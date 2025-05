Verdades y Rumores.

Aunque el Imperio romano existió hasta el año 476, la principal fuerza política de Europa, para entonces, era la Iglesia, no el Imperio y esto se atribuye principalmente a la influencia de León I, El Magno o El Grande (440-461), recordado por su habilidad para negociar la paz ante invasores, incluso pagando tributo. La habilidad de León I, quien también fue el Papa número 45, fue plasmada por Rafael en un fresco que adorna hoy el Palacio Apostólico del Vaticano. El nombre “León” es el cuarto más elegido por los Papas, pero hace más de un siglo que ninguno lo adoptaba, el más reciente (antes del jueves pasado) fue el Papa León XIII, quien impulsó la doctrina social de la Iglesia y se pronunció en defensa de los derechos de trabajadores frente a la explotación en tiempos de la Revolución Industrial, una postura progresista en su tiempo. Esta base ideológica habla de dos conceptos importantes para Robert Francis Prevost, el cardenal estadounidense (con ‘olor a latinoamericano’, dijo el Obispo Martín Barraza) decidió llamarse León XIV... Así que nuestros subagentes, que les gusta sintetizar, nos señalan que la Iglesia ahora va por mejorar su recaudación y el diálogo con las minorías, aunque León X, el papa Medici fue el que con sus indulgencias para recabar fondos propició la reforma de Lutero…

León XIV aspira a ser un Papa conciliador, un puente entre conservadores y liberales en la Iglesia Católica. No es tan progresista como Francisco, pues tiene una postura mesurada ante personas de la comunidad LGTB, pero tampoco podría ser conservador: Nació en Chicago, una ciudad estadounidense con un 30 por ciento de población afrodescendiente que carga con el peso de las injusticias por razón de raza plasmadas en la historia. Viene de un padre de ascendencia francesa e italiana y de una madre de ascendencia española. Vivió en Perú, habla español y ya expresó su deseo de ser una Iglesia Sinodal, un concepto que hace ruido a la parte más conservadora de la iglesia por la posibilidad de todos los bautizados, incluyendo a mujeres y laicos, opinen sobre temas concretos de la Iglesia. León XIV es también el primer sumo pontífice de la Orden de San Agustín, de modo que La Pascua será una conmemoración reforzada. ¡Ah! y por si estaban con el pendiente aquellos políticos adictos a las teorías conspirativas, proféticas o “del fin de los tiempos”, quienes pensaron que ya se habían librado del “Papa Negro”, pues resulta que León XIV, como buen miembro de la Orden de San Agustín, siempre ha usado un hábito tradicional “negro” con cinturón de cuero “negro” y capella “negra” (símbolo de austeridad y obediencia) razón por la que no vestía de púrpura ni de rojo como otros obispos o cardenales, de tal suerte que ahora los protervos subagentes, que no se purifican ni con el agua bendita de siete iglesias, les recuerdan a estos “conspiranoicos” que ya se pueden empezar a asustar, ya que lo oscuro tiene muchas aristas...

Y justo entre líderes del mundo que le felicitaron y reconocieron la influencia del liderazgo que tendrá el nuevo Papa León XIV destacó la felicitación de doña Claudia Sheinbaum, presidenta de México, de ascendencia judía y quien se autodefine como “no religiosa”, pues lo hizo de manera sobria, dejando clara por encima de todo su convergencia humanista a favor de la paz y la prosperidad del mundo. Donald Trump brincó de la felicidad al ser el nuevo Papa su connacional muy seguramente ante la ilusión de sentir que tiene poder dentro del Clero. Hasta el presidente musulmán de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, deseó “éxito” al nuevo Papa para que “siga promoviendo la paz en el mundo”. Y es que ineludiblemente con una nueva era siempre llega una nueva esperanza.

Y en un episodio más de la Ley y el Orden, Unidad Coahuila, nuestros subagentes se alistaron con unas palomitas para ver el final del capítulo ‘paro y consenso’ que terminó con la ratificación de Alfredo Flores Originales como director de Seguridad Pública de Torreón por iniciativa del alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda. Dicen que Flores en su primera semana patrullaba al ritmo de la guitarra de Slash, realizando trabajo de reconocimiento de territorio tomándose ‘selfies’ hasta con las señoras que cruzaban la calle y con un ojo clínico muy al estilo del fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, anduvo repartiendo su teléfono y cuentan que buscará generar su propia red de WhatsApp para tener contacto directo con la gente. Los más exigentes señalan que esto apenas comienza, pero algo que sí hace falta es volver a recuperar la Unidad de Atención Especializada en Mujeres, que desintegró el amparado excomisario, César Perales, a quien algunos aseguran haberlo visto por allá en la Sierra de Durango, en fin, dicen que esta Unidad de Atención de Mujeres conocido como Grupo Violeta compuesto por mujeres policía y dejó de tener visibilidad en la era de Perales. Este grupo da o daba atención a temas de violencia intrafamiliar, que además es una recomendación a nivel federal que siguen otros municipios contiguos. Esperan los subagentes que este nuevo comienzo no solo sea pa’ la foto y que por el contrario den resultados muy al estilo del sargento Hank Voight de la serie Chicago P.D.

Nuestros subagentes que les gusta leer entre líneas no pasó desapercibido un comentario que realizó el ‘gober’ Echado Pa’ Delante en la última visita que tuvo en La Laguna a razón del Consede en La Laguna. Manolo, muy a su estilo despreocupado pero ocupado habló sobre algunas acciones de fortalecimiento para modelo coahuilense de seguridad en Torreón, bajo un enfoque de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, en un trabajo coordinado con el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, las fiscalías; el Poder Judicial y Legislativo, así como las policías municipales y estatales. Y por si no se dieron cuenta, nuestros subagentes anotaron la alusión a la “plena coordinación con la embajada de Estados Unidos”. Dicen, los que saben al tema de seguridad que esto no es gratuito ya que es una señal clara de que por ahí se cocinan (sino es que ya está en marcha) más de un operativo binacional. Por lo que estaremos muy atentos a los signos de los tiempos en donde ‘pronto’, ‘en breve’ las medidas conjuntas den golpes a ciertos objetivos criminales. Y esto es mucho decir, cuando la delincuencia organizada busca reacomodos, y donde aseguran sus cercanos que la seguridad de las familias coahuilenses no se negocia. ¿Así, o más claro?

Otros que se levantaron ‘de malas’ son los habitantes de la colonia Torreón Jardín, quienes se quejan por los cobros excesivos de agua por parte de la Sociedad Cooperativa de Consumo de Servicios, a la cual ya hay quienes dicen a nuestros subagentes disfrazados de fontaneros que ya se pasan de listos, nos comentan que intencionalmente paran las bombas en la noche para que las líneas de conducción se vacíen y al volver a encenderlas por la mañana se genera aire antes de que el líquido de conducción llegue a los domicilios, una maniobra que genera que el medidor marque un incremento en consumo y obvio repercuta en el recibo del agua. ‘Vivillos desde chiquillos’ dicen los subagentes, pues buscan hacer negocio a costa del sufrido ciudadano que hace el esfuerzo por cuidar el agua potable. Los más observadores señalan que si el consumo había sido normalmente de 10 metros cúbicos ahora se ha elevado hasta cincuenta. Y por las mismas andan los que manejan plantas tratadoras privadas en Las Villas, Villas del Renacimiento, las Trojes y por ahí alguna otra que se escapa donde además venden el agua tratada con el mismo precio que agua potable, incluso, más cara. Nuestros subagentes esperan que Simas Torreón y Rural a cargo de Roberto Escalante y Antonio Gutiérrez Jardón pongan orden a estas malas prácticas. Los quejosos señalan que en esa parte es cuando tiene intervención un exfuncionario del Simas Torreón, cuyas empresas constructoras realizan las reparaciones por referencia directa de la cooperativa, pero aseguran que son obras de mala calidad que seguirán generando problemas a los vecinos…

Quien dicen anda con un perfil bajo y hasta con ‘cachucha’ y lentes oscuros para pasar desapercibido es el hombre de las mil chambas, Luis Morales Cortés, director de vialidad y movilidad de Torreón, que después de ver lo que pasó con su archienemigo, César Perales, exdirector de Seguridad ya fue a encender una veladora a San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles o desesperadas, para que el caos vial pare, los accidentes fatales disminuyan y sobre todo los alcoholímetros sean efectivos para su objetivo y no sólo se ubique a su departamento como el área de mayor recaudación de recursos municipales. Comentan los versados en temas de la micropolítica que ahora ya dejó de lado la presión por armar a los agentes viales, no porque no esté dentro de sus intenciones sino porque busca que ‘el comal se enfríe’ y no salir tatemado, pues sabe que al igual que Perales depende de los resultados y no solo los recaudatorios sino los que tienen que ver con la cifra de accidentes registrados en las primeras arterias de la ciudad, así como evitar temas de corrupción en las que todos pueden llegar a caer.

Y en La Laguna los empresarios siguen demandando mayor compromiso del “Góber” que no canta mal Las Rancheras en esta región, pues resintieron su ausencia en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de La Laguna de Durango, donde varios tenían grandes expectativas de poder plantear directamente a don Esteban sus inquietudes relacionadas con el tema de inseguridad que ha azotado a la región por las razones ya de todo mundo conocidas, pero se quedaron con las ganas. Dicha reunión se dio después de que diversos sectores productivos expresaran su preocupación por hechos de inseguridad que se han registrado en esta zona, en perjuicio de productores agropecuarios y otros sectores y aunque’ el gober’ mandó al secretario de Seguridad, Óscar Galván y a la fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza, a dicha reunión, el deseo era hablar directamente con el mandatario para dar mayor seriedad a los compromisos en un tema tan delicado como es la seguridad y donde lamentablemente las dependencias que dirigen ambos personajes que envió carecen de credibilidad por el mal actuar de personas que pertenecen justamente a ambas corporaciones en lo local.

Allende el Nazas, si no pudo ver los debates de los candidatos en vivo y en directo los chismosos subagentes nos comentan que varios de los candidatos hicieron la tarea con sus propuestas, pero también se llevaron su morral de piedras. De entrada, los electores de la Ciudad Jardín que vieron el debate ya se enteraron de que no hay una sino dos familias felices en Lerdo. Eso sí, candidatos como el Dr. Felipe Sánchez, del Partido Renovación, la candidata del PRI-PAN, Susy Torrecillas y la candidata de la 4T, Flora Leal, fueron los que tuvieron mejor aprovechamiento del tiempo y se notó que ensayaron los temas y hasta las sazonaron con frases contundentes. Tanto la eliminación del Alcoholímetro recaudatorio por parte de Flora como el ampliado programa de Borrón y Cuenta Nueva de Susy fueron bien recibidos por la población. En Gómez Palacio Betzabé Martínez de la 4T, se la pasó leyendo el guion que escrito llevaba para la ocasión, algo que le restó naturalidad pues no soltó las benditas hojas ni para defenderse de la prevista tunda de Omar Castañeda del MC pero en favor de “Betza” pudo presumir su cartulina con números que le favorecen en sus encuestas mientras que el del Movimiento Naranja sacó otros números como el de las iniciativas presentadas en la Cámara baja como diputado federal (128) contra las cero iniciativas presentadas por “Betza” en dicho recinto siendo el cargo que dejó a los 6 meses para nuevamente contender. El candidato del PRI-PAN, Raúl Meraz, dijo a los ya citados dos contendientes que ambos estuvieron en la peor administración municipal que ha tenido Gómez Palacio, la de Marina Vitela y de inmediato Omar saltó como Pancho Pantera y se desmarcó señalando que fue él quien presentó denuncias formales y ante diferentes instancias, algo que terminó por favorecer al PRI local y al estatal. El que sí de plano se llevó a todo mundo al baile, tanto a los autoridades pasadas como las actuales, fue el ‘sombrerudo’ Víctor Macías, candidato del Partido Renovación, quien señaló que de las tres ciudades más importantes de La Laguna, como Torreón, Gómez Palacio y Lerdo: “Gómez Palacio es la más fea” (¡Auch!) y minutos más tarde volvió a sorprender al decir “conmigo tienen dos opciones: que les vaya bien, o que les vaya mal” así es que ante la clara oferta de posibilidades los protervos subagentes se maravillaron de aquel intrincado raciocinio donde surgió tan certera revelación.