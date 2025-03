Verdades y Rumores.

Nuestros subagentes de la “capirucha del esmog”, disfrazados de tacos de los que se degustan y con singular alegría afuera del senado, nos reportan que, aunque salió muy gallón ‘Alito’ Moreno, presidente del RIP, perdón, PRI para pedirla salida del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, debido a sus indolentes e irresponsables declaraciones que indignaron a todo México respecto a los hechos registrados en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, el Auschwitz mexicano. También reclamó el actuar de Alfaro, exgobernador de Jalisco, por no dar la cara ante el hallazgo del campo de exterminio y escuela del terror. Nuestros subagentes aseguran que lo más probable es que el senador ‘Alito’ nada más busca generar una cortina de humo pues ni siquiera tienen los votos suficientes para una destitución de Noroña. Por su parte la que sí se enfocó mediáticamente fue la senadora panista, Lilly Téllez, quien calificó a Noroña como ‘el ser más despreciable’ y lo ventaneó diciendo que se encontraba en Europa en turismo legislativo y viajando en primera clase, pero más tardó la legisladora en bajar de la tribuna cuando ya en las redes sociales circularon fotografías en donde efectivamente Noroña viajaba en primera, ¿Y la austeridad republicana? Hágase Dios tu voluntad en la milpa de mi compadre...

En el mismo caso de los desaparecidos, que es un flagelo que le duele a toda la nación, nuestros sesudos subagentes nos recuerdan que ya en Coahuila hay un importante recorrido en este tema. De hace seis años a la fecha se han tenido reuniones constantes con aproximadamente 20 grupos de buscadores y donde se trazó una ruta de acción que culminó con el Centro Regional de Identificación Humana, el primero en el país, y de acuerdo con un reporte legislativo de 2017 a 2023 en Coahuila se invirtieron 267.1 millones de pesos y se registraron 900 personas localizadas. Comentan nuestros subagentes que fue un buen mensaje que el Gober Echado Pa’ Delante, Manolo Jiménez diera certeza a las familias que aún buscan a sus desaparecidos que en Coahuila seguirán con el trabajo realizado y que será una prioridad, veremos y diremos si esto se cumple y si el ejemplo es replicado en otros lares.

La Secretaría del Ayuntamiento es un área que tiene como propósito respaldar con profesionalismo las acciones del gobierno municipal, así como planear, dirigir y controlar los asuntos de su competencia “dentro de un marco de legalidad, con la firme convicción de salvaguardar el bienestar común de las y los torreonenses” señala el manual vigente de organización de la Secretaría del Ayuntamiento de Torreón. De la Secretaría del Ayuntamiento dependen directamente en estructura (y así lo indica su organigrama) la Coordinación en temas de Seguridad Pública, también dependen las Direcciones de Inspección y Verificación, Protección Civil, el Tribunal de Justicia Municipal, la Unidad Municipal de Derechos Humanos, la Unidad de Prevención Social de la Violencia, la Junta de Reclutamiento y el Archivo Municipal, las subsecretarías de Asuntos Jurídicos y Políticos, entre otros; Todo un “cóctel” de facultades que de alguna forma centralizan el mando -y el poderen una sola persona, después del presidente municipal. “Si quieres conocer a un hombre dale poder”, decía Confucio…

De este modo, si quien ocupa la Secretaría del Ayuntamiento lo hace bien, ayudará al gobernante en turno, pero de hacerlo mal puede hasta causar una crisis de gobernabilidad al “jefe”. Por eso, qué bueno que ya el alcalde del calzado impoluto de Torreón, Román Alberto Cepeda González como buen líder, pidió que se deslinden responsabilidades y que se investigue a quien se tenga que investigar. Como fue el caso del exregidor que no llegó a serlo. En fin, como son otros los encargados de investigar y de la procuración de justicia justo ayer, producto de esa investigación, fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Rafael “NN” probable responsable del delito de lesiones en contra de una de las afectadas en la riña registrada el pasado fin de semana. Para quienes han señalado con insistencia que hay “intereses políticos” de los de la 4T en este asunto, cabe destacar que “Renata”, una de las jóvenes que se llevó golpes “políticamente” incorrectos en la cara y en la cabeza es asistente del regidor panista, Sergio Lara Galván, quien tardó en hacer algún pronunciamiento, y al final no le quedó de otra que condenar estos actos.

Dicen nuestros subagentes que donde sí se pusieron a chambear duro es en el área de Inspección y Verificación, y decidieron aplicar todo el peso de la ley contra el restaurante de antojitos mexicanos “El Danubio”, donde todo el que sea lagunero ha ido a comer alguna vez por su sazón y donde sus dueños, personas de la tercera edad, se ocupan de que los comensales sean atendidos como lo han hecho por décadas, quien no ha comido de las famosas gorditas infladas o el caldo de res, no conoce lo que es ser lagunero. La razón que dieron los inspectores, dicen los subagentes disfrazados de saleros es que lea esto por favor con atenciónusan una botella de vino para sazonar la carne (es en serio, no se ría) y bueno, en defensa de los inspectores señalaron que además después de mucho revisar encontraron caducado un extintor. Desde luego no sea usted malpensado, pues esto no es político y nada tiene que ver el que los dueños de El Danubio sean padres del coordinador del PT en Torreón, Gerardo Enrique Calvillo Hernández, tenga algo que ver. Mucho menos piense que el hecho de que Calvillo se haya pronunciado a favor de las víctimas de la riña del fin pasado, en donde se vió involucrado el secretario del ayuntamiento, pueda haber influido en el buen juicio de la Dirección de Inspección y Verificación. Y hablando de buen juicio, en la pasada entrega del Agente 007 se comentó de la sospecha que había entre los chismosos de la prensa local de posibles “de jardineros” que hubieran sembrado las 25 bolsitas de sustancias ilícitas a Gabriel ‘NN’, quien hoy trabaja en Comunicación en Morena, razón por la cual fue detenido junto con su hijo. Bueno, para no hacer el cuento largo, los protervos subagentes nos comentan que estuvo tan bien sembrada, ah no perdón, tan bien solventada la evidencia, causa de la detención, hecha por policías de Torreón que Gabriel ya salió de donde no le daba el sol. Eso sí, no sin intervención “divina” …

Nuestros subagentes infiltrados en las entrañas de las chismosas redes sociales nos informan que después de la marcha del 8M han arreciado las acusaciones en contra de Sofía Díaz como “estafadora” de mujeres, siendo ella la principal promotora de la marcha feminista que congrega a miles de mujeres de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. A través de transmisiones “en vivo” Díaz ha desmentido antes señalamientos en su contra, acostumbrada ya a que son orquestadas desde la frustración de algunos servidores públicos, de tal suerte que en una red que ha ganado fama de “amarillista” se han acumulado varias quejas en su contra por lo que Sofía ya prepara una denuncia por daño moral en contra de los administradores de dicha página, acompañada de un documento expedido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Prevención y Readaptación Social, en el que señala que no existe ninguna sentencia condenatoria en su contra. También dijo que ni sus exparejas han estado tan al pendiente de ella como Las Méndez, Las Hinojo e incluso el equipo de quien manda en el edificio más caro de la ciudad y señaló a la odiosa prensa es que esto pudiera ser resultado de las medidas que se exigieron al ayuntamiento de Torreón previo a la marcha, ya que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió medidas cautelares a las corporaciones policíacas del estado y del municipio, luego de que a través de la asamblea “Mujeres que Lucha Por Mujeres” (que Sofía representa) presentó una queja por las agresiones que se registraron en la marcha del año pasado. En fin, siempre hay algún funcionario con exceso de iniciativa que no hace más que pegarle al avispero, mientras que el bien boleado alcalde lo que necesita es paz, tranquilidad y armonía...

Nuestros subagentes que ahora salieron de la región laguna para echar un vistazo de lo que ocurre en el resto de Coahuila nos reportan que el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, a pesar de los ojos azules que lograron conquistar votos en las pasadas elecciones está metido en un embrollo, junto con el exsecretario del ayuntamiento, Alberto Medina Martínez, del que no puede ahora salir. Los subagentes infiltrados nos cuentan que ahora los dos se acusan mutuamente de corrupción siendo esta la razón por la cual el alcalde lo despidió de inmediato pero el exfuncionario no dudó en denunciarlo ante la Fiscalía Anticorrupción. Para colmo de males la ‘famosa mañanera’ ha resultado ser más aburrida y de poco nivel que ya algunos chismosos ‘amarranavajas’ prefieren no asistir. Otros de nuestros subagentes señalan que hay malestar entre algunos alcaldes de los municipios de la Región Centro, porque el presidente municipal de Monclova, Carlos Villarreal, tiene más reflectores que el resto de los ediles, pues Villarreal incluso aparece como protagonista en eventos en municipios aledaños como Frontera y San Buenaventura. Ojalá este protagonismo le sirva para levantar la economía pues nadie sabe cuál será el destino de AHMSA y por consiguiente de Monclova…

Allende el Nazas el que obtuvo el favor de la presidenta, Claudia Sheinbaum, fue el “Góber” que no canta mal las rancheras, pues La Doctora destinó más de 12 minutos de su Mañanera para que fuera abordado con diferentes exponentes el tema de la inversión de 3 mil 700 millones de dólares en Durango para una planta de fertilizantes, ubicada en Lerdo, y en un Data Center en la capital. Don Villegas andaba que brincaba de la felicidad, se puso su corbata roja con visos guindas para salir en cadena nacional, explicó parte de los proyectos, aventó flores al gobierno de Sheinbaum, nuestros subagentes ya lo calificaron como el priista más morenista del país. También se concedió el uso de la voz a uno de los dos hermanos empresarios de Fermaca, quienes estarán a cargo tanto de esta inversión en diferentes vertientes que incluyen un ducto de gas que viaja de Texas a Durango. Esta no es la primera vez que Fermaca trabaja en Durango o en La Laguna, pues en el sexenio de Peña Nieto (donde se realizaron 4 mil 639 kilómetros a la Red Nacional de Gasoductos) Fermaca ganó varios contratos, no obstante, en el 2019 el expresidente López Obrador no dudó en hacer una dura crítica al decir que varios de los gasoductos del gobierno de Peña, principalmente de empresas como Grupo Carso, Ienova y Transcanada, generaban solo pérdidas multimillonarias a la CFE al no ver ningún beneficio de su construcción. La realidad era que al menos 12 de esos gasoductos, entre ellos el de El Encino-La Laguna (a cargo de Fermaca que lo concluyó el 30 de abril de 2018) no operaban porque las obras asociadas a éstos –que suministran o reciben el gas o interconectan con otros gasoductos– aún no se habían construido. Ahora, en el presente sexenio, Sheinbaum demostró tener mayor madurez política para identificar un proyecto de inversión que beneficia a su gobierno y es acorde a su visión de desarrollo, aunque inicialmente se haya gestado en un gobierno estatal aliancista emanado del PRI con el cual -quien lo hubiera creídodescubrió que también se puede hacer equipo.