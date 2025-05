Y unos días antes de la proyectada visita de doña Claudia Sheinbaum, hubo grandes revelaciones en la última sesión del Congreso del Estado de Coahuila. En la bancada de Morena, donde antes todas las tribus se sacaban la lengua y se hacían gestos, ahora todos ya se convirtieron en los “Súper Amigos”. Los diputados de Morena, Alberto Hurtado (de la tribu de la senadora Cecilia Guadiana) y Antonio Attolini Murra, ya visto como ‘el Caudillo de la 4T en Torreón’, convivían en armonía y reían juntos como un par de niños juguetones. El frenético Caudillo de la 4T hasta citó a su ‘archienemiga’ Cecilia Guadiana, por criticar los programas del priísta ‘Góber’ echado Pa’ delante y no terminó el día cuando Guadiana comenzó a seguirlo en sus redes sociales pese a que apenas hace un mes lo había de mandado por violencia política de género. ¿Estarán respondiendo al regaño de la dirigente nacional, Luisa María Alcalde Luján? ¿O Sería nada más para taparle el ojo al macho ante la visita de la presidenta?

Y llegó. La presidenta Claudia Sheinbaum regresó a Coahuila ayer después de seis meses a darle seguimiento a la recuperación de cuerpos de Pasta de Conchos y también, dentro de su agenda estuvo la inauguración del Hospital del Alta Especialidad del ISSSTE ubicado en Torreón. La primera visita oficial que hace a la Perla de la Laguna. Dicen nuestros subagentes que la presidenta se le observa más a gusto con el ‘Gober’ Echado Pa’ Delante que incluso otros gobernadores de la 4T, pues ya no sabe a quién de los guindas y cercanos va incluir en la lista incómoda que prepara el Gobierno de Estados Unidos y se especula que hay gobernadores y políticos afines a Morena. Nuestros subagentes que estuvieron en la inauguración de nosocomio nos reportan que fue un verdadero mercado, en la organización se dejó entrar a todos los manifestantes por lo que ya usted se imaginará la presentación se convirtió en una guerra de porras y abucheos donde gana quien tenga más pulmón, por lo que tuvo que intervenir la presidenta para pedir que dejaran a un lado las pasiones políticas...

Y en medio de la aparente calma en Torreón surgió otro problema, ahora en el Deporte Infantil, específicamente en la Asociación de Futbol Americano Infantil (AFAIL) derivado de un cambio de equipo de cuatro niños jugadores que pasaron del Club Aztecas al Vikingos, siendo este último club el que agradeció en esta misma temporada a la CATEM y a su secretario general, Armando Cobián, por las aportaciones a Vikingos donde uno de los pequeños que ahí juega es su consanguíneo. Hasta ahí todo normal pero el problema surgió luego de la inconformidad expresada entre todos los demás equipos jugadores a causa de que no se respetaron las reglas establecidas para hacer el cambio de jugadores y porque se enrareció el ambiente que debería ser familiar con la presencia de hombres armados en los juegos infantiles…

Lo anterior causó que la liga incluso decidiera mejor sus- pender actividades y ya no jugar más en esta temporada e incluso ofrecieron entregar los trofeos a los Vikingos respaldado por la citada “organización” y porque queda claro que no saben jugar limpio, sin imposiciones y sin respetar las reglas pero lo que más llamó la atención a los otros equipos y padres de familia fue que después de tomar tal decisión los entrenadores de los equipos Jaguares, Aztecas, Panteras, Ducks, Raiders y Gigantes fueron llamados al Edificio más caro de la Ciudad en donde un funcionario de “primer nivel”, les leyó la cartilla y les dio la instrucción de ‘jugar’ sí o sí con la advertencia que de lo contrario iba a cerrarles las puertas de los espacios para entrenar en la Unidad Deportiva de Torreón y en el Multideportivo Oriente en coordinación con Elías Ramón Chufani, director del deporte municipal. Dicen nuestros subagentes que la liga no quiere problemas y sinceramente prefieren no jugar; ya han recibido hasta amenazas en los juegos, hay presencia de hombres con armas cortas y reciben “bromas” de que ‘les va a caer la voladora’, cosa que no les cae nada en gracia ni a los padres de familia ni a los entrenadores. Nuestros subagentes se preguntan, ¿qué tiene que ver CATEM con funcionarios municipales de Torreón?

Y en Durango la Secretaría de Educación del estado concedió un megapuente por el día del maestro más allá de lo convencional. Nos comentan nuestros versados subagentes infiltrados en la docencia que, aunque el calendario establece suspensión de labores docentes el jueves 15 de mayo finalmente el “Góber” que no canta mal las rancheras, se mostró generoso con los que sienten que trabajan demasiado y también les dio asueto a los maestros el viernes 16 de mayo. Por esta razón, en redes sociales criticaron al gobierno estatal de Durango ya que aseguran que el megapuente podría ser para “ganar votos” del magisterio en la elección de este primero de junio en la que se renovarán las alcaldías. Siempre tan mal pensados en las chismosas redes sociales donde no creen que don Esteban lo hizo sin esperar nada a cambio.

El que presumió de buenos números en materia de Seguridad fue el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respecto a su natal Zacatecas: “Zacatecas ahorita es un lugar seguro”, dijo en su visita a Gómez Palacio, municipio donde vino a respaldar la campaña de Betzabé. Monreal presumió que desde el 2021 que gobierna su hermano, David Monreal, Zacatecas es un paraíso en materia de seguridad y un buen lugar para vivir. De hecho,-no es broma, es en serio- el gobernador de Zacatecas también asegura que esta entidad está entre las más seguras del país basándose en estadísticas ¿cuáles? Quizá en “Monrealandia” no existen municipios sin un solo policía como sí se reporta oficialmente a nivel nacional, tampoco hay comunidades “fantasma” ya sin gente como consecuencia del crimen organizado, mucho menos hay pago de cuotas, derecho de piso ni otras extorsiones que han ocasionado el desplazamiento de la población de Juanchorrey, Tepetongo, Zacatecas, Villa Ahumada, Calera o Fresnillo. Lo curioso es que previo a las fiestas de primavera realizadas en Jerez en la pasada Semana Santa los empresarios abiertamente se quejaron de las extorsiones y de la inseguridad y corrieron con el gobernador Monreal en busca de solución y abiertamente hasta les dijo con quién se podían “arreglar” para no ser molestados proporcionándoles hasta el número del “intermediario” con el grupo criminal a quien debían pagar nada menos que dos millones de pesos para poder celebrar las fies- tas en paz. Esa es la paz de Zacatecas, ¿o será la del se- pulcro?

¿Se acuerda de Marco Ávila? ¿El subdirector de Obras Públicas de Gómez Palacio, que fue separado del cargo porque presuntamente solicitó un “moche” de 3 millones de pesos a empresarios de la ciudad de México que vinieron a su feudo? Fue hace como un mes que doña Lety Herrera informó de lo anterior a su Cabildo y hasta sacó chispas enojada porque el exservidor público, según esto, decía a los empresarios que el millonario moche era para repartirles a sus “jefes” y pues los empre- sarios entendieron que se refería a la primera autoridad de Gómez Palacio. Por esta causa Marco fue dado de baja e incluso el Ayuntamiento informó que por ‘cohecho’ formalizó denuncias en su contra ante la Vicefiscalía del Estado y ante la Fiscalía de Combate contra la Corrupción. Después de eso cualquiera pensaría que Marco andaría en estas fechas escondido o con bajo perfil ¿Fue fusilado o vaga por las serranías? cuestionarían los lagu- neros como preguntaron con el “Rebelde Pedro Favela” que encabezó el primer ejemplar de El Siglo de Torreón por allá de 1922. Y nada más lejos de la realidad. Las denuncias en la Fiscalía de Durango le hicieron a Marco lo que el viento a Juárez y fue en la visita del coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, a Gómez Palacio donde también tuvo un encuentro con los coordinadores operativos territoriales de Morena que Marco hizo su triunfal aparición y charló con Monreal largo y tendido, a la vista de todos los chismosos medios de comunicación que en su momento publicaron la foto de Marco en tamaño tipo “los más buscados” en los tabloides y medios digitales por lo que no daban crédito de lo que estaban viendo. Incluso, el inesperado encuentro fue la gran comidilla de la semana de los chismosos de la prensa en La Laguna y ni crean que el exsubdirector de Obras se andaba escondiendo, no para nada, él con la frente en alto se placeó de un lado a otro por todo el evento de los morenistas a quienes saludaba con la fa- miliaridad del compañerismo y coordinándose como parte del equipo que llevará el cambio verdadero a Gómez Palacio. No hay pruebas, pero tampoco dudas de quiénes son “sus jefes”, al menos, en cuestión laboral.

Allende el Nazas, los protervos subagentes que perdonan, pero no olvidan sugieren al Agente 007 establecer una sección fija llamada “Lo más tierno que verás hoy” en alusión a las enternecedoras imágenes que circulan en las chismosas redes sociales, ese momento mágico y sublime que surge cuando dos políticos antagonistas que se dijeron hasta de lo que se iban a morir se perdonan anteponiendo muy seguramente el bienestar de los ciudadanos antes que el propio (ajá). Así pasó con doña Marina Vitela, diputada federal “pluri” y con el Dr. José Ramón Enríquez, candidato a la Presidencia Municipal de la capital de los Alacranes, quienes se abrazaron y fotografiaron alegres en un claro mensaje de unidad con la mente en el objetivo principal de que llegue la Cuarta Transformación a Durango (curioso siendo ambos ex- priístas). Lejos quedaron los tiempos en que el Dr. Enríquez acusó a la dirigencia morenista de montar un es- pectáculo para favorecer con criterios “oscuros y absurdos” a Vitela, quien fue electa precandidata de Morena a la Gubernatura en 2021 quitándole esa posibilidad al Dr. Enríquez, quien orquestó el famoso ataque de los huevos atómicos teledirigidos contra el entonces líder nacional de Morena, Mario Delgado. Lejos también que- daron las afirmaciones de doña Marina de que Enríquez, como senador, poco o nada trabajó para Durango ni para la construcción de una estructura que sumara a la 4T en el estado y hasta lo acusó de violencia política de gé- nero en su contra. Ahora es cosa del pasado, lo que importa a los ahora morenistas es ganarle las tres ciudades más importantes (Durango, Gómez Palacio y Lerdo) al desfallecido y mermado PRI del “Góber” que no canta más las rancheras, perdón, mal las rancheras y en ese propósito, según ellos, van por buen camino.

Y hablando de temas de la capital de los Alacranes, los subagentes no dejan de preguntarse quién sería del creativo sesudo “estratega político” que tuvo la ocurren- cia de filtrar que el Dr. Enríquez sería notificado oficialmente por la Fiscalía de Durango de la denuncia que en su contra interpuso un periodista que se sintió amenazado porque el Dr. Enríquez le dijo algo así como: “Pórtese bien, pasando las campañas, las cosas son diferentes”. Y no, los subagentes no están en plan de defender a nadie sin tener los pelos de la burra en la mano, pero ¿No saben los estrategas que de la Fiscalía todo le avi- san al Doctor? Tanto que Enríquez hasta tuvo tiempo para organizar en el día, fecha y hora exacta en que llegaría la notificación el mitin de morenistas que rodearon ambas aceras de su domicilio y que muy fuerte gritaban frente a las camionetas de la Fiscalía consignas como “¡No estás solo!” y “¡Es un honor estar con El Doctor!”.

Enríquez, les guste o no, se aplicó e hizo la tarea y de la que sería su deshonrosa notificación hizo su propia fiesta guinda y hasta un discurso se aventó consiguiendo el reflector en las chismosas redes sociales. En serio, ¿En el PRI no encontraron nada para desacreditarlo? Increíble. De plano andan oxidados y ni aunque les pongan un balón enfrente lo patean… Por eso se les van a Morena.