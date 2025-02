Nuestros subagentes se fueron de campamento por la Sierra de Jimulco para seguir de cerca la grilla por la renovación de las dirigencias municipales de la Confederación Nacional Campesina (CNC) de Coahuila, mismas que se convirtieron en foco de atención, al estilo la ‘Casa de los Famosos’ por el morbo de los resultados, especialmente los de Torreón por el interés que había de quien manda en el edificio más caro de la ciudad de quitar del tablero político a Rosalba Rodríguez Silerio, la también dirigente del Sindicato de trabajadores del Ayuntamiento y que gracias a eso ahora es más cercana al gobernador Echado Pa’ delante, pues ayer la abrazó al terminar un evento y tuvieron una charla. Los chismosos subagentes disfrazados de pasquines nos comentan que Rosalba obstaculizaba algunos intereses de los amigos del vicealcalde, Neto Cepeda por lo que era urgente ‘quitarle poder’...

Los principios básicos de una táctica militar dicen que si hay varios frentes abiertos es ocioso abrirse uno más, pero a cada quien sus batallas. La movilización para la elección de la agonizante CNC de Torreón fue evidente, casi como si fuera una elección constitucional, ya que aunque se estimaba una votación de alrededor de 15 mil campesinos, al final fueron 37 mil votos y no por nada se destinaron, dicen, 6 millones de pesos para los comicios del cascarón de la CNC. El proceso también sirvió para que la diputada federal, Verónica Martínez y otros personajes (Héctor Estrada y Marcelo Sánchez) , mostraran una clara definición hacia el bien boleado con toda la “ayuda” que le brindó para que ingresara la marea de ‘campesinos’, lo que permitió a la encargada de Gestión Social de la Dirección de Desarrollo Social, Britania Aguirre, ganar la elección. A Rosalba, dicen, también le esperan buenas cosas. Lo cierto es que eso de ‘simular’ procesos democráticos, nadie mejor que el RIP, perdón PRI.

***********

Nuestros chismosos subagentes que gustan de los números están muy agradecidos con el regidor Raúl Garza del Valle, antes, conocido por su ‘eficiencia y profesionalismo’ en la Dirección de Ingresos de la pasada temporada del bien boleado alcalde. El flamante regidor comenta orgulloso en las redes sociales que las 50 patrullas que entregó Manolo Jiménez costaron unos 60 millones de pesos. A los subagentes, que les encanta atar cabos, a veces parecen pitonisos y ‘aves de mal agüero’, no les pasó desapercibido que se trata de una cifra similar a la que la ASF está observando al municipio de Torreón en el año 2022. Específicamente el regidor hablaba de camionetas Ford F150, equipadas de manera táctica, así mismo 10 Durango SRT, dos RAM 2500 tácticas acorazadas y 10 vehículos de penetración ligera como son las motos patrullas Suzuki 20223, nada más para darnos una idea de los que se puede comprar. Lo bueno es que ya el alcalde del calzado impoluto señaló que se encuentra tranquilo y respondió a la odiosa prensa que ‘hizo lo que tenía que hacer’ cuando se le cuestionó sobre las observaciones de la ASF. Para echarle más leña al fuego el diputado federal del PT parte de la comisión de Transparencia y anticorrupción de la Cámara de Diputados, Ricardo “El Tigre” Mejía, en su reciente visita por tierras áridas señaló que lo preocupante en el caso de los números auditados a Torreón es que se tomó una muestra de 60 millones y de esos fueron observados 57.9 millones de pesos, el 97 por ciento, ¿algo habrá hecho mal Óscar Lujan?…

***********

Hoy miércoles, 19 de febrero, inicia el Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso del Estado de Coahuila a las 10:00 horas, y los diputados analizarán el dictamen de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, relativo al análisis del contenido del Informe Anual de Resultados de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2023 pero además reformarán la Ley de Ingresos del Municipio de Múzquiz para el Ejercicio Fiscal 2025, con objeto de derogar la fracción VIII del Artículo 13, relativa al cobro de recolección de basura. Dicho cobro fue planteado por la alcaldesa morenista, Tania Flores Guerra, desde el año 2023 siendo aprobado por el Cabildo en 2024 y así la presidenta municipal no dudó en atizarle a los ciudadanos un cobro de 24 pesos a cada vivienda en el recibo de agua potable, algo con lo que el pueblo sabio que no se equivoca no estuvo de acuerdo y generó un descontento social generalizado de tal suerte que el pasado 22 de enero la propia Secretaría del Ayuntamiento de ese municipio envió un oficio a los “becados” para derogarlo. También hoy celebrarán una Sesión Solemne para conmemorar el “Día del Ejército”, y donde el desenfrenado diputado Antonio Attolini Murra (a quien se le acumulan algunas demandas por andar de ajonjolí de todos los moles) dará el discurso, ya varios se frotan las manos, ¿Ahora quien será su señalado?

***********

Allende el Nazas el que ya de plano tuvo que salir a dar la cara porque la población anda “apanicada” fue el “Góber” que no canta mal las rancheras, pues en las últimas semanas algunos “bromistas” le han estado queriendo agitar el avispero. “No voy a suspender ningún evento público, mi agenda seguirá de manera normal”, afirmó don Esteban Villegas Villarreal ante una ola de lo que él llamó “Fake News”. Primero, el pasado 25 de enero desde una avioneta, en Durango, arrojaron panfletos donde aparecen al menos 29 personajes (casualmente puros políticos) acusados de colaborar con Los Cabrera Sarabia, grupo al servicio de Ismael Zambada Sicairos “El Mayito Flaco” en un contexto donde existe una confrontación entre el Cártel de Sinaloa, entre los llamados “Chapitos” y “La Mayiza”. Entre los “famosos” que aparecieron en los panfletos se encuentra por supuesto don Esteban. Luego, en diferentes portales de los que nada más en su casa los conocen se publicó una presunta recompensa de “Chapitos” por el que no canta mal las rancheras y apenas hace unos días dos adolescentes dejaron afuera del Congreso del Estado una pizza (del pequeño César, hasta eso la agarraron en promoción) frente al Congreso del Estado, misma a la que le dieron una buena mordida -registrada por la Fiscalíay lo bueno es que el mensaje, que acompañaba a la de queso y pepperoni, venía en tono muy amable pues decía que un tal Alejandro, de los “CH” de Culiacán, le mandaba saludos a don Esteban. “Esperen más cosas de estas, va a estar ‘divertidón’ de aquí al primero de junio”, declaró el “Góber”, quien atribuyó toda esa diversión a “travesuras” de quienes participarán en la próxima renovación de alcaldías de Durango, estado donde algunos se llevan pesado.

***********

En la capital de los Alacranes la que armó su propio “movimiento ciudadano” para evadir la aplicación del alcoholímetro cuando a todas luces andaba entrada en copas fue la regidora de MC, María Martha Palencia Núñez, quien, junto con otra mujer, que aseguran es su hermana, armó un zafarrancho en uno de los operativos viales para atrapar ebrios. La regidora del movimiento de la alegría dijo a los tránsitos municipales: “No se hagan pendejos”, quienes como la vieron envalentonada por los influjos de las bebidas espirituosas solo le pedían que se tranquilizara “¿Nos dejan ir o no nos dejan ir?”, señalaba con tono amenazante, y argumentaba: “Soy regidora y aquí yo mando”. Martha Palencia insistió en múltiples ocasiones que le llamaran a un tal “Güereca” haciendo gala de que tiene “vara alta”. Llama la atención que teniendo doña Martha, una maestría en Comunicación y habiéndose desempeñado como profesora de la Cátedra de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango además de haber sido subdirectora del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango haya “perdido la cabeza”. Como el video en el cual la emecista lanza los improperios se “viralizó”, y gracias a los mismos conductores que la grabaron no le quedó de otra que grabarse a ella misma pidiendo sinceras disculpas. Mejor sería evitar hacer algo por lo que más tarde se tengan que pedir.

Verdades y rumores. (ARCHIVO)