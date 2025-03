Verdades y Rumores.

Y en el marco de este 8M por el cual este sábado se llevarán marchas en todo el país en defensa de los derechos de las mujeres que claman justicia, igualdad, seguridad y respeto, al final se convirtió en un triunfo agridulce para las mujeres de Mapimí y de La Laguna de Durango el anuncio de Lourdes García Garay, dirigente estatal de Morena en Durango, quien confirmó que en Mapimí, por un cambio de género decidido a nivel interno del partido, ahora ya no será precandidato de Morena a la Alcaldía de Mapimí el actual presidente municipal, Fernando Reverte Granados, quien buscaba la reelección y ahora en su lugar irá una mujer de nombre Beatriz Adriana Martínez. Y fue agridulce porque, aunque existe una resolución del Tribunal Electoral Estatal en contra de Reverte porque se demostró que cometió violencia política de género en contra de la síndica municipal y presidenta de la Comisión de Hacienda, ahora doña Lourdes asegura que el presidente “no tiene ninguna culpa de lo que se le acusa” y fue mera casualidad. Que conste que fue una mujer quien así lo dijo.

Doña Lourdes, hasta donde se sabe, defendió lo indefendible y hasta mandó felicitar al presidente por haber desistido de participar asegurando a la prensa que fue exonerado cuando en realidad lo que sucedió es que luego de que los elementos de defensa de Reverte se mostraron convincentes, una autoridad federal determinó que el proceso no se realizó debidamente, ahora se tendrá que reiniciar, un calvario para la víctima. Probablemente lo que busca ocultar la dirigente estatal es que el caso llamó la atención de Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena y que en este cambio estuvo de acuerdo Andrés Manuel López Beltrán (Andy, el hijo de López Obrador), secretario de organización de Morena, quienes lograron identificar el repudio generalizado que hay hacia el presidente durante su más reciente visita a Durango. Por cierto, con todo y que el alcalde, Fernando Reverte Granados, logró evitar que su nombre fuera inscrito en el registro nacional y local de personas sancionadas por violencia política de género al parecer trae la suerte volteada pues curiosamente tuvo un accidente en donde se le arrancó sola la camioneta mientras revisaba el motor haciéndole al mecánico en su casa, allá en Ceballos, pues según esto tuvo un problema la varilla de las velocidades y el vehículo se movió por su cuenta prensándolo contra la pared de su vivienda. Dicen en Mapimí que tal vez se trató del temido “karma” pero los protervos subagentes envueltos en pañuelos morados y quienes han estado a duro y dale contra el inmaculado alcalde, terminaron expresando la clásica y bien ponderada frase: “Pero quiénes somos nosotros para juzgar”…

De no haber cambios de último momento luego del diálogo que tuvieron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mañana domingo en la “capirucha” del esmog, andarán el gobernador echado Pa’ delante, Manolo Jiménez Salinas y de seguro el “Góber” que no canta mal las rancheras, luego de que ambos mandatarios priístas demostraran que por el tema de los aranceles apoyan a la presidenta “hasta el infinito y más allá”, llámese el zócalo capitalino. La buena noticia para México fue que el jueves el neoyorquino presidente Donald Trump anunció que pospone la entrada en vigor de los aranceles hasta el 2 de abril tras una “respetuosa llamada” en la que la doctora Claudia destacó acciones en materia de seguridad (algo que por cierto se debería hacer por costumbre y sin tener la presión encima de los Estados Unidos) y donde aseguró que ambos pudieron coincidir. Ya lo dijo el senador, Ricardo Anaya “Ricky Riquín Canallín” que al fin el gobierno de México y el de Estados Unidos son gobiernos populistas, aunque uno en la izquierda y en otro en la derecha por lo que finalmente en la 4T entienden lo que es enfrentarse a otra cara de una misma moneda. Dicen los que le saben a la política internacional que la decisión de aplazar la entrada en vigor de los aranceles en realidad se dio luego de que los gigantes automotrices General Motors, Ford y Stellantis-Chrysler (que ensamblan vehículos en ambos países y con grandes inversiones en Coahuila) llamaron a Trump. Ya veremos si hay mitin y si sirve de otra cosa que no sea mostrar niveles de aceptación popular.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la región Laguna (antes GEL) se proyectaba como el máximo organismo de la IP en La Comarca, sin embargo, cuentan nuestros bien informados subagentes que hay al menos tres cámaras que ya tienen un pie fuera de sus filas y que se hará oficial próximamente. Aseguran que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) nunca les perdonó la toma de protesta política afín a Morena que tuvieron en el 2023 y definitivamente no regresará a este grupo. En pausa también ya están la Industria de la Transformación (Canacintra) de Torreón y Canaco de Gómez Palacio. Se menciona incluso que la Cámara de la Construcción (CMIC) podría también firmar su salida, al considerar que el CCE ya que es más una pasarela política a servicio del gobierno en turno que un consejo que beneficie el crecimiento empresarial de la región. Esto no es de sorprender, dicen los que le saben al entramado, pues si se recuerda que los orígenes del entonces Grupo Empresarial de La Laguna se remontan a la propuesta del exgobernador Humberto Moreira de que los organismos confederados hicieran su propio “club”, con la finalidad entonces de dividir al Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), que le estaba causando algunos dolores de cabeza al ínclito personaje.

Nuestros chismosos subagentes nos comentan que ya resuenan los nombres que podrían apoyar o relevar al poco confiable (según las pruebas de control y confianza) comandante César Perales que parece andar dormido en sus laureles o como dicen en el rancho ‘por las moras’ mientras el Paseo Morelos presenta cada vez más “pequeños” incidentes de seguridad desde que está a cargo. Dicen, que quien ya se frota las manos para el puesto es el hombre de las mil chambas, Luis Morales Cortes, y actual director de Vialidad y Movilidad Urbana, quien aseguran los envidiosos que lo quiere todo y ya hasta presentó un proyecto para hacerse cargo de todo el changarro, perdón, de toda el área de Seguridad y Movilidad en Torreón, es decir, concentrar todo en un solo mando, con mayores facultades por supuesto, y recién se estrenará como uno de los primeros en portar arma dentro del área de Vialidad. Otro de los que levantó la mano es su fiel amigo César Alvarado, a quien recientemente el alcalde mejor boleado nombró director de Transporte Público Municipal, un perfil serio y estructurado que podría ser el punto medio entre los intereses de don Román y su enemigo (más imaginario que real) Xavier Herrera, subsecretario de Gobierno y Asuntos Políticos del Gobierno del Estado de Coahuila, es decir, encargado de la grilla. Nuestros subagentes no se quieren adelantar en brindar más nombres pues aseguran que el comandante ya se amarró con intenciones de que si lo sacan será con silla y escritorio…

Dicen los subagentes que a pesar de los esfuerzos de las autoridades por impulsar una agenda de género (como en el caso de Coahuila con los puntos violeta y la Fiscalía de las Mujeres) y de que la doctora Claudia Sheinbaum asegura “llegamos todas” al Poder Ejecutivo aún hay varios prietitos en arroz que no permiten decir que haya grandes avances en el Día Internacional de la Mujer. Nuestros subagentes dan varios ejemplos, uno de ellos es en Durango en donde apenas se presentó el paquete de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los códigos Civil y Penal del Estado y eso a fuerza porque apenas en Enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que combate la violencia vicaria, en la cual los agresores utilizan a los hijos como herramienta de maltrato. Por otro lado, en Coahuila en sólo dos meses la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez a cargo de Katy Salinas Pérez señalo que ha acumulado dos mil carpetas de investigación, un 90 por ciento relacionadas con violencia intrafamiliar así es que sigue siendo un delito de gran incidencia…

Allende el Nazas el que inició la cuaresma con la imposición de ceniza como buen creyente católico apostólico y romano, el presidente de la Ciudad Jardín, Homero Martínez, quien recibió de manos del presbítero Luis Martín Lugo, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, mejor conocida como la Iglesia del Cerrito, ubicada en San Isidro, la ceniza en forma de cruz que seguramente crepitaba, y más ahora que se aproximan las elecciones en las cuales el presidente habrá de poner en marcha a toda la maquinaria priísta porque la contienda no será un paseo por el parque Victoria. Eso sí, dicen que anda muy contento porque en la reciente encuesta del 27 de febrero de Massive Caller apareció en el noveno lugar de los 20 alcaldes a nivel nacional con mayor aprobación, de un 62.3 por ciento, apenas debajo de Adrián de la Garza, de Monterrey, Nuevo León que sacó un 62.5 por ciento y el único de Durango. Nuestros subagentes a los que también les impusieron la ceniza señalan que esta misma encuestadora colocó al municipio de Torreón en el segundo lugar en percepción de seguridad y también fue la encuestadora que le dio el triunfo a Xóchitl Gálvez y después su director reconoció ‘medimos mal’, es seguro que ya hayan mejorado sus mediciones. Juzgue usted, nuestros subagentes sólo informan.