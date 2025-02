Como si no hubiera sucedido nada, ayer las autoridades municipales, prefirieron voltear a otro lado y no dijeron ni pío luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado fueron baleados por civiles armados cuando realizaban labores de inteligencia respecto a algunas carpetas de investigación. Fue notable e inmediata la presencia de las corporaciones de todos los niveles de gobierno, incluidos los del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, de manera coordinada. No obstante, dicen los subagentes que los empresarios y los ciudadanos en general, merecen información oportuna y veraz ante hechos como estos para que luego no se propague la rumorología y las especulaciones. Y no, no pasó desapercibido que el ataque a policías es el primero de estas características en bastante tiempo. Fue hace poco más de un año cuando se abrió fuego contra los policías en una persecución ahí cerca del Mercado Juárez, aunque no fue en labores de Inteligencia como en este caso. Lo bueno de todo es que ya hay detenidos y todo en santa paz, dice el “confiable” comisario Perales.

Al que ya se le alinearon los astros con la nueva designación hecha por el “Góber” echado Pa’ delante fue al alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda González. A nuestros subagentes, apasionados del ajedrez, les llamó la atención que uno de los “caballos” de Manolo sea Jesús Raúl Sifuentes Guerrero, recién nombrado como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y quien será comisionado de seguir la ruta del dinero en caso de alguna investigación por presunta corrupción de la que nunca se ha visto en Torreón o contra grupos criminales que seguramente tampoco hay en Coahuila. Los desmemoriados subagentes no batallaronmucho y le preguntaron -ahora que está de moda no pensar demasiadoa una Inteligencia Artificial los antecedentes del funcionario lagunero y de inmediato la IA China más popular respondió que Sifuentes Guerrero, ahora dueño de una próspera empresa que recoge escombro en Torreón bajo el nombre de ‘Sigue’, también sigue siendo, valga la redundancia, muy cercano y buen amigo del mejor boleado alcalde de Torreón. Como se recordará, Sifuentes Guerrero fue secretario de gobierno en tiempos del exgobernador Enrique Martínez y Martínez, y no es por intrigar pero en su momento se le atribuyó la pérdida de piezas del PRI para entregarlas al PAN, específicamente las alcaldías de Torreón y Ramos Arizpe, para después volar alto con las alas de Movimiento Ciudadano y ser candidato a alcalde del partido naranja aquí en la Perla de La Laguna.

*******

Y hablando de trebejos, o mejor dicho, de reciclaje de funcionarios, allá en la capital del Sarape y el pan de Pulque nuestros subagentes señalan que al exalcalde de Arteaga, Ramiro Durán, es posible que le quede grande el puesto de subsecretario de Protección Civil ya que los opinólogos mencionan que no demostró mucho el trienio pasado. y al que no le quedó de otra que acoger a sus filas a Francisco MartínezÁvalos al frente de PC y Bomberos de Saltillo fue al olímpico alcalde, Javier Díaz, que seguramente ya tendrá un buen proyecto por desarrollar y estar preparados para la temporada de incendios. De cualquier forma se necesitará coordinación.

*******

Y hablando de buenas nuevas para Torreón en materia de ingresos los subagentes apuestan a que -redoble de tamboresahora sí las autoridades municipales transformen de manera digna el Centro Histórico de Torreón, cuidando desde luego, lo que ya existe. Y es que en un año difícil, económicamente para todos los municipios, ya la Cámara de Comercio de Torreón alzó la voz para que los recursos de los polémicos parquímetros virtuales de la empresa Parkimóvil a la que nuevamente renovaron el contrato, paguen en efectivo en diferentes módulos, con lo cual estiman excelentes ingresos, algo así como 9 millones de pesos, según calcula la Canacoto. Si a eso se añaden las considerables cuotas que todos los ciudadanos pagan de forma obligatoria e indizada al Impuesto Predial y que van desde los 300 a los 600 pesos, pues no hay pretextos para que el emblemático centro, reciba lo que merece y no nada más “el barril sin fondo” que ha representado la calzada Colón.

*******

Los subagentes nos comentan que ya varios funcionarios municipales y regidores se frotan las manos, ah no perdón, se preparan para arrastrar el lápiz en lo concerniente a la licitación para el servicio de limpieza de la ciudad, contrato que se mantiene vigente desde 1994 con la empresa PASA y que llegará a su fin en abril del 2026. Los requisitos deberán abarcar como mínimo: recolección de la basura domiciliaria y comercial, disposición final en el relleno sanitario. Aparte del barrido manual. Llama la atención que una vez que desde el interior del propio Ayuntamiento se desprestigió a PASA hasta el cansancio, ahora, según el tesorero, Oscar Luján Fernández, “se buscarán condiciones, más ventajosas” para el municipio, ya que actualmente se pagan alrededor de 32 millones de pesos mensuales, más el 8% de este 2025 la cuota que por contrato le corresponde anualmente. Sin duda se trata de un espinoso asunto en el que se deberán de tomar en cuenta diversos factores.

*******

Los subagentes están que brincan de la felicidad por el anuncio de que del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) destinado para los 38municipios de Coahuila en este 2025, se destinará casi el 23 por ciento, que equivale a poco más de 730 milloncillos de pesos, al municipio de Torreón, que ahora seguramente sí tendrá dinero para obras prioritarias pendientes como el drenaje pluvial, drenaje sanitario, reparación de fugas, mantenimientos (reales) de fuentes de abastecimiento de agua potable, pavimentación, en fin. Ya veremos y diremos si se les da un buen destino a esos millones y si todo lo que se ejerce, es decir, lo que “sale” y se paga se ejecuta, porque no es lo mismo. De acuerdo con las reglas de operación, las primeras ministraciones llegarán antes del 15 de este mes.

******

Allende el Nazas y pese que a desde el viernes ya todos los agentes de Tránsito Municipal de Gómez Palacio se saben el nombre del nuevo director, impuesto por las huestes del “Góber” que no canta mal las rancheras en la persona del secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván Villarreal, es fecha en que en el Municipio, todavía no hacen oficial lo que ya es oficial; que Jorge Mendoza Beltrán se encuentra ahora en lugar de Eduardo Rangel a cargo de la Dirección de Tránsito y que tiene la instrucción de reportar santo y seña a la capital de los Alacranes todo lo que pase en Gómez Palacio. Y es que dicen los que saben que hay instrucciones precisas de don Esteban Villegas de que principalmente las áreas que tienen que ver con seguridad y manejo de recursos en Gómez Palacio estén más que vigiladas, de ahí también el cambio del nuevo Comisario Regional de la Policía Estatal, que ahora es Gabriel Hernández Veloz. También un manotazo en la mesa fueron los cambios de funcionarios estatales en La Laguna, como en la Recaudación de Rentas de Gómez Palacio, el Registro Público, Catastro, y por supuesto la Subdirección de Transporte pues muchos de los funcionarios estatales locales “recomendados” ya se estaban sirviendo con la cuchara grande.

Verdades y rumores. (ARCHIVO)