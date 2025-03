Como pastel de caja, que cuando no se quema se baja, así dicen que una jueza echó a perder todo el trabajo de inteligencia criminal de la Fiscalía del Estado de Coahuila para capturar a un hombre por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Para la Jueza, el que un hombre, contratado por el exesposo de la víctima para asesinarla, le dispare tres veces un arma de fuego fue algo así como un ensayo y sin querer queriendo porque al final no lo consideró motivo suficiente para probar el feminicidio en grado de tentativa así es que en vano fue la persecución hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, que condujo a la captura del sujeto, que además fue presentada al estilo de la serie “La Ley y el Orden” por parte de la Fiscalía. Increíble....

El fiscal general del Estado, Federico Fernández, se dijo muy complacido por el trabajo realizado de sus “muchachos” durante la presentación del probable feminicida en grado de tentativa que: “Quien se mete con las mujeres, se mete con las instituciones de seguridad y de procuración de justicia” y eso fue apenas en enero y hace unos días en marzo la jueza le permitió al detenido enfrentar el proceso en la comodidad de su casa. Las chismosas redes sociales parecían un hervidero de reclamos previo al 8M. Los que saben de leyes le llaman “vacíos legales” y los que saben de “moches” comentan que para que el agresor esté muy bien en casita solo llevará consigo un brazalete que muchos dicen y por experiencia propia que no funcionan y hasta se puede nadar con ellos, acercarse a las víctimas y no pasa nada y si buscan ejemplos los subagentes les pueden dar uno que otro y con nombres y apellidos. Total, ahora la Fiscalía apelará la sentencia y mientras tanto ojalá que el agresor no se dirija a la víctima a terminar lo que empezó, eso sí, si le llega a pasar algo a la víctima no serán dos sino al menos tres los responsables. Por lo pronto en el Poder Judicial de Coahuila algunos ahí andan más entretenidos en acomodarse la corbata para salir bien en las fotos, embelesados en el glamour de la política.

No porque lo vean naco, chinto, bellaco, gordo, negro y prieto se puede asumir que no se puede tener una pareja -frase extraída de Lo Que Callamos Los Feos- Y aunque esta frase es una realidad incuestionable y con claros y vívidos ejemplos, el frenético diputado local morenista, Antonio Attolini, causó con dichos adjetivos calificativos la indignación de quienes no entendieron que Attolini únicamente repitió la descripción que de sí mismo ya había hecho antes el diputado federal, Antonio Castro Villarreal (primo hermano de Diego del Bosque, actual presidente de Morena Coahuila), quien con esa frase justificó que él no andaba “comprado amor” luego de que los envidiosos así lo señalaran tras haberlo visto feliz y muy bien acompañado, tanto que no pudieron dar crédito al atractivo que se cargaba. Con la efervescencia del 8M, la heredera de las manzanas, minas y hasta de una senaduría, Cecilia Guadiana, no podía dejar pasar la oportunidad de pelearse con el diputado y acusarle de violencia de género en las chismosas redes sociales, y por lo cual Attolini le respondió enviándole la imagen de “Piolín”, aunque al menos no usó la imagen de “Piolín Malo” del capítulo inspirado en la novela de Robert Louis Stevenson “El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde”. El encontronazo fue suficiente para echar más leña al fuego que arde dentro de la 4T en Coahuila, donde deben entender que no se puede cosechar éxito, fama o fortuna promoviendo el odio y el resentimiento... Ya se nos fue Paquita la del Barrio.

Nuestros subagentes que se infiltraron a los foros ciudadanos organizados por el gobierno del alcalde del calzado impoluto de Torreón con la finalidad de, construir el Plan Municipal de Desarrollo, nos comentan que como principal requisito para ser líder del foro era traer lentes para que se observara ese aire de intelectualidad que se requiere cuando las personas están trabajando en algo serio. Otro de los requisitos era ser ‘amigo’, ‘asociación a modo’, ‘familiar’ y desde luego, ‘portarse bien’ para no generar alguna discusión incómoda que rompa el lema que trae la administración desde su primera temporada “orden y respeto”. Así, la incómoda prensa no debía ir a menos de tener una actitud proactiva y propositiva. En el Centro de Convenciones de Torreón se vieron arrastrando el lápiz al director del Desarrollo Económico “Toñito” Hernández, el constructor estrella, Juan Adolfo von Bertrab, el tesorero que en su tiempo libre recita el mantra ‘todo va a salir bien’, Óscar Luján, el hombre de las mil chambas que quiere más, Luis Morales Cortes, el que se levantó de la hamaca, César Antonio Perales y demás funcionarios que siguiendo las órdenes del jefe se dedicaron a levantar las ‘opiniones’ ciudadanas, no faltaron los malvibrosos de la oposición como fue el caso del regidor de la 4T, Gabriel Francisco, que dijo en las chismosas redes sociales que el foro ciudadano era una simulación ¿pero por qué? Llama la atención que a tres meses de iniciada la administración municipal y siendo un gobierno de reelección apenas ande en eso de la planeación. Veremos y diremos los frutos de este tremendo esfuerzo intelectual.

Quien ya se frota las manos y analiza cuántos litros de pintura se van a necesitar, toneladas de cemento adicional, varillas extras, cascajo, trabes, horas-hombre, topógrafos, asesores y saca porcentajes sin duda es el director de Obras Públicas, Juan Adolfo von Bertrab, con el anuncio de la licitación para la segunda etapa del Paso Vial Villa Florida que considera la aplicación de los carriles de circulación hacia el periférico rumbo a Gómez Palacio. Ya proyectado, el constructor estrella estima que iniciarán en mayo, tendrá un costo de 30 millones de pesos y no tardarán más que seis meses, todo para dar fluidez vial para los que van y vienen de Gómez Palacio por esa arteria, tema que bien se pudo hacer desde la primera fase. Nuestros protervos subagentes ya prendieron veladoras a San Judas Tadeo, Santo de las causas perdidas, y dicen, ‘ayúdanos’ protector de ladrones y policías, para que no resulte como de costumbre muy elevado el costo de la obra, una situación que ya se volvió costumbre y que cada día genera más cuestionamientos de la ciudadanía. No se puede tapar el sol con un dedo.

Allende el Nazas finalmente se consolidó la alianza PAN-PRI mediante el esquema de candidatura común pudo en 34 de 39 municipios de Durango siendo en cinco de ellos donde el partido albiazul irá solo (muy seguramente por aquello de las prerrogativas). En Gómez Palacio, Lerdo, y por supuesto en la capital duranguense, la alianza va, así es que los priístas Raúl Meraz y Susy Torrecillas, ya empezaron a trabajar acuerdos con los panistas quienes ya tienen segura la sindicatura mientras que el panista Toño Ochoa, alcalde de la capital de los alacranes, también ya hace lo propio con el PRI. En Lerdo era donde la alianza se andaba tambaleando principalmente porque no le convencía -ni le sigue convenciendo- al presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Roberto Favela, quien ayer se molestó porque a don Homero Martínez, presidente de la Ciudad Jardín, ‘inocentemente’ se le salió decir que el Ayuntamiento ya le pagó a don Roberto lo correspondiente a la demanda que traía contra el Municipio pues es uno de los extrabajadores municipales que demandaron en 2007 al Municipio por despido injustificado y por lo cual le tocaban varios milloncitos de pesos. Es curioso que los panistas se molestan muestran indignación siempre que se filtra cuánto dinero de las arcas públicas se llevan por este laudo y nunca se indignan por el hecho en sí, considerando que todos eran de confianza y que algunos no duraron ni 6 meses laborando. Por cierto, algunos nombres que se escuchan que podrían ir como propuesta del PAN para formar parte del Cabildo de la Ciudad Jardín (donde el PAN ha sido varias veces gobierno) son Esmirna Gutiérrez, la también ahora síndica con licencia Alina Rivera, Ángel Luna y el exdirigente municipal, Raúl Villegas.

Para la Real Academia Española (RAE) un “empleado” es una persona que tiene un trabajo remunerado. El término proviene del pasado participio del verbo “emplear” que significa ocupar a alguien, encargándole un negocio, comisión o puesto. La palabra “emplear” proviene del francés antiguo ‘empleiier’ (hoy employer) y éste del latín ‘implicare’ que significa entrelazar, enredar o embrollar. Esta raíz habla de la naturaleza de la palabra; una persona se implica o compromete a realizar ciertas tareas a cambio de una compensación. Pero, por alguna razón, decirle “empleado” al secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Vicente Reyes, puede ser la peor ofensa que alguien puede llegar a hacerle y además motivo suficiente para que el caso se ventile en diferentes tribunales, de tal suerte, que don Vicente ya denunció civil y penalmente al regidor de Gómez Palacio más insistente de la 4T, Armado Navarro, perdón, Armando Navarro porque el secretario percibió la odiosa palabra en tono despectivo y como una forma de discriminación. Ante esta situación, “Armado” Navarro comentó sobre la mesa que la de Gómez Palacio es una democracia representativa y todos los miembros del Cabildo en realidad son empleados de los ciudadanos, y de pasada, volvió a citar que el secretario le amenazó de muerte. Lo que hay que valorar de todo este asunto es que el ciudadano común no siente ñañaras ni demuestra la misma sensibilidad ante la palabra “empleado” o de lo contrario los tribunales no se darían abasto en resolver tantas demandas como las que enfrentará el menospreciativo regidor. Como diría Juan Gabriel: “Pero qué necedad”, perdón, “pero qué necesidad”