Verdades y Rumores.

Trump puso nuevamente en la agenda pública nacional el tema de Altos Hornos de México (AHMSA) donde ahora los obreros y extrabajadores piden que la Comisión del Senado que supervisa el proceso de quiebra de la siderúrgica sesione en la ciudad de Monclova, “La Capital del Acero”. Ya antes, durante la primera reunión de la Comisión especial para revisar y vigilar el proceso de quiebra de AHMSA el más que chido senador morenista, Luis Fernando Salazar Fernández, había señalado que no dudará en responsabilizara accionistas que hubieran vulnerado los derechos de los trabajadores. Lo que llama la atención es que habiéndose vistos afectados miles de obreros que quedaron en el desempleo (y sus familias sin sustento) durante estos dos años, desde que AHMSA produjo el último gramo de acero en Monclova, y con unpasivode60 mil millones de pesos a nadie se le haya ocurrido alguna solución en el contexto actual arancelario entre México y Estados Unidos.

Al margen de los escándalos de corrupción por el caso Odebrecht, de la sobre deuda y la bandera que apasiona a los guindas de que siendo la principal siderúrgica mexicana fue privatizada en el sexenio de Salinas de Gortari (por una quinta parte de su valor y cuyos compradores querían solamente Mikare, las minas de carbón, pero en el paquete entraba AHMSA parece inaudito que todavía nadie esté hablando de soluciones reales para que no se pierda definitivamente esta importante fuente de trabajo analizando la viabilidad de una reactivación de AHMSA consiguiendo capital, ya sea dentro o fuera del país, con nuevas condiciones y toda la mano del gobierno de la 4T si se considera que esta empresa podría aumentar la capacidad de fundido y colado del acero para dar cumplimiento a los requisitos que piden los vecinos del norte, quienes han lanzado acusaciones de triangulaciones entre México y Asia para evadir impuestos, que es justo el argumento de Donald Trump para exigir la imposición de aranceles del 25 por ciento al acero importado de México. Sin duda hay quienes cortan un árbol frutal y luego se quejan porque no hay que comer.

Uno de nuestros chismosos informantes disfrazado de asta bandera se filtró a la sesión solemne que realizó el Honorable Congreso de Coahuila de Zaragoza, pues no quería perderse los exabruptos que seguro saldrían del frenético diputado local morenista, Antonio Attolini Murra, quien preparó sendo discurso para la ocasión. Así como cuando el padrino de la quinceañera ya anda entrado en copas y toma el micrófono, así puso nerviosos a varios antes de arrancar y hubo quienes visiblemente apretaron la mandíbula cuando el legislador local que además aunque usted no lo crea siempre anda en sus cinco sentidos se paró con papeles en mano y tras un discurso concienzudo y fiel a su ideología ‘chaira’ generó que muchos tuvieran dolor de panza y mareos tras mencionar a Paco Ignacio Taibo II y Pedro Salmerón para después señalar las actuaciones buenas y malas del heroico escuadrón 201 y del reformador Heriberto Jara; como la traición de Huitzilac en octubre de 1927, la matanza estudiantil del 1968 y el Halconazo, en junio de 1971. Los legisladores del Tricolor no veían lo duro sino lo tupido mientras que otros políticos panistas tragaron saliva cuando mencionó la fallida guerra contra el narcotráfico de Calderón y que dejó incendiado el país por la inseguridad (más o menos como lo dejó AMLO), pero dicen nuestros subagentes que más de dos saltillenses levantaron la ceja y a otro torreonense le dio urticaria cuando el diputado lagunero agradeció el apoyo de las fuerzas castrenses el año pasado en las inundaciones calamitosas en la “Perla de la Laguna y sucursal del paraíso en donde las llamadas al cielo son locales”. Attolini, siendo Attolini… Eso sí, hasta corbata se puso para la ocasión.

Nos comentan que el mejor lustrado alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, trae todo el ímpetu de hacer las cosas lo mejor posible para esta su nueva temporada y con todas las ganas de monetizar, perdón, privatizar, los servicios municipales que realmente los observa muy ineficientes. Nuestra red de chismosos subagentes disfrazados de vacas caídas nos reporta que donde ya se ha avanzado en las gestiones para que el Rastro Municipal pronto sea operado por una empresa externa, porque, según dicen, así sería más redituable, una especie de ganar-ganar. Cabe destacar que los introductores de ganado no están de acuerdo con esta determinación, pero el Municipio ya ha tenido algunos acercamientos con un grupo selecto para informarles de los cambios que sí o sí vienen en la operación mientras que para el resto será toda una sorpresa, veremos y diremos cuál es en realidad el beneficio para la ciudad.

Y como ha sucedido en estos dos trienios, el bien boleado anda como el Quijote, peleándose con molinos de viento por culpa de cercanos que se la pasan hablándole al oído y amarrando navajas, como si no hubiera nada que hacer por la ciudad. Y quien avanza a ‘pasos de gigante’ en esas asesorías municipales es el exalcalde Eduardo Olmos, que muchos lo recuerdan por esa época oscura en donde la gente en Torreón no quería salir de sus casas debido a la inseguridad. Olmos Castro, favorecido con un buen puesto en la Secretaría de Desarrollo Regional, dependencia que se le resucitó el Echado Pa’ Delante para que trabaje en la coordinación de acciones y programas entre el municipio y el Estado, se ha dedicado a trabajar con todo su empeño, dicen, poniendo a los funcionarios estatales de este municipio unos en contra de otros, mientras él ríe. Uno de nuestros subagentes asegura que en Palacio Rosa no son ajenos y ya van varios ‘cuatros’ que le ponen y ha caído ‘redondito’ en su agenda personal para enfrentar a los regionales y saltillenses. A nuestros subagentes que les gusta revisar hasta las vísceras aseguran que la fuente de los ‘problemillas’ pueden ser los consejos ‘bien intencionados’ que da el buen Lalo y dicen ni son gratis. Sospechosamente, comentan en la capital del Sarape y el Pan de Pulque apenas se ponen a trabajar de manera coordinada entre los dos niveles de gobierno cuando se da alguna desavenencia. Comentan que ya como por gusto, para los envidiosos, el buen Lalo se la pasa en el séptimo piso fumando habanos y café, ‘conversando’ y alimentándole odios al alcalde un día es contra Diego, Javier, Óscar, Fede o Hugo, Paco y Luis. Lo cierto es que en el Campestre de Torreón no hay agua, el corredor Matamoros sigue sin inaugurarse, y la policía municipal cada vez se parece más a la del 2010-2013. En contraste, en el edificio Coahuila a donde debe reportarse diariamente, ni se ha parado. ¿Será?

Nuestros subagentes aficionados a predecir el clima, aunque nunca le atinan, informan que el director regional de Conagua, Juan Gabriel Riestra Beltrán, vive en una La Laguna paralela, en un mundo aparte y lejos de esta realidad pues recientemente aseguró el agua en la presa El Palmito será suficiente para el miniciclo agrícola y para el programa de Agua Saludable. Se desconoce si será optimismo puro o a lo mejor ya empezó a rezarle al Dios Tláloc de los mexicas o al Chaac de los Mayas, o simplemente decidió voltear para otro lado. Dicen las aves de mal agüero que la problemática se ve muy complicada con el bajo almacenamiento de la presa. Los más amargados de nuestros emisarios sacaron su ábaco y señalan que si a 922 millones de metros cúbicos se le restan los 400 del ciclo, quedan 522, menos 150 de Agua Saludable, pues el vaso estaría con el límite necesario para su conservación. Por cierto, nuestros protervos criticones no pudieron evitar señalar que en la más reciente rueda de prensa de la Secretaría de Agricultura (Sader) don Gabriel advirtió a los chismosos medios de comunicación que por ningún motivo hablaría del tema de Agua Saludable como si de un tabú se tratara. Será porque nada más no logran hacerlo funcionar, al grado de que ya el presidente de Lerdo, Homero Martínez, pidió, aprovechando la coyuntura política que mejor le dejen abastecer a la población con las norias locales como siempre lo ha hecho ante las continuas fluctuaciones de agua que lo tienen encendiendo y apagando bombas, despresurizando las líneas y reventando las tuberías municipales al grado de que ansía la visita de doña Claudia Sheinbaum a Durango para que “ponga orden”.

Y en temas de alcurnia y cultura, quien ha estado quedando a deber al Teatro Isauro Martínez (TIM) ha sido el Gobierno Pa´Delante, pues en la última rueda de prensa, Cecilia Cansino, la actual directora del recinto, indicó que aunque solicitó formalmente apoyo que se recibe para su operatividad anualmente hasta el momento, la han dejado en “visto”. Los subagentes disfrazados de butaca se preguntan si Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura de Coahuila, ya habrá abierto su correo y esté consciente de esta situación para hacer un frente común y solicitar a la Secretaría de Finanzas, encargada de estos menesteres, agilizar el trámite pues en ese sentido sí van un paso atrás del municipio de Torreón que “Siempre Puede Más” y ya autorizó los apoyos económicos que en 2025 dará a los tres espacios culturales administrados por el Patronato del TIM: 529 mil 200 pesos para el Teatro Isauro Martínez, 239 mil 400 pesos para el Teatro Alfonso Garibay y 277 mil 200 pesos para la Escuela de Música Santa Cecilia; es decir, un millón 45 mil 800 pesos directos desde las arcas municipales.

Luego de que el “Góber” que no canta mal las rancheras de Durango dijera fuerte y claro que pudieron rastrear que la guerra sucia contra su gobierno, los de las “Fake News” ligadas a temas del crimen organizado, se replican en Puebla -donde al parecer les interesa mucho lo que pase en Durango el próximo primero de Juniode inmediato hubo quien se curó en salud, llámese el poblano Marcos Pérez Calderón, quien también fue coordinador de campaña del Dr. José Ramón Enríquez Herrera, precandidato de Morena a la Alcaldía de Durango, quien además ayudó y bastante al hoy gobernador morenista de Puebla, y buen amigo, Alejandro Armenta. Por su parte Marcos Pérez aseguró que no tienen necesidad de hacer esas cosas, que el proyecto de Enríquez es demasiado fuerte y remató diciendo que también tiene miedo de las acusaciones de don Esteban Villegas (quien ni nombres dio) y añadió que acudirá a la secretaría de Gobernación a pedir protección especial. “Con eso les digo todo”, comentó don Esteban Villegas, al referir que el “ruido” viene de Puebla.

En tierras gómezpalatinas la precandidata de Morena a la Alcaldía, la diputada federal, Betzabé Martínez, pidió licencia para separarse del cargo en el que llevaba menos poco más de 5 meses, cargo de elección popular por el cual juró y perjuró a los ciudadanos que trabajaría incansablemente por Durango y por el pueblo de Gómez Palacio. “Me voy con el corazón lleno de satisfacción sabiendo que, en cada sesión, en cada debate y en cada votación siempre puse por delante el bienestar de Durango. Me retiro con la frente en alto, convencida de que trabajé incansablemente” ¿Qué tan incansablemente trabajó “Betza”? Bueno, presentó, realmente una iniciativa en 5 meses que estuvo en la Cámara y para colmo de grupo y sin ninguna propuesta. Por si fuera poco, estando en la Comisión de Presupuesto nada pudo hacer para evitar los recortes que sufrió Durango ni bajar recursos extraordinarios para la entidad con los cuales pararse el cuello, en fin, “solo hay que pedir a cada uno, lo que cada uno puede dar”, dicen. Por cierto, el que ya se regresó de Morena al PRI, como la oveja que regresa al rebaño y fue bien recibido, ahora como nuevo secretario general de la CNOP en Gómez Palacio, fue Pablo César Aguilar Palacio, quien fue diputado local por Morena, lo anterior en el reciente encuentro de la militancia priísta donde se nombraron además secretarios generales de otras organizaciones afines, evento presidido por la dirigente estatal del Tricolor, Dany Soto. Quien también solicitó licencia para separarse del cargo fue la diputada local por Lerdo, Susy Torrecillas, quien buscará la Alcaldía de este municipio, y quien medirá fuerzas con la que será su segura contrincante, la también diputada local morenista, Flora Leal, quien suspira por la misma silla.

Verdades y Rumores.