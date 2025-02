“Te amamos Trump”, gritaban y aplaudían frenéticos los aficionados en la final del Super Bowl LIX en Nueva Orleans, Luisiana. La reacción del público no sorprendió a los subagentes al tratarse de un estado considerado como bastión Republicano desde hace casi50años y donde Trump ganó con60.2 porciento de la votación, gracias al voto rural. Difícilmente “El Magnate” tendría la misma bienvenida en el estadio SoFi, de California, el más grande de la NFL y que se ubica en este estado, bastión de los Demócratas. Fue camino a Luisiana que anunció aranceles del25porciento en acero y aluminio que ingresen a Estados Unidos, país que por cierto vende a México más acero (16porciento) del que nos compra (2 por ciento) así es que de responder México con aranceles en la misma proporción sería mal negocio... pero sí a productos agrícolas como se hizo la vez pasada, toda vez que los productores estadunidenses son la base republicana del pelo de elote.

El anuncio de Trump parece ser un “Te lo digo Juan para que me escuches Justin” pues, aunque son claras las afectaciones para México, esta bendita tierra no es quien más vende acero a los Estados Unidos sino Canadá. México vende a Estados Unidos la mitad de lo que le vende Canadá, donde su primer ministro, Justin Trudeau, ha respondido fuerte a Trump. Paradójicamente “El Magnate” sigue en la misma línea de quien consideraba “poco inteligente”, el progresista expresidente Demócrata, Joe Biden, quien aplicó aranceles y diversas medidas para evitar que el acero chino ingrese a Estados Unidos a través de México y Canadá. Por ahora, mientras Trump se divierte escandalizando al mundo y alimentando su ‘ego’ nada evitará que el 25 por ciento en aranceles en acero y aluminio encarezcan costos de producción al interior de Estados Unidos y afecten sus sectores clave, como manufactura y construcción, la globalizada industria automotriz o que empresas que dependen de estos insumos, incluso la de Trump (The Trump Organization) enfrenten costos más altos y con ello precios más elevados para consumidores, además de una posible caída en la demanda. “Cabeza fría”, dijo la científica Claudia Sheinbaum, quien no obstante ya debería ir explorando nuevas alianzas comerciales para que a futuroMéxico no esté con el ‘Jesús en la boca’ cada 4 años con las presiones de los vecinos del norte y más ahora que el T-MEC es letra muerta, al menos para Donald.

***********

Y siguiendo con temas fronterizos el pasado fin de semana se desataron los demonios en Morena Coahuila cuando en las chismosas redes sociales se dio a conocer la detención, en Texas, de Edgar Alejandro Villarreal “El Fresa”, un presunto operador político del actual delegado de Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, quien se defendió a capa y espada diciendo que el que fue agarrado con casi 9 kilogramos de coca (y no de la que engorda) no es ni su familiar ni su amigo, cosa más atípica sabiendo que ya Alberto Granados Favila, alcalde de Matamoros, Tamaulipas, estado gobernado por Américo Villarreal Anaya, padre del superdelegado del Bienestar en Coahuila, no le quedó de otra que admitir que la esposa y hermano del hoy detenido en Texas, Valeria García Treviño y Enrique Benito, están dentro de la sagrada nómina municipal, la primera como jefa del área de “donaciones” en el DIF Municipal de Matamoros, Tamaulipasy el segundo como suplente del segundo síndico, Julio HernándezMendiola, además de que el detenido también es hijo de un exalcalde. Por supuesto, de todo lo que se dice, de momento, los subagentes no tienen pruebas, pero tampoco dudas. Muy acorde al próximo 14 de febrero el Novio del Bienestar fue defendido por su pareja sentimental, la senadora, Cecilia Guadiana, quien como Gloria Trevi dijo: “Con los ojos cerrados yo le quiero creer, ¡le voy a creer!”.

***********

Los subagentes aún no se reponían de presenciar “lo más tierno que verás hoy”, cuando otro escándalo amenazó la tranquilidad de la feliz pareja y fue una serie de videos en redes sociales que en cascada desataron la furia de los morenistas que han quedado excluidos del control de los programas que utilizan Los Novios del Bienestar. La primera en alzar la voz fue la regidora-influencer, Alejandra Salazar, quien cuestionó que la delegación del Bienestar se haya convertido en un ‘botín’ político por parte de ‘de un diputado local y una senadora’. Después, muy a su estilo, el más que chido, Luis Fernando Salazar, reapareció y exudando rayos y centellas aseguró: “es una falta gravísima que el tamaulipeco use los recursos del bienestar para uso personal, una senadora y un diputado local y terminan haciendo lo mismo que hemos denunciado del PRI” ¡Zaz culebra! Los subagentes estaban asustados, no daban crédito a lo que escuchaban sabiendo que en Morena no roban, no mienten ni traicionan al pueblo así es que voltearon a ver al diputado local Antonio Attolini Murra que dejó el marcaje personal a don Román para informar a la chismosa prensa que “el propio legislador (también de Morena) Alberto Hurtado presume en sus redes sociales que en la entrega de los apoyos federales que lleguen para todos y todas, supuestamente, es gracias a las gestiones de la senadora Cecilia Guadiana, y gracias a que él está ahí, que se está haciendo esa entrega”, dicho en otras palabras, están haciendo promoción personal con fines políticos utilizando un programa federal. Otra que capitalizó la bomba que soltaron los otros tres fue la diputada federal, también de Morena, Cintia Cuevas que aún suspira por el Bienestar. La pregunta que se hacen los subagentes es ¿Por qué hasta ahora se envalentonaron?, ¿harán una denuncia formal, ya que todo esto un delito electoral?, ¿recuerdan el tsunami que generó el autonombrado Tigre Mejía?...

***********

Igual que en “Como si fuera la primera vez”, aquella película en la que Drew Barrymore cada mañana se despierta sin recordar lo que vivió antes (bombos y platillos, sombrerazos y chanclazos) en la actual administración 2025-2027 muchos funcionarios que no tuvieron el interés de servir pero sí de servirle a alguien fueron recontratados mientras que a 43 días de gobierno municipal sigue sin estar completo todo el gabinete pues no han sido nombrados los responsables de áreas como Radio Torreón, Programas Especiales en Salud Municipal y Emprendimiento. Nuestros subagentes que se pasean por el edificio más caro de la ciudad se percataron que trabajadores, jefes y uno que otro director, hace lo que quiere y fiel a la tradición están pidiendo cuotas para brindar atención, admitir trámites o agilizar lo que por derecho corresponde a los sufridos ciudadanos. Ojalá que el alcalde mejor lustrado de Torreón tenga a la mano un cortaúñas a no ser que quiera esperarse a que alguien más les amarre las manitas…

***********

Cuentan nuestros subagentes infiltrados en la “capirucha” del esmog que tan interesado anda el alcalde mejor boleado por traer mejores perfiles para su administración que ha estado llamando a viejos amigos de la ciudad de México para que le recomienden personal ‘de entera confianza’ pues no quiere que ninguno de sus grandes planes se vaya a filtrar o caer en manos de gente incompetente. Como todavía no le cae ningún currículum la semana pasada decidió reciclar, perdón, designar a Juan Manuel Riveroll para la dirección de Salud para el periodo 2025-2027. A Riveroll, dicen los subagentes infiltrados de bata blanca y estetoscopio, tal vez lo recuerden por sus polémicos antecedentes en el trienio anterior como regidor presidente de la Comisión de Salud y por el puesto que todavía ostenta como secretario general de la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) en la Región Lagunera de Coahuila. Otra designación que llamó la atención fue la de César Armando Alvarado Mendoza (con perfil de policía) como director de Autotransporte, por lo que nuestros subagentes están seguros de que hará un buen ‘match’ (como dicen los mercadólogos) con el hombre de las mil chambas, el director de Vialidad, Luis Morales Cortés. Dicen sus malquerientes que ya muchos se frotan las manos al suspirar por lo que podría convertirse en una nueva caja registradora no inventariada.

***********

Uno de nuestros subagentes, que no tomó café por la mañana y ha traído mala cara todo el día, se cuestiona si a los regidores que integran la Comisión de Servicios Públicos. Luis Jorge Cuerda Serna, presidente; Luis Alberto Ortiz Zorrilla (junior para los cuates), secretario; y los vocales, Omar Morales Rodríguez, Ximena Villarreal Blake y Sergio Lara Galván, les importa realmente rescatar los espacios públicos. Y es que luego de que en reciente reunión de comisiones conjuntas, autorizaron apoyos mensuales a patronatos de espacios públicos, deportivos y culturales, incluso también el pago del mes de enero de este año, se olvidaron de la existencia de áreas como: el Bosque Urbano, el Bosque Venustiano Carranza, el Complejo Deportivo La Jabonera, la Alameda Zaragoza y hasta la Plaza de Armas a los cuales les urge una manita de gato que les devuelva la dignidad como espacios icónicos y a los que por cierto, van muchos laguneros para relajarse, meditar o hacer ejercicio. Dicen nuestros subagentes que están en tan malas condiciones los espacios públicos que cuando van a meditar ya no logran alcanzar el Nirvana sino que se comunican con el inframundo.

***********

Allende el Nazas una de las recientes designaciones en el Gobierno del Estado de Durango que sorprendió en La Laguna, pero más en Gómez Palacio y Lerdo fue la designación del licenciado, Óscar Facio Félix, como nuevo titular del Registro Público de la Propiedad en La Laguna de Durango, quien pese a tener un extenso y muy negro historial de corrupción ahora fue prácticamente premiado al “ponerlo donde hay”. Facio, compinche del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, Gerardo Lara, lleva a cuestas un montón de quejas de los ciudadanos de Lerdo y de Gómez Palacio en su tiempo como Juez Municipal. En múltiples ocasiones evitó notificar de forma pronta cuando debía hacerlo o por el contrario notificó de manera indebida cuando había un “apoyo” de por medio. Evitó dar a conocer resoluciones tomadas con semanas de antelación, entretuvo expedientes en varios casos y obstaculizó la justicia o el derecho de personas que lo tenían para obtener un beneficio particular y quien lo dude puede preguntar en la región ya que no fueron pocas las personas que le conocen esas y otras mañas todavía más interesantes. Los chismosos subagentes disfrazados de vecinos de El Campestre y Las Rosas consideran que fue un desatino para la velada precampaña del subsecretario de gobierno, Raúl Meraz, quien muy contento hasta fotos se tomó con él en la toma de protesta Pero, ¿quién se los recomendó? Se preguntan los afectados subagentes mientras esconden rápidamente la cartera o el monedero al tiempo que se extrañan de la designación avalada por el “Góber” que no canta mal las rancheras ¿Pues no que querían hacer un cambio para mejorar?