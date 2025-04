Allende el Nazas todo indica que los candidatos que se disputan la Presidencia Municipal, tanto la de Gómez Palacio como la de Lerdo, ya despertaron de su letargo luego de que durante estas dos semanas anduvieron muy metidos en sus asuntos y prácticamente flotando en un algodón de azúcar porque todos ya se ven en la silla presidencial. El domingo pasado la secretaria general del CEN de Morena, Carolina Rangel, quien acompañó a su candidata a la Presidencia de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, fue la primera en disparar contra “aquellos chapulines que traicionaron a un movimiento completo”. El lunes el candidato de la Naranja Mecánica, Omar Castañeda, quien a principios del 2023 abandonó el movimiento guinda por el movimiento naranja, evidenció que, aunque “Betza” declaró ahí junto a Rangel que iba a participar en el debate del IEPC en realidad será la única candidata de la 4T de las tres ciudades más importantes del estado que no participará en el debate porque no se registró.

Horas más tarde “Betza” publicó en sus redes sociales una foto con el empresario y exdiputado local, Augusto Ávalos Longoria, agradeciendo que se haya sumado a su proyecto y con ello mandó un mensaje de que los empresarios están con Morena. Por cierto, ojalá que Augusto traiga buena cartera porque la candidata ya adelantó que una de sus propuestas es la realización de proyectos en beneficio de Gómez Palacio con aportación público-privada, es decir, que los empresarios vayan sacando los billetes porque ni dinero federal ni estatal va a haber. También ese lunes Raúl Meraz, candidato del PRI-PAN, se quejó amargamente del daño a su propaganda a manos de las huestes de quien salió del peor gobierno que ha tenido Gómez Palacio ¡Zas!

**********************

Como en la Ciudad Jardín los árboles no dan peritas en dulce. El mismo lunes pero en el municipio de Lerdo la candidata morenista a la Presidencia, Flora Leal, declaró en su rueda de prensa, así como no queriendo la cosa, que tenía conocimiento de que había una denuncia contra don Homero Martínez, presidente de Lerdo y su señora esposa, doña Susy Torrecillas, candidata del PRI-PAN, por enriquecimiento ilícito, denuncia que -casual- interpuso un ciudadano (cuyo nombre no fue revelado) ese mismo 21 de abril y que no le importó esperar casi al término de la actual administración para denunciar estos hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, donde van a caer todas las denuncias que no progresan. ¿Lo duda? Nada más pregúntese qué fue de las denuncias que interpuso doña Marina Vitela contra la segunda administración de doña Lety Herrera y pregúntese también qué fue de las denuncias a que a su vez en esta tercera administración del gobierno de doña Lety se interpusieron contra casi todos los directores municipales de primer nivel del gobierno de doña Marina y es que aunque dos de los señalados estuvieron “guardados” un tiempo al final todos quedaron libres como libre y sin ningún agobio anda el exgobernador de Durango, José R. Aispuro, pese a tremendas chamuscadas mediáticas que le dio el “Góber” que no canta mal las rancheras. En fin, volviendo a Lerdo, como quienes apoyan a doña Susy Torrecillas tampoco están mancos ‘ipso facto’ ese mismo lunes hicieron la tarea y localizaron actas de Cabildo donde doña Flora aprobó en 2022 y 2023 las leyes de Ingresos de Lerdo que incluyen los cobros del DAP contra los que la morenista se ha quejado ante el pleno del Congreso estatal por considerarlos injustos. Total, todos los candidatos ya están afilando las uñas.**********************

Y aunque se dice que como “La Laguna Ninguna” son claras las diferencias que hay entre La Laguna de Coahuila y La Laguna Durango en temas de seguridad regional y para muestra un botón; Es ya un secreto a voces que la salida de Ricardo Camacho Macías de la Presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Laguna, cargo que apenas había asumido el pasado 10 de febrero (en sustitución de Donato Gutiérrez Gutiérrez) estuvo intrínsecamente relacionada con la invitación que el presidente de la CMIC hizo a inicios de abril al secretario de organización de la CATEM, Édgar Ortiz, “El Limones” y al secretario general de la CATEM en el Estado de Durango, Nassael Armando Cobían, para sentarlos en la mesa con los integrantes de esta Cámara, algo que causó escozor por razones ya de todo mundo conocidas pues tampoco es que hay que explicar cómo es que se hace de recursos esta organización sindical, principalmente los métodos que utilizan y como las amenazas, los robos y la extorsión no son precisamente parte de la estrategia de desarrollo regional que el “Góber” Echado Pa’ Delante tiene en mente para La Laguna al igual que otros agremiados a las Cámaras Empresariales de La Laguna que se notaron terriblemente incómodos con esta situación al parecer Manolo Jiménez identificó de inmediato el “foco rojo” de tal suerte que Camacho renunció involuntariamente (el que entendió entendió).Dicen los subagentes que nada qué ver en La Laguna de Durango donde el “Góber” que no canta mal las rancheras no ha dado ningún manotazo sobre la mesa y por el contrario los está dejando hacer y deshacer de aquel lado del Nazas, claro que no es el único pues como se dio a conocer en otra entrega fue en las mismas redes sociales de la CATEM donde se presumió con todo y fotografías que personal militar de la XI Región Militar y del Mando Especial de La Laguna sostuvo una reunión con esta “organización”. Así o mas chamuscados.**********************

Dicen los subagentes que sorprendieron y preocuparon los nuevos datos que da a conocer el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en donde el indicador de La Laguna (Torreón, Gómez Palacio, Matamoros y Lerdo), así como sólo la ciudad de Torreón tuvieron un incremento por arriba del 30 por ciento en la percepción de inseguridad, cuentan los subagentes dedicados al análisis estadístico que de diciembre de 2024 a marzo de 2025 la ciudad de Torreón pasó de 32.7 al 42.4 por ciento, la mayor alza registrada en las áreas de interés y para La Laguna la percepción subió de 37.5 a 44.7 por ciento de la población.¿Qué dirá el comisario César Perales sobre estas cifras?, ¿Seguirá en su etapa de negación o ahora sí reconocerá que está haciendo quedar mal al bien boleado alcalde que lo ha protegido a más no poder? Y en La Laguna, dicen los subagentes que este resultado es un estirón de orejas para los municipios de Gómez Palacio, Lerdo y sobre todo Matamoros, donde gobierna Miguel Ángel Ramírez López, El Charro que nada más no da una, ni en infraestructura, vialidad y ahora percepción de inseguridad...**********************

Nuestros protervos subagentes que se fueron a purificar en este triduo pascual revivieron cuando en La Mañanera del Pueblo, Manuel Pedrero, un periodista Amlover ‘tiktoker y youtubero’, alzó la voz para señalar ‘actos de intimidación’ por parte de la senadora, Cecilia Guadiana, quien lo denunció por violencia política de género y nada más por haber señalado que abiertamente en Coahuila se estaba usando la Secretaría del Bienestar para promover la imagen política de la senadora heredera de las manzanas, minas y dueña de corazón de Américo Villarreal Jr. actual delegado del Bienestar en la entidad.La presidenta con ‘A’ Claudia Sheinbaum Pardo en LaMañanera fue clara y señaló que ningún senador, ni diputado, ni funcionario público puede estar haciendo uso del dinero público para su promoción personal, pues los recursos de la Secretaría del Bienestar son para el pueblo sin importar la afinidad política que tengan y se le notó algo molesta.¿En que terminará todo este enredo?, ¿Realizará la senadora Guadiana una nueva demanda por violencia política de género? ¿O habrá entendido el mensaje de la máxima jefa…?

**********************

Nuestros subagentes que ya estrenaron las banquitas que el alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda González, puso en el fraccionamiento Ana y donde anunció van a poner al cien las placitas de las colonias de Torreón nos reportan que se le vio de muy buen ánimo en comparación con las últimas semanas.Eso sí, mejor que no lo provoquen, no vaya a ser que se acuerde del 10 de mayo de varios.Pero lo que más llamó la atención fue la aparición del tesorero, Óscar Luján, el más perseguido y deseado con fervor por parte de los proveedores (en donde se observa que los adeudos no bajan) y otros funcionarios que se frotan las manos. Dicen que Luján también andaba de buenas y tenía una fila de la odiosa prensa que lo abordó por algunas ‘dudas’ que surgen a raíz de mensajes contradictorios pues si están tan bien y sanas las finanzas ¿por qué no hacen frente a la deuda a corto plazo? Dicen los que saben, que al menos de momento es el consentido del alcalde por su habilidades de cuadrar números, cambio de imagen y hasta “maquillaje” pues el encargado de las finanzas ha estado haciendo la chamba en eso de subsanar ‘detalles’ de la Auditoría Superior de la Federación de años de 2022 y 2023, aunque todavía falta 2024. Los subagentes a quienes nunca se les da gusto señalan que el tesorero ya empezó con negociaciones con proveedores y contratistas para no pagar por completo las deudas sino una parte ‘y si quieren’, faltaba más, y surge la duda entre los protervos subagentes si ahora con eso del récord recaudatorio que presume en donde este año estiman dos mil millones de ingresos propios, ¿multarán por el aire mal respirado?…

**********************

Lo que parece una crónica de un fracaso anunciado es la elección al Poder Judicial que se llevará a cabo el primero de Junio, pues además de la simulación que este capricho de la 4T implica, todavía hay total desconocimiento sobre cómo deberá ejercer su voto el ciudadano en las diez boletas que dispondrá sólo para este proceso tanto en Coahuila como en Durango. Dicen que por muchos esfuerzos que esté haciendo el INE, donde cobra Guadalupe Tadei como consejera presidenta aún no queda claro el proceso a seguir. Dicen los que le saben a los ‘pronósticos’ y a la Lotería de ‘pocitos’ que para estos cargos será mejor que se aliste con un asesor el día de la elección o bien alguien que al menos le ayude a sostener las boletas para que no se vaya a confundir con el tema de la equidad de género y el número de aspirantes que se requieren. Y en este proceso quien se sacó la rifa del tigre fue Óscar Daniel Rodríguez, que quedó de presidente provisional en lugar del exconsejero electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes, quien fue removido del cargo. Nuestros subagentes ya sacaron el ábaco para hacer cuentas pues tan sólo para llevar a cabo la elección del Poder Judicial en Coahuila se requerirán 138 millones de pesos. Al menos más barata que la de Durango donde el costo aproximado de las elecciones del Poder Judicial es de 150 millones de los cuales 100 millones serán nada más para material electoral y documentación y eso que son 49 candidatos del Poder Judicial para 49 cargos, es decir, ya sabemos de antemano quienes van a ganar por lo que al menos los ciudadanos no podrán confundirse pues en el menú solo habrá una sopa. Donde sí habrán de tener mayor cuidado es en la elección de alcaldes que habrá en esta entidad y que se celebra el mismo día.**********************

Y en otro capítulo más de “la Ley y el Orden”, Unidad Coahuila, la Fiscalía General del Estado presentó con bombo y platillo a Javier ‘N’, alias La Momia, un objetivo que ya venían persiguiendo y fue detenido el fin de semana en la región carbonífera del estado, implicado, dicen en los ataque a Villa Unión en 2019, además considerado uno de los líderes del cartel del Noreste que se dedicaba nada más y nada menos que reclutar y adiestrar sicarios, los que le saben a estos temas comentan que también tenía el apodo del ‘comandante Diablo’ por lo que es un alivio que ya este arrestado.Dicen los subagentes que Federico Fernández Montañez, fiscal de Coahuila, en el anuncio estuvo arropado por el Ejército, la Marina, fuerzas estatales y la Guardia Nacional y de seguro recibirán una felicitación de Omar García Harfuch a quién le gustan este tipo de arrestos espectaculares.A ver si con esto se pone de buenas el fiscal del estado quien comentan que la semana pasada la pasó de no de muy buen humor por la irresponsabilidad de ‘otros que no entienden’ lo que significa trabajar en coordinación. ‘La Momia’ fue arrestado por homicidio calificado cometido con ventaja, alevosía, por recaer en víctima en grado de tentativa, violencia contra miembros o integrantes de instituciones de seguridad pública y delitos contra las funciones de seguridad pública y lesiones leves extendidas. El Fiscal que parece ya es el favorito del ‘Gober’ Echado Pa’ Delante repitió la frase ‘cero tolerancia contra los que delincan o lo intenten’, un aviso muy claro, por lo que nuestros subagentes esperan menos ruido y más detenciones como ésta.**********************

Y en las chismosas redes sociales, que sirven para amarrar navajas, algo de lo más comentado fue la detención del estilista, Édgar Aguilera, quien se grabó dentro de una tienda de conveniencia minutos antes de su detención.En otro de los videos, dicen los atentos subagentes, se observan a policías realizando el arresto debido a la denuncia de la cajera de la tienda quien lo acusa de ‘acoso’, esto de acuerdo con el reporte de las autoridades estatales. El tema escaló tanto que los chismosos del “Face” empezaron a señalar que el estilista había desaparecido y hasta señalaron una posible discriminación por sus preferencias sexuales, de lo cual todos parecen estar bastante enterados, cuando en realidad estaba detenido por la demanda interpuesta por la quejosa ‘Conchita’. Nuestros subagentes de la comunidad LGBT (más todo lo que se les ocurra sumar a estas siglas) señalan que ya se estaba alistando una marcha con ondeantes banderas arcoíris para pedir su liberación mientras que Édgar ya se encontraba en su casa, pues aseguran que llevará su proceso en libertad. Nuestros chismosos subagentes se preguntan si la comunidad tendrá alguna otra historia más que inventar por aquello del exceso de imaginación.Veremos y diremos si esto termina en acoso o discriminación…