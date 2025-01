Verdades y Rumores.

Quien no ha parado ni con la onda gélida que cubrió Coahuila es el gobernador echado Pa’ delante, Manolo Jiménez Salinas, quien acostumbrado a las nieves de enero, ha recorrido estos días en compañía de Protección Civil todo Estado y gestiona el diálogo con el gobierno de Texano, encabezado por Greg Abbott, tras la amenaza de las deportaciones masivas de la segunda temporada de Trump. Manolo terminó su semana en La Laguna donde vino, acompañado de su esposa Paola Rodríguez, a inaugurar una escuela preparatoria apoyada por las fundaciones Eduardo Tricio y Simsa (la primera del sistema SER) y “casual” no fue acompañado por el alcalde del impoluto calzado, Román Alberto Cepeda González, quien seguramente tuvo cosas más urgentes e importantes que atender. Para su buena fortuna es alcalde de Coahuila, donde al parecer “no hay fijón” porque lo que es en Durango ¡Ay de aquellos alcaldes que no acompañen al jefe!

Aunque se hicieron compromisos formales de que, según esto, el municipio de Torreón se coordinaría con el Gobierno Estatal en el marco del nuevo Grupo de Coordinación Operativo Torreón, la realidad es que los mensajes que con sus acciones mandan ambos órdenes de gobierno son contrarios a lo que anuncian. En la última reunión de Seguridad, celebrada el jueves en las instalaciones militares de la XI Región Militar, que encabeza el Comandante de la XI Región general, Eufemio Alberto Ibarra Flores, tampoco estuvo presente el alcalde mejor lustrado de Torreón. Otro que también desairó al representante del Ejército, al fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, los titulares del Poder Judicial, Miguel Mery y al secretario de Seguridad estatal, Hugo Gutiérrez, fue el director de Seguridad Pública de Torreón, César Antonio Perales Esparza, quien tampoco acudió en representación del municipio. Nuestros subagentes señalan que quizá no fueron tan importantes los temas ahí tratados como el mapeo que ya se emprendió de los lugares de Torreón donde hay focos amarillos en cuanto a robos, riñas y violencia familiar ni el hecho de que se vayan a revisar los portes de armas de los policías o los permisos de los llamados ‘escoltas’, esos que andan en camioneta blanca de reciente modelo.

Y en esos lares, los protervos subagentes nos comentan del “premio” que recibió Eduardo Terrazas Ramos, quien durante los tres años anteriores solamente cobró en Simas y prueba de ello es la abultada cartera vencida que dejó aunado a la inoperancia técnica. Terrazas ahora es contralor municipal pero en diciembre pasado, antes de dejar el cargo en Simas, se encargó de licitar públicamente (aunque nadie se enteró) el contrato por más de 16 millones de pesos para reparación y mantenimiento de la red de distribución de agua potable de 40 pozos. Como solamente se inscribió la empresa Grupo Integrador de Servicios de Edificación S.A. de C.V. y ‘por ser solvente porque cumple las condiciones legales, técnicas y económicas y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas’, se le adjudicó el contrato. Así de simple. Los subagentes no se quiebran la cabeza pensando quién está tras de ese ‘negocio’ con recursos públicos. Ahora como contralor evidentemente no dice nada pese a que le correspondería actuar a la ASE o a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos por Hechos de Corrupción, ahí donde despacha Karla Samperio Flores, quien mejor voltea hacia otro lado. Mientras son peras o manzanas la pregunta que se hacen los ciudadanos es si realmente van a reparar los equipos de bombeo porque mientras tanto siguen las colonias sin agua potable en plena onda gélida. Increíble.

Un ejemplo de que “chango viejo no aprende maroma nueva”, en relación con todos los funcionarios municipales que repitieron en Torreón, fue que en la reciente manifestación de vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas a nadie se le “prendió el foco” de llegar temprano y atender antes a las madres de familia que empuñaban pancartas con cartulinas reclamando la falta de patrullaje en el sector habitacional, pues señalaron concretamente como punto de atención la Plaza de la Mujer, colindante con un tanque de Simas invadido de maleza, donde se registraron recientemente robos a mujeres. ¿Qué el Municipio no tiene grupo de avanzada? ¿Dónde andaban los de Atención Ciudadana liderados por Raúl Garza del Valle? ¿Se enteró el jefe policíaco Perales?, ¿Héctor Estrada?, ¿o Fer Villarreal?, ¿Alguien que apoye al alcalde a la hora de los reclamos? Al parecer todo tiene que hacerlo personalmente porque muchos de los que recontrató y contrató claramente no le sirven y ahí están los resultados. Sólo listos para la foto…

Vaya que el PRI requiere unidad, pero además mucho trabajo, dicen los subagentes que a propósito de que el año entrante se celebrarán en Coahuila las elecciones intermedias y que serán decisivas para la renovación del Congreso de los ‘becados’ del Estado, pues la premisa es conservar la mayoría de curules para el 2027. No hay nada escrito. Como sea, la talacha política ya comenzó y dicen los subagentes que para calentar motores ya inicia la evaluación de los perfiles y en dos vertientes: Los que podrían ser enviados al sacrificio y a los que se les favorecería. Por lo pronto van incrementando su activismo, el delegado de Manolo en Torreón Xavier Herrera Arroyo, el representante del programa Mejora Hugo Dávila Prado y hasta el diputado Felipe González. A ver si ahora se brinda mayor apoyo a la abandonada y cada vez más débil estructura priísta que ya está prácticamente al mejor postor. Esto, por los avances de doña Cecy Guadiana y su tribu guinda en Torreón que en un descuido les comen el mandado.

Y luego de que el dos veces alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, voló a su club de fans asegurando que sería designado como delegado de la Secretaría de Gobernación en Coahuila (cosa que siguen esperando) se le ha visto muy activo en sus redes sociales ahora tiene tiempo de sobra y sin que le quite el sueño que su gobierno haya dejado una deuda de 270millones de pesos de tal suerte que ni los aguinaldos pudieron dar. El gurú de las terapias alternativas y fiel defensor del dióxido de cloro contra el Covid, ahora da consejos como los que daba el Dr. Frank Suárez (fundador de Natural Slim) con pizarrón y todo donde habla desde la Microbiota e intestino permeable hasta los peligros del clorhidrato de aluminio en los desodorantes por considerarlo cancerígeno, aunque al día de hoy ninguno de los estudios realizados haya aportado evidencias científicas que así lo demuestren, pero eso es lo de menos para Ávalos, quien como buen “mata lo sano” recomienda a sus seguidores: “¡Consume grasas saturadas que sanan y deja de consumir aceites vegetales que te oxidan!” y todo mientras observa con vehemencia una magistral pieza de chicharrón que sostiene entre las manos. ¡Provecho!.

Allende el Nazas los protervos subagentes nos comentan que al que se le borró la sonrisa y de forma paulatina durante su visita a Gómez Palacio fue al dirigente estatal del PAN, Mario Salazar, quien muy seguramente hasta fantaseó con estrangular al dirigente panista de Lerdo, Roberto Favela, en una rueda de prensa con motivo del anuncio de la candidatura de unidad que ya acordaron -supuestamente PRI y PAN en Durango. ¿La razón? Todo estaba listo y “planchado” para que ambos dirigentes estatales del PRI, Dany Soto y Mario, del PAN, salieran de forma conjunta y acompañados por los dirigentes locales de ambos partidos Gómez Palacio y Lerdo en una imagen “histórica” en La Laguna en la cual airosos, seguros y llenos de entusiasmo destacarían dicha unidad para darle guerra a la 4T y así lo hicieron, nada más que al final, don Roberto -a quien no querían ni prestarle el micrófono y ya vimos por qué mencionó que él en lo particular así como que muy de acuerdo no está en que vayan en candidatura común en Lerdo y volvió a señalar que al PAN le iría mejor solo. Mientras tanto, los dirigentes del PRI de Gómez Palacio y Lerdo, Carlos Taboada y Carlos Cruz volteaban a la mesa, a las paredes, al cielo incluso buscando respuestas y por último no les quedó de otra que tomar con humor lo que estaba sucediendo con la atípica intervención. Sin duda, falta todavía más “cabildeo” de los azules en Lerdo.

Ahora dímelo delante de ella, no me mientas mas, -Cállate por favor-, dímelo delante de ella si todo eso es verdad, -Aquello se terminó-, Dímelo delante de ella, deja ya de fingir, -Créeme una vez más-, Y así, al más puro estilo “Pimpinela”, pudieron seguir y seguir el pleito en el Cabildo de Gómez Palacio el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, y el regidor morenista, Armando Navarro, frente a la presidenta, Leticia Herrera Ale, quien cada jueves practica diferentes formas de cultivar la paciencia. Cierto que Reyes intentó dar celeridad a la sesión pero como al regidor no le interesa mucho eso de evitar sacar temas que “nada tienen que ver” con los puntos que se someten a votación pero no dejan de incomodar, todo indica que estos encuentros, que parecen sacados de la Carabina de Ambrosio, van a continuar.