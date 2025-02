La gira de doña Claudia Sheinbaum en Durango abarcó tres días consecutivos. Se le vio contenta, relajada, sonriente y hasta con tenis blancos, como “en casa”. Nada mal para el priísta “Góber” que no canta mal las rancheras, quien hasta los calcetines se puso guindas y se esforzó en ser buen anfitrión. Por allá también andaba el gobernador echado Pa’ delante de Coahuila, invitado por la presidenta y quien se subió al mismo caballo que don Esteban y externó a doña Claudia su apoyo al cien por ciento en proyectos federales, programas, migración, seguridad, comercio con Estados Unidos “Aquí vamos juntos para adelante a pasos de gigante”, le dijo Manolo mientras que don Esteban Villegas no se cansó de repetir una y otra y otra vez que trabajarán juntos por el bienestar de México y de Durango y tantas y tantas cosas bonitas y fue en Durango donde el mandatario estatal claramente aleccionó a los priístas en aquello del aplausómetro para la presidenta, pues a los del Tricolor se les vio en todos los eventos y se notó la operación en La Laguna, específicamente en la Deportiva de Bermejillo, municipio de Mapimí, en la conformación de la Comisión de Aplausos y Felicitaciones. Estos eran dos amigos que venían de Mapimí, que por no venirse dioquis, dice el corrido de los cadetes de Linares…

Llamó la atención que en Bermejillo, parte de un municipio gobernado por Morena y teniendo dos villas bastante pobladas, Mapimí y Bermejillo, el presidente morenista, Fernando Reverte, nada más no logró llenar la Deportiva (ni siquiera pagando a los que fueron) y tampoco se salvó de los abucheos y rechiflas que recibió por la pésima administración que ha tenido y porque a punta de pistola le dice a todo el que quiera oírlo que sus obligaciones constitucionales como alcalde se los pasa por el arco del triunfo cuando se trata de respetar la ley o de respetar a las mujeres. Siendo este el único prietito en el arroz se puede decir que fue un acierto para la organización del evento que no lo subiera al templete. Por supuesto, la que más se lució en cada momento fue la Doctora Sheinbaum quien se tomó su tiempo en Durango y echó a andar el Plan de Justicia para los Pueblos Indígenas, promocionó a sus anchas los programas federales, la elección del Poder Judicial, la apertura de una de las nuevas tiendas del bienestar y en temas hídricos visitó la planta potabilizadora Guadalupe Victoria donde anunció el inicio de la construcción de la presa Tunal II para este mismo año, se dio el tiempo de felicitar a Lalo Tricio y la novedad en cuanto al programa de Agua Saludable para La Laguna fue que se estableció un monto de mil 300 millones de pesos para conectar a Mapimí, eso sí todavía a ciencia cierta no se sabe por qué Agua Saludable sigue “hechizado” y nada más no ha logrado funcionar pese a los miles de millones de pesos en inyecciones de capital del sexenio pasado.

Y dejando la pasarela de lado para pasar a otros temas, de nueva cuenta el municipio de Torreón vuelve a estar en el interés de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a cargo de David Colmenares Páramo, ahora por la fiscalización de la Cuenta Pública 2023 en donde Torreón vuelve a tener observaciones, esta vez por casi 160 millones de pesos y en donde se advierten cuatro faltas graves relacionadas con la colusión de particulares en la adjudicación de contratos, a ver cuáles son verdad y no nada más como le hacen algunos auditores gubernamentales porque les faltó la hoja rosa del seguro social a alguien. En el análisis, entregado a la comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de más de 18 millones de pesos, lo que se debe a la falta de documentación justificada que acredite que los bienes y servicios contratados se realizaron conforme a las especificaciones, plazos y cantidades pactadas. En lo que hace a participaciones federales asignadas a Torreón se presume que el daño es de casi 140 millones y también por falta de documentación que acredite la aplicación de recursos para los expedientes de gasto del capítulo 4000, que se refiere a las transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas de orden federal. El tercer concepto es por un millón 847 mil 083.57 pesos ya que del análisis del contrato número SIMV-LPN-0062023, se deriva que los croquis de los números generados no son legibles, las notas de bitácora y los reportes fotográficos no describen y muestran la totalidad de los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica supuestamente realizados por el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) en diversas partes de la ciudad. Y vaya que en este punto es la revisión de solamente una de las licitaciones realizadas por el organismo que tres años tuvo a su cargo Roberto Escalante González, lapso en que la venta de emulsiones para recarpeteo a particulares fue, dicen, algo parecido a Disneylandia.

Y como en un ‘baile de crinolinas’, muy populares en el Siglo XVIII, dicen nuestros subagentes que ya empezaron los políticos en Coahuila con actividades de lucimiento personal, a retratarse con familia, pactar charlas en la radio, acordarse de la gente, y reactivar sus chismosas redes sociales y todo con miras a las elecciones que aunque para algunos se ven lejanas otros ya ven ahí y desde la semana pasada en lo que parece ser el arranque de la carrera por las diputaciones para el 2026 y las alcaldías en el 2027. Nuestros subagentes consultaron el Oráculo de Delfos y aseguran que quienes ya escucharon en su cabeza la clásica frase: ¡Que comience el baile! son los diputados locales: Gerardo Aguado (panista sin videos incómodos en el armario), el frenético morenista Antonio Attolini (quien ya alista un nuevo show mediático) y el priísta, Felipe González (quien al más viejo estilo recién inauguró su casa de gestoría, arropado por el bien boleado y un apuesto joven representante del gobierno estatal). En el orden de los “becados” federales también hay interés, como el de la priísta Verónica Martínez, la morenista Cintia Cuevas, el panista Marcelo Torres Cofiño, el petista Ricardo ‘Tigre’ Mejía y el que se ha colado por su puesto natural en Mejora Coahuila, Hugo Dávila, que todavía no tiene muy claro si anunciar los descuentos al kilo de huevo de Román Cepeda o el que ofrece el gobierno del Estado. Además de Luis Fernando ‘el hooligan’ y hasta Pepe Gánem si nos apuran.

El pasado lunes en la Plaza Mayor mientras se llevaba a cabo la conmemoración del Día de la Bandera, evento, encabezado por el bien boleado alcalde de Torreón, donde en representación del “Gober” echado Pa’ delante acudió el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, se desató una manifestación de comerciantes y tianguistas contra el Departamento de Plazas y Mercados del edificio más caro de Torreón, porque buscan ponerlos en espacios más apretaditos. Dicen que ahora quieren cobrar 31 pesos por cada tres metros cuadrados, que es la misma cantidad que antes pagaban por 12 metros. Los quejosos señalaron a la odiosa prensa que quien tiene las manos metidas es la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), organización que actualmente dirige Jorge Rodríguez Villa y que por supuesto es el sector de Mario Cepeda. Así, para evitar que el Juramento a la Bandera se viera opacado por los gritos de los populosos comerciantes se fue corriendo el director de Atención Ciudadana, Cristian López, quien se propuso bajar a los quejosos al área de Garantías... Como cuando alguien barre la casa y echa el polvo debajo del tapete.

En la Perla de La Laguna no ha entrado en operación la policía turística, agrupamiento que fue anunciado con bombo y platillo y que se concretaría desde el segundo semestre del año pasado. Hasta la fecha nadie sabe, nadie supo qué ocurrió, quizá Natalia Hoyos Guerrero, directora de Turismo Municipal, tenga alguna explicación. Otra duda que no deja dormir a los subagentes es ¿Cuál es su concepto de lo que significa promoción turística de la ciudad? Lo anterior en base a las condiciones de abandono en las que se encuentra el PaseoMorelos, ubicado en pleno Centro Histórico, donde se nota que falta riego a los resecos árboles, lo mismo en la Plaza de Armas donde ni los servicios sanitarios funcionan y además carecen de agua potable... Igual que buena parte del Centro Histórico. Los protervos subagentes nos comentan que el desempeño de la directora deja mucho qué desear pues solamente asiste a eventos públicos para tomarse la foto, pero no se sabe en qué consiste su plan de trabajo o si por lo menos tiene algún tipo de acercamiento de trabajo y coordinación con los sectores que integran esta importante cadena de valor.

