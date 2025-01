Algunas de las dudas que no dejan dormir a los protervos subagentes son ¿Cuánto se va a recaudar y a dónde se destinará el dinero que la Tesorería Municipal de Torreón cobra actualmente en “Cuotas Especiales”? Ya que son obligatorias y que se las carga al Impuesto Predial 2025. Y es que no solamente los atribulados contribuyentes tienen que pagar el 6 por ciento de incremento al Impuesto Predial, del cual no le reciben el pago si no cubre además: Conservación del Centro Histórico por 638 ó 360 pesos, 90 pesos de cuota para los Bomberos, corporación a la que tienen bastante rezagada en sueldo y equipamiento, 135 pesos para Protección Civil, 90 pesos para la señalética -que no se sabe por dónde está ya que ni nomenclatura hay- y 90 pesos para el DIF. Hay además un rubro que raya en el “sospechosismo” que en las Cajas de la Tesorería nada más no saben de qué se trata y se llama “Otros Servicios”. Que es una cuota de 135 pesos y llega hasta 386 pesos. Seguramente algo al respecto tendrá que decir el ratificado tesorero Óscar Gerardo Lujan Fernández.

Para mañana jueves, no solo los gobernadores se reunirán nuevamente con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, allá en la “capirucha” del esmog, y en el marco de actividades de sus primeros 100 días, pues se llevará a cabo el Encuentro Nacional Municipal, donde se supone que se darán a conocer los diferentes ejes del plan de trabajo de “La Doctora” para el 2025 y sin duda será interesante ver lo que se anuncia en apoyo a los vapuleados municipios que son los más afectados en la cadena de los recortes presupuestales federales y luego de que les quitaron importantes fondos federales que eran con los que se respaldaban, por ejemplo Fortaseg. Por supuesto, fueron convocados todos los alcaldes del país, por lo que los subagentes que deambulan por los cafés de Paseo de la Reforma estarán listos para ver cuáles alcaldes laguneros asistirán a la invitación y se sabe que ya varios confirmaron su asistencia. Algo que les van a informar son las nuevas reglas del FAIS pues ahora por decreto y para este año, alrededor de un 25% se tendrá que destinar a obras de agua potable aunque según esto con la alternativa de mezcla tripartita de recursos… Lo que sea con tal que se pueda cortar una flor del jardín federal. Estos días el que se la ha pasado despachado allá el gobernador echado Pa delante, haciendo gestorías en varias dependencias entre ellas SCT, la Secretaría de la Defensa, Hacienda y Conagua al igual se le ha visto al “Góber” que no canta mal las rancheras pues ambos tienen interés en que se avance en el tema de Agua Saludable que lleva un mes detenido.

*******

Las autoridades municipales en sus diferentes áreas, Atención Ciudadana, Desarrollo Social, Protección Civil, Seguridad Pública, DIF, Bomberos y el Simas tienen bastante tiempo para prepararse previo a las congelantes temperaturas que se pronostican para dentro de una semana en todo el territorio coahuilense. Con temor, los subagentes disfrazados de indigentes del sector Alianza escuchan los pronósticos de la tormenta invernal que viene, como si fuera alguna de las profecías de Nostradamus. Y es ahí donde entra el juego de números que indican una baja drástica en la temperatura de un dígito abajo del cero. Ya de dos hacia abajo sería una calamidad, pues hay que recordar las deficiencias en la infraestructura urbana. Si bien la meteorología no es una ciencia exacta nada pierden los titulares de las dependencias mencionadas, que a final de cuentas son los mismos de los tres años anteriores, en tomar previsiones, avisados están. A estas alturas seguramente saben que lo que se requieren son cobijas nuevas y limpias, no como las que actualmente tienen en los albergues donde, por cierto, ni agua hay y tampoco funcionan los servicios sanitarios. Tampoco dan ni café caliente ni un trozo de pan, dicen. El colmo sería que ante las más bajas temperaturas Torreón siguiera con sus constantes fallas en el suministro de agua siendo además el único municipio en La Laguna que enfrenta este tipo de problema en esta temporada.

*******

Nunca me ha dado escuchar a bufones’, fue la respuesta que el bien boleado alcalde Román Alberto Cepeda dio para defender a su recién designado secretario del Ayuntamiento ante los señalamientos que desde hace más de una semana el diputado local Antonio Attolini Murra realizó en donde cuestionaba el nivel de estudios y la cédula profesional del funcionario público. Lo que se convirtió para muchos en un show mediático estilo ‘la casa de los famosos’ trae para nuestros subagentes algunas reflexiones: nadie está dispuesto a escuchar en la política local, no existe ninguna intención de construir diálogos para tener un mejor gobierno y además demuestra una vez más que Morena está más dividido que nunca, ya que mientras, Attolini al estilo Noroña trae a cuestas una férrea crítica contra perfiles y personajes de la política lagunera, otros regidores de su mismo partido se han limitado a levantar la mano ante cualquier propuesta, o mandar desde sus redes sociales cualquier mensaje a favor de la doctora Claudia Sheinbaum o simplemente acudir en una camioneta a vender fruta más barata a colonias y ejidos, ¿Dónde está la congruencia en Morena Coahuila?, Con esta descoordinación le van a lograr ganar una elección al PRI que en Coahuila sí cumplirá 100 años gobernando… Es pregunta.

*******

Nuestros subagentes ya cansados de tanta conmemoración para las mujeres que no rinden frutos se preguntan cuándo se armonizarán las políticas públicas a favor de los casos de feminicidios y es que resulta que cualquier cambio o movimiento que ocurre dentro de las instituciones retrasa las acciones contra la violencia género. Nos comentan que resulta paradójico que ahora que hay presidenta de la República las alertas de género solicitadas para cinco municipios de Coahuila estén frenadas sólo por la transición del Instituto Nacional de lasMujeres a la Secretaría de lasMujeres, es decir el exceso de burocracia de siempre. Al parecer, se necesita ‘un sello’ para acelerar una simple alerta. Así las cosas en el México surrealista…

*******

Allende el Nazas, cuentan los chismosos subagentes que los priístas ya invitaron al “Góber” que no canta mal las rancheras a un desayuno-saludo con motivo del nuevo año que apenas inicia, una tradición que lleva mucha tiempo, y que se hará el próximo domingo en la capital de los Alacranes, lugar hasta donde se desplazarán los priístas de todo el Estado y para la ocasión don Esteban Villegas ya adelantó que dará un mensaje muy claro de unidad. Prácticamente pidió que no se confundan con el canto de las sirenas y lo que puedan decir hoy las encuestas “así andaban en el 2022 y gané por 17 puntos, entonces yo tengo otros números, tengo otros datos”, habría dicho el mandatario. También defendió su postura con el gobierno federal de la 4T y hasta su chaleco rojo quemado tirándole a guinda que suele usar: “Mi trabajo es poderme llevar bien con la autoridad federal, ese es mi trabajo porque al final allá están los recursos, allá se gestionan las cosas. Me llevo muy bien con la presidenta, Claudia Sheinbaum. Es fundamental la relación del Estado con la Federación... Como lo es la relación de los Municipios con el Estado, es prácticamente lo mismo”, habría dicho fuerte y claro para que escuchen los que se hacen sordos. Por cierto, mandó un mensaje a los empresarios laguneros de que habrá cero impunidad en su gobierno casos como el del fallecido Gerardo González Seco y pidió que quienes juzguen “pongan un castigo ejemplar”. Ya veremos y diremos si le obedecen.