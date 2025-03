Verdades y Rumores.

Un mal augurio, dicen nuestros pitonisos subagentes, representó el colapso del canal del Sacramento que se desbordó por ahí elm artes del medio día en el kilómetro 35, donde están los predios del ejido Jaboncillo, en Francisco I. Madero, en un área conocida como Caballo Blanco, tal fue el desastre que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se vio obligada a cerrarlas compuertas retrasando aún más el mini ciclo agrícola donde además la sequía ya había hecho de las suyas. La pregunta de los 64 mil es ¿Qué tuvieron que ver las obras de introducción de tubería de Agua Saludable? Bueno, con eso de que se las encargan a cualquier “contratista” no es de extrañar. El retraso del mini ciclo agrícola significa para el sector agropecuario un riesgo para la economía local, por lo que los campesinos ya no saben si rezarle a Tláloc, para que llueva o bien para que esto no afecte la siembra y por consiguiente se forme un desastre mayor en el sector. Problema social mayor si no se cuida.

Los que ya allanaron el camino para imponer su voluntad en las futuras contrataciones con motivo de la Tecnificación del Distrito de Riego 017 Región Lagunera Coahuila-Durango anunciada por ambos gobiernos son los miembros de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), sindicato oficial de la 4T, así es que todo apunta a que en lo que respecta a la Tecnificación, que no es otra cosa que usar menos agua para regar lo mismo, se repetirá el desorden ocurrido previamente con el proyecto de Agua Saludable para La Laguna. Para quien lo dude, no tiene más que seguir en las chismosas redes sociales al secretario de organización de la CATEM, Édgar Ortiz, “El Limones”, quien informó a sus seguidores que en conjunto con el secretario general de la CATEM en el Estado de Durango, Nassael Armando Cobían, se reunió con los presidentes de los Módulos de Riego (quienes acudieron más a fuerza que de ganas) pero lo interesante es que en esta reunión participó personal militar de la XI Región Militar y del Mando Especial de La Laguna, a quienes se les vio muy sonrientes pasándola de maravilla. En la misma reunión se abordaron, entre otras cosas, “la evaluación de recursos e infraestructura disponibles” y para que no se sientan presionados en los módulos de riego la CATEM anunció que creará “un comité de seguimiento” Parafraseando a Porfirio Díaz, ‘mucha administración y poca política’ ¿será?

Quienes viven del agro, pequeños propietarios y ejidatarios, reportan a los subagentes que lo que sucede es que en la CATEM ya se frotan las manos por los recursos federales asignados de 9 mil 800 millones de pesos que se habrán de gastar en el sexenio para los módulos del Distrito de Riego 017 del cual dependen 29 mil 400 hectáreas de Coahuila y Durango, así como más de 38 mil productores de ambas entidades. De momento, ya los integrantes de las mesas directivas hablan de ciertas “presiones” de las cuales tuvo conocimiento el “Góber” que no canta mal las rancheras desde inicios de este año: “Hay uno que otro grupito por ahí y a ver lo voy a decir como es; que anda amenazando a los de los módulos de riego, que anda amenazando a los ejidatarios para decirles que se tiene que hacer con ellos la obra y que tienen que firmar”, habría declarado públicamente don Villegas, por allá del mes de enero y aunque señaló que él personalmente se habría de “atravesar” para que dichas amenazas no se repitieran lo cierto es que los campesinos a la fecha no dejan de quejarse, comentan que los que presionan ya se metieron de fondo y están en clara expansión en Coahuila y para los que se pregunten qué pasa si alguien respinga en eso de “jalar” con CATEM podrían despejar dudas analizando el caso de Samuel Martínez González, presidente del Módulo de Riego No. 03 de San Jacinto-Jerusalem, de Lerdo, justo donde nace el proyecto de Agua Saludable, quien estuvo “desaparecido” tras cierto encuentro forzado que tuvo y del cual nos explican los infiltrados subagentes de la Fiscalía Duranguense que algunos serviles oficiosos de esta misma dependencia estatal recibieron un “encargo” en modo imperativo en el sentido de detenerle so pretexto de llevar consigo ciertas sustancias ilícitas, mismas que quienes gustan de la “jardinería” le “sembraron”. Lo bueno es que después de un “convincente diálogo” los recaderos lo soltaron. Así las cosas, en La Laguna.

Quien se adelantó a lo que ‘sí dijo y no dijo’ (porque nadie le entendió) Trump sobre los aranceles para los autos fue el ‘Gober’ Echado Pa Delante que juntó al empresariado coahuilense el pasado lunes y como tema central fue planear la estrategia a seguir sobre nueva política estadounidense que los expertos en economía han calificado que es ‘mercantilismo en su primera fase’ por lo que no es de dudar que ahora Trump quiera cobrar una especie de ‘diezmo’ para entrar a su mercado. Pero como todavía no se sabe a ciencia las repercusiones dicen que la paciencia ayudará en esta maraña, nuestros subagentes nos comentan que fue bueno que el ‘Gober’ acercara al sector empresarial lagunero que dicen anda muy rebelde (aunque muchos se la pasaron en el celular), dando oídos a las viejas rencillas de ‘yo quiero un gobernador lagunero’…

Y en más temas relacionados con la inseguridad de Durango y Coahuila, ah no perdón, con la “seguridad” que tanto se presume y pregona en estos lares, los muchachos de la Fiscalía de Coahuila y la Fiscalía de Durango podrían tener un amplio margen de “áreas de oportunidad” si realizaran operativos para detectar vehículos con reporte de robo en las agencias automotrices más conocidas de la región. ¿No lo creen? Pues nuestros infiltrados subagentes en las tenebras de una de estas corporaciones nos comentan que el director de Ecología de Gómez Palacio, Gustavo Acosta, fue recientemente interceptado por agentes estatales de Coahuila, en el municipio de Torreón, en la prolongación Colón, y mientras iba al gimnasio auditorio con su familia, pues los agentes de dicha corporación, haciendo su chamba, detectaron que el funcionario manejaba una camioneta con reporte de robo y lo supieron cotejando el número de serie. Y no es que al “Gato” Acosta se le haya hecho fácil comprar de propietario a propietario la unidad sin verificar si había reporte de robo, no, nada de eso, sino que por el contrario para tener “certeza” la compró en una “prestigiada” agencia del bulevar Miguel Alemán en Gómez Palacio. Por supuesto, el afligido y asustado funcionario mostró todos sus documentos que acreditan la propiedad del vehículo en orden pero aún así fue necesaria intervención “divina” para no ser detenido pues la camioneta sí tiene un reporte de robo en Sonora. El problema es que en la agencia prácticamente se lavaron las manos y no se han hecho responsables por haber expedido antes un reporte de no robo que a todas luces fue falso. Los subagentes ya investigan todos los pormenores del caso. Mientras tanto no estaría de más que usted verifique si su carro “de agencia” no tiene otro dueño que lo ande buscando en alguna otra parte del país y tome en cuenta que si a usted lo agarran los estatales tendría que aclarar la procedencia del vehículo pero estando tras las rejas.

Para los fanáticos del futbol que recuerdan una de las jugadas más icónicas vista en los mundiales: “La Cuauhtemiña”, del ahora diputado de Morena y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, esta vez pudieron presenciarla en la cancha de la Cámara de Diputados. El exfutbolista fue acusado de violación en grado de tentativa contra su media hermana por lo que buscaba su desafuero para que se pudiera proceder en su contra. Confiado, llegó Cuauhtémoc a la votación en la Cámara Baja, acompañado del legislador de Morena y líder nacional de la CATEM, Pedro Haces Barba y al final de la votación en el recinto se reveló el grado de ‘amasiato’ político del PRI con Morena y sus aliados quienes en conjunto rechazaron el desafuero del ahora diputado federal Blanco. Nuestros mlavibrosos subagentes, que en todo están, pusieron especial atención a los diputados coahuilenses fanáticos de “La Cuauhtemiña’ y quienes dieron su voto en contra del desafuero están los morenistas Cintia Cuevas, Antonio Castro Villarreal y Javier Borrego, mientras que los priístas están Jericó Abramo Masso, Rubén Moreira Valdez y la feminista Verónica Martínez, ¿Y la sororidad? En fin, ninguna novedad con el Tricolor. De los diputados coahuilenses que apoyaron el desafuero están los panistas Guillermo Anaya Llamas y Marcelo Torres Cofiño. Del PT Ricardo Mejía Berdeja. De entre los diputados federales duranguenses que votaron en contra del desafuero, protegiendo a Blanco sin importar la denuncia por violación de una mujer, se encuentran por supuesto las morenistas, Alejandra del Valle, diputada del Distrito 02, Martha Olivia García Vidaña, y Marina Vitela ¿No que es tiempo de las mujeres? Bah!. Los diputados priístas que se rasgan las vestiduras con sendos discursos en contra de la 4T pero que a la hora de la hora votaron a favor de Blanco, rechazando su desafuero, fueron Juan Moreno de Haro y Arturo Yañez. Quienes votaron a favor de su desafuero en un acto de congruencia fueron las diputadas panistas Patricia Jiménez Delgado y Verónica Pérez Herrera así como Patricia Flores Elizondo, de la banca de Movimiento Ciudadano. Una vez más se demuestra que en la Cámara de Diputados lo que pesa es la Política, no la Justicia. No vaya a usted a creer que esta votación en el ‘PriMor’tiene que ver con la próxima propuesta de desafuero del presidente del PRI ‘Alito’ Moreno…

Allende el Nazas y en la coyuntura de los “jardineros”, que pululan en las corporaciones municipales, a cuyos elementos policíacos gusta eso de “sembrar” sustancias ilícitas a los de la oposición, llámese a los de la 4T, siguiendo claras instrucciones de funcionarios de primer nivel, usted recordará el reciente caso de Gabriel, el encargado de Comunicación Social de los regidores de Morena en el Cabildo de Torreón, a quien le hicieron esa “travesura” con más de 20 bolsitas (como con ganas de que no volviera a ver la luz del día) y que después de unos días salió en libertad pues no estaba bien fundada la acusación, bueno, pues tanta promoción le hicieron a Gabriel en el Ayuntamiento de Torreón que recién lo acaba de contratar la candidata a la Alcaldía de Lerdo por MorenaPT-PVEM, Flora Leal, para que se encargue de atender a medios de comunicación y enviarles la información correspondiente de su campaña, por supuesto, aprovechando que es un tipo de buen trato y de bajo perfil al que solo los más inexpertos funcionarios de Torreón vieron como “peligroso”. Así, Gabriel ya anda probando la nieve de Chepo.