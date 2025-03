Nuestros subagentes ya empezaron a usar nuevamente el cubrebocas y esperan con ansia el plan de contingencia ambiental o por lo menos la delineación de políticas públicas en la materia por parte de la secretaría estatal de Medio Ambiente a cargo de Susana Estens de la Garza, exportada desde La Laguna a la capital del Pan de Pulque y el Sarape. Nos comentan nuestros subagentes que no dudan de la capacidad de la ambientalista pero al parecer no vio venir el grave problema de incendios forestales que está dejando la sequía en Coahuila. Los malpensados ya leyeron con atención las recomendaciones que da el Gobierno de Coahuila para evitar incendios, y desde luego, ya vieron la efectiva acción en Protección Civil y Bomberos que se realizó para detener los sofocantes fuegos, casi iguales que los que hay al interior de Morena o en el Ayuntamiento de Torreón, pero, ¿Cómo se pueden apagar esos fuegos?

Y en Torreón, donde también hace aire y muy contaminado al grado que provoca alergias y tos insistentes, nos comentan los chismosos subagentes que tras el último monitoreo los agarró la feroz tos pues arrojó que la calidad es ‘mala a muy mala’ o sea, ya es grave. A lo anterior se suman las tolvaneras y la contaminación vehicular que junto a las bajas y altas de temperatura que generan, según nuestros expertos subagentes, inversión térmica sobre todo por la noche, ¿Y el flamante director de medio ambiente de Torreón, Marcelo Sánchez Adame? Al parecer anda muy ocupado pues no tuvo tiempo de responder a la odiosa prensa cuál será el plan de acción pues para él no es problema. A lo mejor, dicen los positivos subagentes, no es que esté echado en la hamaca sino que ya está arrastrando el lápiz o anotando en su iPad, igual que seguramente también lo hará la secretaria Estens, un plan de acción pues todo indica que además de aire, por estos lares también va a faltar agua, igual que ha sucedido los últimos años cuando se acerca el verano aunque este 2025 el desabasto inició en pleno invierno así es que vaya comprando un tinaco más grande y apartando una pipa.

**********

En donde parece ya está todo arreglado es en el Partido Acción Nacional (PAN) de Coahuila pues la única que logró reunir las más de 400 firmas para el registro de presidenta fue Elisa Maldonado de Monclova. Las otras dos militantes, la diputada local lagunera Blanca Lamas, candidata de Memo Anaya, se quedó con la mitad de las firmas que necesitaba mientras que Mayté Hernández, una genuina contrincante (de esas que entran para definir elecciones y hacerla de mal tercio), también se quedó en el camino. Dicen los subagentes disfrazados de azul chambrita que hubo voces en Torreón que reclamaban irregularidades en el proceso, pero el lunes se emitió el dictamen que avala toda la primera fase, falta la segunda y la elección que será el 27 de abril; ahí será la hora de la verdad, aunque un tanto predecibles los de sangre azul no esperan sobresaltos. Los sesudos subagentes dicen que con la reelección de la monclovense se garantiza la alianza en Coahuila con el partido Tricolor para los siguientes procesos. ¿Qué nombres se ventilan para la Alcaldía de Torreón? Con insistencia se menciona el del diputado local, Gerardo Aguado, quien cada vez que puede aparece en las fotos con el ‘Gober’ Echado Pa’ Delante, y logró hacer alianzas hasta con panistas como el regidor, Sergio Lara, así es que su perfil, dicen los envidiosos aún se puede pulir... Claro todo eso si no se le atraviesa Miguel Felipe Mery Ayup, todavía magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Coahuila, a quien también se le menciona o la diputada federal Verónica Martínez en caso de que sea mujer.

**********

Quien dicen ya tiene agotados a sus más cercanos, pues apenas le siguen el ritmo, es al alcalde de Saltillo, Javier Díaz. Nuestros subagentes reportan desde la capital del Sarape que el alcalde experto en nado de mariposa le da por recordar la agenda a su equipo a eso del domingo a las tres de la tarde. Nos señalan que El Olímpico ya estrechó lazos con los empresarios y universidades privadas para impulsar el proyecto ‘Activa tu Parque’ en donde serán las universidades quienes promuevan actividades culturales y científicas, además, los empresarios regalarán bancas y juegos infantiles mientras que los vecinos se encargarán de mantenerlas en buenas condiciones, así que todo está amarrado, nadie puede fallar. Los envidiosos y amargados subagentes comentan que el único gran desafío que tiene El Olímpico es aliviar la situación en el bulevar V. Carranza que cada día parece más congestionado y sin salida, veremos y diremos si logra en estos tres años darle agilidad en lo que parece un sudoku sin solución.

**********

Dicen los subagentes catadores de bebidas espirituosas que lo que no parece no tener fin es el descontrol de la vida nocturna en Torreón que involucra el actuar de la estrategia del ‘confiable’ director de la Policía Municipal, César Perales que en conjunto con el hombre de las hasta ahora mil chambas no logran encontrar la fórmula para llevar a la realidad el slogan ‘Seguridad, Orden y Respeto’ que señaló el bien boleado alcalde de Torreón desde su primera temporada. En las últimas tres semanas las riñas, el desorden en bares, los excesos y las volcaduras son la constante por las noches, por lo que ya nuestros subagentes están calificando como ‘fallidos’ los filtros de alcoholemia que se realizan por la ciudad y que para nada son “recaudatorios”. Los subagentes nos comentan que claramente la vigilancia municipal ha quedado rebasada pues además de que se tardan una hora en llegar -sin importar cuál funcionario les llameno se puede olvidar las fatales consecuencias de la reciente riña en el campo de futbol rápido que, por años, dicen los subagentes se convierten en grandes cantinas y lamentablemente terminó la semana pasada con la muerte de un joven árbitro. Dicen los subagentes que para “barrer por donde mi suegra vea” este fin de semana la Policía Municipal reportó la detención de 27 personas involucradas en disputas. El balón está ahora del lado de la Fiscalía General del Estado, que lidera Federico Fernández Montañez, quien además de cuidar la seguridad en las fronteras del estado ahora tiene que lidiar con problemas ocasionados por los “grandes estrategas” que no han brindado solución a problemas de índole municipal en Torreón.

**********

De los once trabajadores sindicalizados del área de Servicios Administrativos de la Presidencia de Torreón que fueron puestos a disposición el pasado viernes, por lo que tenían un pie fuera de estos puestos -la mayoría con más de 20 años ocupando un cómodo sillón ya aclaró el mejor boleado alcalde de Torreón que finalmente todos se reintegraron a sus actividades, no así otros cuatro perfiles entre los que destacan personajes de las huestes de quien fuera director en esa área, Víctor Navarro, y quien hoy despacha como director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV). Por ahora la administración municipal, que trae un montón de frentes abiertos y necesitaba un problema interno más calificó como “ineficientes” a los 4 empleados de dicha área. Nos comentan nuestros “tendenciosos” y chismosos subagentes que los despidos están relacionados con tremendo berrinche que algún funcionario que no funciona hizo y no tanto por la juiciosa evaluación sino porque los cuatro empleados se negaron a ingresar como proveedores a empresas “dudosas” y ya veremos y diremos a quién pertenecen. Lo importante es que como el procedimiento de evaluación de los empleados, dijeron, seguirá vigente y se realiza en varias áreas de la administración quizá al final don Román pueda detectar otras áreas de oportunidad donde actualmente le brindan más problemas que soluciones... Como si el horno estuviera para bollos. Por cierto, ¿Cómo habrán quedado el tesorero, Óscar Luján, y Víctor Navarro? ¿Ya se habrán dado la mano al margen de los estólidos, o seguirán prestando oídos a quienes gozan con sus enredos? Porque eso sí, a río revuelto ganancia de pescadores.

**********

Allende el Nazas, el Consejo General del IEPC Durango aprobó a finales de la semana pasada el registro de convenio de candidatura común denominada “Unidad y Grandeza” del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional para la postulación de candidaturas a las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de 34 ayuntamientos del estado de Durango, en el marco del Proceso Electoral Local 2024 – 2025. El PRI estatal de Dany Soto recién recibió recientemente más de 3 mil 294 afiliaciones del PRI en Gómez Palacio, municipio donde buscará ganar la silla presidencial el priísta Raúl Meraz ¿Cuántas afiliaciones se recibieron de Lerdo, donde busca mandar Susy Torrecillas? Pues nada mas 18 mil 650, así es que ahí va diciendo. Por su parte Betzabé Martínez, la candidata de Morena a la Alcaldía de Gómez Palacio, ya anduvo tomándose fotos y grabando videos en diferentes sitios públicos de Gómez Palacio acompañada de su nuevo equipo de comunicación mientras que Flora Leal, la candidata de Morena de Lerdo, ha hecho lo propio en Lerdo con diferentes grupos, incluso con algunos personajes que históricamente se les asocia con el Tricolor, bueno, no hay que olvidar Flora fue antes regidora del PRI y candidata a diputada por este mismo partido y quizá por eso no le es difícil acercarse a los priístas y dicen que ya anda convenciendo a uno que otro del Tricolor. En fin el registro de candidaturas ante el IEPC, abrió el pasado 22 de Marzo y cierra el próximo sábado 29 de este mismo mes. Ya todos calentando motores pues las campañas electorales para las ciudades del Grupo ‘A’, que son la capital de Durango, Gómez Palacio y Lerdo inician desde los primeros minutos del 9 de Abril y concluyen hasta finalizar el 28 de Mayo.

**********

Posiblemente los admiradores de Alfredo Adame, cuyos pleitos suelen hacerse virales, ya encontraron en la capital de los Alacranes y específicamente en la figura del regidor de Morena, Jorge Silverio, a una aceptable opción de reemplazo. Silverio, al parecer tiene considerables problemas de ataques de ira, pues fue durante una sesión de Cabildo que el regidor morenista dio una bofetada al director de Comunicación Social del Municipio, Arón González, quien nunca lo vio venir. Como se sabe, esta no es la primera vez que Silverio busca arreglar los problemas con uso de violencia pues hace un año en plena sesión de Cabildo primero le recordó el 10 de mayo al regidor, entonces panista, Manuel de la Peña de la Parra, y al terminar también lo retó a golpes. En el caso del bofetón, todo indica que el ‘Alfredo Adame’ de la capital duranguense se molestó porque Arón González evidenció que la obra del nuevo Hospital del Niño 460 estaba muy avanzada cuando días antes el morenista había dicho que estaba en obra negra, ah y seguro también se enojó porque lo llamó “regidor chaparrito”. Como suele suceder entre quienes están fuera del estándar de estatura seguramente el regidor de Morena, Jorge ‘Alfredo Adame’ Silverio se enfocó en demostrar que es “chiquito pero picoso”, lástima que sea siempre a través de los golpes y no a través de la política.