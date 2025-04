Verdades y Rumores.

Nuestros subagentes que están muy atentos a lo que informa la presidenta Claudia Sheinbaum en La Mañanera nos reportan que tremendo ‘regaño’ recibieron los guindas por parte de la ‘científica’ quien pragmáticamente señaló que el tema del nepotismo no debe permitirse en el partido de donde ella emanó, pues es claro que María Luisa Alcalde tiene la instrucción de que esa medida aplique a partir del 2027 y no como se había acordado por los legisladores comandados por Adán Augusto López y Ricardo Monreal y de pasada recordó que no estaba en los principios de su partido estar haciendo actos anticipados de campaña, lo que cayó como balde de agua fría a muchos políticos que andan de ‘buenos samaritanos’ extendiendo apoyos de ambulancias, consultas médicas, tapando baches, fumigando, más con miras a posicionarse electoralmente que por una causa social. El tema encendió alarmas y de inmediato Luisa Alcalde se posicionó a decir‘ que nadie se adelante a las campañas’…

Dicen nuestros malvibrosos subagentes que esto estaba dirigido a la senadora Andrea Chávez, que forma parte de la tribu de Adán Augusto López, quien recientemente protagonizó una exhibida de la oposición por traer un autobús de la salud y fue señalada por actos anticipados de campaña y es que ya andaba más de descarada, hasta cínica ¿Le suena parecido a lo que pasa en Coahuila? Porque en estos lares algunos senadores, diputados locales y federales como es el caso de Cecilia Guadiana, Alberto Hurtado, Cintia Cuevas, Luis Fernando Salazar y hasta Antonio Attolini Murra, muy presente en redes sociales, andan enfocados en promocionar su imagen, claro que hay de casos a casos, no es lo mismo, hacer como que se trabaja que pintar una ambulancia con la cara de uno. Así es que ya saben, ya habló la jefa máxima. Dicen que cuando ves las barbas de tu vecino recortar pon las tuyas a remojar…

Ni don Cruz Treviño Martínez de la Garza (Fernando Soler) se enojó tanto con su hijo Silvano (Pedro Infante) como el alcalde mejor lustrado de Torreón cuando en una rueda de prensa un ‘alma curiosa y bien intencionada’ le preguntó a don Román respecto a su salud, en vista de los rumores que circulan en la odiosas redes sociales, y aunque él aseguró que está en muy buen estado de salud no desaprovechó la oportunidad de dedicar a “esos zopilotes carroñeros” que buscan especular un recordatorio del Diez Mayo con todas sus letras aunque “con todo respeto y sin respeto también.” ¿Cómo será eso? En fin, el hecho de que se acordó de la señora madre de los Zopilotes sin duda fue algo que le celebraron los “buitres” que tenía muy cerca y que aprovechan sus ausencias. Hablando de si pedirá o no licencia, el alcalde aseguró que hay Román para rato.

Y en esa misma rueda de prensa cuyo propósito principal era dar una explicación por parte del Ayuntamiento al desastre ocurrido en Nuevo Mieleras donde además murió una persona porque recibió un disparo y se le negó la atención médica, lo que muchos de nuestros subagentes se preguntaban era ¿de qué se estarían riendo el secretario del ayuntamiento, Pepe Ganem y el comandante César Perales? Sobre todo considerando que el propio secretario admitió que el desalojo ‘se salió de control’ y que además del fallecido hay un elemento del Grupo de Reacción Torreón imputado por el delito de homicidio calificado cometido con alevosía y ventaja. Probablemente ninguno de los dos haya perdido a un familiar en condiciones similares y partiendo de ahí se pueda entender la falta de respeto para la familia del occiso Rolando Medina y desde luego ‘don Cruz’, perdón don Román aprovechó para decir que sus muchachos del Grupo Reacción de Torreón cuentan con todo su respaldo y exigió no poner bajo la lupa a una sola corporación, ‘faltaba más, faltaba menos…

Por cierto, al que no le hizo gracia el tema fue al ‘Gober’ Echado Pa’ Delante a quien le arruinaron sus anuncios pues venía a La Laguna a informar de los buenos resultados que tuvo en la Feria Hannover, en Alemania, de la estrategia a seguir en el tema arancelario y de los proyectos que trae con la doctora Claudia Sheinbaum y al final tuvo que responder por la irresponsabilidad de otros, además de mandar condolencias a los familiares de Rolando Medina fue contundente al decir ‘llegaremos hasta las últimas consecuencias en el caso Nuevo Mieleras’ y pues que está en coordinación con el municipio y la fiscalía para el caso. Otro que no le causó risa fue al fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, quien señaló que en el desalojo no se cumplieron los protocolos establecidos en estos casos, que se abrieron al menos 12 carpetas de investigación y que el módulo continúa abierto por los hechos registrados en el Giro Independencia tras el retiro de una protesta de los familiares y donde acudió la chismosa prensa con celulares y según las imágenes de varios videos fueron agredidos por policías ‘vestidos de civiles’, camionetas blancas sin placas y por otros elementos del GRT. Por si fuera poco, la CIMIC lanzó una alerta por las dos periodistas que también fueron agredidas por elementos policíacos de Torreón en la cobertura de estos hechos. Dicen nuestros subagentes que al fiscal que parecía que nada le quitaba la paz, ahora se le vio serio pues además de atender las amenazas en las fronteras con otros estados ahora tiene que estar perdiendo el tiempo en temas en donde no debería haber problemas si se siguieran los protocolos y si todos los elementos de reacción contaran con los exámenes de control y confianza y no lanzados como el ‘borras’, ¿Quién habrá ordenado ese desaseado desalojo?…

Unos días antes de iniciar las campañas electorales en La Laguna Durango las cosas se pusieron más que difíciles en materia de seguridad en el campo, tanto en Lerdo como en Gómez Palacio, donde muchos productores de Coahuila también tienen tierras y ranchos, algo que sin duda podría tener alguna incidencia en los resultados electorales de esos lugares. Nos comentan los subagentes infiltrados en las cooperativas, en los Módulos de Riego, tanto productores de traspatio como pequeños que ya todo el que siembra recibió sendos avisos (amenazas porque eso son) de que toda la producción agropecuaria, pollos, forrajes, todo lo que deje dinero pues, deberán ser vendidos por los campesinos a “coyotes” que pertenecen a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) sin importar si los productores ya tenían su producción comprometida a mejor precio con otro comprador y sin importar si había o no contrato pues a su vez estos “coyotes” informaron que ahora ellos serán los encargados de vender esta producción a los estableros y por supuesto al precio que ellos consideran ideal para que les quede su ganancia por no hacer nada más que estirar la mano con los que sí se ganan la vida con el sudor de su frente. Para empezar, el grupo afín a la CATEM ya se apropió del Módulo 03 San Jacinto-Jerusalem, el que repartirá el agua del proyecto de Agua Saludable para La Laguna a todos los municipios de Durango y Coahuila así es que sin duda se espera más corrupción de tal suerte que todo apunta a que tendrá que ser la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la que ponga orden con esta organización afín a Morena pues nos comentan los susbagentes que los rijosos de CATEM obligaron a quienes integraban la anterior mesa directiva a renunciar y peor aún, dicen, con el apoyo incluso de quien les hace el trabajo sucio en la Vicefiscalía de Durango, así de grave la situación de seguridad en la Región Laguna de Durango. ¿Y el Góber que no canta mal las rancheras? ¿Se habrá dado cuenta que ya se le salió el tema de control con las extorsiones o esperará a que haya muertos? Es pregunta.

Por cierto, ayer corrió como reguero de pólvora la noticia de la adhesión del Sindicato de empleados del Sideapa a la CATEM y se anunció además la próxima adhesión del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Gómez Palacio, de tal suerte que el presidente o presidenta municipal entrante, por allá del mes de septiembre, seguramente tendrá problemas de plantones laborales y padecerá una que otra travesura de no cumplirle los caprichos a los líderes de esta “organización”. ¿Y la CTM?, ¿todavía existe?

Dicen los subagentes, que lo que sí es de presumir en Torreón es la recaudación histórica que realizó el Ayuntamiento con un incremento del 111 por ciento. Tan sólo en Impuesto Predial se tenían reportados en 2021, cuando inició la primera temporada del actual gobierno con 190 millones de pesos pero hoy ya alcanzó los 402 millones y con ingresos propios suman 979 millones de pesos ¿Qué tal?

Dicen nuestros subagentes que más de tres funcionarios, de esos que se les da inflar el costo del cemento, la pintura, integrar a empresas nuevas (desde luego amigas de verdad) ya se están frotando las manos pues hay mucho por hacer, mientras las grandes obras girarán en torno a la rehabilitación del Centro Histórico, pasos a desnivel, el Centro Cultural Norte y desde luego no podía faltar la segunda etapa del corredor Matamoros, donde los proyectos culturales brillarán. Nuestros protervos subagentes aseguran que no quedará ‘ni para las hojas’ para 2027. Lo bueno es que todavía están a tiempo de pensar en la ciudadanía… Ojalá.

Allende el Nazas hubo varias sorpresas en los arranques de campaña de los candidatos que buscan sentarse en las preciadas sillas de Gómez Palacio y Lerdo. Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, y Andrés “Andy” López Beltrán, hijo de López Obrador y secretario de organización de Morena estuvieron en Gómez Palacio y Lerdo, primero con Betzabé Martínez, la candidata de la 4T al gobierno de Gómez Palacio y luego con Flora Leal, candidata de la 4T al gobierno de Lerdo. “Betza” arrancó su campaña en Chapala acompañada por el diputado Manuel Espino (el que le pidió su renuncia a Jhonatan Jardines el operador del Bienestar) y del senador más que chido, Luis Fernando Salazar, pero la gran ausente fue la diputada federal y antes protectora, Marina Vitela y tampoco se vio por esos lares al diputado local gomezpalatino, Alejandro Mata. En el arranque de Flora Leal ni por asomo se apareció el regidor con licencia “Gerita” Medrano quien unos días antes inició una campaña en las chismosas redes sociales que decía “Sin Gerita no” como dando a entender que no llegó a ningún acuerdo con la candidata por lo cual claramente le negó su apoyo en esta contienda. Otro que se salió algo molesto de Morena pero al menos avisó con tiempo que no iba a ayudarle a Flora fue el Dr. Felipe Sánchez quien prefirió irse la aventura y ser candidato a la Alcaldía a través del Partido Renovación después de ser aspirante junto con Flora en la interna de Morena y como tiene cierto capital político posiblemente al menos le alcancen votos para alguna regiduría. A quien se le vio muy abrazada y muy contenta apoyando a la candidata del PRI-PAN, Susy Torrecillas en su evento masivo en la villa de León Guzmán fue a Estrella Morón, quien se supone tiene una cartera en el Partido Verde Ecologista, pero se dice buena amiga de Marina Vitela y curiosamente también de la diputada priísta, Rocío Rebollo, pese a que ambas son polos opuestos que se repelen y Estrella además anduvo hace unos años apoyando a Betzabé en su anterior campaña a la Presidencia de Gómez Palacio como aliada de Morena, pero en esta ocasión prefirió no asistir a dicho evento y en cambio sí mostrar abiertamente su afinidad con doña Susy. Curiosamente el que sí andaba con Betzabé en el evento de Chapala fue el dirigente estatal del Partido Verde y diputado federal del Distrito 03, Gerardo Villarreal. Otro que dio la sorpresa fue el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de Gómez Palacio, Omar Castañeda, quien llenó a reventar la plaza principal de Gómez Palacio y sus alrededores por lo que no son pocas las voces que ya hablan de que ya se disputa la segunda fuerza en estos primeros días de campaña con el candidato a la Alcaldía del PRI-PAN por este mismo municipio, Raúl Meraz, quien también ayer tuvo su arranque masivo un día después que los demás candidatos y le fue bien. Eso sí, muy probablemente siga teniendo fe en que desde la capital de los Alacranes le manden apoyo. “Bienaventurado el que no espera nada, porque nunca será defraudado”, dijo alguna vez el poeta satírico inglés Alexander Pope a un buen amigo.