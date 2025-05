La detención del empresario, Juan Manuel, mejor conocido como “El Mono Muñoz” cayó como balde de agua fría a varios en La Comarca Lagunera. La razón es el delito de presunto robo de hidrocarburos, estando la detención a cargo del Grupo de Reacción Laguna, pertenecientes a la Policía de Acción y Reacción del Estado de Coahuila, quienes a su vez pusieron a disposición del ministerio público de la Fiscalía General de la República (FGR) a “El Mono Muñoz”. Ningún otro gobierno del PRI en este estado se había atrevido a dar un certero golpe de esta naturaleza pese a que la fama del “Mono” le antecede. Fue hasta ahora en el gobierno del “Góber” echado Pa´ delante, Manolo Jiménez que el fiscal General del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, actuó de manera firme luego que, dicen, “El Mono” se pusiera “sabroso” tratando de defender lo indefendible. Claro, de ahí a que “El Mono” dure encerrado es otro boleto.

¿Por qué? Porque los protervos subagentes que tienen memoria de elefante nos comentan que no es la primera vez que el empresario logra salir bien librado; la más reciente fue en el 2024 cuando concluyó una sentencia por su responsabilidad en delitos vinculados al narcotráfico, acusado por las autoridades de Estados Unidos, país donde en mayo de 2019 se declaró culpable por el delito de conspiración de lavado de dinero ante una corte federal de Texas. De hecho, en ese mismo año corrió como reguero de pólvora la noticia de que fue a través de mensajes de WhatsApp que se reveló que un abogado de “El Mono Muñoz” pretendía pagar al menos 10 millones de pesos a funcionarios de la entonces PGR para tener bajo “control” las investigaciones en su contra y luego archivarlas, algo que se encontró tras un cateo realizado por la Policía española a su domicilio en Madrid, el 31 de marzo de 2017. No hay que olvidar que ahora el empresario quedó nuevamente a cargo de las mismas instancias federales, la PGR ahora la llamada FGR y dinero es lo que le sobra. Una duda que surge a los subagentes es el papel que ahora tendrá el síndico morenista de minoría del Cabildo de Matamoros, Coahuila, José Alfredo Muñoz “El Profe”, hermano del empresario y quien aparece como representante legal de varias de sus empresas ubicadas en Torreón, Matamoros, Saltillo, Gómez Palacio y Durango pues hasta allá hacen negocios y tienen socios. Habrá de verse también qué tanto influye en este asunto el caso del desalojo de Nuevo Mieleras, donde dicen las malas lenguas que por debajo de esos terruños que reclama como suyos el empresario hoy detenido es que pasan ductos de hidrocarburos. ¿Caerá alguien más?

El asunto de la quiebra de AHMSA está más caliente que el acero líquido de sus ollas de fundición de más de mil 300 grados centígrados y la solución al conflicto sigue viéndose lejana. Nuestros subagentes de la “capirucha” del esmog, Monclova y la Región Carbonífera, nos comentan que la falta de conocimientos, por una parte, y la falta de escrúpulos, por otra, agudizan los conflictos entre grupos antagónicos de trabajadores. De inicio, el síndico de la quiebra, Víctor Aguilera, ya no ve lo duro sino lo tupido, pues como no quiso vender unos activos de Minera del Norte, filial de AHMSA, se enojaron los trabajadores que ya querían cobrar una parte de lo que se les debe. En su defensa, el síndico dice que si se desmiembra la empresa y se vende en partes perderá valor y obtendrán menos dinero. También se habla de un intento de desestabilizar y generar zozobra e incertidumbre entre trabajadores y acreedores simples de AHMSA por parte de un despacho Jurídico, de nombre Ónix, que representa a un grupo de obreros inconformes, que no se alinean al sindicato ni a otros frentes internos y que interpreta indebidamente peticiones legales…

Por si fuera poco, se tienen identificados cuatro liderazgos reconocidos de trabajadores y cada uno anda por su lado. Primero, el sindicato nacional democrático de Ismael Leija, en Monclova, que representa a las dos secciones de obreros de las plantas siderúrgicas I y II de AHMSA y también algunas secciones de mineros de Minera del Norte (Minosa) en la Región Carbonífera. Su deseo es esperar el milagro de que papá gobierno rescate la empresa, luego de su venta, para recuperar fuentes de trabajo perdidas con la paralización de la siderúrgica. Los trabajadores lo consideran entreguista y a favor de los intereses del exmagnate del acero y autoexiliado en Estados Unidos, Alonso Ancira Elizondo. Otro liderazgo es el de Julián Torres Ávalos, con más de 200 agremiados (en su mayoría obreros en proceso de retiro) y quien pretende que el Gobierno Federal requise la siderúrgica y asuma la deuda para que pague conforme al contrato colectivo de trabajo los finiquitos, es decir, unas tres veces más dinero de lo que las leyes establecen en situaciones de quiebra. Un liderazgo radical es el de Ervey Valenzuela, trabajador “activo” que demanda la suspensión total de venta de bienes y de cualquier tipo, pide el cambio de síndico del proceso de quiebra y pago de finiquito a trabajadores conforme al contrato colectivo y dirá usted ¿Por qué tan gallo? Bueno, dice tener copias de estados de cuenta, depósitos y transferencias de AHMSA, a altos directivos y al sindicato que demuestran “una millonaria cadena de corrupción dentro del proceso de Concurso Mercantil y Quiebra”. Rolando Rodríguez Reyna es otro líder que mantiene a obreros afuera de la Puerta 4 de AHMSA, donde piden dinero a los conductores, “botea” para comprar refrescos y comida para obreros que se mantienen en las puertas de AHMSA para que no saqueen a la empresa, dicen.

Nuestros subagentes abochornados por el sofocante calor -y de todo tipo- que invade a Coahuila, Durango y a todo el país, nos reportan que están preocupados por el paradero del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Mery Ayup, el eterno suspirante del PRI que no por eso deja de ser el consentido de quien esté en el poder. Los morbosos subagentes están interesados en saber si es con inteligencia artificial que aparece sólo en las presentaciones y los presidiums del “Góber” Echado Pa’ Delante y muy de vez en cuando, en la Camerata de Coahuila donde funge como vicepresidente. Los que se la pasan en las chismosas redes sociales nos comentan que recientemente apareció en la popular red de TikTok explicando cómo se llevarán a cabo las elecciones del Poder Judicial a nivel estado, en donde vuelve ser candidato y como suplente aparece el licenciado en derecho (y dicen que mano derecha del Góber Manolo Jiménez) Diego Rodríguez Canales, secretario Técnico y de comunicación de Coahuila. En fin, comentan los subagentes que si alguien sabe algo de Mery Ayup fuera de apariciones Pa’ la foto y redes, que lo reporte ya que eso de tener contacto con la ciudadanía no se le da mucho.

Quienes fumaron la pipa de la paz y dicen que el humo salió de color rosa, con flores y corazones y hasta peluches fueron dos guindas; Cecilia Guadiana, senadora por Coahuila, férrea crítica de la entrega de huevos y leche que hace el Gobierno de Coahuila a los ciudadanos (no así de los frijoles del Bienestar) y el frenético, férreo crítico del Ayuntamiento de Torreón ‘y nunca desmentido’ según sus propias palabras, diputado local Antonio Attolini Murra. Dicen los subagentes que la sonrisa de ambos en una popular fotografía que circuló es más parecida a la enigmática Mona Lisa, ya que nadie sabe las secretas intenciones que guardan. En el olvido quedó el uso de recursos materiales y públicos para la promoción personal de la Novia del Bienestar. En el olvido también la demanda por violencia política en razón de género contra Attolini. ¡Qué noche tan callada, qué limbos tan inciertos! ¡Oh! Padre de los vivos, ¿A dónde van los muertos? ¿A dónde el Piolín de la discordia?, diría Amado Nervo. Los subagentes conmovidos hasta las lágrimas por esta nueva alianza nos comentan que lo que parece un ganar-ganar quizá sea sólo un espejismo ya que ni Alejandra Salazar, Cintia Cuevas, ni el más que chido senador, Luis Fernando Salazar, salen en la preciada fotografía compartida por la chismosa prensa y publicada en redes sociales. Otra duda de los subagentes es ¿Qué pasaría con la denuncia por corrupción en el uso de los recursos públicos que realizó Ale Salazar contra el novio del Bienestar, Américo Villarreal Jr.?

Donde las cosas nada más no caminan –ni en patín del diablo ni con andadera– es en la Dirección de Atención Ciudadana de Torreón, donde despacha Cristian López, quien antes tuvo bastantes jefes morenistas: el finado Armando Guadiana, el más que chido Luis Fernando Salazar, Antonio Attolini, y hasta el neomorenista Shamir Fernández, pues anduvo brincando de tribu en tribu hasta que optó por un “cambio verdadero” y aterrizó en la nómina del priísta Ayuntamiento de Torreón. Nos cuentan nuestros protervos subagentes que tan buena era la relación con el de las minas que hasta regiduría por Morena le tocó, pero, como todo en la política tiene fecha de caducidad al acabarse las mieles (y los cargos) en la 4T, el buen Cristian hizo maletas y consideró que no había mejor “Tlatoani” que el alcalde del calzado impoluto de Torreón, quien le otorgó la oportunidad de servir al pueblo que no se equivoca en dicha dirección, ahora para su segunda temporada. El problema, dicen nuestros infiltrados subagentes, es que no se ve el espíritu de servicio traducido en resultados; no hay celeridad en la atención de las denuncias ciudadanas ni su respectivo seguimiento. Eso sí, está como ‘El Son de la Negra’, a todos dice que sí pero no les dice cuándo, de tal suerte que como apagafuegos deja mucho que desear.

‘Ningún tornillo les embona’, dijo el ‘inge Pime’, rector de la UAdeC, máximo representante de la intelectualidad coahuilense, cuando fue cuestionado por la prensa por la eliminación de becas de inscripción para los alumnos, y que ‘son más de 600’. Nuestros subagentes dicen que como buen ingeniero se salió por la tangente y no dijo que las que sí están inhabilitadas de acuerdo a llamadas de los padres de familia y alguno que otro subagente son los de la nuevo ingreso, vaya golpe a la economía familiar, mientras hay universidades públicas que cobran 100 pesos por inscripción, en la UAdeC va desde los seis mil hasta los nueve mil pesos, más otros ‘cobros administrativos’ y ahora sin ningún tipo de beca, vaya pifia para los que están esperanzados en la movilidad social que genera la educación y buscan que sus hijos logren estudiar, aquí en la universidad del ‘inge’ que anda embonando tornillos estará complicado.

Y en un avance de la Ley y el Orden Unidad Coahuila, nuestros subagentes infiltrados en la policía cibernética, en las fronteras de Coahuila y en todo el país, nos comentan que investigan en las chismosas redes una amenaza en contra de Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras, durante una transmisión en vivo en la página oficial del municipio; esto tras la cancelación de la presentación del cantante Gerardo Ortiz, en la muy accidentada Feria del Norte 2025, por una tromba que se llevó de encuentro las estructuras de los espacios comerciales. La evidencia apunta que la citada transmisión fue eliminada de la página oficial de la Presidencia Municipal de Piedras Negras pero dejaron como evidencia una captura de pantalla de la mencionada amenaza posteada en la página personal del alcalde de Piedras Negras. A pesar de esto, decidió continuar y encabezar la Cabalgata del Norte, sin importar el riesgo que esto implicó para quienes participaron y que incluyo a familias e infantes. El alcalde se preocupó por su seguridad ya que él sí iba bien escoltado con personal equipado con armas de grueso calibre, durante todo el recorrido. Mientras tanto, la ciudadanía pedía tanto la destitución del titular de Protección Civil como que atendiera las necesidades de la población que se vio afectada por la tromba registrada la noche del viernes 16 de mayo. Dicen los malpensados que Jacobo ya se dio cuenta que hace falta más que unos ojos verdes para gobernar, una disculpa por el mote cursilísimo emitido por una subagente.´

Allende el Nazas seguramente el director de Ecología del Municipio de Gómez Palacio, Gustavo “El Gato” Acosta agradeció para sus adentros el hecho de que Gustavo Gutiérrez Zamudio, el hijo del ‘Colorado’ (exjefe policíaco de Torreón hace un par de décadas) admitiera públicamente que suya era la camioneta Gris ‘con sus rines cromados, motor grande y arreglado’ que fue captada en videos presentados por el candidato de la Naranja Mecánica, Omar Castañeda, a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio en su más reciente rueda de prensa. ¿La razón? Cuentan los bien informados subagentes que cuando Castañeda señaló ante los chismosos de la prensa que un funcionario llamado Gustavo, con oficinas en el Parque La Esperanza, estaba usando dicho vehículo para transportar la propaganda que le estaban robando pues de inmediato todos los protervos representantes de los medios de comunicación se acordaron de “El Gato” y más porque apenas el año pasado abandonó las filas de Movimiento Ciudadano para sumarse a la entonces coalición Fuerza y Corazón (PRI-PAN-PRD) en apoyo a los candidatos locales y federales. Eso sí, el exdirector del Museo Acertijo, Gustavo Gutiérrez, aunque reconoció que la camioneta es suya no admitió que le hubiera robado la propaganda al emecista, algo un tanto difícil de creer tomando en cuenta que en una rueda de prensa públicamente expresó su apoyo total a Betzabé Martínez, algo que también devela de qué lado juega el “Góber que no canta mal las rancheras, pues de otro modo ¿Cómo es que el Gobierno de Durango habría prestado el Museo Acertijo a ‘Betza’ en su arranque de campaña? Pero, además, lo que no saben es que no todos los videos que se tienen de la dichosa camioneta fueron presentados públicamente. Para colmo de males, como es ‘puro licenciado’ vestido con gorra para atrás, pantalón tumbado y conocidos ‘del barrio’ los que participan en este robo de propaganda nos comentan y sin pelos en la lengua que les han estado pagando algo así como unos mil pesillos a cada uno siendo varias cuadrillas divididas por sectores las que se ocupan en esos menesteres. Pregunta: ¿Necesita Morena hacer esto si como dicen, van adelante en las encuestas?

Y en la Ciudad Jardín donde verdes crecen las plantas carnívoras nos comentan que la que ya brincó para desmarcarse de su suplente en el Cabildo de Lerdo fue la morenista Violeta Quetzal Jacobo Ramírez, exregidora de Lerdo, actual subdelegada de Bienestar en La Laguna de Durango. Quien la suplió en el Cabildo, Dora Delia Hernández Esparza, se sumó abiertamente al proyecto de la candidata a la presidencia de Lerdo por la alianza común PRIPAN, Susy Torrecillas. “Nunca respaldaré ese tipo de proyectos”, declaró Violeta Quetzal como por aquello de las malditas dudas. Ya veremos y diremos si al tiempo conserva esa postura morenista que bien le viene de herencia considerando que mientras en el resto de Durango y del país los priístas se están sumando a Morena, donde los reciben con las puertas abiertas expiándolos de cualquier pecado del pasado, en Lerdo cada vez son más los morenistas que se suman al proyecto del PRI. En fin, la candidata de la 4T, Flora Leal, no sufre ni se acongoja pues jura y perjura que el pueblo sabio que no se equivoca tomará la mejor decisión el primero de junio.