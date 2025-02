Verdades y Rumores.

Este domingo, 9 de febrero, a las 17:30 horas, después de la ceremonia de apertura, se llevará a cabo el partido que define al nuevo campeón de la NFL. Los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles disputarán el gran premio en el Caesars Superdome de Nueva Orleans con la presencia de Donald Trump, el primer presidente en funciones en asistiral SuperBowl, que será visto por millones de estadounidenses. Ya veremos y diremos si el público celebra su presencia. Los ‘gringos’ seguramente acompañarán el partido de una buena botana que incluye el típico guacamole hecho con los mejores aguacates mexicanos, producto que subirá en Estados Unidos entre dos y tres dólares si es que Trump se empeña en hacerle manita de puerco a México y a Canadá con la medida de imponer aranceles del 25por ciento a ambos países, pero no solo eso, tomate, chile, los frutos rojos y un sinnúmero de hortalizas, frutas, cerveza y mezcal, entre muchos otros productos que exporta México subirán, impactando negativamente la economía de los vecinos del norte. Además, deberán pagar, según estimaciones, un promedio de 3 mil dólares más por cada auto que compren al ser el sector automotor uno de los más afectados por estos impuestos que impactarán a las armadoras, muchas de ellas en Coahuila.

¿Son tan malos los aranceles? Depende para quién, pues en realidad son una medida de protección a la industria de cada país, por ejemplo, México aplica aranceles del 35 por ciento al calzado que viene de China porque allá cuesta menos producirlos y si no hubiera aranceles en México todos usaríamos calzado chino y quebrarían las empresas mexicanas porque no podrían competir con los precios. Ahora, aunque el gobierno canadiense respondió con la misma moneda a EUA, en México, difícilmente la doctora Sheinbaum se pondrá a las patadas con el gobierno de Trump (no hay que olvidar que más de 80 por ciento de las exportaciones mexicanas tienen como destino a Estados Unidos) y aunque es normal que cunda el pánico basta recordar que en 2018, durante el primer mandato de Trump, su gobierno impuso aranceles del 25 por ciento al acero y 10 por ciento al aluminio, por lo cual el entonces presidente Peña Nieto respondió con impuestos del 10 al 25 por ciento a materiales hechos con acero y otros productos estadounidenses, pero tras llegar a un acuerdo con México para reducir la llegada de inmigrantes a través de su frontera sur, Trump dio marcha atrás en 2019 a sus planes de imponer aranceles. Trump es impredecible pero ya lo decía Confucio: “Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro”.

Aunque Claudia Sheinbaum excluyó a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del evento conmemorativo por el aniversario de la Constitución de 1917 del pasado miércoles 5 de febrero, cosa que fue criticada por los coordinadores parlamentarios del PAN y el PRI en el Senado, Ricardo Anaya y Manuel Añorve, respectivamente, los que sí fueron invitados, fueron las tres ministras afines a la 4T y quien fuera más que bien recibido fue el “Góber” que no canta mal las rancheras de Durango: “Junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, todos compartimos un mismo sentir: trabajar por un futuro mejor para nuestro país”, posteó en sus chismosas redes sociales don Esteban Villegas, a quien se le ve como pez en el agua guinda aunque probablemente encomendándose a Santa Claudia para que este año no le recorte el gobierno federal otros miles de millones de pesos como en el 2024. Al igual que don Esteban, otro que formó parte de la comisión de aplausos y felicitaciones fue el gobernador de Nuevo León, por Movimiento Ciudadano, Samuel García. Al que no se le vio por esos lares fue al gobernador echado Pa’ delante de Coahuila quien seguramente se moría de ganas de ir pero tuvo asuntos que ameritaron su urgente atención. El evento se llevó a cabo en Querétaro donde el gobernador por el PAN, Mauricio Kuri, también subió al tren del besamanos.

Y en el último capítulo de la serie ‘La Ley y el Orden’ del Estado de Coahuila, llámese la reunión del Grupo de Coordinación Operativa Torreón, el gobernador echado Pa’ delante quiso acallar murmullos tras el ataque a policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a manos de civiles armados en el sector poniente que encendió las alarmas en materia de seguridad en la región así es que ahora presentó la captura de los dos presuntos responsables del homicidio de Beto Parga, en el Mercado Alianza, que fue ultimado el 29 de enero. El mensaje fue claro: ‘ante acción de inseguridad, reacción fulminante’ y como estas otras frases domingueras que se aventaron Manolo Jiménez y el fiscal estatal, Federico Fernández. Ahí andaba con actitud proactiva el alcalde mejor lustrado de Torreón quien fue mal informado y está en la creencia que la captura y labores de inteligencia la realizaron los policías municipales. ¿Qué no entienden? se preguntan los subagentes llevándose las manos a la frente y es que nada más hace falta que los asesores echen un ojo a los videos publicados en las chismosas redes sociales donde claramente se observa que las labores corrieron a cargo de las corporaciones estatales y la Guardia Nacional. En fin, como lo que sobra es trabajo, algo que sí podría hacer la Policía Municipal a cargo de César Antonio Perales Esparza es justamente poner policías dentro de las casetas de vigilancia que siempre están vacías y que suelen servir como guaridas de viciosos, un ejemplo de una caseta abandonada es justamente la que está a 20 metros de distancia del crimen realizado en el Mercado Alianza.

Nuestros subagentes infiltrados en la capital del Sarape y el Pan de Pulque nos reportan que el gobierno del echado Pa’ delante ya tiene una investigación minuciosa y exhaustiva sobre el proyecto fallido del Metrobús Laguna, Buslaguna o ‘tortibús’ que incluye varias irregularidades, de lana, de planeación y definición, en la cual salen a relucir algunos nombres, como el que inició el proyecto y se encargó de la obra civil y que ahora es simpatizante de Morena, Gerardo Berlanga. Otro es Miguel Algara, actual secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, quien fue, por cierto, a quien se le encomendó el Metrobus desde la administración estatal pasada al igual que al actual subsecretario de la misma dependencia, Fernando Gutiérrez, conocido como ‘Gutiz’. Los chismosos subagentes nos comentan que en el caso de estos dos últimos ya han tenido tiempo de sobra para hacer algo más que esperar a que se siga cayendo la estructura, como la estación Nazas que se está derrumbando sola. En una lluvia de ideas los subagentes proponen: traer ‘camioncitos’ de la misma altura que la estructura para que no les pase lo de la línea 12 del metro de CdMx que la diseñaron para un tipo de trenes y luego escogieron otros con las nefastas consecuencias por todos, sobre todo para los muertos del accidente. Negociar y acordar con todos los transportistas, limpiar los deteriorados parabuses o bien quitar lo que estorba y avergüenza a los laguneros, sin contar con el daño a la imagen del casi inexistente Tricolor y de pasada, la del sonriente Manolo cuya responsabilidad radica precisamente en resolver esta herencia indeseada. Ya veremos y diremos hasta donde llega la supuesta investigación y el peritaje de la obra.

Todo indica que lo parecerá un mercado serán las elecciones para el Poder Judicial que serán de lo más mediocre y nuestros subagentes ya sacaron la calculadora para ver cuántos políticos de carrera y ciudadanos participarán en los inéditos comicios en la histeria de México, ah no perdón, en la historia y desde luego, el respectivo costo que tendrá. El reporte oficial en Coahuila, según José Luis Vázquez, vocal ejecutivo del INE, es que se imprimirán diez boletas electorales para cada votante, para lo cual se instalarán algo así como 16 mamparas en cada una de las más de mil casillas. Nuestros subagentes sugieren que este 2 de junio, además de paciencia, los votantes coahuilenses lleven anotados a sus “gallos”, como por ejemplo, los que ya se andan promocionando por debajo del agua disfrazando entrevistas a modo, también otros magistrados que usan el informe de fin actividades para promocionarse y otros más ya muy activos en redes sociales. Nuestros subagentes seguirán con lupa esta elección sin precedentes, misma que sin duda, de inicio retrasará la resolución de muchas de las carpetas que siguen acumulándose ‘a diez por segundo’. En las que nos metió el berrinche del de Macuspana.

Más temprano que tarde llegó la respuesta del dirigente estatal del PAN en Durango, Mario Salazar, a los panistas laguneros que andaban promoviendo contender por las alcaldías de Lerdo y Gómez Palacio sin ir en alianza con el Tricolor, pese a que ir en unidad ya se había acordado entre las dirigencias estatales. En Lerdo, municipio donde el dirigente municipal, Roberto Favela, no se convence de la candidatura común PRI-PAN, de acuerdo con la convocatoria recién publicada en estrados, no podrán competir hombres, únicamente mujeres, diferencia de la capital de los alacranes y de Gómez Palacio donde los varones sí podrán competir. Además, en Gómez Palacio y Lerdo, a diferencia de la capital de Durango, los aspirantes no podrán realizar actividades de precampaña, mismas que cierran el próximo 16 de febrero, de tal suerte que la convocatoria del PAN a las alcaldías es más un mero trámite que otra cosa pues suscribirán en Marzo con el PRI la candidatura común así es que los candidatos se elegirán sobre la mesa.

De Mapimí para el mundo, traspasando las fronteras, con botas y sombrero llega el “galán” del partido guinda, quien presume a todo el que quiera oírlo que tiene quien le llore en Mapimí, Bermejillo, Ceballos y Gómez Palacio, y no puede ser otro que su alcalde morenista, Fernando Reverte Granados; ese espécimen Macho Alfa que revelaba su virilidad a la síndica municipal, la también morenista, María Teresa Valdez Arreola, quien lo denunció ante los Tribunales Electorales y con elementos probatorios suficientes que dejaron firme la sentencia del Tribunal Electoral en la Sala Regional de Guadalajara, del orden federal. La letanía de majaderías y vulgaridades que el alcalde y su sobrino y secretario, nepotismo A’pa, Alberto Reverte Armendariz, dijeron en varias ocasiones a la denunciante les acreditó cometer violencia política en razón de género. Previamente, don Fernando aseguró que sus obligaciones legales, esas que vienen en la Constitución y otras leyes, “le quitaban la cáscara” y se agarraba la entrepierna diciendo que los señalamientos por mal manejo de recursos en su contra se los pasaba por (salva sea la parte), en fin, cada quien sus manías. Lo cierto es que ahora deberá ofrecer una disculpa pública, tomar un curso, acatar lo que el Congreso determine y quedará inscrito en el registro nacional por violencia de género. No estaría de más que el alcalde explique, por ejemplo, las obras y empresas fantasmales que empañan su administración de tal suerte que ninguna de sus cuentas públicas ha sido aprobada por el Congreso y aún así -increíblelo designaron precandidato de Morena a la reelección. Por cierto, este presidente es el mismo que fue señalado desde el inicio de su gobierno por disparar con “juguetes” de uso exclusivo del Ejército en una que otra borrachera a bordo de vehículos en movimiento y tarareando narcocorridos. ¿No lo creen? Pregúntele a todo el que trabaja en Presidencia pues llega “empistolado” a las oficinas gubernamentales. Penoso caso el de María Teresa, quien vivió su proceso sin el acompañamiento de ninguna de las diputadas locales y federales de Morena ni de la propia dirigencia estatal en Durango, acuérdense: “Es tiempo de mujeres sin violencia”, dijo doña Claudia Sheinbaum.