Verdades y Rumores.

Nuestros subagentes decidieron esperara que pasara la marcha del8M para reportar la ineptitud -así dijeron de varios servidores públicos en el caso de Diana de la Cerda, quien fue atropellada intencionalmente al tratar de impedir el robo de la batería de su auto a las afueras de Urgencias de la clínica 16del IMSS, el pasado 3 de marzo. Nuestros agudos subagentes no pueden evitar pensar que las cosas pudieron ser muy diferentes si varios servidores públicos hubieran hecho su trabajo. Los subagentes se preguntan qué habría pasado si el director de la Policía Municipal, a cargo de la prevención del delito, César Perales, no hubiera hecho caso omiso a las constantes quejas de robo que hay en esa parte de la ciudad, sobre todo en la noche, cuando quienes acuden al Seguro Social están absortos en la salud de sus familiares… Los subagentes tampoco pueden evitar preguntarse cuántos ‘taxistas’ rateros de autopartes habrá actualmente circulando por ahí sin ser molestados considerando que Juan Ernesto, el seudo taxista que atropelló intencionalmente a la mujer, tenía dos años muy campante sin renovar su gafete de identificación ante la Dirección Transporte Municipal que se supone hacen operativos de verificación. Más raro todavía resulta que con la implacable aplicación del alcoholímetro del que no se salva el ciudadano común y su “cero tolerancia” los dos sujetos del atraco, es decir, el pirata que robaba y su acompañante que le ayudaba a robar, estuvieran alcoholizados y pudieran librar todos los “estratégicos” filtros de alcoholemia diseñados por el director -y aspirante a todo-, Luis Morales Cortés, colocados principalmente en donde es zona de bares (sin fines recaudatorios por supuesto), algo muy similar al caso ocurrido a principios de marzo. También llama la atención que los dos involucrados tenían antecedentes de posesión de droga, pero seguramente salieron con fianza. Todas las alarmas estaban ahí. Qué diferente pudieron ser las cosas si quienes se encargan de la seguridad, la inspección y la vialidad hicieran su trabajo. Hoy en día ¿Cuántos pillos siguen en las calles?

Una vez más y aunque muchos no querían, vuelve a la escena el diputado local de la 4T, Antonio Attolini Murra, pues comentan nuestros subagentes que aunque anduvo visitando autoridades federales de Seguridad y después disfrutando de la paz y la naturaleza en la presa Lázaro Cárdenas pescando votos, perdón, mojarras, resulta y resalta que su foto apareció en una nítida y bastante amplia lona impresa en alta resolución en la marcha del 8M con acusación de “maltratador de mujeres” y la cargaba nada menos que un joven al que le llovieron reclamos directos de las madres que además estaban en modo de catarsis por la pérdida de sus queridas de tal suerte que el muchacho que la sostenía fue rodeado por las mujeres quienes parecían a punto de lincharlo y le acusaron de querer politizar el movimiento e incluso acusaron abiertamente a la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández, por esta intención y fue la activista del movimiento 8M en La Laguna, Elizabeth Colchado, quien además de hacer dicho señalamiento pidió al joven que no manchara la marcha con esa intentona para después aventarle la lona hacia un lado del barandal, por lo que el joven estaba tan nervioso que no supo ni cómo justificar su presencia en la marcha ni defender la lona. Ni tarde ni perezosa, reportan los chismosos subagentes, la senadora de la 4T, Cecilia Guadiana, se subió al tren de la protesta contra el frenético diputado señalando en redes sociales: “Este hombre no nos representa”, aseguró, a lo cual de inmediato Attolini soltó de momento la caña de pescar para referir que doña Cecy “No tiene autoridad moral quien ostenta el poder derivado del nepotismo”, ¡Zas! Nuestros protervos subagentes que dieron cuenta de otras caras conocidas de funcionarios municipales señalados públicamente por acosadores mejor se enfocaron a dar seguimiento a la nueva batalla que se acaba de gestar al interior de Morena Coahuila pues las otras historias ya son de todo mundo conocidas, pero como dicen, nadie experimenta en cabeza ajena. Veremos y diremos en qué termina esto…

Que las pruebas antidoping que realizarán a los conductores que no andan en estado de ebriedad “no es una ocurrencia” dijo Martha Rodríguez Romero, directora del Centro de Justicia Municipal de Torreón y esposa del secretario del Ayuntamiento, Pepe Gánem. Ella jura y perjura que lo anterior no viola los derechos humanos de nadie y que no es un capricho. De inicio, doña Martha no brinda datos estadísticos o referencias de alguna organización especializada que cuente con el sustento que justifique semejante propuesta. Una podría ser el Centro de Integración Juvenil (CIJ) pero como desde hace tiempo no recibe apoyo financiero del municipio ni cómo hacerle. Doña Martha también dice que la idea es aplicar pruebas toxicológicas de detección de drogas en saliva en los operativos de alcoholemia e incluirlas en los certificados médicos del Centro de Justicia Municipal cuando se reporte un accidente vial. Por cierto ¿Cómo le harían los ciudadanos que toman medicamentos controlados para la salud mental o para bajar de peso? Otra duda es si también aplicarían continuamente el antidoping en la Presidencia porque no son pocos los señalamientos de funcionarios y trabajadores municipales que disfrutan de algunas de estas sustancias ilegales. Como hay mucho entusiasmo por hacer los antidoping y en aras de reforzar la seguridad una buena propuesta sería aplicar estas medidas a los bares del Paseo Morelos, donde los bien enterados aseguran que es cosa de todos los días que en los baños se comercialicen un montón de estas “sustancias” y los inspectores municipales saben, pero mejor se voltean para otro lado. Como el buen juez por su casa empieza también sería bueno que también se aplique con regularidad a los agentes de tránsito, policías e inspectores, pero sin avisarles ¿Cuándo fue la última vez que les hicieron pruebas?, ¿Ha investigado doña Martha el costo de cada prueba? Lo bueno es que no es una ocurrencia…

Respecto a que se armen los tránsitos, mejor dicho, que porten una pistola (porque armados ya son) recientemente la Cámara de Comercio, en voz de Mariano Serna Muñoz, habló fuerte y claro a nombre del comercio organizado: “No es conveniente que un agente de Tránsito porte armas de fuego pues sus funciones son muy distintas a las que realiza un policía municipal”. En pocas palabras dijo que no están de acuerdo con la iniciativa de dotar a los agentes viales de armas porque considera que eso pone en riesgo a los ciudadanos. El Consejo de Vialidad dice que debe ser un proceso paulatino y debidamente controlado. Por otra parte, ya el fiscal, Federico Fernández Montañez, señaló que, aunque sí podrán portar arma no es tan sencillo el asunto pues deberán contar con el permiso correspondiente, conocido como Porte de Arma, que tiene criterios distintos a los de Control y Confianza (que también deberán aprobar) y que, aunque en municipios como Saltillo y Monclova, los agentes de Tránsito ya portan armas, a diferencia de los elementos de Torreón, allá los tránsitos tienen la categoría de policías. En Torreón los tránsitos funcionan jurídicamente de manera independiente a la Policía Municipal de ahí posiblemente la insistencia del hombre de las mil chambas, Luis Morales, de fusionar ambas corporaciones y hacerse de todo el poder. Una duda que surge a los subagentes es qué pasará si un tránsito no pasa la prueba de control y confianza y le dieran un arma si demuestra aptitudes y es que no hay que olvidar que, por ejemplo, el director de la Policía, César Perales, no logró pasar recientemente las pruebas de control y confianza. ¿Ya se fijaron si anda armado?

Allende el Nazas el partido Tricolor realizó este domingo su jornada de registro de aspirantes a las presidencias municipales propietarias en Durango, por lo cual recibieron 26 registros allá en la capital de los alacranes, entre ellos, el de Raúl Meraz que va por Gómez Palacio y el de Susy Torrecillas que va por la alcaldía Lerdo. Ambos arropados por los presidentes locales del PRI, por la militancia de sus localidades y por sus familiares, aunque no se vio por esos lares a los actuales presidentes municipales, ni a doña Lety Herrera ni a don Homero Martínez, seguramente para no “robar” cámara a los suspirantes que buscan sentarse en septiembre próximo en la misma silla. Por lo que ya está todo listo para el proceso electoral de Durango que parecerá más una simulación pues dicen nuestros subagentes, el gober que no canta mal las rancheras ya entregó el estado a las guindas. ¿Será?

Y por cierto quien estuvo muy ocupado ese mismo domingo formando parte de la Comisión de Aplausos de doña Claudia Sheinbaum fue el “Góber” que no canta mal las rancheras, quien tuvo reservado su asiento en la primera fila del presidium para apoyar a la presidenta de México en el zócalo capitalino donde ella mandó un mensaje de unidad frente a más de 350 mil personas que ahí se aglutinaron. “Durango se suma al esfuerzo nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger nuestra economía y garantizar el bienestar de nuestra gente”, declaró don Esteban Villegas quien apenas en enero también mandó un mensaje a la militancia de su partido (el PRI por si algún despistado ya lo olvidó) en aquel encuentro que tuvo en la sede del PRI estatal y en donde entusiasmado aseguró: “Mientras yo sea gobernador el PRI no solo estará más vivo que nunca… Aquí hay gobernador priísta todavía para mucho rato. Aquí el más priísta de todos soy yo y se van a topar en seco”. Ya veremos y diremos si los de la 4T se topan en seco el primero de junio en La Laguna.