de Morena en Torreón ha dejado mucho qué pensar, sí causó impacto que fuera la edil Zazil Pacheco quien avalará y aprobará la dotación de recursos para el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Torreón de 60 millones de pesos vía bancaria y otros 60 que transferirá el Municipio. El tema es que la morenista usó como argumento la sequía que vive el país y que los ciudadanos no pueden esperar más ante las urgencias planteadas por el bien boleado alcalde de Torreón y otros que ya se frotan las manos para desde luego hacer el uso pertinente. Zazil no fue la única apegada a las mieles del poder o quizá sólo sea el miedo de que les quiten el estacionamiento, también estuvieron de acuerdo Socorro Aguilar, Gabriel Francisco, Ariana Cervantes y Fernanda González Aponte, todos morenistas preocupados por el cambio climático y los estragos en la ciudad. Fue Luis Zorrilla del PT el único que se mostró en contra y congruente como oposición y señaló en su posicionamiento aseguró que los recursos ya se tienen y no se aprovechan de la mejor manera…

************

Aunque las comparaciones son odiosas y el mejor boleado alcalde Román Cepeda dijo que la paramunicipal ‘no está en quiebra’ y la urgencia de la dotación de recursos es por el momento lo cierto es que nuestros subagentes no ven mal hasta el tema de la inyección privada de recursos y tecnología como sucede en la capital del Pan de Pulque y el Sarape en donde es una empresa privada la que maneja la distribución de agua y el drenaje, con el nombre Aguas de Saltillo (AGSAL), creada en 2001 y aunque no es ajena a los disturbios que ocasionan los apagones de la CFE, sí existe una mayor capacidad de inversión, hay mayor efectividad en el cobro de la cartera vencida, mayor tecnología y desde luego, la implantación de programas para el ahorro del agua. Grandes diferencias existen entre tener capacidad de invertir tres mil millones de pesos a sólo 120 millones para ‘apagar fuegos’ y entre tantas manos de funcionarios municipales nadie sabe a dónde van a parar. Nuestros protervos subagentes señala que con los regidores de oposición a modo ya se puede estar gestando en Torreón una APP (Asociación Pública- Privada) que dé solución a los problemas de tubería vieja, implantación de tecnología, ahorro y eficiencia en los procesos administrativos y sobre todo en el drenaje pluvial. Qué dirá el diputado local Antonio Attolini quien hace poco hizo un señalamiento contra la dotación que buscaba Simas Torreón, pues ahora parece que ni sus compañeros de partido comparten su punto de vista…

************

Nuestros subagentes pitonisos, dicen que más se tardaron en escribir que ‘una vez detenido sería difícil que pudiera durar encerrado’ que en lo que salió Juan Manuel ‘ML’. El lagunero fue arrestado la semana pasada por la Policía Estatal por disturbios, una supuesta posesión de narcóticos, y por ponerse rijoso ante el aseguramiento de una pipa con combustibles, pero fue liberado ‘en menos de los que canta un gallo’, es decir el sábado pasado y así, fue un juez de control quien consideró que sus delitos no pueden ser apreciados como graves. Ahora los estrictos de las leyes señalaron que el ‘Mono Muñoz’, como le conoce la raza al empresario seguirá su proceso judicial en su domicilio y la libertad es condicional, ya que está en investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué diferencia habrá en este caso con el que se robó ‘un gansito’ en una tienda de conveniencia, también hace pocos días?, es un misterio sin resolver...

************

Lo cierto es que mientras todo esto ocurría, en la chismosa prensa y en las redes sociales empezó a aparecer una simpática fotografía que parecía ‘de Sociales’ por la enorme sonrisa que tenían, en donde estaban el ‘gober’ de Coahuila Echado Pa’ Delante, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y el Fiscal de Coahuila Federico Fernández Montañez.

Pero no, no era ‘de sociales’ en realidad se trataba de un anuncio en donde el Gobierno de México y el estado de Coahuila se comprometen a fortalecer la coordinación en todos los delitos de alto impacto y lo cual ya fue confirmado el lunes con una reunión formal con las autoridades federales y estatales allá en la capital del Sarape y el Pan de Pulque, ¿Será un adelanto para un episodio más de la Ley y el Orden Unidad Coahuila? Y recordando las sagradas escrituras parece que fue un ‘ayúdate que yo te ayudaré’…

************

Y para los que irán a votar por el nuevo poder judicial que estiman no será más del 10 por ciento del electorado ya muchos con sus respectivos recordatorios de número que hay que poner, dicen, los subagentes que una forma rápida para tener un rumbo en las diez boletas en caso de Coahuila y que parece una hoja de ‘pronósticos’, comentan, los que saben la clave está en quien postula o bien si están en funciones. Si los postula el poder Ejecutivo fue una comisión encargada por la presidenta de México, si fue el Poder Legislativo es una combinación de acuerdos entre los monreales, adanes, los líderes del PRI y el PAN y finalmente están los del Poder Judicial que son los aprobados por la actual Corte encabezada por Norma Piña y finalmente están los que están en funciones que buscan seguir aplicando la Ley y son los que presumen la famosa carrera judicial.

Lo que sí le recomendamos pensar bien su voto, llevar agua embotellada ya que tardará más de diez minutos por boleta para emitir sus votos…