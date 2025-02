Verdades y Rumores.

Y en el municipio de Torreón tienen toda la disposición de revisarse a sí mismos en materia de cumplimiento de las disposiciones relacionadas para brindar servicios de seguridad, lo que incluye la licencia para portar armas, de tal suerte que no hay que tener un coeficiente intelectual superior a 120 puntos para adelantarlos resultados de tan concienzuda revisión. Por curioso que parezca, así se acordó en el ‘Club de Toby’, perdón, en la tercera reunión de seguridad del año, donde se habló de instaurar un operativo de revisión a los escoltas, incluyendo por supuesto los que traen algunos funcionarios. Los subagentes se preguntan si las autoridades municipales de verdad no saben o se hacen que la Virgen les habla cuando de todos es conocido que este tipo de revisiones compete a la Secretaría de Seguridad Pública, lo mismo que el espinoso asunto de la aplicación de los exámenes de Control y Confianza que algunos elementos policíacos no pasan, como, por ejemplo, dicen, el propio director de Seguridad Pública, César Antonio Perales Esparza. ¿En manos de quién está la seguridad de Torreón? Ya veremos y diremos si hay alguna autoridad que tome el toro por los cuernos porque a los tibios ni Dios los quiere.

Dicen nuestros incrédulos subagentes, hartos de las constantes fallas en el suministro de agua potable a cargo del Simas en plena temporada invernal, que a ver si es cierto que ahora que se reanudó el suministro de Agua Saludable para La Laguna en Torreón (con la entrega de 400 litros por segundo) se termina el calvario para quienes viven en por lo menos 20 colonias, sectores del poniente y de la zona centro, que desde hace un mes empezaron a sufrir los estragos de la constante suspensión de los trabajos de interconexión de Agua Saludable al sistema operador en cuatro puntos específicos. Ya se verá pues si a eso se debía a la falta de agua o a que Simas no dio los mantenimientos necesarios a los pozos de bombeo pese a que sí se han pagado facturas. Y es que dicen los subagentes disfrazados de trabajadores de cuadrilla que se siguen simulando los famosos mantenimientos a los pozos, mismos que en realidad solo consisten en trabajos de pintura a los tubos y a las casetas donde operan los equipos. Para darse cuenta de lo anterior basta un recorrido pues a la vista de todos está.

Según datos de Canacintra Torreón se ha detectado que uno de diez trabajadores resulta adicto a alguna droga y en los procesos de contratación la cifra aumenta a cinco por cada diez, por lo que muchos empresarios han decidido voltear para otro lado. Al ser la drogadicción uno de los grandes problemas que enfrentan los jóvenes no se entiende la falta de apoyo para organismos como el Centro de Integración Juvenil, una asociación civil que desde el mes de agosto del año pasado dejó de recibir apoyos municipales y que eran a razón de 9 mil 200 pesos mensuales. La causa es ‘incumplimiento del convenio de colaboración’ y eso fue notificado a los representantes locales mediante oficio SDIFTC/DG/672/24, firmado en la pasada administración municipal por la directora general del DIF, Claudia Marlene Martínez Valdés, según lo que reportó la chismosa prensa. El CIJ es el único que se mantiene con la suspensión del apoyo, de alrededor de 50 organizaciones registradas en el padrón de Organismos de la Sociedad Civil beneficiados con recursos públicos. Son más de cuatro meses que se retiró el apoyo. En aras de la transparencia que predica el municipio, a nuestros subagentes les gustaría conocer a qué rubros se destinarán las ‘Cuotas Especiales’ de casi 60 pesos para el DIF, que los ciudadanos pagan obligadamente en el recibo del Impuesto Predial 2025. ¿Alguna vez han rendido cuentas?

“Quien traiciona una vez, traiciona siempre”, dice por ahí un popular dicho, por eso llamó la atención el reciente nombramiento del alcalde del calzado impoluto en la segunda fase del reciclaje de funcionarios de la pasada administración. Nuestros subagentes, sin sorpresa, tomaron la designación de Cristian López que ahora despachará en Atención Ciudadana. Nos comentan que se le recuerda en las filas de los jóvenes panistas de Chuy de León y después brincó a la tribu del fallecido morenista, Armando Guadiana, como su secretario particular. Posteriormente decidió irse a la tribu del también expanista y ahora neomorenista más que chido, Luis Fernando Salazar, pero después decidió apoyar al expriísta y hoy también morenista, Shamir Fernández. Nuestros subagentes que gustan de la colación de números dan cuenta que el recién desempaquetado director de Atención Ciudadana ha participado en igual número de partidos que el autollamado “Tigre” Mejía, pero con la mitad de edad. Veremos y diremos si el morenista adoptado en la actual administración municipal, según esto priísta, da el ancho, pues las quejas ciudadanas van a mil por hora.

Allende el Nazas y para todos los que estaban con mucho pendiente sobre el rumbo que habría tomado el director del Sideapa, Francisco Escalera Tostado, y han estado preguntado insistentemente si todavía trabaja en la paramunicipal de Gómez Palacio, los chismosos subagentes nos comentan que en la pasada sesión de Cabildo -como de costumbre Escalera se hizo presente ahí en la sala para atender cualquier indicación que se le ofrezca a doña Lety Herrera, a quien le gusta tener a los directores municipales de las principales áreas de la administración ahí cerquita por si algún regidor tiene alguna petición o queja de alguna colonia o fraccionamiento, para darles órdenes o jalarles las orejas, así es que al menos Escalera “desaparecido” no está. Eso sí, todavía no se tienen noticias de quien habrá de ocupar la dirección de Tránsito Municipal que anteriormente estaba a cargo del más que popular Eduardo Rangel.

Y aunque el Tricolor tiene en Lerdo más que definidos los perfiles que habrán de competir por la Alcaldía: Susy Torrecillas, si va mujer, y Carlos Cruz, si va hombre, es en Gómez Palacio donde se han visto lentos. Por un lado, hay quien jura y perjura que la “carta” del “Góber” que no canta mal las rancheras es el subsecretario de Gobierno, Raúl Meraz, quien tiene ya fue presidente del PRI en este municipio y tiene tablas para competir pero su exposición hasta ahora ha sido moderada por lo que el mensaje no está claro para los priístas, quienes se muestran ahora temerosos de la aplanadora de Morena que se la jugará de nueva cuenta para la alcaldía con Betzabé Martínez Arango, que de alguna forma también es un perfil afín a don Esteban Villegas, quien ayudó a “Betza”, tras perder la elección hace tres años contra doña Lety Herrera, dándole la oportunidad de trabajar como secretaria técnica en el Congreso del Estado de Durango, cargo que luego abandonó para, primero, irse a la “capirucha” del esmog y luego contender por la diputación federal. Por cierto, ¿Sabrá don Esteban de los acuerdos que ya tiene “Betza” con algunos muy conocidos personajes de la CATEM? En fin. Otro perfil que en el Tricolor sale bien posicionado para la Alcaldía es el de Rocío Rebollo, quien no ha dado ninguna muestra de estar interesada en sacarse la “rifa del Tigre” y también en las encuestas sale doña Lety, quien ya ha dicho a propios y extraños que no se decantará por la reelección, claro, siempre que nadie le pica la cresta.

En la capital de los Alacranes el que anda echándole todos los kilos en eso de ganarle la Alcaldía al hoy presidente municipal, José Antonio Ochoa Rodríguez, quien buscará la reelección, es el precandidato de Morena (ah no, promotor de los comités en defensa de la 4T) Dr. José Ramón Enríquez, quien no deja de subir a las chismosas redes sociales el buen acompañamiento que tiene del secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán “Andy” para su papá y expresidente de México. Esta vez, el Dr. Enríquez recibió de “Andy” la primera credencial de Morena en Durango para poner la muestra en este proceso de afiliación que lleva a cabo el partido guinda. El caso del Dr. Enríquez es interesante, pues ha militado en todos los partidos y en todos ha obtenido algo, pero no se casa con ninguno. Inició en el sexenio del priísta Ismael Hernández Deras. Luego, se fue a Movimiento Ciudadano y fue postulado a la alcaldía perdiendo contra don Esteban Villegas y no fue hasta el 2016 cuando compitió otra vez por la alcaldía de la capital y la ganó, pero no con MC sino con las siglas de los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) pero no terminó el trienio, pues se postuló como senador de la República, pero no con las siglas del PAN o el PRD sino con Movimiento Ciudadano, partido al que no dejó de pertenecer. Ya siendo senador por MC lo abandonó para irse a Morena desde donde estuvo muy cerca de ser el abanderado a la gubernatura, pero como no recibió el apoyo pese a salir ganador en las encuestas internas se “encanijó” y contribuyó a fracturar Morena que se la jugó entonces con doña Marina Vitela. Por supuesto, no fue lo único que fracturó pues Mario Delgado, entonces dirigente nacional de Morena, todavía se acuerda los huevos atómicos que le estrellaron en diferentes partes de Durango, algo que salió en cadena nacional. El teleata que de huevos fue entonces atribuido al Dr. Enríquez como autor intelectual. Con todo ahí sigue Enríquez dando batalla.

