Verdades y Rumores.

El CCE de La Laguna hizo un llamado a las autoridades para reforzar el modelo de seguridad de la región mientras que el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna señaló que el modelo ya se fracturó, por una parte con la disolución del Grupo de Reacción en un mando único, lo que trajo consigo fallasen la coordinación. Ayer el Congreso invitó a comparecer tanto al Fiscal del Estado Federico Fernández Montañez como al alcalde de Torreón, curioso, una iniciativa presentada por la oposición fue votada por el PRI y el PAN. Mientras que en Gómez Palacio “hay una degradación constante y muy alarmante de las condiciones de seguridad y del estado de derecho” ante los señalamientos públicos del sector agrícola y pecuario en La Laguna de Durango“, por crecientes y descaradas extorsiones por parte de un grupo sindical que, con amenazas, se ha apropiado de la comercialización de varios productos e insumos del sector primario”. A los productores locales les pareció una burla el que el Gobierno de Durango presumiera en esta misma semana que la entidad destaca “como un estado con gobernabilidad, estabilidad y resultados positivos en seguridad pública”.¡Bah!…

El parámetro que utilizan en Durango para aseverar que la seguridad va de las mil maravillas es la baja cifra en homicidios dolosos; como si el secuestro, la extorsión, las amenazas y golpizas no formaran parte de la inseguridad que se vive en La Laguna de Durango. Los más cínicos en el gobierno dirán: “Pues que formalicen las denuncias” pero ni quien quiera denunciar cuando la propia Fiscalía de Durango de Sonia Yadira de la Garza Fragoso atraviesa la peor crisis de legitimidad en muchos años gracias a que los propios agentes de la Vicefiscalía en La Laguna a cargo de Juan Francisco Ángeles Zapata “por encargo” de cierta “organización” golpean y siembran drogas a ciudadanos. La instalación de retenes ilegales en puntos como Bermejillo y León Guzmán, donde operadores armados detienen el paso de los camiones, el cobro de derecho de piso en Cuencamé en el cual hasta los eloteros tienen que “reportarse” son invisibles para las autoridades estatales. Sería bueno que las corporaciones estatales dejen de engañar con cifras alegres a la presidenta, Claudia Sheinbaum, con la tan presumida seguridad que anteriormente sí había en La Laguna y que hoy, por lo menos del lado de Durango, es cosa del pasado. Mejor que se pongan a trabajar en una estrategia de seguridad conjunta, entre el gobierno federal y el estatal, para resolver este problema en el estado que va que vuela para ser otro Tamaulipas; la gente quiere ver resultados, no bonitos discursos y simulación. Por cierto, Tamaulipas también presume de una baja tasa de homicidios, pero nadie quiere vivir allá.

Nos comentan nuestros infiltrados en el sector empresarial que algo que incidió en que se le voltearan al mejor lustrado alcalde fue que desde octubre del año pasado se mostraron inconformes con algunas piezas clave que se barajeaban para ocupar varios cargos en el municipio (y aseguran que de forma justificada) para esta segunda temporada de la administración. De todos modos, asistían con una sonrisa, se dice dudosa, a las reuniones de seguridad e inauguraciones en donde a un lado de don Román se sienta el flamante secretario del Ayuntamiento, Pepe Ganem, y otros que andan por ahí jugando dos cartas (la del Municipio y la del Estado). Por cierto, a quien tuvieron que hacer ‘manita de puerco’ para que mostrara color, pues estaba como que no sabía si quedarse con melón o con sandía fue al jefazo del Consejo Cívico de la Instituciones (CCI) Laguna, Observatorio de La Laguna y demás Asociaciones Civiles, Marco Zamarripa y además quien en su defensa por el análisis de los datos de la encuesta declaró que ‘Torreón ocupa el lugar 5 en seguridad en poblaciones de 500 mil habitantes’ como a manera de guiño al Municipio En fin ¿sí o no?

Los subagentes ya sacaron el ábaco para saber cuánto ha invertido Torreón por realizar la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y de acuerdo a los archivos hemerográficos se estima un gasto de al menos dos millones 200mil pesos de 2023 a 2025. El planteamiento general del proyecto fue ‘medir a Torreón aparte’ pues las condiciones eran muy diferentes entre La Laguna de Coahuila y Durango, además, las estrategias de coordinación en el caso del Mando Único entre los dos estados ‘marcaban una diferencia abismal’, aunque en la medición de La Laguna también se tome en cuenta al rijoso municipio de Matamoros de los Saguaros. Los subagentes disfrazados de ratones de biblioteca señalan que las variaciones fueron mínimas por dos o tres puntos porcentuales con relación a los municipios, pero que algo se quebró en el periodo de diciembre de 2024 a marzo de 2025 pues una variación en el indicador del 30 por ciento (variación de la variación) o un incremento de 10 puntos porcentuales (cualquiera de las dos lecturas) es como para considerar cambios. ¿Se harán?, tomando en cuenta que “no es una cosa que no se pueda solucionar”, como dijo el jefe Perales, aunque todo indica que lo tendrán que hacer pues la delincuencia organizada está a un cruce...

Y en el nuevo episodio de la ‘Ley y el Orden’ Unidad Coahuila, la odiosa y metiche prensa agarró por sorpresa al fiscal Federico Fernández Montañez entrando a la fiscalía en donde dio sendas declaraciones y dijo que sí van a citar a funcionarios municipales y mandos policiacos para que expliquen la razón por la que actuaron solos en el caso Nuevo Mieleras, con el fin de transparentar los hechos, y reconoció que están trabajando para fortalecer la coordinación y fortalecer el Modelo de seguridad pues los riesgos en La Laguna son diarios. Estaremos desde luego reportando si se da otra detención espectacular como la de Javier ‘NN’, alias la ‘Momia’ o será sólo un asunto de rutina, por lo pronto hay otros que aguantan la respiración como niños cuando hacen berrinche y dicen ‘no quiero, no quiero’ a los avisos del ‘Gober’ Echado Pa’ Delante… Ya le reportaremos en qué termina este capítulo.

Las autoridades municipales de Torreón siguen con el muestreo de los residuos tipo lodo que se han acumulado en la laguna de regulación de la colonia Santiago Ramírez, a fin de determinar cuál sería su adecuada disposición final, pues sólo saben que es una mezcla de drenaje pero puede tener otros desechos de origen desconocido. Algunos aventurados a opinar han recordado que en los tiempos de mayor violencia en la región no era posible acercarse a este sector de la ciudad, por lo que no se descarta que pudiera existir en el lodo hasta un vehículo o algo más. Lo que es definitivo es que la limpieza es necesaria para que la laguna opere adecuadamente, tiene solamente 1.5 metros de altura, la mitad de la capacidad total, de ahí que cada vez que hay una lluvia extraordinaria, de las que anualmente hay en la región, se desborde y las inundaciones tocan al menos en una ocasión en cada administración municipal.

El que ya se puso en remojo de leche de burra fue el jefe de gabinete, Ariel Martínez Mendoza, quien el próximo martes presentará el Plan Municipal de Desarrollo de la segunda temporada del alcalde del calzado impoluto. Dicen los subagentes infiltrados en las entrañas del séptimo piso que al jefazo de gabinete ha dejado la encomienda a su equipo para hacer su chamba y él dedicarse a los suyo ¿Qué otra cosa será?, lo cierto, es que la encomienda es una de las más importantes pues será el eje rector de la administración municipal para este trienio, por lo que nuestros subagentes estarán muy atentos tanto a la presentación de la próxima semana como a que tanto se cumple el multicitado plan.

Y en el monitoreo de los senadores coahuilenses y su trabajo en estos días, nos reportan nuestros subagentes que cada uno anda por su lado, aunque es de llamar la atención el caso de los guindas, Cecilia Guadiana y Luis Fernando Salazar que, aunque están muy a gusto en entrevistas nacionales, redes, proponiendo el día del desierto y preparando sus ‘outfit’, dicen los subagentes que esos sí sin austeridad republicana. Cometan los subagentes que a los guindas ya les leyeron la cartilla en el CEN de Morena y pues si quieren ir por la gubernatura, tendrán que pasar por las urnas de 2027 y ‘hacer trabajo de territorio’, demostrar de qué están hechos, sudar, hacer talacha por lo que ya con esto Morena está perfilando a sus candidatos a las alcaldías de Torreón y Saltillo, por ahí, dicen que con esta directriz se rompió el corazoncillo de otros que andaban vibrando alto y ‘haciendo’ los suyo como es el caso de los diputados locales Antonio Attolini Mura y Alberto Hurtado; la legisladora federal Cintia Cuevas y la regidora en Saltillo Alejandra Salazar. A ver si con este estirón de orejas hacen las paces o por lo menos se saludan y no se demandan. Por cierto, unos días después del regaño que hizo la doctora Sheinbaum a los que andan con promoción anticipada, reconoció ‘el gran trabajo de lucha que hace Cecilia Guadiana que siguió los pasos de su padre’, como que se acordó del ‘apoyo’ que la familia Guadiana le brindó en campaña, aunque volvió a señalar que no está bien la promoción anticipada y con recursos públicos…

Allende el Nazas a muchos sorprendió la renuncia involuntaria, ah no perdón, por motivos de salud, del ahora exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Vicente Reyes Solís, aunque no a los chismosos subagentes disfrazados de planta ornamental, de esas que hay en las quintas, quienes se enteraron por allá del pasado martes de la decisión que tomó doña Lety Herrera, a quien no le tiembla la mano para salir lo mejor librada posible de cualquier penoso asunto. Tampoco se desgasta poniendo la cara ante la torpeza de sus subalternos pues “más vale una colorada que cien descoloridas”. ¿Y qué pasó? Se preguntará, amable lector, bueno resulta y resalta que a las manos de la presidenta de Gómez Palacio llegó una grabación (un audio para ser más específicos) donde se escucha la voz de don Vicente Reyes dando instrucciones precisas para que los integrantes del Ayuntamiento, principalmente los directores municipales, ni se les ocurriera sacar las matracas e irse a parar al mitin de arranque de campaña del candidato del PRI-PAN, Raúl Meraz, que además se celebró en el Paseo Independencia, es decir, a unos metros de la Presidencia de Gómez Palacio. La indicación imperativa de don Vicente venía justificada pues “El Patrón” -como se refiere al primer sobrino de Gómez Palacio- así lo estaba ordenando así es que muy obedientes nadie del Municipio se fue a parar al evento del que tendría que ser su candidato natural por afinidad política. Doña Lety mandó llamar ‘ipso facto’ a don Vicente, quien disfrutaba de unas merecidas vacaciones en Parras, pero por esta razón tuvo que regresar y frente a él puso en altavoz el audio ante lo cual el ahora exsecretario del Ayuntamiento se paró de pestañas negando que fuera su voz y aventándose una dominguera de moda: “Es Inteligencia Artificial (IA)”. Como la presidenta municipal lo que prefiere es la inteligencia natural dijo al susodicho con la tersura de una rosa en botón y con la serenidad que le caracteriza- que lo iba a mandar bien lejos, lejísimos.

En la Ciudad Jardín los protervos subagentes ya perdieron la capacidad de asombro respecto a cómo las posturas, filias y fobias de los actores políticos cambian en función de sus propios intereses. Llama la atención que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena se haya ocupado tanto de las elecciones en Lerdo al grado de emitir un boletín oficial hablando mal del priísta presidente, Homero Martínez y de doña Susy Torrecillas, candidata del PRI-PAN a la alcaldía y por ende contrincante directa de la candidata de la 4T, Flora Leal. El CEN de Morena exigió que se llegue hasta las últimas consecuencias en la denuncia que “un civil” atizó a la pareja presidencial por presunto enriquecimiento ilícito en la adquisición de inmuebles pero de la denuncia que la hoy diputada de Morena por el Distrito 09 de Durango, Georgina Solorio García, quien actualmente está apoyando a Flora, interpuso en 2019 (folio DGO/GZP/00010/2019) contra la entonces alcaldesa, María Luisa González Achem, al parecer ya nadie en la 4T se acuerda y eso que también fue por presunto enriquecimiento ilícito en la adquisición de 12 predios. ¿La razón? Doña María Luisa y su hijo, Samir Rivera, abandonaron en la presente elección la aventura de Movimiento Ciudadano para irse a Morena donde sí ven futuro en apoyo de Flora Leal (ya antes doña María Luisa había apoyado a Flora al ser candidata a diputada local cuando ambas militaban en el PRI) y ahora González Achem, Flora y Georgina trabajan en un mismo propósito. Por cierto, de la denuncia del 2019 la Fiscalía Anticorrupción determinó que no había elementos que permitieran consignar a la expresidenta ante un juez y cómo iba a haberlos si postergaron las investigaciones más de un año, tiempo suficiente para poner en orden lo que hubiera que poner.