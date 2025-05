Y mientras el Gobierno de Coahuila estableció comunicación directa con los presidentes de los módulos de riego en la Comarca Lagunera, asegurando que estarán atentos a cualquier intento de intervención de grupos delictivos en estas actividades, en Durango, siguen aplicando la política de los avestruces. “No vamos a permitir por ningún motivo la incursión de la delincuencia en Coahuila. No obstante que estamos viendo que, aquí cerca, pueden estar sucediendo situaciones que preocupan”, declaró el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, y aquí cerquita, más o menos pasando el río Nazas es donde está a flor de piel la preocupación por las razones ya de todo mundo conocidas: extorsiones, derecho de piso, retenes de personas “dudosas”, amenazas a los Módulos y a los productores agropecuarios, bueno un desorden...

Mientras tanto, las autoridades estatales en Durango siguen con sus cifras alegres de reportes e índices nacionales basados a su vez en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que ¿Adivinen en qué se sustenta? Pues en las denuncias (carpetas de investigación) que los ciudadanos formalizan en las Vicefiscalías estatales de tal suerte que si un ciudadano no confía en sus autoridades para denunciar o considera que la denuncia es una pérdida de tiempo "porque de todos modos no pasa nada" pues no hay cifras qué reportar. Dicho de otra manera, el que un estado tenga estadísticas altas en delitos como secuestro, robo, extorsión, homicidios dolosos, etcétera, preocupa por la implícita incidencia de delitos por una parte pero por otra también es una señal que los ciudadanos confían en sus autoridades locales ministeriales. Mientras tanto las autoridades en Durango dicen que la entidad es lo más parecido a un paraíso en materia de Seguridad, claro, basados en la falta de denuncias, ah no perdón, en la estadística del Secretariado Ejecutivo. Lo cierto, es que el primer paso para resolver un problema es reconocer que existe.

Nuestros subagentes que no saben si habrá pipas suficientes para hacer frente al desabasto y baja presión de agua en Torreón. Nos reportan de la inversión acelerada y repentina que se hará Simas de Roberto Escalante. Informaron a la malintencionada prensa que el Consejo General compuesto por distinguidos empresarios, regidores, funcionarios y hasta académicos de Torreón aprobaron a la paramunicipal una línea de crédito de 60 millones de pesos a corto plazo, aunque aún no anuncian el banco y la tasa de interés, ya la autorización está dada, además, el Ayuntamiento apoyará con otros 60 millones de pesos a pagar en el trienio, por lo que Simas Torreón contará con 120 millones de pesos esos sí, muy líquidos. Según dijeron, son para trabajos de interconexión, modernización de tuberías, detección de fugas y perforación de algunos pozos, pero los malpensados subagentes se cuestionan si el gerente de la citada paramunicipal ya revisó la cartera vencida o cuál es la razón por la que no ha emprendido una campaña de recuperación de cartera antes de contemplar el préstamo. Además, hay otras áreas de oportunidad como supervisar a que quienes hacen el trabajo de reparación de bombas -subcontratados- hagan bien su trabajo y no se dediquen a ver todo por encimita y después pintar alrededor. A propósito, ¿Cómo quedó Raymundo Rodríguez? ¿Está en Simas Torreón como asesor y cobra en Simas Rural en la nómina?, son dudas que surgen a los que sí les gusta bañarse todos los días.

Una duda que surge en los quehaceres de la administración municipal es ¿A qué se dedicará el titular de Salud, José Manuel Riveroll Duarte? Pues ya vamos en quinto mes de la administración del bien boleado al alcalde, Román Cepeda González, quien le dio la confianza para dirigir los temas de salud y todavía es momento que no instala el Comité Municipal contra las Adicciones (COMCA), pese a que el reglamento señala que debe hacerse durante los primeros tres meses. Nuestros subagentes que les gusta hacer análisis de tiempos y movimientos señalan que es posible que el tiempo no le alcance para hacer sus encomiendas, pues además es secretario general de la sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) en La Laguna, donde seguramente también ha de trabajar muchísimo. Dicen nuestros maldosos subagentes que para lo que sí tuvo tiempo es para acompañar a Javier Solís Martínez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), en un desayuno en un restaurante de la colonia Villa California de Torreón donde hasta hubo regalos. Esperamos que no haya sido en horas de trabajo, porque si no la pregunta sería ¿En dónde están sus prioridades? Por cierto, recordando etapas recientes Riveroll Durarte además fue regidor en la pasada temporada de la administración en la que encabezó una manifestación contra el encargado de la Jurisdicción No. 6 en horas en las que debería estar atendiendo sus deberes como regidor y señalan que hasta el bien boleado alcalde tuvo que hablar con él para que privilegiara sus labores como edil y tomara en cuenta las necesidades de la ciudadanía.

En otro capítulo de la Ley del Orden Unidad Coahuila, llamó la atención de los subagentes que Alfredo Flores Originales, director general de la Policía de Torreón (a su vez el pupilo de Federico Fernández Montañez, fiscal del estado) realizó un operativo con drones, principalmente en Paseo Morelos de Torreón, donde se habían presentado riñas entre jóvenes bajo los efectos de bebidas con alcohol. Comentan los bien enterados que lo increíble es que los drones estaban guardados bajo llave y no eran usados por orden de un funcionario de alto nivel. Además, los que andan divirtiéndose por la noche reportan que se intensificaron los patrullajes coordinados con la policía estatal y la Guardia Nacional, algo bastante positivo. Dicen que para muchos lo anterior causó extrañeza ya que había tiempo en que no veían tanta movilización policíaca, sobre todo los fines de semanas en lugares abiertos. Dicen nuestros subagentes que la estrategia aprobada por don Román Alberto Cepeda y que es un modelo de Seguridad en Saltillo de los tiempos en los que el 'Góber' echado pa' delante era alcalde de la capital del Pan de Pulque irá de menos a más, pues el objetivo será recobrar la confianza ciudadana en la policía de Torreón, todo un reto. Nuestros subagentes nada más esperan que no se les olviden las demandas de los policías municipales que iban encaminados en una mayor transparencia en el tema de reparación de patrullas, uniformes, mejores salarios, y la eliminación de pago de cuotas a mandos medios y altos. De lo contrario parecerá que el asunto se trató de forma superficial.

Allende el Nazas nuestros chismosos y bien informados subagentes de la capital de los Alacranes que tienen tentáculos en la tenebra de cada una de las fracciones partidistas nos comentan del ultimátum que le dio el exsecretario de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, a doña Marina Vitela, diputada federal plurinominal de la 4T con motivo del actual proceso electoral que se lleva por la renovación de los Ayuntamientos. Como sabe, Héctor Vela recién dejó el cargo para irse a la campaña con Toño Ochoa, candidato a la Presidencia Municipal de Durango, capital, por la alianza común PRI-PAN y de hecho Vela aparece en la planilla de Ochoa como su suplente a la Alcaldía. Total, el ultimátum versa en lo siguiente; el mensaje desde las alturas de la entidad, llámese el "Góber que no canta mal las rancheras" es que no quieren ver a Marina Vitela placeándose en la capital duranguense ni mucho menos cerca del Dr. Enríquez, como se le ha visto abiertamente apoyando su campaña. Es más, le recomiendan a la Vitela que se vaya de Durango por su propio bien, pues están como a cinco, cuatro, tres, dos, uno, de reactivarle un expediente abierto del trienio pasado en su contra con algunos temas que podrían incluso derivar en una orden de aprehensión en su contra. Como siempre, en Durango lo que les interesa es la política no quién se robe qué. Lo que sí ha llamado la atención es que no se le ha visto ni por casualidad a Vitela apoyando a la candidata de la 4T a la Presidencia de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, quien no obstante ha dicho a propios que no la necesita para nada e incluso le estorbaría porque bien segura está que va ganar, primero Gómez Palacio y luego se lanza por la Gubernatura donde ve claras posibilidades si le quitan al Dr. Enríquez del camino.