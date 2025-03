Verdades y Rumores

Nuestros subagentes están que se comen las uñas por lo que pueda pasar en la 4T y la reacción de la doctora Claudia Sheinbaum convencida, de que el nepotismo (definido como el uso de un cargo en el sector público para nombrar familiares o amigos para determinados puestos, o darles favores sin importar el mérito) es un flagelo para la democracia decidió mandar una iniciativa de Ley para prohibirlo en México. Jamás imaginó que los traviesos Ricardo Monreal y Adán Augusto López y compañía, dijeron sí, pero, luego… La reacción inmediata para los protervos subagentes fue de sorpresa pues cómo fue posible que una iniciativa tan clara, transparente y genuina de la presidenta, a la que, se supone nadie pudiera estar en contra, se reservó para 2030. Los malvibrosos consideran que este puede ser el principio del fin de la luna de miel que vivió la Presidenta con los avivados y viejos lobos de marque dijeron ‘sí pero no’. Sin aspavientos Doña Claudia solicitó que por lo menos en el partido de donde ella emanó se cumpla su solicitud que fue inmediatamente respaldada por la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.

Por lo visto, la doctora Sheinbaum tiene que lidiar además de Trump con los vivillos que no dejan de sorprender. Nuestros subagentes que pusieron a volar su imaginación sobre las cuantiosas dinastías políticas que han emanado de todos los partidos, nada más como ejemplo tenemos en Zacatecas los Monreal, la jugada maestra de Félix Salgado Macedonio al poner de gobernadora a su propia hija Evelyn Salgado; en Coahuila los Moreira, los Guadiana, los Cuevas en Morena, el padre sustituto de Luis Fernando Salazar cuando no pudo ser candidato y tantos y tanto casos que hay por ahí, pues a ver si le hacen caso a ‘La Doctora’…

Nuestros subagentes que están sufriendo porque terminó la temporada de Futbol Americano suspiran por esa emblemática jugada de Roger Staubach acuñada con el nombre de ‘Ave María’ que se da cuando el mariscal de campo lanza un pase largo útil en situaciones desesperadas, con pocas posibilidades de ser completado. Y algo así diseñó el Echado Pa’ Delante para solucionar el tema fallido proyecto del Metrobús, que dicho sea de paso, le toca resolver por ser autoridad, más o por participar en las diferentes fases que tuvo, cuentan nuestros subagentes que Manolo además de echar un lonche en La Laguna con su ‘buen brazo’ lanzó el balón para anotar y habló con la odiosa prensa de la negociación que tienen con Banobras para que la infraestructura que ya se tienen del también llamado Bus Laguna o Tortibús se tome ‘a cuenta’ para la modernización del transporte público, algo así como reconocer que ya no será lo que iba hacer pero sí servirá para impulsar los nuevos proyectos de transporte, como lo que está haciendo en Monclova con Carlos Villarreal y en Saltillo con el olímpico Javier Díaz. En Torreón para la jugada, el ‘gober’ ya puso como ‘receptores del balón’ a Fernando Gutiérrez, ‘Gutiz’ que lleva ya 4 largos años con la encomienda y al bien boleado alcalde Román Cepeda, como dardo envenenado. El ‘Ave María’ es un lanzamiento profundo con miras a una anotación, Aaron Rodgers, Jayden Daniels han protagonizado esta emocionante jugada, dicen los que le saben, que los mariscales de campo apelan a su espiritualidad para elevar sus posibilidades, además claro está del talento de los receptores. Esto sí está para rezar…

Son casi seis años que llevan los concesionarios del servicio de transporte urbano de Torreón, taxis y camiones, viviendo un idilio con las autoridades municipales. No han sido molestados con la mejora en la calidad del servicio, o con la instalación de nuevas rutas o recorridos para dar mayor cobertura, algo que tanto se necesita. En el caso de los autobuses, con un sistema de prepago que fracasó porque se convirtió en el negocio de un grupo y unas tarjetas plásticas que representaban tarifas preferenciales para usuarios, que también fueron una vacilada, ahora de buenas a primeras el gremio transportista, encabezado por los mismos líderes que siguen viviendo de la renta de concesiones para camiones se plantan con una solicitud de incremento en las tarifas del transporte que ellos quieren que sea de 13 pesos el pasaje general a 17 pesos. Así, 13 pesos pagarían estudiantes y personas de la tercera edad, que a la mera hora no se los respetan. Como siempre ha sucedido, argumentan una larga lista de incrementos en precios de las llantas, en refacciones, aunque los camiones estén para llorar: sucios, con recorridos eternos porque nadie quiere la reestructura. Los choferes transportan a los usuarios sin atención, no cubren los horarios temprano ni en la noche. Los subagentes saben que, aunque las autoridades aprueben el alza en el pasaje con tal de tener un gremio tranquilo y a su favor, los concesionarios no van a brindar un mejor servicio y menos cumplirán con la compra de autobuses nuevos.

Nuestros chismosos subagentes que andan de buenas se compraron unas palomitas y un refresco para disfrutar el final de la historia sobre el uso de portación de armas de los agentes de vialidad de la ciudad de Torreón. Como pólvora corrió la noticia, el jueves pasado, de que el hombre de las mil chambas, Luis Morales Cortés, anda muy feliz porque ahora los elementos a su cargo sí podrán actuar con mayor eficiencia, o al menos con menos riesgo durante sus labores diarias ¿Y el riesgo para los ciudadanos? En fin. La entrometida prensa reportó que cerca del 20 por ciento de los agentes de Tránsito y Vialidad se incorporarán a un esquema de seguridad vial en el que se considera la portación de armas, de tal forma que inicialmente serán 60 elementos considerando que la corporación tiene unos 300. Como difícilmente los ciudadanos podrán portar armas para su protección -no es que desconfíen de los agentes de Tránsito que sabrán usar las armas sin cometer abusos pues la gente no tendrá de otra que confiar en el buen juicio, adiestramiento, ética, profesionalismo, responsabilidad y apego al reglamento que desde luego, hoy, mañana y siempre tendrán los elementos de Tránsito ¡Que no quepan dudas!

Corren las apuestas respecto a las estremecedoras declaraciones del titular de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Gustavo Muñoz López, quien dijo que ya detectaron cómo se cocinaron diversos fraudes con áreas verdes municipales, en colonias y fraccionamientos, que fueron vendidos a particulares pues al menos seis casos ya están documentados y algunos de éstos fueron para construir tiendas. Expresó que en estos procesos no hubo buena fe, ni gente engañada, sino que los compradores supieron que los terrenos eran municipales y se realizó un “gran entramado jurídico” que involucró la expedición de documentos. El funcionario municipal asegura que son apócrifos y el Cabildo puede revocar cualquier autorización que se haya dado ya que los terrenos municipales son imprescriptibles y hay facultades para reclamar la recuperación de estos, aunque hayan pasado 5, 10, 15, 20 ó 30 años. De seguro habrá por ahí algunos funcionarios (as) municipales que promovieron estos redituables “trámites”, algo que permitió acrecentar su patrimonio. También saltarán nombres de conocidos notarios públicos y exregidoras que le entraron con singular alegría al terreno inmobiliario. Los subagentes estamos seguros, cruzaran la información de diferentes fuentes. Ya veremos en qué queda.

Partiendo de que la economía informal es la que es invisible al gobierno ya sea por evasión fiscal o por falta de controles administrativos o por simple conveniencia política, son votos, no faltaba más, nuestros subagentes se encuentran analizando las decisiones que se han tomado en el edificio más caro de la ciudad respecto a los quejosos comerciantes seminformales de Torreón (semi porque sí pagan cuotas a Plazas y Mercados). De inmediato se notó que se “operó” para poner a trabajar dos o tres voceros del comercio organizado o formal que por obvias razones no pueden estar a favor de los seminformales, a quienes por cierto, también los debería la autoridad supervisar pues hay muchos que ponen ‘sus mesas y vendimias’ e invaden banquetas, pero lo que más llamó la atención fue la idea de trasladar a los quejosos al edificio de la Antigua Harinera con lo cual claramente dejan la informalidad o seminformalidad. El punto es que la segunda planta de este edificio es un lugar que además es usado para exposiciones culturales y con un valor histórico. Nuestros subagentes señalan que al mismo tiempo un funcionario municipal, junto con sus escoltas, se ha encargado de amedrentar a los vendedores, incluso, hasta les han llegado a quitar sus mercancías, como fue el caso de un florista adulto mayor a quien le ‘decomisaron’ sus flores, ¡Pero qué necesidad! Veremos y diremos si esta estrategia resulta.

Allende el Nazas, el espíritu de Papiniano, uno de los grandes juristas de la antigua Roma, pena por las calles duranguenses. Los estudiosos del Derecho ya se pararon de pestañas al conocer los resultados de la convocatoria para quienes integrarán (sí o sí) el Poder Judicial pues ni competencia tendrán, además de que con un voto (que podría ser el propio) podrán ganar la elección. ¡Es una burla! ¡Una simulación! Reprochan y comentan quienes no quedaron en las listas a todo el que quiera oírlos como parte del proceso de descargar su frustración, pues difícil es justificar que 49 aspirantes fueron los únicos que cumplieron los requisitos en todo el estado para la elección de 49 cargos. Los subagentes disfrazados de “abogánsters” de los que se infiltran en Morena y a quienes luego los niegan como Pedro al Nazareno nos comentan que, por ejemplo, como magistrada quedará María Madgalena Alanís Herrera, hermana del diputado y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Ernesto Alanís, el mismo cuyo voto en la Comisión de Puntos Constitucionales fue decisivo para la aprobación de la Reforma Judicial impulsada por Morena y los de la 4T. También será magistrado Julio César Piña de la Garza (hijo de la fiscal del estado, Sonia Yadira De La Garza Fragoso). Otros magistrados que repetirán en este cargo son Miriam Guadalupe Danzarín Roldán, Gerardo Lara Pérez y Manuel Valadez Díaz. El actual presidente del Poder Judicial del Estado, Ángel Gerardo Bonilla Saucedo, también será magistrado igual que Álvaro Rodríguez Alcalá, actual magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores. La actual jueza, Alejandra Estrada Arreola, igual va como magistrada. Además, se quejan de que, de los nueve candidatos para La Laguna, cuatro no son laguneros sino de la capital de los Alacranes. Para Mario Salazar, presidente estatal del PAN en Durango, el que solo hayan quedado los mismos 49 aspirantes inscritos en tres diferentes listas de los tres diferentes comités evaluadores para ocupar los 49 cargos disponibles fue solo “una coincidencia”. El “Góber” que no canta mal las rancheras se lavó las manos y comentó, con la misma expresividad que Pedro Infante en la película “El Inocente”, que no sería él quien con sus decisiones rompa los acuerdos que por su cuenta y solos en su soledad tomaron el Poder Judicial y en el Congreso del Estado. Ya veremos y diremos cuántas impugnaciones al final hubo o si la mayoría de los inconformes se resignó. “Es más fácil cometer parricidio que justificarlo”, dijo alguna vez Papiniano, frase con la que pasó a la historia.