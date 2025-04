Cuando la escritora inglesa Mary Shelley escribió la novela gótica "Frankenstein" el texto ponía al descubierto temas de moral y ética científica, tópicos hoy vigentes, relacionados con la aberración creada por el hombre, algo muy similar a lo que México vivirá el primero de junio con las elecciones a jueces y magistrados al Poder Judicial. En Coahuila y en Durango tanto los gobernadores como los representantes del partido oficial, Morena, conocen las debilidades del 'monstruo', aceitan su estructura, hacen ajustes y acomodan las piezas que desean ocupen los lugares correspondientes por nueve años más, periodo en el que se volverán a "evaluar" fallas e inconsistencias del Frankenstein creado al final del periodo del sexenio anterior con el gran apoyo de los senadores morenistas, quienes celebraron la Reforma Judicial con el mismo entusiasmo del PRI cuando este partido tenía el control del Congreso de la Unión y el entonces diputado federal y líder de la bancada del Tricolor (originario de Coahuila ¡No faltaba más!) Humberto Roque Villanueva, celebró el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10 al 15 por ciento con un ademán conocido después como la "Roqueseñal" con el propósito de salir avante ante la crisis bancaria y de donde nació el Fobaproa. En fin, nada nuevo bajo el sol, dice un libro sapiencial….

**************

Dicen nuestros chismosos subagentes que en Coahuila, el "Góber Echado Pa' Delante", Manolo Jiménez Salinas, fiel a su estilo, en apariencia despreocupado, ya tiene bien amarrados y 'a pasos de gigante' a sus candidatos al Poder Judicial. Desde luego, para evitar habladurías dejó que las apuestas fueran de tres a uno y que no haya dudas del proceso democrático. De acuerdo con el reporte a la odiosa prensa serán 99 candidatos para ocupar 31 cargos en donde, aseguran, se respetarán los topes de campaña y los criterios marcados por el INE ¿Será? Veremos. Del lado de Durango el "Góber que no canta mal las rancheras", Esteban Villegas, quien anda en la feria industrial de Hannover, Alemania, prefirió dejar todo bien "planchado" y hasta colgado en el gancho antes de irse con tal de tener plena certeza -al igual que todo Durango- no solo de quiénes serán los 49 candidatos al Poder Judicial de Durango sino también de quiénes habrán de ganar puesto que solo hay 49 cargos por lo que ni competencia tendrán. ¿Para qué se molestan entonces en hacer elecciones? Se preguntará usted, bueno, pues para cumplir con el que ahora tras la reforma ya es un mandato constitucional que responde al último capricho, ah no perdón, a la última voluntad del expresidente López Obrador que tenía sumo interés en demostrarle al Poder Judicial quien manda, obvio con clara dedicatoria para Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y los demás mexicanos qué culpa tenemos? Ninguna. Total, ya veremos cuántos ciudadanos se interesan genuinamente en salir a votar por jueces y magistrados en Coahuila el próximo primero de junio pues hay que recordar que de entre las 32 entidades federativas solo en Durango y en Veracruz habrá elecciones ordinarias en donde se renovarán alcaldías (además del Poder Judicial) mientras que en Puebla habrá elecciones extraordinarias para 4 Presidencias.

**************

Quienes ya pueden escoger su banca para sentarse en la Plaza de Armas de Torreón, pues la espera podría alargarse un año, que es el tiempo que permite la ley para que se les pague lo atrasado, son los proveedores, contratistas y 'otros' que prestan servicios al Ayuntamiento de Torreón y a los que todavía no les pagan. La deuda ya escaló, ronda los 208 millones de pesos y contando pues la Tesorería a cargo del habilidoso Óscar Luján no tiene prisa en pagar, algo que llama poderosamente la atención de los subagentes considerando que la liquidez de un ente público es un factor clave a considerar en la medición de finanzas públicas sanas. Por cierto, dentro de los proveedores a los que aún se les debe se encuentran algunos del Giro Independencia. Lo bueno es que con los tres mil 796 millones de pesos de presupuesto con el que cuenta Torreón sería casi imposible pensar que la falta de pago se deba a un manejo inadecuado de los recursos o peor aún que pudiera ser utilizado como un mecanismo de coerción dirigido a la Iniciativa Privada Lagunera. Los números son fríos y nada más del rubro de "Proveeduría" se deben casi 141 millones de pesos. Nuestros subagentes recomiendan a los proveedores y contratistas, diversificar sus clientes, explorar otros mercados y no soltar tanta mercancía a crédito porque bien dicen que más vale pájaro en mano que un ciento volando y no es por intrigar pero si ahorita que apenas inicia el ejercicio fiscal no hay dinero para pagar pendientes en el edificio más caro de la ciudad ¿Como por qué lo habría a mitad del año cuando se vienen los recortes presupuestales? "Hechos son amores y no buenas razones", decían las abuelas.

**************

Y hablando de cosas de las que todos hablan pero que nadie resuelve ya son históricas las filtraciones de agua en El Tajito y de las que nadie se hace responsable, ni el Estado, ni el Municipio, ni mucho menos Conagua con un muñeco de aparador que sacan de vez en cuando nada más para aplaudir en los eventos. Ya lo que era un reclamo constante terminó en el anegamiento de cuatro calles, la chismosa prensa señaló que esto se lleva cabo en la 'efectiva' coordinación entre Simas Torreón y la dependencia federal y donde se cruza el agua que corre del canal de riego con las del drenaje así que imagínese los fétidos olores se tienen por la zona, pero no, no vaya a creer que el desfogue se realizó sin planeación o sin estrategia, "así pasa cuando sucede", dice un popular dicho mexicano.

**************

Los subagentes están que brincan de la emoción al saber que ya falta poco para que terminen los 'sondeos' y 'diálogos' ciudadanos que se están llevando a cabo para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo que en esta ocasión está liderando Fernando Ariel Martínez como jefe de gabinete -algo tenía que hacer además de sonreír para la foto a un lado del alcalde- junto con su 'experimentado' equipo quien tienen el desafío -aunque con meses de retraso- de sacar adelante un proyecto que dé solución al crecimiento de la desordenada ciudad. La idea es encontrar por fin una fórmula para poner en orden la vialidad, la seguridad y garantizar el abasto de agua, por supuesto proponer un desarrollo habitacional ordenado con áreas verdes (que se respeten y no las vendan después) así como todos los servicios requeridos. Dicen nuestros subagentes que al jefe de gabinete le cayó el balón en los pies y tiene el terreno libre para correr o mandar un pase tras los desaciertos y la poca efectividad que han tenidos algunos del gabinete del alcalde del calzado impoluto que lo único que hacen es darle dolores de cabeza y ponerlo de malas. Ojalá el abogado con el puesto inventado no caiga en pánico y cometa una pifia o prefiera caer en la comodidad y relax de 'la botana' a la que se va por ahí de las tres y media de la tarde…

**************

Dicen los subagentes que cuando pones el pulgar frente al sol puede dar la ilusión óptica de que lo tapas, aunque para la mayoría esté más fuerte que nunca o queme a los que se exponen. Algo así quiso hacer el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Torreón, Juan Carlos Jáuregui, quien desestimó las riñas que se han presentado en Torreón y dijo que la cifra "no es alarmante" pese a que habido muertos y hasta funcionarios públicos involucrados. Tremendo quemón se dio al sacar su calculadora y decir que mensualmente se reciben 250 llamadas al 911 sobre pleitos, y sólo de ellas 50 verificadas, diez corresponden a bares y otras 40 en colonias, vamos un paraíso ¿Dónde vivirá? Dicen los subagentes que las cifras alegres no ayudan en nada a calmar los ánimos de la ciudadanía que se siente cada vez más defraudada por estos Consejos "a modo" que lo único que hacen es cerrar los ojos ante lo que salta a la vista y el problema es que todos los demás los tienen bien abiertos, sólo revisen las redes sociales, están que arden...

**************

¡Que no sea metiche! Pidió el diputado federal duranguense de Morena, Manuel Espino, al delegado de Bienestar en Durango (exportado de la Ciudad de México) Jhonatan Jardines Fraire luego de que este último fuera exhibido en un audio donde se escucha que pide a sus colaboradores utilizar los programas sociales a favor del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el actual proceso electoral, lo cual es un delito "Necesitamos operadores, no empleados", se escucha claramente que dice el encargado de los programas federales. Espino aseguró que los candidatos de Morena no necesitan el apoyo del gobierno federal para ganar y que además la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha sido enfática en que el partido haga su tarea y que el gobierno haga la suya y que ambas no se mezclen recordando que la "Doctora" ha pedido a los servidores públicos que no se entrometan "y con esta travesura imprudente del delegado de Bienestar en Durango, Jhonatan Jardines, ahora tenemos que cargar con el fardo de que vamos a usar los recursos públicos y los programas sociales", señaló Espino con un dejo de tedio pues efectivamente el PRI ya prepara denuncias. Espino aprovechó para pedirle al delegado estatal de Bienestar rectificar presentando su renuncia al cargo y de pasada lo ventaneó diciendo que tiene conocimiento de que -sin que nadie se lo pida- ha estado visitando a los candidatos para ver cómo les ayuda "mal, porque no es su tarea, ¡Que no sea metiche!, que se ponga a hacer su trabajo", insistió Espino cuyo pecho no es bodega y pidió encarecidamente que deje al César lo que es del César, pues el tema de candidaturas son temas de partido y que mejor no descuide la chamba pues señaló que los chismosos de la Delegación local de Bienestar no dejan de decir a todo el que quiera oírles que el "chilango" es prepotente, grosero y que trata mal al personal. Por si fuera poco, ya el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado de Durango, Héctor Herrera, pidió que el caso se investigue a fondo. Total que a Jardines ya ni en su partido lo aguantan.