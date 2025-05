Verdades y Rumores

Dicen nuestros subagentes disfrazados de agua embotellada que en las comparecencias del pasado lunes en el Congreso de Coahuila, tanto del fiscal Federico Fernández Montañez como la del alcalde mejor lustrado, reinó la paz y la concordia en el ejercicio democrático. Aunque fue larga, en el caso del Fiscal se rindió un informe claro y preciso y se respondió a las dudas de los legisladores locales, Pero los que se frotaban las manos para ver un mano a mano con entre el bien boleado alcalde y su principal crítico, el frenético diputado Antonio Attolini, se llevaron una gran decepción, pues la civilidad se hizo presente, dicen los encargados de hacer ejercicios espirituales que el entendimiento y la mansedumbre se hicieron presentes, así ni el alcalde se aceleró y contestó tranquilo a los cuestionamientos como también, Attolini ahora referente de Morena en Torreón, se midió y dejó a un lado los discursos incendiarios. Dicen los malpensados, que puede ser que todos vieron una media hora antes una fotografía en redes que dio a entender que ya todo estaba arreglado, por lo que ni se quisieron desgastar…

¿Dónde quedó el ‘desaparecido’ César Antonio Perales? (Jubilado el año pasado como policía del Estado para dedicarse a la Policía Municipal) se preguntaban los subagentes hace unos días y pues por lo pronto saben que está escondido al igual que deben estarlo los mandos medios operativos como “Zarazúa” y el también exjefe del GRT, Galván, pues todos se ampararon en el Juzgado Federal 5 del Distrito Laguna el pasado 29 de abril de 2025 para evitar ser detenidos, aunque el amparo es provisional por lo que será hasta esta semana que inicia cuando el juez determine si concede la suspensión definitiva, la cual estaría vigente por el tiempo que dure el juicio de amparo, de lo contrario tendrán que hacer frente a la autoridad que los requiere y al juez federal. ¿Y de qué se les acusa? Nada más de su probable responsabilidad en algunos casos recientes. Ya veremos y diremos en qué queda, pues los subagentes señalaron una y otra y otra vez la violación constante de protocolos policíacos hacia los ciudadanos y problemas internos, pero fueron ignorados.

xxxxxxxxxxxxx

Mientras tanto, el nuevo director de la Policía Municipal, Alfredo Flores Originales “El Costeño” aseguró que el pago de “cuotas” (que no es otra cosa que una tajada producto de la corrupción) de los uniformados se acabaron: “Pedir el apoyo del alcalde para resolverlo, creo que la revisión de la corporación puede tardar alrededor de dos meses con la disposición de los elementos, pero las cuotas no, esas no pueden seguir”, aseguró. Otra de sus frases a la que hay que dar seguimiento es la de ‘No estamos todos los que fuimos y no fuimos todos los que estamos’, como para que se pongan las pilas en la Dirección de Seguridad Pública Municipal y además de un pase de lista se revise también la nómina y los depósitos, dirían los contadores, lo que se conoce como ‘un arqueo de caja’ y seguir la ruta del dinero. Los versados en historia, aunque diferente contexto, nos comentan que en la era de Eduardo Olmos se decidió pagar la primera quincena con ‘cheque al portador’ y así contar los verdaderos policías en función y en aquel tiempo, tremenda sorpresa que se llevaron, ya que se regresaron con un nutrido número de cheques de personas a las que se les pagaba y no estaban…

xxxxxxxxxxxxx

Quien salió corriendo y hasta se tropezó antes de que empezara el evento con motivo de la presentación del Plan Municipal de Desarrollo fue Roberto Escalante, gerente general de Simas, por tremendo plantón armaron los vecinos de la colonia Exhacienda La Perla que bloqueaban los dos carriles del bulevar Independencia y hasta amagaban a irse a plantar a las afueras del Centro de Convenciones de Torreón, por lo que el apurado gerente salió volando del recinto donde ya estaba listo para saludar al bien boleado alcalde en la presentación. Los subagentes que lo vigilan con lupa pensaron que había una emergencia personal, pero no, es parte del problema de baja presión que enfrentan las colonias de la ciudad, así es que hizo bien en atender la demanda vecinal, para no darle otro dolor de cabeza al jefe… Y hablando de dolores de cabeza ¿Se enteraron que también en Bomberos Torreón estuvo a punto de surgir una protesta pública de grandes dimensiones por parte de los elementos quienes tienen múltiples quejas internas? Probablemente no porque como “apagafuegos” se presentó Pepe Gánem, quien a causa de su llamativo nuevo bigote le apodaron en las chismosas redes como un popular personaje de Los Simpson conocido como “Ned Flanders”, de tal suerte que además de impedir que la manifestación de los Bomberos fuera el nuevo tema de la chismosa prensa decidió también volver a su look original y eliminar el bigote del cual un legislador de Morena ya había comentado que parecía “actor de película” pero de esas que no pueden ver niños ni adolescentes.

xxxxxxxxxxxxx

Los subagentes expertos en ingeniería hidráulica y fontanería nos reportan que la interconexión del Proyecto Agua Saludable para Laguna no termina de ‘cuajar’, tanto así que los problemas que hoy presenta la ciudad en temas hídricos se deben en parte a estos trabajos que se realizan en Torreón y están afectando a más colonias, lo cierto, es que hay estrategias para afrontarlo las cuales también llegan tarde y se resuelven a la fácil, ‘si falta agua que pidan pipas’ ¿Para qué fue entonces Raymundo Rodríguez? Los subagentes se preguntan qué pasa en Simas Torreón, que al parecer hay cañería estancada que no deja que la orden dada por el mejor lustrado alcalde de Torreón fluya. ¿Habrá algunos prietitos en el arroz? Y justo hablando de daños a causa del Proyecto Agua Saludable, recordará que en el pasado mes de marzo las obras de introducción de tuberías del proyecto provocaron una fractura en la losa del canal Sacramento del lado del municipio de Francisco I Madero. Resulta que fueron al menos 8 fallas detectadas en La Laguna de Durango, así igualitas con remolino y todo, por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que se ha mantenido en el más estricto hermetismo al respecto como creyendo que nadie se daría cuenta de lo mal hechos que están estos trabajos, pues nos comentan los que saben que metieron la tubería sin reforzar con concreto así es que se esperan más daños.

xxxxxxxxxxxxx

El que ha andado con bajo perfil es el alcalde priísta de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, conocido como “El Charro”, ya que en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) todo el interés se centró en Torreón y dejó de lado a Matamoros, donde también hace aire y fue evaluado en conjunto con La Laguna (Torreón, Gómez Palacio y Lerdo) como en la famosa licuadora de Chávez Rosique de hace años. El pasado miércoles en un ranking de aceptación de abril con la pregunta: ¿En general usted aprueba o desaprueba el desempeño de “Perenganito de Tal” como alcalde? realizado por Statistical Research Corporation (Coporación de Investigación Estadística para los que se nos olvida el Español) “El Charro” aparece en noveno lugar con sólo 32.1 por ciento de aceptación, por debajo de Brenda Guereca, alcaldesa de San Pedro, a quien le dieron un 34.2 por ciento mientras que el controvertido alcalde morenista de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, aparece en el lugar siete y alcanzó un 47.5 por ciento, por lo que aparece encima de ellos en dicha medición. Por encima del morenista aparece el priísta alcalde mejor lustrado de Torreón, Don Román Alberto Cepeda, con un 48.2 por ciento. El primer lugar se lo llevó la alcaldesa priísta de Múzquiz, Laura Jiménez, con 63.4 por ciento. El segundo fue para el alcalde de Acuña de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Emilio de Hoyos, con un 61.8 por ciento. El tercer lugar fue para el priísta alcalde de Saltillo, Javier Díaz, con 58.4 por ciento. El cuarto lugar para el alcalde priísta de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, con 57.6 por ciento. El quinto lugar para Carlos Villarreal de Monclova con 56.3 por ciento. No estaría mal que “El Charro” se pusiera a trabajar en favor de su municipio y no solo andar ocupado de la política, pues dicen que cuando ves las barbas de tu vecino recortar pon las tuyas a remojar.

xxxxxxxxxxxxx

Allende el Nazas llama la atención que Adriana Martínez (Beatriz Adriana Martínez Vázquez), candidata a la Presidencia Municipal de Mapimí, por la coalición Sigamos Haciendo Historia conformada por Morena, PVEM y PT, ande tan mal asesorada pues espera ganarse la confianza y el voto del pueblo para sentarse en la silla más preciada del municipio utilizando en parte de su propaganda la imagen del actual alcalde morenista, Fernando Reverte Granados, el mismo que dice abiertamente que las leyes se las pasa por el arco del triunfo, el mismo que dijo que pagó a la CFE y no pagó nada, el mismo que llega armado a la Presidencia Municipal y muestra su pistola a sus adversarios políticos, el mismo que fue denunciado formalmente por violencia política de género por parte de la síndica municipal, María Teresa Valdez Arreola, también de Morena, y quien nunca firmó los estados financieros por el gran desorden administrativo y corrupción que tiene. La lectura que dan los locales de este tipo de propaganda política de Adriana Martínez es que el alcalde Fernando Reverte, quien termina su administración en agosto de este año quiere seguir robando, ah no perdón, construyendo el segundo piso de la 4T, pero ahora a través de doña Adriana Martínez y evidentemente continuar con el mismo estilo de “gobernar” Mapimí, dejando en abandono las villas de Bermejillo y Ceballos. No hay que olvidar que Reverte tenía la intención de repetir en el cargo. “Aquí no hay promesas vacías, hay compromiso con el bienestar de todos y todas”, asegura Adriana Martínez en sus recorridos, pero, por otro lado, está la propaganda con Reverte que dice “Juntos Hacemos Historia” con un corazón grande que une a la imagen de ambos políticos.