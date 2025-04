Verdades y Rumores.

Los protervos subagentes nos comentan que fue muy reveladora la última sesión de la Comisión Especial para Revisar el Proceso de Quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) en el Senado, pues a pesar de que habían asegurado que el diálogo se llevaría en Monclova, finalmente se concretó allá en la “capirucha del smog”. Las preguntas de los senadores hicieron sudar ‘la gota gorda’ al síndico, Víctor Manuel Aguilera Gómez, encargado de llevar la quiebra y el rescate de la acerera, quien no tuvo más remedio que revelar que la empresa icónica de Coahuila está en un callejón sin salida y su rescate se torna cada vez una misión imposible...Habrá de recordar que cuando se privatizó AHMSA durante el furor privatizador del salinato, los compradores lo que realmente querían era MICARE, el carbón nada más, pero la siderúrgica venía en el paquete y ni modo, así le tuvieron que entrar.

Por mencionar, señaló que la empresa que tiene 30 meses sin funcionar y enfrenta salarios caídos, adeuda a mil 700 acreedores, y para mantenerla sin funcionar, pero atractiva para la venta se le tiene que inyectar 30 millones de pesos mensuales. ¿Y los trabajadores?, ¿Su salario? Tal vez, dicen los malvibrosos del presidente de la comisión, el más que chido, Luis Fernando Salazar, consideró que no era conveniente realizar la sesión en Monclova, pues ahí se revelaría que Altos Hornos de México paga cantidades exorbitantes para mantenerse a flote sólo por un revanchismo personal de López Obrador contra el indefendible Alonso Ancira, lo que tiene hoy a toda una comunidad económica con las manos vacías y sin solución a la vista. En su intervención, como para ponerle más sal a la herida, el senador Miguel Riquelme dijo que si a eso se le suma el tema de los aranceles al acero que recientemente impuso Donald Trump, el atractivo de la empresa es todavía menor. El exgobernador sugirió apoyo de CFE, Pemex y de las autoridades estatales para ‘darle un respiro’ y empezar por pagar a los trabajadores. ¿Habrá solución?, ¿o será mero escaparate para algunos?

Aunque por usos y costumbres en Coahuila en cada sexenio se prepara con años de antelación la sucesión a la gubernatura placeando a quien en algún momento será el ungido del mandatario estatal en turno, hoy las cosas pintan un tanto diferente. De momento no solo nadie le hace sombra al ‘Góber’ Echado Pa’ Delante, cada vez más popular por su estilo cowboy norestense, sino que ni siquiera manda claras señales de cuál sería su posible terna de cartas fuertes a la sucesión. Los subagentes se acostumbraron a descifrar la estrategia de promoción encubierta desde distintas secretarías de Gobierno y cargos de elección popular de la cual hicieron alarde sus antecesores en el gobierno al tiempo que el Partido Revolucionario Institucional aceitaba la maquinaria electoral, no atinan a ver para dónde sopla el viento. Cierto es que muchos de los secretarios de despacho han buscado hacer su chamba de manera que el gobierno de don Manolo salga bien librado de las vicisitudes que la encomienda trae consigo y por supuesto con ganas del que camina a pasos de gigante los voltee a ver, pero hasta ahora ni un guiño. No son pocos los que advierten que las condiciones en la oposición han ido cambiando, Morena se fortalece cada vez más en Coahuila con todo y las pataletas que hay entre los representantes de sus diferentes tribus mientras que a nivel nacional se notan claros acuerdos entre PRI y Morena que siembran dudas respecto a si ese mismo amasiato tendrá o no alguna incidencia en la futura sucesión en esta entidad, un estado al que el gobierno federal de la 4T le trae muchas ganas desde el sexenio anterior y donde el PRI se ha logrado imponer al menos en lo que respecta a la máxima silla y regiones pobladas.

Pero como dicen que quien respira aspira, entre los perfiles a quienes dicen les late su corazón por tener la misma responsabilidad es a Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila, al El Olímpico Javier Díaz, a Gabriel Elizondo, director de Mejora Coahuila, por supuesto también al fiscal, Federico Fernández Montañez, y algunas voces consideran que Hilda Flores, representante de Coahuila en la Ciudad de México, que se mantiene cercana al Echado Pa’ Delante pero habrá que esperar a ver cómo mueve sus piezas el gober. Mientras tanto los de enfrente ya tienen perfilados a sus competidores y no importa si están peleados o no, dicen que la brújula guinda está ‘o en Cecilia o en Luis Fernando’.

Aunque en el Cabildo de Torreón son cuatro regidores de Morena, uno del PT, y la síndica de minoría de PTMorena, así como un regidor del PAN, y once del PRI, en la realidad pareciera que son diecisiete ediles priístas. Basta con asistir a cualquiera de las comisiones para ver cómo se descosen en elogios para la administración y sus funcionarios, caso especial es el de la sindicatura de minoría, Socorro Aguilar, que ya hasta se le dificulta encontrar palabras para elogiar a los directores. Entonces, fuera de Gabriel Francisco, los regidores de oposición lucen descaradamente cómodos y según ellos mismos admiten, si quieren disfrutar de los placeres de la gestión de don Román Alberto Cepeda es mejor no enojarse, no vaya a ser que les retiren el fondo de gestión o hasta su lugar de estacionamiento. Desde la película “Maclovia” no se había visto tanta concertación.

Como por arte de magia. El Municipio de Torreón informó de una súbita mejora en la calidad del aire, que para los quisquillosos que revisan continuamente la estación de monitoreo resulta que solamente fue un momento por la mañana, mientras que el resto del día la calidad se mantiene en Mala y en las noches llega a Muy Mala. El director de Medio Ambiente, Marcelo Sánchez, se lo atribuye a los vehículos automotores, claro sin atreverse siquiera a considerar que hay otros factores como medio millón de vacas que quizás algo tengan que ver. Aún así no ha hecho nada por la verificación de los coches, donde ni siquiera los del servicio público cumplen. Los chismosos subagentes que se preocupan por revisar las inestables redes sociales de Medio Ambiente nos comentan que pareciera que el funcionario se preocupa más por estar promocionando su imagen personal que por la ecología.

Y en el margen de los acuerdos con los propietarios de las canchas de futbol 7 para garantizar la seguridad de los usuarios ¿Cómo le irán a hacer en el edificio más caro de la ciudad para verificar si la venta de cerveza va o no acompañada de alimentos y si se sirve o no en vaso desechable? Bastante trabajo habrá de tener el personal de Inspección y Verificación, donde cobra Pablo Fernández Llamas, así como suficientes “áreas de oportunidad” de esas que más les gustan pues como seguramente la mayoría de estos lugares no tiene habilitada una cocina para la venta de alimentos, simplemente se reduzca a la clásica venta de “botanas”. Con lo anterior podría volverse una constante la clausura de estos negocios o la entrega de cuotas de ingresos no auditables. Lo que sí será un verdadero reto es contar con mayor vigilancia policíaca en estos sitios puesto que de todos es sabido que no se cuenta con la suficiente cantidad de elementos en la corporación para destinarlos a rondines en todas las canchas que hay. Por favor, si no llegan a las riñas menos a los partidos…

Allende el Nazas el pasado jueves los líderes estatales del PAN y del PRI, en Durango, Mario Salazar y Dany Soto, respectivamente, estuvieron en la sede del partido Tricolor en Gómez Palacio, para cobijar a los aspirantes a las alcaldías, Raúl Meraz y Susy Torrecillas, previo al arranque de campaña del próximo primero de Abril. Ahí Salazar anunció la denuncia que se prepara para esta semana ante instancias federales contra el delegado del Bienestar, Jhonatan Jardines, por ser más operador político que funcionario. Soto por su parte aprovechó para “aclarar” rumores -que fuerte han sonado y dijo que no se equivoquen, que ningún municipio de La Laguna “está entregado” a Morena. Ya veremos y diremos porque en la capital de los alacranes no se deja de repetir constante y sonante que al Góber que no canta mal las rancheras lo que le interesa es conservar el control de la capital y que en La Laguna le hagan como puedan y también hasta allá se escuchó -dicen las indicaciones que salieron del edificio de la Madero, en Gómez Palacio, de que los empleados municipales podrán votar “por quien quieran” ¿Y Meraz? En fin, lo bueno es que ningún municipio de La Laguna está entregado a Morena, que si no…

Y a más de uno le extrañó que el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano y aspirante a la Presidencia de Gómez Palacio, Omar Castañeda, no apareciera en alguna otra posición en la planilla del Partido de la Naranja Mecánica en este municipio, a diferencia de la planilla de MC en el municipio de Lerdo donde la aspirante a la Presidencia, Ana García de La Torre sí ocupa, por ejemplo, la segunda regiduría. Por supuesto, las primeras 4 regidurías en el caso de Gómez Palacio son para los más cercanos de Castañeda, pero éste no aparece ni en las suplencias por lo cual no se le verá ni por asomo intercambiar uno que otro debate en el futuro Cabildo de Gómez Palacio si es que la suerte no está de su lado en sus aspiraciones de ganar la Presidencia Municipal. Lo cierto es que tanto los guindas como los del PRI-PAN tienen a Castañeda medido en encuestas que posiblemente afecten más estos últimos que los de la 4T, quienes por alguna razón ya se sienten que van en caballo de hacienda en Gómez Palacio mientras que en Lerdo la cosa estará bastante más reñida.