La crisis de la mediana edad, dicen los que saben, se caracteriza por cambios de humor frecuentes, irritabilidad, vestirse como “chaval” y comportarse de la misma forma en un intento desesperado de retener la juventud, pero el problema no es cumplir los 40 años o tener casi 50, o que se note no no, el problema viene cuando el comportamiento no es acorde a la madurez que se supone da la experiencia. Una actitud madura sería, por ejemplo, no agarrarse a moquetes con jovencitos afuera de un bar, pues más allá del dilema moral que esto implica, ahora se tiene que lidiar con el engorroso hecho de que cualquiera trae consigo un teléfono móvil capaz de tomar videos “una imagen dice más que mil palabras”, así es que explicar después lo que pasó en una noche de fiesta puede resultar más que complicado. Sobra decir que una vez que las chismosas redes sociales y la odiosa prensa cumplieron su propósito cualquier cosa que se diga después desde la función pública será un mero agregado. Peor resulta si además hay una denuncia formal ante la Fiscalía Región Laguna Io bastante descriptiva donde se mencionan nombres y apellidos completos de varios hombres y sus esposas como actores principales de una trifulca donde también existe una certificación de lesiones del médico legista “pff”…