Este miércoles 9 de abril arrancan las campañas por la renovación de los ayuntamientos de Gómez Palacio, Lerdo y Durango, capital, únicamente los del Grupo A y durarán en este caso particular 50 días en los que verá a los candidatos sudar la gota gorda y hacerse pedazos entre ellos para ganar su voto y por supuesto tres años de gobierno. "Van a poder hacer campaña los 39 candidatos de los diferentes partidos en los 39 municipios sin ningún problema", aseguró el "Góber" que no canta mal las rancheras en su última visita a La Laguna, antes de que se fuera de gira a Europa, ojalá y así sea. Por cierto, dicen nuestros subagentes que ya anda el neomorenista Shamir Fernández muy activo en La Laguna de Durango, pero también algunos priístas de Torreón se han visto en estos lares…

*******************

Y hoy las candidatas de la 4T Flora Leal y Betzabé Martínez, que buscarán ganar Lerdo y Gómez Palacio, respectivamente, serán cobijadas con la presencia de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján y del hijo de López Obrador, el secretario de organización de este partido, Andrés Manuel López Beltrán, quienes encabezarán hoy sus arranques de campaña, primero en Gómez Palacio a las 18:00 horas en el Auditorio Chapala y después en Lerdo a las 19:30 horas en la Plaza de Toros "Alberto Balderas". La candidata a la Presidencia de Lerdo por el PRI-PAN, Susy Torrecillas, arrancará hoy en el domo de la villa de León Guzmán a las 5 de la tarde con bailongo y la presentación de dos grupos. El candidato del Partido Renovación y quien dejó las filas de Morena (al menos en esta elección) el Dr. Felipe Sánchez, quien tiene tiempo buscando la Alcaldía de Lerdo tendrá su arranque de campaña hoy en el domo del Parque Victoria a las 4 de la tarde. El candidato a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, Raúl Meraz, iniciará desde el primer minuto del miércoles en el monumento a Francisco Gómez Palacio, en el bulevar Miguel Alemán donde dicen los subagentes colocarán pega de microperforados a los automovilistas y hasta dos días después hará un evento masivo, posiblemente con baile incluido. El candidato a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio por Movimiento Ciudadano, Omar Castañeda, tendrá su arranque hoy en la Plaza de Armas a las 5 de la tarde con un evento masivo con la presentación de un popular grupo de cumbia lagunera. Hasta el 19 de abril arrancarán las campañas del Grupo B entre las que se encuentran municipios como Cuencamé, Mapimí y Tlahualilo, que durarán 40 días. El 29 de abril iniciarán las del Grupo C, los municipios para allá para Nazas, Guanaceví, Tepehuanes, San Pedro del Gallo y durarán 30 días. Todas las campañas terminan el 28 de mayo, los subagentes ya se comen las uñas y no duermen, ¿Quién ganará?

*******************

El ejido Nuevo Mieleras es una comunidad rural ubicada en territorio de Torreón, pegada al ejido Mieleras, que, dicen, pertenece a Matamoros, Coahuila. Hace una semana, los habitantes de Nuevo Mieleras, quienes han vivido en este lugar desde hace décadas, aducen tener documentos que indican que sus tierras se las entregó el Gobierno Federal por trabajar la candelilla, lo que justificó la entrega de terrenos e incluso cuentan con recibos del pago de Impuesto Predial y escrituras, desde hace más de 30 años. El caso es que fueron notificados que serían desalojados. Se resistieron una semana, pero no fue hasta la mañana del pasado lunes que un hombre llamado Rolando Medina murió porque uno de los agentes del Grupo de Reacción Torreón de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón le disparó en la pierna luego de que este se abalanzara y diera un golpe a su unidad policíaca ¿Quién se muere de un balazo en una pierna? Cualquiera, si la bala pasa por la vena femoral o la safena y no recibe atención médica inmediata, por lo cual la gente se enardeció, y no es para menos pues testigos que señalan que vieron que el agente todavía le pisoteó la pierna donde le dio el impidiendo además que familiares y pobladores pudieran sacarlo de la comunidad que estaba sitiada, cosa que consta a los subagentes que se encontraban en el lugar pues nadie podía salir ni ingresar. Ya fue detenido por la Fiscalía, pero ¿Por qué tanto afán en este desalojo? ¿Ejidatarios o invasores? Y sean lo que sean no merecen ser tratados a punta de pistola estando desarmados, igualito que en los tiempos del toque de queda en Chile durante la atroz dictadura de Augusto Pinochet ¿Y ahora quieren armar a los agentes de vialidad?

*******************

Al desalojo acudieron al menos 50 policías de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, en caravana, en patrullas y camionetas blancas y una máquina pesada. Luego de que corrió la noticia de la muerte del joven, el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Pepe Ganem, salió a decir a la odiosa prensa que la autoridad municipal solo dio cumplimiento a una orden de desalojo emitida por un juez "Son procesos judiciales que no los llevamos nosotros, como Municipio, sino que los lleva un particular". Y usted se preguntará ¿Y quién es el particular al cual el Municipio brindó el apoyo en cumplimiento de este mandato judicial de desalojo?, y ¿Por qué no se integró el Grupo de Reacción Laguna o la Guardia Nacional? Bueno, los subagentes infiltrados en la tenebra de todas las instancias federales, estatales y municipales pudieron obtener una copia del expediente número 279/2024 promovido por José Alfredo Muñoz Luévanos mejor conocido en Matamoros 'de los balazos' como "El Profe", en su carácter de representante legal de su hermano, Juan Manuel Muñoz Luévano, mejor conocido como "El Mono Muñoz", quien está reclamando casi 100 hectáreas del ejido Nuevo Mieleras. Como sabe, "El Mono Muñoz" ya desde el año 2024, y a casi cinco años de declararse culpable por el delito de conspiración de lavado de dinero ante una corte federal de Texas en los Estados Unidos, recibió su sentencia por el mismo periodo que estuvo en libertad condicional y quedó en libertad, no sin antes darles tremenda chamuscada a varios priístas de muy alto perfil del sexenio antepasado y del pasado. Ah y por si le salta la duda, en algunos registros oficiales el apellido materno de la familia suele aparecer como "Luévanos", y en otros como "Luévano", algo de todos sabido en Matamoros. "El Profe" José Alfredo Muñoz Luévanos actualmente es el síndico de primera minoría (Morena-PT) en el Cabildo del alcalde priísta, Miguel Ángel Ramírez López "El Charro".

*******************

¿A qué velocidad hay que circular por el periférico de Torreón? -la vía más peligrosa del país en términos viales según el diputado local de la 4T, Antonio Attolini Murra- bueno, pues todo depende. El hombre de las mil chambas dijo a la odiosa prensa, intrigada por esa incógnita ante la aplicación del operativo radar, que esto 'depende' y que puede ser a 20, 30, 60 y en algunas ocasiones 80 kilómetros por hora. "En los carriles laterales (del Periférico) son 60 kilómetros por hora y en las vías secundarias se reduce a 50 y 40. Si llega a haber un tramo en el Periférico que sea inferior de 30, no aplica. Donde sí es de 40 kilómetros por hora, por ejemplo, es en la lateral de El Tajito hacia el puente Los Álamos, y hay señales", declaró el director de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón, Luis Morales Cortés. ¿Le quedó claro? A nosotros tampoco, entonces, ¿De qué depende? ¿De la voluntad de los agentes viales? ¿De la oportunidad? Los subagentes se preguntan si no sería más fácil instalar la señalética con las precisiones a las que se refiere el director y no desplazar a tantos agentes para el operativo radar que luego pareciera tener más tintes recaudatorios que de prevención. Mientras tanto, si usted maneja por el periférico sepa que los tránsitos, con sus subjetivos límites de velocidad, andan "bravos". Avisado está de las acciones del trienio de Hidalgo…

*******************

Vestir de negro y tener gusto por el heavy metal no debería ser motivo suficiente para ser objeto de una detención por parte de los policías municipales de Torreón, o de lo contrario podría hablarse de discriminación. Pues, aunque no lo crea, resulta y resalta que el fin de semana pasado los guardianes del orden detuvieron a una pareja que vestía con estas características y quienes se encontraban buscando su vapeador que se les había caído. Los malpensados elementos los detuvieron argumentando que al varón de esta pareja le habían dado ganas de regar las plantas, y no precisamente con agua, en plena vía pública, por lo que procedieron a detenerlo. El fan de "Marilýn Mensón" negó consistentemente la acusación, pero los uniformados solicitaron refuerzos antes de que la pareja hiciera un llamado a las fuerzas oscuras de tal suerte que fueron rodeados por los policías que no tenían nada mejor que hacer esa noche. La mujer sacó su celular para grabar el abuso policíaco del que estaban siendo objeto para no perder detalle, hecho que enardeció a los uniformados, tanto, que de acuerdo con el relato de la afectada que posteó en sus redes sociales, uno de los uniformados "tatuados" le propinó un golpe en la cara y le apretó del cuello para someterla, ¿de qué han servido los cursos del trato correcto en una detención? La pareja además fue exhibida como "satánicos" solo por vestir de negro y tener tatuajes (igual que los uniformados) en varias partes de su cuerpo y la explicación de lo sucedido en el reporte policíaco de la corporación fue tan profunda que parecía salida del averno pues menciona: "que los detenidos habían argumentado que pertenecían a una secta satánica y tenían pacto con Lucifer". Como era de esperarse, el relato fue objeto de múltiples burlas en redes sociales y probablemente uno que otro exorcismo aunque en realidad la afectada sea rescatista y activista social por lo que el tema generó además indignación. De verdad, ya no saben qué hacer en la Dirección de Seguridad Pública donde manda César Perales Esparza para justificar los abusos de sus elementos con el apoyo de un superior…

*******************

Allende el Nazas, tras la salida de Lorenzo Blanco Lozano como director regional zona 02 que abarca Gómez Palacio y otros ocho municipios de la región, a quien al parecer responsabilizaron del audio que se filtró de Jhonatan Jardines (delegado de Bienestar en sus tiempos libres y operador de Morena de tiempo completo) finalmente ya se nombró a quien lo suplirá en el cargo y se trata de Violeta Quetzal Jacobo Ramírez. Violeta solicitó licencia para separarse de su cargo como regidora en el Cabildo de Lerdo para ocuparse de su nueva encomienda ¿No la recuerda? Es la misma que en el año 2023 fue removida de la Comisión de Hacienda debido a sus constantes faltas pese a que Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango establece como una de las obligaciones de los regidores asistir y atender sus comisiones desaprovechando así todas y cada una de las oportunidades que tuvo de escudriñar las finanzas del alcalde priísta de Lerdo, Homero Martínez Cabrera. ¿Quién ocupó entonces su lugar en la Comisión? La hoy candidata morenista a la Alcaldía de Lerdo, Flora Leal Méndez, pues penosamente se comprobó ante el entonces coordinador de la fracción de Morena en el Cabildo, Yanko Vázquez, mediante oficios, que la regidora Violeta Jacobo no asistió nunca a reuniones en donde se analizaron temas como el ejercicio de la Cuenta Pública ni la revisión de estados financieros de todo un semestre. A ver cómo le va a Violeta con Jhonatan, de quien dicen, no tiene el don de la paciencia...