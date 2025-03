Los Mariachis callaron. Todo parece indicar que en Durango fue mucho ruido y pocas nueces en cuanto a las quejas de los eruditos en Derecho con motivo de la elección del Poder Judicial pues de entre losmil500aspirantesde los que -nada más rasuraron a mil 451 de ellos supuestamente porno cumplir con los requisitos (cosa rara considerando que muchos están mucho más preparados que los que habrán de ser) finalmente solo se presentaron siete impugnaciones de igual número de inconformes de las cuales el Tribunal Electoral de Durango desechó cuatro, algo que además no ayuda a mejorarla percepción que se tiene de que la convocatoria fue una simulación.

Las tristes 7 impugnaciones hablan de dos situaciones coaligadas; por una parte la desconfianza que hay entre los aspirantes a ocupar cargos en el Poder Judicial de Durango de que las instituciones duranguenses resolverán de forma imparcial, y más cuando parecen tener ya resuelta hasta la elección, y por otra el desinterés de las barras y despachos de abogados que ya ven el caso perdido y no les llama la atención pelearse con ninguno de los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) que se pusieron de acuerdo en los mismos 49 aspirantes. ¿Alguien que conozca un buen abogado?

¿Qué es el valor? Es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite, algo que un lagunero debe tomar en cuenta cuando transite por el Corredor Matamoros de Torreón, al menos, por los primeros 400 metros lineales de la Colón a la Galeana. Si tiene tiempo y camina por ahí deténgase. Observe con detenimiento acabados, funcionalidad, maravíllese del diseño, estética y calidad de los trabajos. Valore. No todos los ciudadanos tienen la buena ventura de poder transitar por una vialidad cuyo metro cuadrado costó -si Pitágoras no miente dos mil 800 pesos…

****************

Algo que no ha dejado dormir a nuestros subagentes es la reclasificación de los pueblos mágicos por parte de la Secretaría de Turismo. Dicen nuestros subagentes que este cambio pone en riesgo a los pueblitos que no cumplen con los estándares para ser visitados, como: tener infraestructura suficiente de hotelería, restaurantes, guías turísticos, entre otras cosas, por lo que algunas estimaciones que salieron en la odiosa prensa es que alrededor del 50 por ciento habrán de sacarlos de la lista y con ello si antes no recibían recursos federales para detonar el turismo pues ahora mucho menos. ¿No que primero los pobres? y es que los que quedarían fuera son justamente las comunidades que más requieren apoyo para mejorar su infraestructura y servicios y con ello su potencial turístico, detonar el empleo, promocionar su gastronomía y atraer nuevas inversiones, cosa que también cabe en la agenda de un gobierno de izquierda. En el caso de Coahuila, que cuenta con ocho pueblos mágicos, sólo tres (Arteaga, Parras y Cuatro Ciénegas) están en un nivel A, mientras que Múzquiz y General Cepeda en B y C, y Candela, Guerrero y Viesca no alcanzaron los estándares marcados por Josefina Rodríguez Zamora, actual secretaria federal de turismo. Claro está, habría que preguntarse primero por qué entraron a la lista, quizás, pensará algún malpensado, porque el entonces gobernador de estado tenía una ‘cabaña’ en Viesca, son puras conjeturas, no vaya usted querido lector a creer que los subagentes amanecieron un tanto agrios.

****************

Y en la pasarela con miras a la elección de diputados locales en 2026 y alcaldías en 2027 en Coahuila, conocido ya como el baile de las crinolinas, hubo quienes ya reclamaron su boleto por no tener reflector. Nos reportan que Antonio Gutiérrez Jardón, quien ahora se sacó la rifa del tigre al dejarlo al frente de Simas Rural y ha incursionado en la red social TikTok para dar consejos empresariales, es uno de los suspirantes. El alegre diputado, Guillermo Anaya Llamas, también suspira por tomar de nuevo el timón del municipio de Torreón. El subsecretario de Desarrollo Regional, Eduardo Castro, que gusta dar consejos estratégicos a la autoridad municipal (así es que ya saben a quién reclamarle) es otro que también busca regresar al Congreso local donde ya fue virrey, perdón, presidente de la Junta de Gobierno. Otro que sigue suspirando, pues asegura que le quitaron el triunfo (aunque perdió por marcada diferencia en las urnas) es el neomorenista Shamir Fernández, quien junto a su esposa Pily de Aguinaga se les vio muy contentos bailando en el Maratón Lala. Dicen nuestros subagentes que la lista es larga más los que se sumen, así es que ya veremos y diremos quién logra colarse en la boleta, o ser mejor aún, llevarse una “pluri”.

****************

Nuestros subagentes lamentan decirles a los vecinos de la colonia Rincón La Merced de Torreón que nuevamente se manifestaron el lunes para protestar por los brotes de aguas negras que al parecer tendrán que esperar y más les vale que sentados. Muchos esperaban que con la llegada del nuevo gerente general, Roberto Escalente González, Simas se sacudiera la burocracia y la ineficiencia técnica tan arraigada en este organismo pero las cosas van más que lentas pues de momento lo que se hace evidente es que Roberto se ha dedicado a exportar a varios de los colaboradores que tenía en puestos claves en el Sistema Integral de Mantenimiento Vial, ahí donde supuestamente se encargan del pavimento de la ciudad, pero ahora para que trabajen (es un decir) en lo que parecen ser “áreas de oportunidad” en el Simas. De momento no hay pago a proveedores, no hay material para trabajar, ni se autoriza la renta de camiones vactors. Tampoco lo necesario para que los empleados hagan reparaciones de colectores, ni de tubos de drenaje o de agua potable. Preocupante sin duda por los constantes brotes de aguas negras y fallas en el servicio de agua potable. Cuidado, porque ahí viene el calor.

****************

Nuestros subagentes estuvieron atentos a los anuncios de obras de infraestructura de equipamiento y de seguridad que el gobernador echado Pa’ delante informó este lunes desde la “capirucha” del pan de pulque y del sarape y donde el monto global para las diferentes regiones de Coahuila es por mil 268 millones de pesos provenientes del Fideicomiso del ISN (Impuesto Sobre Nómina). El Consejo Ciudadano de Viabilidad Financiera y el Comité Técnico del Fideicomiso ISN avaló para Torreón obras de conectividad como: el paso inferior vehicular Independencia-Abastos, un programa de recarpeteo y la construcción de la segunda etapa del bulevar La Joya La Partida. Y en el renglón de seguridad Manolo hizo el compromiso de hacer la rehabilitación de la XI Base Militar y la construcción de un arco de seguridad carretero. Además, se contempla la remodelación del cuartel de la Policía de Acción y Reacción Laguna y el fortalecimiento de los gastos operativos de la Policía Estatal en la región. Manolo Jiménez enfatizó que el Consejo de Viabilidad Financiera, compuesto por 16 representantes del sector empresarial, tendrá acceso a información sobre ingresos, egresos, licitaciones y subastas del gobierno estatal y destacó el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Algo que bien podrían emular los gobiernos municipales.

****************

Dicen nuestros subagente disfrazados de ‘chalecos guindas’ que mientras varios de los grupos al interior de Morena Coahuila siguen con su lucha intestinal y dándose patadas por debajo de la mesa, el Centro Coahuila de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) tiene nuevo titular, se trata de Tanech Sánchez Ángeles que batalló mucho para que lo dejaran llegar. Reportan que desde el lunes despacha en el Centro SICT donde estaba agarrado con uñas y dientes Ernesto Cepeda Aldape. Los subagentes estarán muy atentos al desempeño de Tanech porque sobre sus hombros va a recaer la pesada responsabilidad de manejar los proyectos impulsados por la presidenta de la República como la construcción de la vía del tren de pasajeros Ciudad de México-Nuevo Laredo y que tendrá dos estaciones en Saltillo. Además, la conservación de la carretera Saltillo-Monclova. Por lo visto, Coahuila, salvo La Laguna para variar, sí recibirá una buena tajada de recursos federales para infraestructura carretera. Por cierto, Tanech es muy amigo del diputado local Attolini Murra…

****************

Allende el Nazas finalmente se separó del cargo el subsecretario de Gobierno de La Laguna de Durango, Raúl Meraz Ramírez, quien hasta el momento es el único valiente que ha levantado la mano para competir con la bandera del partido tricolor -y quizá también con la del albiazulpor la Presidencia Municipal de Gómez Palacio el próximo primero de Junio. Ante un liderazgo ausente e invisible como el que ha demostrado tener el dirigente del PRI en esta ciudad, Carlos Taboada, hizo bien el también exdirigente local por el mismo partido, Raúl Meraz, de ponerse a trabajar, pues muchos de su mismo partido consideran que la silla en la que busca sentarse ya tiene dueña, refiriéndose a la morenista, Betzabé Martínez Arango, con todo y que en los 5 meses que duró en la Cámara de Diputados no se le vio que gestionara mayor presupuesto para la entidad, vamos, de perdido algún recurso etiquetado para Gómez Palacio u otra cosa que justifique el que solo haya presentado una triste iniciativa y de grupo. De momento, en La Laguna no son pocos los que piensan que el “Góber” que no canta mal las rancheras habrá de sacrificar Gómez Palacio como tributo a la 4T para conservar la capital de los Alacranes (terruño que le importa mucho más para que no se le meta el Dr. Enríquez) así es que la contienda en Gómez Palacio para los priístas no se ve sencilla y para ganar necesitarán mucho más que solo el espaldarazo de don Esteban Villegas. Todavía falta ver si habrá candidato de unidad en el PRI pues desde este lunes corrió fuerte el rumor de la renuncia de Ulises Adame de León, subsecretario de Educación en la Región Lagunera, y de ser así seguramente será para competir por alguna alcaldía. El registro del PRI es abierto y se realizará el próximo domingo en el comité estatal del PRI.