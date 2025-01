Verdades y Rumores.

La gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho?, dice el coro de una popular canción de ‘Los Huracanes del Norte’ y es justo lo que muchos de los fiesteros de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo han estado preguntando insistentemente en las chismosas redes sociales y en diferentes plataformas respecto al padre de la ya bautizada como la “Quinceañera más cara de México”, quien se festejó al estilo “Culiacán” y en cuya fiesta amenizaron Los Tucanes de Tijuana y Luis R. Conriquez, especialista en corridos bélicos, conocidos coloquialmente como ‘Narcocorridos’ que forman parte de la música regional mexicana. Para que los chismosos laguneros ya puedan dormir en paz, luego de que se hicieran incontables debates, que han durado días debajo de los videos publicados en diferentes plataformas, con la incógnita de la ciudad donde se llevó a cabo la espectacular fiesta, los envidiosos ya podrán pernoctar pues la Quinceañera se realizó -redoble de tambores en una cerrada de un fraccionamiento “Alto” ubicado en carretera La Unión, en Gómez Palacio (no en Torreón como circuló), lugar donde una empresa especializada en decorar espacios, pero muy a otro nivel, fue contratada por el organizador para construir en pleno exterior y desde cero, durante varios días con un montó de trabajadores, una especie de salón con toda la escenografía “Bajo el Mar”, con luces, muchas pantallas, globos, hermosas esculturas de hielo de caballos de mar con las iniciales de la festejada, una fuente altísima en cascada, medusas flotando en los aires, arlequines, una enorme barra, montones de “chuchulucos” caros de los que encantan a los “plebes” y demás amenidades difíciles de superar para un evento que contó con bastante personal para atender a los mil invitados, muchos de ellos compañeros de la quinceañera que son de un colegio “encumbrado” donde los jovencitos suelen interesarse más por ver quién tiene el progenitor más rico y no tanto por sus clases pero volviendo al tema que nos ocupa, el papá de “Victoria”, “Daniel”, es un conocido empresario gasolinero (de esas azul con blanco) con talentos ocultos para los negocios pues en los 10 años que lleva su empresa de fundada ha logrado posicionarla al grado que puede permitirse gastar millones de pesos en una fiesta para recordar y quienes lo duden pueden pedir el presupuesto al organizador, a los decoradores o preguntar cuánto cobran los artistas que ahí se presentaron, nada más por si quieren contratarlos para un bautizo. Por cierto, que el orgulloso padre no tuvo suficiente el sábado con la fiesta y se fue de amanecida todavía el domingo a la Charreada ahí mismo en Gómez Palacio (aunque en un área privada y lejos del bullicio) donde se le vio bien acompañado y bastante “protegido” en compañía de varios amigos. Los subagentes disfrazados de medusa nos aseguran que esta fiesta salió más cara que la del año pasado de la hijastra de José Ramón López Beltrán; el hijo del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con todo y la austeridad republicana, sin duda “Como La Laguna Ninguna”.

Y solo cuatro gobernadores fueron invitados a hablar en el reciente Encuentro Nacional Municipal, evento de la presidenta, Claudia Sheinbaum, entre ellos el “Góber” que no canta mal las rancheras de Durango, quien hizo lo propio y para lo que se le invitó, que fue hablar bien de “La Doctora” y apostar por el trabajo en equipo con el gobierno federal de la 4T y en la misma línea se expresó el gobernador echado Pa’ Delante de Coahuila, quien no obstante no formó parte de la comisión de aplausos formada por los cuatro fantásticos pero más tarde habló bien y bonito de las atenciones de la Sheinbaum. Los otros tres gobernadores que sí hablaron en público en el Encuentro Nacional fueron Samuel García, del Partido Naranja; el panista, Mauricio Kuri y la morenista, Clara Brugada. En fin, un evento de momento que sirvió Pa’ la foto grupal, para mandar un mensaje de unidad y pues ya se verá, al tiempo, si sale algo en realidad de beneficio para los estados y municipios de esta reunión donde además ya les avisaron a los gobernadores y alcaldes de las nuevas reglas de los programas que ya tenían y que ahora deberán destinar para fortalecer temas del agua porque el gobierno federal no tiene más dinero que darles (bueno esto último nada más lo pensaron). Así es que ahora se ajustarán a un Plan Maestro en acorde con los tres niveles de gobierno con esa finalidad. Buen anuncio hubiera sido el regreso del Fortaseg (el fideicomiso para seguridad de los municipios) y el Fondo Metropolitano (con el que se hacían obras de conectividad y de agua justamente), recursos que ya jamás han regresado a las entidades ni los municipios desde el sexenio anterior “ni regresarán”, como dice don “Teofilito”. Por cierto muy en su papel de sumar anduvieron ahí los alcaldes de Torreón y Lerdo, Román Cepeda y Homero Martínez (doña Lety Herrera, de Gómez Palacio, no pudo porque anda malita).

La necesidad de la profesionalización en culaquier organización resulta fundamental en cualquier dependencia o cargo, como que no hay mucho que explicar al respecto, tanto que la mayoría de los ordenamientos legales lo exigen como requisito (aunque algunos se hagan de la vista gorda) y aunque cierto es que tener un título no garantiza un buen desempeño, sí genera una mínimo de expectativas. Lo anterior viene a colación porque recién se confirmó lo que era ya como un secreto a voces; la destitución de consejero presidente, Rodrigo Paredes Lozano, al frente del Instituto Electoral en Coahuila (IEC) y todo se dio después de una votación en Instituto Nacional Electoral por la denuncia de montones de irregularidades presentadas en la contratación de personal, sin títulos y no aptos para las actividades designadas. Ni cómo defenderlo. Mientras son peras o manzanas, lo cierto es que el IEC se queda si consejero presidente a unos meses de llevar a cabo la elección de jueces y magistrados del estado de Coahuila que dicho sea de paso será sin recursos extra… Tremendo atascadero democrático, sólo por no nombrar a un profesionista ‘profesional’, valga la redundancia. Veremos y diremos en qué termina esto…

Y lo que llueve en Torreón son las quejas por el desabasto de agua, ‘ni una gota’, ‘sólo en la noche sale un chorrito’, ‘tenemos ya una semana si agua’, son las quejas que reportar a nuestros subagentes que se pasean por la ciudad y lo peor, comentan, no hay todavía a quien reclamarle, si hasta ayer Simas estaba sin gerente general tras la renuncia de Eduardo Terrazas Ramos por el cambio de administración municipal, y desde hace meses sin cabeza en el área de la Gerencia Técnica luego de “darle las gracias” a Raymundo Rodríguez de la Torre, quien suele tomar sus desayunos bastante tranquilo por las mañanas en un conocido restaurante del bulevar Independencia y ya sin tanta presión de quienes ni le entienden y ni le saben. Uno de nuestros subagentes que ha padecido la falta de agua nos reporta que la crisis operativa se refleja en la falta que en plena temporada decembrina se ha presentado estos días en varias colonias. En Simas, juran y perjuran que fue una falla en la electricidad lo que afectó varias bombas y un tanque, lo que causó que habitantes de El Roble 1 y 2 y Alamedas se quedaran sin el vital líquido pero en la CFE apresuradamente se deslindaron de cualquier falla ¿Quién miente? La pregunta lógica de los subagentes es ¿Realmente se brinda el mantenimiento preventivo a los pozos o a la red eléctrica?

Cuentan nuestros subagentes disfrazados de mazo de Corte que quien está en tremendos aprietos y respondió molestó a la odiosa prensa a comentarios aludidos a su persona en la Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum fue el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, a quien se le acusó de ‘favorecer’ más a intereses económicos, incluso, acceder a ‘favores de empresarios’ que a los del pueblo y lo subagentes se niegan a creerlo. El señalamiento y el posicionamiento de la presidenta fue claro: el Poder Judicial y sus representantes deben responder al pueblo, a la ciudadanía, más que intereses particulares, ¡Bien respondido! Ojalá que en la 4T así como lo dicen también lo aplicaran.

‘Me parece que el tema ya está muy masticado’, respondió el mejor lustrado alcalde de Torreón ante la pregunta sobre los 500 millones que están autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Proyecto de Drenaje Pluvial y que reportan mil 300 millones de pesos no ejercidos en 2022 y 2023. Nuestros subagentes que todavía investigan ¿Dónde quedó la bolita? si es responsabilidad del Estado, de la Federación o del Municipio por no gestionar, nos reportan que de momento lo que se sabe es que el plan fue desarrollado por el grupo de empresarios FOMEC en el periodo de Jorge Zermeño y su elaboración tuvo un costo de seis millones de pesos. Este proyecto fue el mismo que don Román Cepeda se llevó al controvertido viaje a Bruselas, donde regresó con un sello de ‘recibido’. Lo que más llama la atención es que algunos de los temas que analizan los inversionistas para venir a instalarse en la región son los servicios, primero las líneas de electricidad y después el agua y los drenajes, entre ellos el pluvial. Más que ‘masticarlo’ se deberían pensar en concretarlo, gestionarlo o de plano buscar otras opciones porque en Torreón seguiremos viendo lo mismo inundaciones y falta de inversión industrial…

Allende el Nazas el único precandidato que arrancó con un evento multitudinario en La Laguna de Durango con motivo del arranque de precampañas del pasado 15 de Enero, y que cierran el 16 de Febrero, fue el de la Naranja Mecánica, Omar Castañeda, quien suspira por la Presidencia de Gómez Palacio. Su presentación, que contó con el acompañamiento del dirigente nacional, Jorge Álvarez Maynez, entre otras figuras nacionales se realizó en un popular salón de la avenida Hidalgo que estuvo lleno a reventar y donde había hasta personas sentadas en el piso en las orillas del salón tanto dentro como afuera. Había gente de todas las edades, incluso familias enteras e incluso bastante gente con discapacidad o de la tercera edad pues en estos años Omar ha seguido atendiendo gestiones de personas que requieren sillas de ruedas y otros aparatos ortopédicos y hasta a su casa las lleva. Más allá de un evento “fifí” lo que parecía, según los chismosos subagentes, fue como si parte de las acostumbradas y desgastadas bases del PRI y del PRD (la gente de colonias populares y ejidos) anduvieran ahí ondeando banderas naranjas y bailando con los arlequines y robots contratados para la ocasión al ritmo de los tambores de los de “La KOMUN” de Santos Laguna que tocaban cumbia lagunera. Su evento salió muy bien, ya veremos y diremos si eso se refleja en las urnas.

Y primero fue en la capital de los alacranes y luego en La Laguna donde el dirigente estatal panista, Mario Salazar Madera, ya anunció que su partido seguirá en alianza con el Tricolor para las próximas elecciones por mucho que se especuló que no irían así en Lerdo, pero no lo harán en coalición a diferencia de los anteriores procesos electorales sino en una candidatura común, figura que les permite (no así la coalición) una distribución del porcentaje de votación conforme al convenio que se registre ante el instituto. La idea de los panistas acordar y garantizar con el PRI que de ganar tengan una distribución más equitativa de las posiciones pues a lo largo del tiempo y bajo el esquema de la coalición sus intereses se han visto mermados y si no que le pregunten al huérfano de registro del PRD