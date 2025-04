Quien encendió las alertas en la última sesión del Senado sobre la situación que enfrentan las dos paraestatales, Pemex y CFE fue el senador, Miguel Riquelme, quien señaló ya una captura política de estos dos entes y puso en la mira Manuel Bartlett con quien protagonizó varios desencuentros relacionados por los cuestionables resultados que dejó al frente de la CFE. En el ojo del huracán ahora están los consejeros Juan José Paullada en Pemex y Héctor Sánchez López en la Comisión. Nuestros subagentes que ya preparan el cirio pascual, además de por cuestiones religiosas también por si se llega a ir la luz, nos reportan que ya la Fiscalía General de la República inició una investigación por los nexos que tienen familiares del expresidente López Obrador con algunas firmas antes investigadas desde el sexenio de Peña Nieto, entre los nombres están Felipa Obrador Olán, dueña de Litoral Laboratorios Industriales y que ganaron un contrato por 231 millones de pesos con Pemex, también sobresalen las hermanas Adriana e Isabel Obrador Garrido Cuestas, por ser subsidiarias de Cemza que junto con Ocean Marine y Servicios Marinos del Sureste están siendo indagadas además por la Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy los temas que trae la FGR están relacionados con lavado de dinero y comercialización ilegal de combustible, el famoso 'huachicol', dicen que a los amigos se pueden escoger, pero los familiares, es un volado… Y eso que en Morena usan siempre como bandera el combate a la corrupción.

***********

Antes de que se cumpliera un año y tras su paso por Simas Rural, en noviembre de 2024, nuestros subagentes nos reportan que Raymundo Rodríguez, triunfante y ufano llega de nueva cuenta a Simas Torreón. Dicen nuestros subagentes que aunque todavía no es oficial, tras una larga charla con el bien boleado alcalde, hace un mes se concretó, pues nos señalan que ya está dentro de las oficinas. Al parecer, se debe a su experiencia pues nada más él conoce donde están los fierros enterrados. El regreso de Raymundo, es una palmada en la espalda, para Roberto Escalante, gerente general que seguramente tendrá que ocuparse en todo lo relacionado con los contratos y licitaciones y no perder el tiempo en las descomposturas que son cuestiones técnicas. Nuestros pesimistas subagentes dicen que no bastará con el refuerzo, pues con el escenario de sequía, agotamiento de pozos, fallas en la tubería vieja y demás temas que se van acumulando a causa del calor, y el exceso en gasto de agua que tienen los ciudadanos se necesitará más que un refuerzo para aliviar la crisis que se viene.

***********

¿Dónde quedaron los diputados locales y federales del Partido Acción Nacional? Los mariachis callaron. Nuestros subagentes nos recuerdan que no se ha escuchado la voz de un Guillermo Anaya o Marcelo Torres, el analítico diputado local y presidente del Partido Acción Nacional en Coahuila, Gerardo Aguado, o Blanca Lamas y por ahí de Sergio Lara, regidor de 'oposición' sobre su posicionamiento en el desalojo de Nuevo Mieleras. Llama la atención que ni para bien, ni para mal han presentado alguna declaración, ni para apoyar las acciones, ni mucho menos para reprobarlas, alguien les dijo que 'calladitos se ven más bonitos'. Los protervos subagentes a quienes con nada se les da gusto señalan que tanto camuflaje de quienes están "entre azul y buenas noches" al final puede ser cobrado por la ciudadanía, que además ya en la última elección en Torreón los dejó en la cuarta posición. Quienes sí aprovecharon muy bien los lamentables hechos en Nuevo Mieleras fueron los morenistas Luis Fernando Salazar, Cintia Cuevas y el renacido, Shamir Fernández, y cada uno a su manera lamentaron, exigieron, condenaron y se solidarizaron…Obvio, ya cuando sus asesores los despertaron de su letargo. Los morenistas con aspiraciones por Torreón ya pusieron sus veladoras para que el mejor boleado alcalde de Torreón conserve a los funcionarios que lo han hecho quedar mal en sus primeros cien días de gobierno, lo que da garantía al avance de la cuarta transformación.

***********

Cuentan nuestros chismosos subagentes que el pasado lunes terminó la primera audiencia de Julian 'NN' elemento del Grupo de Reacción Torreón que disparó contra un civil en un desalojo de predios en el ejido Nuevo Mieleras y finalmente fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido con alevosía y ventaja contra Rolando Medina. Llamó la atención que este policía de quien según había dicho el 'confiable' director de la Policía Municipal, César Perales, tenía ya tres años en la corporación, resultó que al final tenía solo tres meses, eso sí, nadie puede echarle en cara al jefe Perales que el elemento no tuviera experiencia pues resulta y resalta que se trata de un exmilitar que desertó del Ejército así es que experiencia tenía pero mejor ni preguntar de qué tipo. Dicen los que saben que la Fiscalía de Estado de Coahuila ha hecho la chamba pero aún quedan muchos cabos sueltos en este entramado como por ejemplo, si en el documento entregado por el juez se solicitaba 'un acompañamiento' es decir, el GRT sólo iba para evitar problemas y acompañar a la actuaria y sobre todo ¿Quién lo ordenó judicialmente?

***********

Y mientras en Morena Durango todo es miel sobre hojuelas, en Coahuila dicen los subagentes que la tenebra es muy diferente, pues ya están en el banquillo de los acusados de la Comisión de Honor y Justicia Guinda los militantes Francisco Javier Borrego Adame, Antonio Lorenzo Castro Villareal, Ariana Neiroli Cervantes Zamarrón, Cintia Cuevas Sánchez, Rosaura Monroy Becerril, Zázil Pacheco Pérez, Luis Jaime Ponce Ortíz, Karla Daniela Ramos Macías, Luis Fernando Salazar Fernández, Judith Alejandra Salazar Mejorado, José Alberto Hurtado Vera, Antonio Attolini Murra y Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano pues tremendo agarrón traen desde el arribo de Américo Villarreal Jr. Conocido como el novio del Bienestar. Dicen los subagentes que Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, ya ha regañado a dos que tres en privado y les aseguró que 'lo único que van a conseguir es perder todo nuevamente' por andar con sus pleitos intestinales mientras que en el PRI, que está más metido con varios actores guindas, se ríen del caos. Pero la gota que derramó el vaso fue el reciente apagón de micrófono que le dieron en plena sesión del Congreso local al diputado, Attolini Murra, donde la presidenta de la mesa directiva de su mismo partido, ante la presión de los diputados del PRI y de Acción Nacional, decidió apagar el micrófono. Minutos que el diputado decidió guardar silencio, los malquerientes del frenético legislador lo agradecieron pues ya están hartos de escucharlo. Pero, para Luisa Alcalde fue un reflejo de la poca solidaridad que existe entre los guindas, ¿En qué terminará todo este enredo político?

***********

Allende el Nazas siguen los cambios en el edificio de la Madero, recientemente con la renuncia involuntaria y por motivos muy personales del director de Servicios Públicos de Gómez Palacio, Fernando Díaz Femath. Como ya lo había adelantado doña Lety Herrera, tras el cese y denuncias contra Marco "N", quien fuera subdirector de Obras Públicas, (nada más por pedir "moches" de 3 milloncitos de pesos) se haría una evaluación de otras áreas. El problema, cuentan los subagentes disfrazados de caja registradora, es que varios funcionarios ven la tempestad y no se hincan sino que por el contrario le siguen apostando a que tienen buen "padrino", cosa que evidentemente no deja bien parado al gobierno municipal donde quien manda, les guste o no, al menos, hasta el 31 de agosto, es la presidenta municipal a quien cada día que pasa le dan más elementos para evaluar una operación "clean" (como las conocía don Carlos) pues las afrentas directas a su gobierno han estado a la orden del día y algunos vivillos hasta miedo han tratado de meterle a la munícipe, como siempre, las nuevas generaciones "queriendo venir a enseñarle maldades al Diablo". De doña Lety en las últimas semanas han salido rayos y centellas, tanto dentro como fuera de Presidencia, pero su motivo no es injustificado pues la sociedad a quien juzga es a quien protestó guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, la Particular del Estado y las leyes que de ellas emanen. Todo indica que podría haber más cambios.