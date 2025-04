Verdades y Rumores.

Nuestros subagentes ya ordenaron sus propias bolsas “Fuchi”, ah no perdón “Gucci” directamente de las fábricas chinas y nos reportan que todo ya se está centrando en un mano a mano entre el país asiático y el temible Donald Trump quien parece no saber qué hacer ante las estrategias chinas, dicen que se está sucediendo entre los dos gigantes puede ser un parte aguas para que el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum y en especial Marcelo Ebrard se aligere y tome precauciones efectivas con relación a la oleada de aranceles que no han llegado, pero sí han amenazado con llegar. Ya estaremos viendo también en Coahuila, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, algunas empresas fabricantes de autos diciendo: “No compre su BMW, Chevrolet Equinox o la Dodge Ram 2500 en agencia, cómprelo directamente de nuestras fábricas”. Faltaba más…

Las alertas se encendieron en Tamaulipas y Coahuila tras el anuncio de la presidenta Sheinbaum Pardo donde prometía a Donald Trump que se iba a cumplir con el acuerdo de aguas signado en 1944 mediante el cual México se comprometió a entregar una tercera parte del agua que corre principalmente por el río Conchos y que fluye al Bravo por el estado de Chihuahua, el cual forma parte de la vertiente del Golfo y el Atlántico. El señalamiento de que también se echaría mano de algunas presas como La Amistad, ubicada en Acuña, y que actualmente está al 12 por ciento de su capacidad fue motivo suficiente para que el ‘Góber’ Echado Pa’ Delante emprendiera una negociación con la “científica”, aunque tardó más Manolo en llegar en que el gobierno mexicano suspendiera la extracción de agua de esa presa en un municipio que además está sufriendo los estragos de la sequía. Pero el verdadero problema, dicen nuestros analíticos subagentes, del cual deberá ocuparse Sheinbaum no está en Coahuila sino en Chihuahua donde las disputas por el preciado líquido ya se han convertido en luchas que han acabado hasta con la vida de campesinos y el desplazamiento de ejidatarios o pequeños propietarios. Ya veremos y diremos cuál será la respuesta de la gobernadora Maru Campos, ¿Reclamará? ¿O se hará de la vista gorda? Hasta ahorita, ni una, ni otra.

■■■■■■■■■■■■■

A varios integrantes del Cabildo de Torreón les tomó de sorpresa la más reciente sesión, pues dicen los envidiosos subagentes que la mayoría de ellos ya andaban y siguen en alguna paradisíaca playa disfrutando de unas merecidas vacaciones después de esforzarse mucho en estos primeros meses del año levantando la mano y aprobándole todo sin chistar al mejor lustrado alcalde de Torreón, así es que aprovechan estos Días Santos para purificarse en la alberca de algún hotel cinco estrellas y por esas mismas dicen que andaba el secretario del Ayuntamiento, Pepe Ganem, quien medio disfrazó la ausencia prendiendo y apagando la cámara de la sesión de Cabildo “virtual” en la que los que sí de plano optaron por mantener apagadas sus cámaras y micrófonos fueron los regidores Miroshlava Muñoz, Roberto Bernal, Sergio Lara y Ariana Cervantes. Los demás, cuando menos, dicen los subagentes, se preocuparon por buscarse un mejor escenario para mostrarse levantando la mano. En los cabildos de Gómez Palacio y Lerdo avisaron y aprobaron con anticipación en pasadas sesiones de estas merecidas vacaciones, ah no perdón, de estos días de asueto en los que no se celebrarían las sesiones ordinarias. También allá se cansaron de levantar la mano.

■■■■■■■■■■■■■

Como ya lo advirtieron antes los protervos subagentes, ahora en Simas Torreón los sesudos al mando seguramente ya están analizando nuevas estrategias para justificar el desabasto de agua en la red pública. Una muestra de que se van acotando las ideas es la versión de que el desabasto se debe a que los ciudadanos de Torreón gustan de tomar largas duchas y lavar el coche con la manguera y usan 300 litros al día por persona cuando la recomendación de la ONU es de 100. Pero de acuerdo con sus propias cifras, el 50 por ciento del agua se desperdicia en fugas por lo viejo de las tuberías, es decir, igual desperdicio que en el resto de los municipios de la Comarca Lagunera, es decir, la mitad del líquido que se extrae llega a los domicilios pero lo curioso es que año tras año solo en Torreón se presentan las agudas crisis, ¿o nada más aquí hay quejas? Por cierto ¿Todavía está la empresa La Victoria, propiedad del papá del secretario del Ayuntamiento a cargo de los mantenimientos en los pozos? ¿Se harán éstos o solo se facturan? No hay que olvidar que a la empresa La Victoria Lagunera, S.A, propiedad de Ganem padre ya se le han adjudicado durante muchos años jugosos contratos importantes para el mantenimiento preventivo a pozos profundos y equipamiento de bombeo en Simas Torreón. Eso sí, mientras tanto en este organismo público descentralizado ya se preparan las multas para los ciudadanos que barran con agua la banqueta y la rieguen.

■■■■■■■■■■■■■

A pitos y sombrerazos, después de ocho meses de inactividad, por fin le darán uso al espacio que está frente al Centro Comercial Plaza Cuatro Caminos, arriba del distribuidor vial con el mismo nombre. Nuestros subagentes que en todo están menos en misa ya fueron a verificar las obras que requerirán una inversión de al menos 10 millones de pesos y todavía sin definir plazo para terminarse y que además fue otorgada a la empresa Inmobiliaria Caredo S.A. de C.V.

Nuestros malpensados subagentes se preguntan ¿Dónde se encontrará la licitación? o si sería designada desde el cielo aprovechando este Sábado de Gloria. Los que le saben al entramado dicen que por ser una vía pública estas ‘islas’ comerciales tuvieron que pasar por varias modificaciones ante los señalamientos del Congreso en donde se cambió concesión de uso de suelo por ‘concesión’ de la franja de terreno que ocupará la ‘plaza comercial’. Nuestros sesudos subagentes se rascan la cabeza y todavía no entienden, primero, cómo se va a transitar en ese espacio en una tarde de verano a 40 grados, los más amargados señalan ¿quién paga, los privados o el municipio?

■■■■■■■■■■■■■

Allende el Nazas el Gobierno de Durango ha asegurado, primero en voz del “Góber” que no canta mal las rancheras, y después también se subió al mismo tren la “Doctora” Claudia Sheinbaum, que en el estado de Durango se proyecta erradicar el analfabetismo que actualmente alcanza a más de 30 mil personas y por supuesto, la pregunta que se está haciendo, y todo el mundo, principalmente los trabajadores del Instituto Duranguense de Educación para Adultos (IDEA) es ¿Cómo demonios lo van a hacer? Esto considerando que no se cuenta ni con los recursos humanos ni económicos para lograrlo y mucho menos antes de concluir el 2025 como prometen las autoridades. Se asegura que la estrategia “Uno a Uno por Durango Alfabetizado” llegará a todos los municipios, con énfasis en siete que concentran el 80 por ciento del rezago: Durango, Lerdo, Mezquital, Tamazula, San Dimas, Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo, es decir, todo un reto considerando que se planea que cada persona reciba asesoría personalizada y otra duda es si van a contratar muchos más maestros de manera temporal o de dónde van a sacar al personal necesario y capaz para esta labor tomando en cuenta además que las cifras son dinámicas, es decir, cada año hay nuevos analfabetas de tal suerte que tanto como erradicar el analfabetismo pareciera más una utopía en un estado donde hay deserción escolar por falta de recursos, donde hay gente que tiene que recorrer grandes distancias para llegar a las escuelas y donde hay bastante población indígena. Pero, como hay que quedar bien con don Esteban Villegas, ya Guillermo Arce Valencia, director del IDEA, dijo fuerte y claro: “El compromiso del Gobernador es que, al cierre de 2025, Durango levante la bandera blanca en alfabetización”. Ojalá lo logren, aunque una meta más apegada a la realidad sería proyectar una notable disminución.

■■■■■■■■■■■■■

En la Ciudad Jardín las huestes de don Homero Martínez, presidente de Lerdo, le apuestan a la división de Morena por aquello de “divide y vencerás”, con lo cual saldría avante la dueña de sus quincenas y candidata del PRI-PAN, Susy Torrecillas, siendo esa estrategia una que ha estado rindiendo frutos al priísmo en otros lares y por bastante tiempo y que en Lerdo se realiza a través de dos vertientes: la del exaspirante morenista y hoy candidato del Partido Renovación, Felipe Sánchez, y la del grupo del regidor de Morena “Gerita” Medrano (muy cercano a doña Marina Vitela) que también anhelaba la candidatura que hoy ostenta Flora Leal.

Por su parte la candidata de la 4T ya sumó a su equipo a Samir Rivera, el “hijazo de la vidaza” de la expresidenta de Lerdo, María Luisa González Achem, quien hasta hace unos meses trabajaba con las siglas de Movimiento Ciudadano y aseguran que le habrán de sumar a Flora al menos 4 mil votos ¿Será?. Ya veremos y diremos cómo quedan, pues de momento la cosa se ve reñida considerando que a varios actores políticos que han militado en el Partido Verde ya se les ve con doña Susy