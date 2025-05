Verdades y Rumores.

Tremendo manotazo en la mesa dio doña Claudia Sheinbaum a los liderazgos morenistas Luisa María Alcalde y ‘Andy’ López Beltrán, pues la presidenta de México señaló a través de una muy clara misiva dirigida al Consejo Nacional de Morena que lo que menos quería era que el partido del que ella emanó se convirtiera en un Partido de Estado (algo tarde aunque atinada llega la reflexión) y es que para muchos Morena ya se convirtió en aquello que los seguidores de la izquierda juraron siempre destruir. ¿Cómo no iba a estar molesta? Si hay constantes escándalos de sus miembros: Andrea Chávez y Cecilia Guadiana (por sus presuntas campañas anticipadas y uso de recursos públicos) los reclamos del más que chido Luis Fernando Salazar y de la excandidata de Morena a la Alcaldía de Saltillo, Alejandra Salazar. Las demandas contra el frenético diputado local Antonio Attolini viniendo de gente de su partido cuando los externos le hacen lo que el viento a Juárez, los pleitos y arreglos entre el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández y el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila y demás temas relacionados con el nepotismo y el influyentísimo y no se diga de los impresentables como Cuauhtémoc Blanco. Fue hasta que los temas llegaron a La Mañanera que la presidenta se vio en la necesidad de contestar interrogantes a las que debieron dar respuesta Alcalde y “Andy”: “No al nepotismo y rechazo a las campañas anticipadas”. Apenas el pasado domingo ambos personajes salieron a dar unos lineamientos hechos medio al vapor como para decir “aquí estamos trabajando”. Llegan tarde, si es que llegan…

Y también tarde llegó el discurso de Alcalde de “fuera marcas lujosas” en el sentido de hacer un llamado a la austeridad republicana, que dicho sea de paso ninguno de los morenistas sigue y hay que ver lo que visten, lo que calzan, los autos en que se mueven y cómo viajan para constatarlo. En Coahuila y Durango en Morena cada uno lleva agua a su molino, se mueven por su lado, hacen esfuerzos en solitario, ven por su propio beneficio y en general hacen todo lo que detesta o critica la presidenta, quien con nostalgia recuerda sus tiempos de lucha estudiantil y por una democracia de facto, claro que la diferencia es que doña Claudia sí era de izquierda mientras que actualmente Morena es el partido que más expriístas postula junto con el PT (menuda izquierda). En fin, apenas una caricatura de aquella fotografía del diario Stanford Daily en donde doña Claudia aparece protestando contra el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de cuyo régimen, por cierto, salió el exsecretario de Educación Pública, Manuel Bartlett Díaz, previamente acusado del fraude de 1988 que robó la Presidencia de México a un candidato de izquierda y el mismo que en el gobierno de López Obrador lo premió con la dirección de la CFE. Todo un palmo de narices para quienes llevan años militando en la izquierda. Morena les guste o no, por los perfiles que postula y suma se parece más a un PRI desdibujado, sin guardar siquiera las apariencias que en su momento los tricolores cumplían a rajatabla.

*************

Dicen nuestros subagentes expertos en cemento y en cavar pozos que a nadie sorprendió que la empresa Rotugra Construcciones S.A. de C.V. haya sido una de las consentidas del gobierno de Coahuila (en el presente y en el pasado) y ahora también del Ayuntamiento de Torreón pues resultó ganadora del fallo en la licitación del nuevo Sistema Vial Abastos-Independencia pero lo sí sorprendente es que ganó el concurso (lo que significa que fue considerada la mejor opción para llevarse el contrato) pese a que su más reciente obra fue la que se está cayendo a pedazos y dejó inconclusa por falta de seguimiento y de recursos, de cuya investigación todavía no se conocen resultados y que no puede ser otra que la segunda fase de la terminal Nazas (ahí donde se supone que llegaría el Metrobús que nunca fue) y que se ubica en la calle Múzquiz, justo en la entrada de Torreón para quienes vienen de Gómez Palacio. Con todo y todo Rotugra resultó beneficiada con la adjudicación de la obra porque -adivine- nada más y nada menos fue la única empresa de entre cinco que participaron que no se pasó del presupuesto en su propuesta, según al expediente de licitación base número 13 “Causas por las que puede ser rechazada la propuesta”. Total, que de esta manera la empresa logró ofrecer la opción más “solvente y aceptable”. Cabe mencionar que esta constructora también fue beneficiada con el contrato del Centro de Convenciones Torreón y tuvo una coparticipación en el Sistema Vial Cuatro Caminos, y en el TSM. Dicen los mal pensados que van uno a uno entre Alfa Constructores y Rotruga, ¿son las únicas? Por cierto, como que a Juan Adolfo von Bertrab no le cayó nada bien que ésta fuera la seleccionada, ¿Por qué será? Nuestros subagentes estarán pendientes de que la obra cumpla en tiempo y forma, así como lo prometieron las autoridades, lo que sí es una realidad es que la sufrida ciudadanía se tendrá que alistas para otra temporada de caos vial…

*************

¿Cómo es posible que una organización criminal puede agenciarse un territorio entero y el gobierno no los puede sacar?... Porque están en el gobierno”, señaló hace apenas un mes Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien también dijo que 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador y hablando de temas de seguridad, o mejor dicho de inseguridad, resulta que ahora si usted vive en La Laguna de Durango y tiene interés en bardear un terreno, ampliar su propiedad o se dedica al ramo inmobiliario -compra y vende casas- también tiene que pagar “cuota” a la CATEM pero además nos cuentan nuestros subagentes con sede en la capital de los Alacranes de Durango que el tema de la extorsión en esta entidad ya rebasó incluso a las autoridades estatales y que así quedó de manifiesto hace unas semanas cuando un funcionario estatal encargado de la proyección de obras de gobierno visitó Gómez Palacio, atendiendo la instrucción de revisar los pormenores del proyecto anunciado por el “Góber” que no canta mal las rancheras para remodelar con recursos estatales el parque Morelos de Gómez Palacio, el único pulmón público con el que cuenta esta ciudad. Recién llegó el desafortunado funcionario a La Laguna y fue abordado por quienes dirigen la CATEM para leerle la cartilla y advertirle que cada bulto de cemento, arena, piedra, block o lo que se requiera el Gobierno del Estado para la monumental obra de varias decenas de millones de pesos tendrán que comprárselos a esta “organización”. Nos comentan que el funcionario estatal huyó despavorido y hasta tuvo que pedir seguridad al Ayuntamiento de Gómez Palacio para ser escoltado hasta la autopista a Durango capital. Por cierto, así como la misma CATEM lo anunció previamente, el Sindicato del Ayuntamiento de Gómez Palacio ya tiene nuevo dirigente y se trata nada más y nada menos que de “Alexis” el cuñado de Edgar Rodríguez Ortiz “El Limones”, algo que no hubiera sido posible si Tomás Zamora, quien apenas en el 2023 rindió protesta como dirigente sindical, no hubiera aventado el arpa pero dicen que ya no aguantó las presiones que estaba recibiendo, algo que resonó fuertemente en reciente reunión de sindicatos de los que sí son de a de veras. En fin, “Consummatum est”.

*************

Dicen los subagentes versados en derechos humanos que varios pendientes son los que tienen las autoridades tanto estatales como municipales con las “Madres Poderosas”, que es un grupo a cargo de sus nietos. Comentan que el Estado actualmente adeuda el pago de dos bimestres de un apoyo creado por decreto durante la Administración del exgobernador Miguel Riquelme, por el cual dicen que siempre han batallado. Nos comentan los subagentes que se encontraban en la toma del edificio Coahuila la semana pasada que se realizó una llamada vía telefónica con el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, quien de manera informal les aseguró el pago. Otro que está en deuda con las abuelitas que se vieron en la necesidad de hacerse cargo y adoptar al 100 por ciento a sus nietos es el Ayuntamiento de Torreón ya que desde la primera temporada del bien boleado alcalde esperan el Memorial de las Víctimas de Feminicidios.

*************

Unos decían que sí, otros que no, y la duda era si en la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) se iba a tomar el “megapuente” igual que en Durango. Dicen nuestros chismosos subagentes que el pasado miércoles, allá en la capital del sarape y el pan de pulque, mientras que Everardo Padrón García, secretario general de la Sección 5 del SNTE ya daba por hecho el merecido descanso para sus maestros en los días jueves, viernes, sábado, domingo y de pilón el lunes, el funcionario estatal, Emanuel Garza Fishburn, declaraba a la odiosa prensa que sí habría clases y hasta pensó que si le estaban preguntando sólo por el lunes. La SEDU más tarde en un comunicado aclaró la confusión, pero nuestros subagentes recomiendan a las autoridades de educación y a las fuerzas sindicales, ambos con el firme compromiso de dar cátedra en ese impetuoso afán de educar a las nuevas generaciones, un poco de coordinación. Los malpensados subagentes creen que como ya estamos en mayo muchos en el sector educativo ya sienten que el ciclo escolar terminó, pero también se vale fingir. Para los envidiosos del descanso les recordamos que ahí vienen también los días 10 y 15 de mayo y muy seguramente también habrá puente pues piensan que hay mucho que celebrar, bueno, lo que sea con tal de no ir a trabajar.

*************

Allende El Nazas nuestros chismosos subagentes nos comentan que ya se muerden las uñas porque justo hoy miércoles 7 de mayo a las 19:00 horas se llevará a cabo el primer debate electoral organizado por el IEPC donde participan los aspirantes a la Presidencia Municipal de Lerdo. Mañana jueves 8 de mayo a la misma hora se realizará el de los aspirantes a la Presidencia de Gómez Palacio y el 9 de mayo, igual a las 7 de la tarde, se realizará el de los aspirantes de Durango, capital. Todos los debates serán transmitidos a través de las plataformas de redes sociales del IEPC así como de las empresas de medios y personas físicas que hayan tramitado las publicaciones cruzadas con el instituto electoral. Los tres debates son presenciales y se llevarán a cabo en la Sala de Presidentes del IEPC. ¿Quiere preguntarles algo a los candidatos? ¿Gritarle su precio a uno que otro? Los subagentes no quieren decepcionar a los apasionados lectores pero la únicas condiciones para poder preguntarles algo a los “suspirantes” de la silla presidencial es que las preguntas no contengan majaderías, (tampoco mentadas), nada de discursos de odio -aunque se muera de las ganas- y tampoco podrá andar de salamero formulando su pregunta refiriéndose a algún logro de gobierno en particular ni mucho menos que la pregunta contenga propaganda gubernamental pues así son las reglas y sabiendo lo anterior ahora sí puede mandar su respetuosa pregunta al siguiente buzón https://iepcdurango.mx/IEPC_DURANGO/debates/buzon/