Nuestros subagentes, que en todo están menos en misa, les llamó la atención que ninguna constructora cumpliera con todos los requisitos pedidos en la licitación Pública Nacional No. SIDUM-LPN-COE009- 2025 para la obra del bulevar La Joya-La Partida, en el Municipio de Torreón y es de sorprender pues ahí se encontraban algunas de las ‘favoritas’ como Rotugra, Grupo Alfa, Construcciones y Minerales del Norte y la constructora Mayran de la república hermana de San Pedro de las Colonias. Según la odiosa y metiche prensa, los presupuestos que presentaron estaban entre los 25 y los 30 millones de pesos, pero nos comentan que a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Sidum) donde despacha Miguel Algara Acosta le pareció insuficiente. Tal vez sea, comentan los chismosos subagentes, porque traen como prioridad el Paso Inferior Independencia- Abastos por lo que quieren esperara que la ganadora de ese proyecto esté libre para la edificación de ese bulevar, de lo contrario ¿Cuál sería el problema?

Y siguiendo con el tema de la construcción, como dicen los economistas keynesianos en tiempos de turbulencia económica no queda de otra que acelerar los proyectos de obra pública, es decir, dale trabajo a la gente para que ‘abra un pozo y luego contratar a otros para que lo tapen’, pues el panorama es incierto. Quien está dormido en sus laureles, es el flamante recién nombrado Tanech Sánchez, director del Centro SICT Coahuila (la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes anteriormente llamada SCT) y sólo se ha enfocado en el tren de pasajeros Cd. de México- Nuevo Laredo que pasará por Coahuila y la rehabilitación de 85 kilómetros de la carretera a Saltillo. No estaría mal que ‘el caudillo’ del diputado local morenista, Antonio Attolini Murra, le levantara un exhorto o un punto de acuerdo a Tanech Sánchez y le recuerde que La Laguna también es Coahuila porque hasta ahora no hay ningún anuncio de mejora carretera por parte del orden federal para esta sufrida región y vaya que se requiere.

*********

Más de 200 grupos que buscan desesperadamente a sus familiares desaparecidos advirtieron que en México hay narcogobiernos. Dicen nuestros subagentes, que esto no sólo fue un reclamo a nivel federal sino dirigido a los tres niveles de gobierno y que la herida de estos grupos se revivió después de hallazgo del Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco, presunto campo de exterminio del Cártel de Jalisco Nueva Generación, algo que el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, negó categóricamente pues lo considera más un sitio de adiestramiento y no de cremación, ya que le parece menos grave una ‘escuela del terror’ a reconocer que los montones de zapatos y pertenencias de personas sean prueba de asesinatos de personas desaparecidas, igual y en el centro de adiestramiento también tenían zapatería, pudiera pensar Gertz Manero. Como acá en La Laguna también hace aire sigue abierta la búsqueda en Patrocino, ejido del Municipio de San Pedro, en donde se encuentran ‘por kilos’ restos óseos. Nuestros subagentes, que no quitan el dedo del renglón y acompañan a estos familiares, en su mayoría madres, se quedan con una consigna que se dio el pasado sábado ‘ningún ser amado debería ser buscado bajo tierra’…

*********

Y en temas relacionados con sustancias ilícitas, causó revuelo el sospechoso video en redes sociales en donde se observa a los líderes de Francia, Reino Unido y Alemania captados en un video escondiendo una bolsita blanca y un utensilio de metal largo mientras se dirigían a Kiev a intervenir por la paz. Dicen los protervos subagentes que seguramente necesitaban estar bien despiertos para las negociaciones y no les gusta el café. Comentan los que saben que para existir oferta, tiene que darse una demanda, claro está si hay consumo hasta allá llegan venga de donde venga, sin aranceles, ni restricciones…

*********

Desde las grandes ligas nos pasamos a las nacionales en donde fue suspendida la visa a Estados Unidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila por presuntos nexos con el narcotráfico, y dicen nuestros subagentes que Del Pilar Ávila era la mano derecha del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de ser de izquierda aplicó la máxima de los gobiernos neoliberales: “Dejar hacer, dejar pasar”, en francés para estar ‘ad hoc’, “laissez faire, laissez passer” con tal de obtener más adeptos a la 4T, lo que incluye a grupos que se dedican a actividades dudosas. Otro caso es el del alcalde de Matamoros, Tamaulipas, Alberto Granados Fávila, a quien le retiraron su visa por su relación con Édgar ‘N’, empresario retenido en Brownsville, Texas por presuntos nexos con el narco. Dicen los subagentes, quienes andan en terrenos coahuilenses, que la senadora Cecilia Guadiana y su pareja Américo Villarreal Jr. delegado del Bienestar, deberían cuidar más las fotografías que publican en redes para la posteridad quedó su fotografía con Alberto Granados, nada qué pensar.

*********

Realizar ejercicios de respiración, meditar, o fortalecer su lado Zen podrían ser dinámicas de utilidad para el “fogoso” secretario del Ayuntamiento de Torreón, Pepe Ganem, quien ya es reconocido por “intervenir” en pleitos ajenos y al final termina tatemado y señalado entre la bola de broncosos y para ejemplo tres botones: El asunto de Los Reyes, el asunto de la boda en San Pedro de las Colonias o el reciente evento donde participó Hugo Dávila, el representante del programa estatal ‘Mejora Coahuila’, con quien dicen hubo jaloneos y hasta un conato de riña entre el funcionario estatal y César Alvarado, encargado de autotransporte municipal. Dicen que apenas vio “acción” y se dejó ir Pepe y Ariel Martínez, jefe de Gabinete, que son algo así como el diablito y el angelito del alcalde (usted imagínese cual es cual, porque a veces las apariencias engañan). Total que nadie sabe y nadie supo qué fue lo que molestó a Dávila, quien igual hace escándalos en un banco como en un recorrido con su estructura y en ese evento mejor terminó por retirarse antes de que salieran mas chispas.

Mientras el alcalde del calzado impoluto, daba declaraciones a los malvibrosos periodistas que buscan sacarle otro recordatorio del 10 de Mayo, curiosamente don Román a últimas fechas lo rodea un halo de paz y armonía, quizá pueda decirles a otros “mecha corta” pronto, antes de que se pongan los guantes en próxima salida.

*********

“La paz social no se consigue con declaraciones, se construye con estrategias claras y voluntad política”, así o más claro señalaron los organismos empresariales del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Torreón y México SOS, quienes respaldaron las declaraciones vertidas por el coordinador de la Mesa de Seguridad de La Laguna de Durango, Gerardo Ibarra, en cuanto a la falta de atención e interés demostrado por el “Góber” que no canta mal las rancheras hacia las demandas del sector empresarial, principalmente el sector agropecuario. Quién sabe quién esté asesorando al mandatario, pero claramente ignorar un problema no hace que desaparezca por sí solo. Lo curioso es que probablemente resolver esa desatención sería tan sencillo como el que el mandatario, quien es de sangre liviana, pudiera descender de la máxima silla del poder en Durango para escuchar de viva voz las quejas, una cercanía en campaña prometió hacia esta región.

“El fenómeno de la extorsión y el cobro de piso, constituyen delitos con nula visibilidad que distorsionan las estadísticas oficiales, operando en la impunidad, y funcionando como un impuesto criminal que frena la actividad económica regional y genera un impacto en pérdidas millonarias, desinversión y un clima de vulnerabilidad institucional”, señalan los organismos empresariales y ese es el clamor de toda La Laguna.

Nada se gana con repetir una y otra vez que Durango se encuentra entre los estados más seguros del país si la realidad es mucho más compleja: Hay una demanda real de la población que exige por lo menos escuchar por parte del gobernador y si se puede, poner un alto a estas actividades criminales.

*********

Allende el Nazas, los chismosos subagentes cansados de escuchar las mismas mentiras, ah no perdón, las mismas promesas de unos y otros partidos políticos en el afán de posicionar a sus candidatos dentro del proceso electoral que se vive en La Laguna de Durango, y en el resto del estado por la renovación de los 39 Ayuntamientos, nos comentan de la ‘capirotada’ que ya hay en esos lares. Con la candidata de Morena en Lerdo andan priístas, con la candidata del PRI en este municipio andan morenistas, con el candidato del PRI en Gómez se sumaron morenistas y con la candidata de Morena en este mismo municipio se sumaron panistas, con el candidato de MC de Gómez Palacio andan expanistas y exmorenistas. “Verás abominaciones mayores que éstas”, dijo Ezequiel, según las Santas Escrituras. Paola Gárate, la presidenta del PRI de Sinaloa, designada como delegada del Comité Ejecutivo Nacional para el Estado de Durango, tiene una explicación: “Si alguien no es leal a sus convicciones como las ratas ve Pa’ dónde brincar”. Y recientemente brincaron dos del PRI a Morena: El exgobernador “priísta” de Durango, Maximiliano Silerio Esparza, quien abiertamente apoya al candidato de la 4T (y multicolor) a la alcaldía de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, que pavimenta su carrera a la gubernatura, y el otro que brincó es el exdirigente estatal del PRI en Durango y exdiputado, Luis Enrique Benítez Ojeda, siendo anunciada su afiliación por el hijo de López Obrador, Andrés López Beltrán, secretario de Organización de Morena a quien no le importó las críticas que en el pasado vertió contra su padre y contra Sheinbaum. Sin duda, cada vez hay mas priístas en Morena que en el propio PRI así es que para los que tienen fe ciega en la “izquierda” de Morena los subagentes les advierten que no se ve por dónde vaya a haber un “cambio verdadero” pues en este “movimiento” todos caben, inclusive los mas quemados y corruptos de otros partidos. “Chango viejo no aprende maroma nueva” ni aunque se vista de guinda.