Verdades y Rumores.

Algunos perfiles en Morena, fieles a su estilo, acudieron al más reciente foro “Transformando el Régimen de Agua en México” donde en esencia se supone que buscan recoger el sentir de la población (ajá) pero que en realidad utilizan para lucimiento personal. Así, el pasado miércoles, en las instalaciones del Centro de Convenciones de Torreón, lo que se vivió fue una pasarela política. El foro fue comandado por Gabriel Riestra Beltrán, director del Organismo Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a quien los subagentes esperan ver más seguido por estas tierras áridas y en donde sólo acudió de parte del municipio de Torreón, Roberto Escalante, de Simas, así como otros líderes empresariales a modo y afines al Ayuntamiento. En el foro aparecieron la diputada Betzabé Martínez (precandidata a la alcaldía de Gómez Palacio) y Cintia Cuevas que un día anterior criticó a la Novia del Bienestar, Cecilia Guadiana, por usar medios y foros oficiales para promocionarse. Dicen los que estuvieron ahí que en el evento acudieron 350 acarreados, perdón, personas que requerían transporte para ir al interesante foro y que lo más rescatable es que se dijo que ‘el agua no es una mercancía’, por favor, que alguien les avise a quienes están haciendo negocio -y de muchos miles de millones de pesos a costa del líquido. Por cierto, que en este mismo foro los subagentes se preguntan a qué mundo paralelo o de la quinta dimensión se referirá el flamante director del Simas Torreón, Roberto Escalante González, cuando ahí dijo que la ciudad enfrentó con éxito una crisis hídrica gracias a un plan de acción eficaz. ¿A qué ciudad se referirá?

Dicen los subagentes que como dentro del RIP, perdón, del PRI también son expertos en eso de adelantarse a los tiempos electorales (inventaron el concepto) todo apunta a que en esas anda el becado local, Felipe González Miranda, de quien dicen sus malquerientes que se aparece en el Congreso del Estado cuando le place, se la pasa pidiendo licencias cuando se discuten temas álgidos y se olvida que es representante del pueblo. ¿Cuál fue una de sus últimas iniciativas? El diputado se quemó los sesos, cual nacimiento de “Minerva” saliendo de la cabeza de Júpiter, se le ocurrió presentar una iniciativa para que se exhorte a los ciudadanos a cuidar las nuevas placas vehiculares. En fin, con esta y otras propuestas igual de interesantes don Felipe buscará la alcaldía de Torreón para 2027. Mejor que siga entregando laptops como lo hizo recientemente en una institución educativa en la colonia Carmen Romano y dicen que tan en serio se está tomando su papel que su Casa de Gestorías en Torreón Residencial, esa que siempre estuvo cerrada, ya abrió sus puertas el jueves. Según los protervos subagentes todavía no se sabe si está “Con melón o sandía”, pues hay quienes lo ven con chaleco verde en cuanto llega el “Góber” echado Pa’ delante, pero en cuanto se va saca el rojo quemado tirándole a guinda del alcalde mejor lustrado, perdón el naranja de la Ola.

Hartos del acoso laboral y de malos tratos, los empleados sindicalizados de Catastro Municipal protestaron contra el director de esta dependencia, Arturo Novelo Gurza, a quien personalmente la dirigencia sindical le pasó factura. Nuestros infiltrados subagentes nos comentan que Arturo, desde enero, empezó a tratar mal a los empleados pero que la gota que derramó el vaso fue que se acordó de la progenitora de uno de ellos. Según los inconformes, el novato director general no se cansa de presumir a todo el que quiera oírlo que es amigo personal de los hijos del alcalde, se jacta pues cada que pasa una mosca y esta vez no midió las consecuencias pues además fue exhibido en las inestables redes sociales, por aquellos que alguien diga que ‘es mentira’. Rosalba Rodríguez Silerio, dirigente del Sindicato Mayoritario de Trabajadores del Ayuntamiento admitió que cuando un empleado haga mal su trabajo debe ser sancionado “pero tenemos que pedir respeto”, dijo, por lo que lamentó que haya directores y jefes de área que confundan a los trabajadores municipales con su servidumbre personal y que se tienen detectadas varias áreas donde las malas prácticas se replican. El problema escaló mucho más porque Rosalba hizo una llamada, de la cual salieron rayos y centellas, directa a un funcionario que tuvo la ocurrencia de iniciarle una suerte de guerra sucia, por lo cual lo consideró oligofrénico y también al que le ayuda, asegurando que el próximo lunes tendrán noticias de la base sindicalizada ¿Pues qué irá a pasar a eso de las 10 de la mañana?

Nuestros infiltrados subagentes ya estaban listos para cantarle Las Mañanitas al alcalde del calzado impoluto este 13 de febrero pero se quedaron tristes y con las velitas encendidas sobre el pastel que se derritió esperando la oportunidad de que don Román, a sabiendas de que le gusta atender a la gente, escuchara de viva voz a los sufridos ciudadanos que están seguros que resolverá con mano firme e instrucciones precisas su problema de aguas negras y pestilentes de la Colonia Nueva Laguna Sur. También querían agradecerle pues después de más de siete días sin agua en la Colonia Las Torres ya regresó y sobre todo pensaban preguntarle cuándo se inaugurará la primera etapa del Corredor Matamoros, toda vez que ya fue anunciada una segunda.Los subagentes estaban seguros de que podrían verlo el jueves en Cabildo, en el edificio más caro de la Ciudad, pero dieron cuenta de que la sesión se realizaría por videochat, a través de Zoom, por lo que en principio pensaron que hacía ‘home office’, luego no faltó el envidioso que vino con el chisme de que andaba en el Super Bowl, lo cierto es que ese día acudió a la presentación de obras sociales de Mejora Coahuila, donde se anunció una millonaria inversión, ese día, aunque los demás no sabemos, ahora los subagentes volvieron a ver la película infantil ‘La Era de Hielo’, ‘¿On ta bebé?, aquí etaaa’…

La Fiscalía General de la República será la encargada de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias y aplicar, según el caso, las sanciones correspondientes, ya sean administrativas, económicas o incluso penales a los municipios que todavía no solventan satisfactoriamente las observaciones realizadas por el gobierno federal a sus cuentas públicas del 2022. Dichas cuentas fueron dictaminadas por la Cámara de Diputados y entre los 2 mil 477 municipios que tiene el país el Ayuntamiento de Torreón sobresale con observaciones por casi 58 millones de pesos, un monto que equivale -para ponerlo en perspectivaal 22 por ciento de lo que ese mismo año se invirtió, por ejemplo, en obra pública. Torreón sobresale también en la región lagunera pues es el único en este ranking. Sin duda el rubro de ‘adquisiciones, arrendamientos y servicios’ se ha vuelto el ‘Talón de Aquiles’ del municipio pues en más de dos años no solventó el monto aunque seguramente ya se le ocurrirá algo al tesorero municipal, Óscar Luján.

El tiempo será el mejor juez”, declaró a la odiosa prensa el director de Obras Públicas, Juan Adolfo von Bertrab, a tres meses de la inauguración del Giro Independencia que asegura funciona magníficamente. A menos que en Torreón se presente el fenómeno de un agujero de gusano (ese túnel que conecta puntos distantes en el espacio-tiempo) difícil se ve que a futuro haya menos vehículos, menor población, y por ende menor tránsito local, por lo que lo invitan a sumarse a las eternas filas de vehículos a vuelta de rueda a las 8 de la mañana por el periférico desde el Torreoncito rojo antes de la avenida Juárez y pasadas las 6 de la tarde ahí por Galerías. Por cierto, si tan funcional y bien planificada fue la obra ¿Por qué todavía no retiran a los agentes de Tránsito? pues ni modo que pongan semáforos ya que se supone que las rotondas son para eliminarlos. En fin, dicen nuestros subagentes que el tiempo ya rebasó al director en otra obra pues, aunque ya se anunció la segunda etapa del corredor Matamoros todavía no se inaugura la primera, aunque sí por la noche está muy iluminado.

Allende el Nazas, el pasado lunes los “GORIS” sacaron esposado de la Presidencia de Gómez Palacio a Sergio “La Gallina”, quien durante más de 30 años trabajó para “La Familia”, igual que sus hermanos, primero bajo el cobijo de don Carlos Herrera Araluce y después de sus hijos. La escandalosa salida de quien fuera chofer de doña Lety Herrera causó conmoción dentro y fuera del edificio de la Madero, lugar donde los funcionarios que presenciaron la escena se quedaron con el ojo cuadrado pues Sergio era de todas las confianzas de la presidenta municipal, quien para mitigar dudas, el martes publicó sus motivos y anunció que estaba en proceso de presentar cargos, aunque mucho antes de eso los “GORIS” ya lo habían conducido “amablemente” a la salida donde aguardaban unidades de esta corporación para escoltarlo y llevarlo a dar un paseo por la ciudad, pues no estaba en el área separos de ninguna corporación ni municipal, ni estatal ni federal, entonces, ¿Dónde estaba?. La duda se acrecentó cuando sus familiares se alarmaron y se manifestaron públicamente señalando que los “GORIS” se metieron a su domicilio a hacer una especie de “cateo”. La protesta fue una buena oportunidad para que algún servidor público calmara los ánimos con mano zurda, pero nadie quiso entrarle. Los subagentes pusieron a trabajar a su intrincada y extensa red de infiltrados y fue así como espías ocasionales, disfrazados de caja de ketorolaco, constataron que Sergio recibió cuidados en un hospital particular de Torreón luego de que le fuera aplicado el método científico cualitativo e infalible patentado por los “GORIS”, por lo que no traía buen semblante. Más tarde, el martes, fue entregado a su esposa y dos hijas, que fueron dadas de baja de la administración y quienes todavía este jueves volvieron a hacer ruido en Presidencia. Pero, ¿Cuál fue el enojo de doña Lety? Dicen que el que sirve a dos amos con uno queda mal. Algunos apuntes indican que “La Gallina” quedó en medio de dos fuegos y no pudo salir ileso entre las indicaciones de doña Lety y las del primer sobrino (y compañía) y otros apuntes agregan que hubo recursos materiales cuyo destino todavía no está claro. El tiempo dirá si “La Gallina” estuvo en el lugar y momento equivocados o si en verdad había pruebas que ameriten el trato que recibió con todo y los cientos de mensajes de apoyo solidario en las chismosas redes sociales. ¿Cuántos directores ya habrán visto su propio futuro?