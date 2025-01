Cuando Alfonso Gabriel Capone, mejor conocido como “Al Capone” fue arrestado, condenado y encarcelado en 1931, en los Estados Unidos, no fue por la larga lista de crímenes que se le atribuyeron sino por “contrabando”. El Gánster más famoso de los Estados Unidos fue llevado a la prisión de Alcatraz por evadir impuestos. En este 2025 y desde décadas, si por algo se caracteriza el que se considera que fue ‘salvado por Dios para que Estados Unidos vuelva a ser grande’ es porque sabe hacer dinero y en ese sentido ya atizó un impuesto del 25 por ciento sobre todos los productos importados desde México y también con esa intención va el decreto por el que busca considerar a los cárteles como organizaciones terroristas. Dicen los que saben que lo que en realidad pretende es justamente imponer más sanciones económicas porque siendo sinceros ¿Lo que preocupa a Estados Unidos es el tráfico de drogas? No, o al menos no más que todo el dinero que se mueve alrededor y que los ‘gringos’ nada más ven pasar, o quizás de sus propios bolsillos como consumidores leales, pues seguramente alguien le vende a los narcotraficantes: armas, vehículos, equipo de telecomunicación, etcétera, además de redes de empresarios que “lavan” dinero y lo peor ¡Sin pagarle a Estados Unidos!...

Dicen nuestros subagentes infiltrados en varias “Lavanderías” -de las que casi no hay en La Lagunaque con dicha reclasificación de “terrorismo” lo preocupante para las almas puras, nobles e inocentes que se dedican a estas actividades ilícitas será que el delito de “apoyo material al terrorismo” conlleva penas de hasta 20 años de prisión y, en algunos casos, cadena perpetua, pero además, ahora el gobierno gringo podría tomar medidas adicionales para desarticular las redes financieras de las bandas que incluyen por supuesto empresas fachada o “espectrales”, triangulaciones y similares que jamás de los jamases se ven en México. “Volveremos a ser una nación rica”, dijo Trump. Por cierto, para todas las embarazadas mexicanas que darán próximamente a luz en los Estados Unidos sepan que -al menos de momentosus hijos sí serán estadounidenses -sin importar los berrinches del “Güero ya que así se establece en la Constitución de los Estados Unidos y para que fuera de otra manera en los EUA tendrían que modificar su Constitución, algo que por cierto aquí en México está muy de moda en el gobierno de la 4T. Así es que sin sorpresas con los vecinos del norte pues es solo Trump siendo Trump.

*******

Y aquí en Coahuila una guerra se ha desatado por el control de Morena entre quienes en lugar de sumar y jalar para un mismo lado ahora están estirando la cuerda al más no poder, se trata de los senadores Ceci Guadiana (heredera de las manzanas y las minas) y el más que chido, Luis Fernando Salazar, quienes en medio ya pusieron al bien intencionado alcalde de Viesca, Jorge Vélez Sandoval, a quien invitan para ser parte de la tribu. Cuentan nuestros subagentes disfrazados de árbitros de lucha libre, que doña Ceci ya aceleró el paso por Torreón y no está dispuesta a ceder ningún espacio en la carrera por la gubernatura de Coahuila, perdón, por hacer crecer al partido guinda. La semana pasada se apareció para abrir su casa de gestoría y señalar a quien se quedará a cargo de la delegación del Bienestar en La Laguna de Coahuila y junto al delegado parece que tendrán el control de los recursos federales para dárselo a quien más lo necesita, al más viejo estilo, por si se tenía dudas. En el mismo tiempo pero en diferente lugar hizo su aparición Luis Fernando Salazar junto a la diputada Cintia Cuevas quienes después se fueron a un recorrido por Viesca, ahí en ese municipio el senador, después de recibir una llamada y lleno de alegría y euforia le dijo al alcalde Jorge Vélez, que ya no van a sufrir por la seguridad y por la falta de patrullas pues ‘Omar’ mandará a gente de la Guardia Nacional y Ejército a vigilar el municipio olvidado por Dios y por los gobiernos de los últimos 80 años. Por cierto, dicen, los que le saben, que más que alegría, el más que Chido trae mucho coraje pues doña Ceci le ha quitado varias posiciones.

*******

Y en el Cabildo de Torreón, donde la mayoría parece una nueva generación política, a excepción del Dr. Bernal y Sergio Lara, a cuenta gotas se va conformando el nuevo gabinete del bien boleado alcalde de Torreón para su segunda temporada, mientras continúan los problemas de agua limpia y negra, sigue el descontento por varias obras y molestia por las largas filas que para pagar infracciones se acumulan. Lo cierto, es que como cosa de nada o de último momento los jóvenes regidores aprobaron el reglamento para convertir el Tribunal de Justicia Municipal en un Centro de Justicia Municipal. Nadie sabe y nadie supo las implicaciones que tendrá. Cuentan los más optimistas que esto permitirá mayor autonomía al centro, ahí donde despacha y cobra Martha Rodríguez, además, le quitará un peso de encima al gobierno del bien lustrado, pues ‘ya no habrá conflicto de interés’, como lo señaló el diputado morenista Attolini entre el nombramiento del secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem y la dirección de doña Martha al frente del Centro, pues aunque son esposos, no tendrán una misma línea de mando. Los subagentes estarán muy pendientes de las pretensiones reales de este nuevo centro.

*******

Nuestros subagentes que estaban en el quinto sueño por allá de domingo y como a eso de las 12 del día (estaban desvelados) salieron corriendo tras un aviso de un anuncio importante a cargo de la Fiscalía General del Estado, desesperados y con celular grabando dieron cuenta de las palabras que dio “El Sol” de Coahuila y fiscal, Federico FernándezMontañez quien tras un despliegue de elementos y en compañía del altos mando de seguridad presentó Jesús ‘N’ probable responsable de la autoría del intento de feminicidio contraWendy Díaz. Según el relato de la autoridad el presunto feminicida fue detenido en Ciudad Juárez por lo que señalaron que formó parte de un trabajo interestatal, nuestros subagentes que se sentían parte de la serie “La Ley y el Orden” tomaron nota y a la espera de otros cientos de casos que faltan por resolver y por cierto, ¿Qué papel habrá jugado la Policía Municipal a cargo de César Antonio Perales?, la duda surge porque pues supuestamente hay coordinación.

*******

Y tras el nombramiento del apapachado Roberto Escalante al frente de Simas, quien se quedó con la papa caliente, con todos los fierros enterrados que nadie sabe cómo arreglar ni cuándo fallarán, cuentan los mal pensados subagentes que ahora sí habrá una buena conexión entre la parte comercial de Simas y el primer piso del edificio más caro de la Ciudad por lo que fluirán como el agua por toda la colonia de Villas San Agustín. Por cierto, ya el rompecabezas dejó una pieza suelta, que vamos a ver cómo se acomoda pues la séptima regiduría encabezada por Mario ‘N’ deja incompleto el cabildo por lo que el eficiente funcionario Raúl Garza del Valle tendrá que entrarle al Cabildo y dejará acéfala la dirección de Atención Ciudadana, pero no importa, pues pareciera que la atención a los ciudadanos es lo menos importante. Ya veremos y diremos cómo le va.

*******

Y tremenda discusión se armó en torno a la tarjeta ‘la mera mera’ promocionada por el gobierno de Coahuila mediante la estrategia de Mejora Coahuila, a cargo de Gabriel Elizondo Pérez, cuando la ‘influencer’ de Morena y excandidata a la alcaldía de Saltillo, Alejandra Salazar supuestamente exhibió a una saltillense que estaba siendo condicionada para obtener la tarjeta ‘mera mera’ que ofrece descuento hasta del 80 por ciento a población objetivo en los pagos que se tienen que hacer a nivel estatal. Tan pronto salió esto en redes sociales, otras cuentas exhibieron el pasado misterioso y ‘chilango’ de la excadidata de Morena en Saltillo, así como sus errores políticos y tan pronto, se desmintió además a la ciudadana condicionada para adquirir la codiciada tarjeta, nuestros subagentes se preguntan, ¿Quién tiene la razón en este asunto, si lo mismo hacen en la secretaría del bienestar?

*******

Allende el Nazas toda una novela de los sesentas conocida como “Lágrimas y Risas” se convirtió la designación (ah no, las encuestas) de los precandidatos de Morena a las alcaldías de Gómez Palacio, Lerdo y la capital de los Alacranes. Entre las caras tristes la de Marina Vitela fue la que más impactó en La Laguna de Durango pues muchos ya la veían sentada hasta en la silla presidencial y después de haber echado pestes de ella y que de ladrona no la bajaban ahí se les veía en últimas fechas muy abrazados con ella en las chismosas redes sociales. Otra cara triste fue la de Cristian Mijares quien lo dejó todo en el PRI al escuchar el llanto de las Sirenas. Otra que tampoco lo pasó bien fue la lerdense Georgina Solorio, pero seguramente se repondrá. Entre las caras alegres está la de “Betza” (quien seguramente ya tiene domicilio en Gómez Palacio) y de quien los protervos subagentes avisaron con tiempo que por su cercanía con Adán Augusto tenía una carta fuerte para jugar. Otra cara alegre fue la de la diputada local lerdense Flora Leal (de las huestes de doña Marina) y más alegre se vio al Dr. José Ramón Enríquez Herrera, quien de ganar la Alcaldía en la capital (algo que no está sencillo) tendría el camino libre para trabajar por la Gubernatura.

*******

Fuertes fueron las declaraciones de Dany Soto, presidenta estatal del PRI en Durango, quien aseguró que la derrota de Cristian Mijares en las pasadas elecciones, cuando compitió por la diputación federal del Distrito 02, que al final ganó la morenista Betzabé Martínez, fue pactada: “Una catástrofe electoral que no se había visto, que no merecía el partido y que no merecía el gran trabajo que ha hecho Lety Herrera”. Dany le dio un gancho al hígado a Mijares (quien recientemente se le vio muy cercano a doña Marina Vitela) al mencionar que el regidor es un reconocido boxeador, pero no “un reconocido priísta”, entre muchas otras “linduras” y a propósito de esa elección donde al PRI le fue muy mal en La Laguna, se dice y se comenta en la capital de los Alacranes que como “algunos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo” el “Góber” que no canta mal las rancheras y que perdona pero nunca olvida podría ahora sí cantarles su precio a uno que otro en La Laguna nada más para demostrar que en cuestión electoral no todo es dinero, también hay que saber “operar”. Con todo y lo lisonjero que se le ha visto con la “Doctora” Sheinbaum, de cuya mano se sostiene fuerte (casi por 30 segundos), pues él si entendió que la que manda manda, don Esteban Villegas anda más que motivado con el reciente encuentro priísta en Durango donde estuvo presente el dirigente nacional “Alito” Moreno y donde dieron sendos discursos. Ya veremos y diremos cómo les va el primero de junio.