Verdades y Rumores

En la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, no se habla de otra cosa. El homicidio del empresario y expresidente de la Asociación Lagunera de Industriales de Maquinaria Pesada y constructor afiliado a la CMIC, Gerardo González Seco, causó indignación entre la clase política de todos los colores, empresarios, gente de la sociedad civil, médicos y hasta obreros quienes durante9días en los que pasó en agonía se unieron en cadenas de oración. Fue en un bar alusivo al Golf(pero en chiquito) del bulevar M. Alemán, en Gómez Palacio, donde Gerardo tuvo la mala suerte de enfrascarse en una discusión con el conocido‘ empresario’ y a detenido “Alex” ,de quien comentaron todos los chismosos subagentes infiltrados que brincaron como hongos que incluso el señalado agresor tomó del interior del bar un instrumento de metal con el cual propinó varios golpes en la cabeza al empresario al cual, según testigos, no lo dejaba ni levantarse del suelo...

¿Quién es el hoy detenido? Para quien andaba distraído, nos comentan los subagentes disfrazados de políticos, policías y hasta revendedores que se trata de un muy ‘popular’ empresario, a quien le gustan las fiestas en grande. Celebró el año pasado su cumpleaños en el Coliseo, aprovechando su cercanía con la industria del entretenimiento y dicen que también de la limpieza. Justo de esa fiesta se habló bastante, se publicaron montones de videos en las chismosas redes sociales porque uno de sus invitados fue el también conocido empresario, Juan Manuel Muñoz Luévano “El Mono” Muñoz, quien acababa de salir en libertad y a cinco años de declararse culpable por el delito de conspiración de lavado de dinero, ante una corte federal de Texas en los Estados Unidos. Otro de sus invitados, dicen, fue el hoy secretario del Ayuntamiento de Torreón, (Pepe Ganem quien está tan de moda en estos días), además de otros alcaldes que recientemente repitieron en el cargo. El hoy detenido también tiene buenas relaciones con deportistas “leyendas” del ‘Llantos’ Laguna, dos de ellos padrinos de uno de sus hijos, y en ese grupo también se encuentra el expugilista, Cristian Mijares, a quien muchos vieron esa noche moviendo cielo, mar y tierra (según las malas lenguas) para que las patrullas en Gómez Palacio no lo detuvieran y también por esos lares “se les figuró ver” al primer sobrino del Municipio de Gómez Palacio. Dicen que muchos “jóvenes” anduvieron hasta preguntando por los videos de las cámaras de seguridad. Pero, como el empresario hoy fallecido también tiene un hijo casado con la nieta de un expresidente de Gómez Palacio, y del mismo grupo político que hoy gobierna en la ciudad, las cosas se complicaron de tal suerte que se vio forzado a intervenir el “Gober” que no canta mal las rancheras y en quien actualmente están puestas todas las miradas pues el que hoy enfrenta una acusación por homicidio, aseguran, también salió muy bueno para cantar y ha dicho a todo el que quiera oírlo que al menos dos exgobernadores de Coahuila lo van a ayudar. Ya veremos y diremos si resulta ser “homicidio culposo” (con lo cual alcanzaría fianza) u “homicidio calificado” para que cada quien saque conclusiones.

■■■■■

Y pasando a temas menos escabrosos, en estos primeros días de enero 2025 ya se consolidó el Grupo Sureste integrado por los nuevos alcaldes de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras, para impulsar obras y programas buscando atraer recursos del Gobierno Estatal.

Aquí en Torreón avanza el ya conocido “Grupo Román” que cada vez, a nivel local y en otras regiones del Estado, van acumulando críticas por lo osado y desafiante de su actuar hasta con el ‘gober’.

■■■■■

Y hablando de los guindas, justo andan más que atentos a las actividades oficiales del don Román, de quien aseguran goza de unas merecidas vacaciones en Estados Unidos en compañía de su familia. Los más bien pensados insisten en que se realiza un chequeo médico en Houston pese a que ya se había atendido un malestar en conocido nosocomio torreonense. No tiene nada de malo tomarse unos días de asueto, pero lo que llamó la atención es que gente que no es muy brillante y que tiene exceso de iniciativa recomienden al edil subir, como así lo hizo, a las inestables redes sociales oficiales, que realiza un recorrido por el corredor de la avenida Matamoros en tiempo presente y a menos que don Román tenga la capacidad de teletransportarse a las tres cuadras donde proliferan el cemento de la transitada vialidad no hay cómo. El punto es que la supervisión, nos comentan, la hizo un día antes de irse y algunos, como el diputado local Morenista, Antonio Attolini, aprovecharon la falla diciendo que lo anterior ofende la inteligencia de los ciudadanos y hasta un video con el que vende los tacos grabó en el lugar para que quede claro que la publicación no es actual.

■■■■■

El intenso frío que se registra en esta ciudad, hizo recordar a los subagentes de las dos mega licitaciones de cobijas que hizo el ayuntamiento de Torreón durante el 2022 y el 2023, en lo que fue la adquisición entre las dos de alrededor de 75 mil cobijas y en las que se gastó la suma de 14 millones de pesos; 7 por año. Lo que se sabe es que las cobijas fueron adquiridas al proveedor de apellido García Ramírez, cuyo domicilio es una modesta vivienda en una colonia popular donde ni lo conocen. Para quienes tuvieran duda de estas compras hechas a la empresa que parece ser de las que “espantan”, estas son las licitaciones públicas realizadas por Víctor Navarro Arratia. LPN/DSA/053/2022 y la LPN /DSA/056/2023. Cuidado, no vaya a ser que otros terminen “descobijados”.

■■■■■

Nos comentan los subagentes disfrazados de fontaneros que Roberto Escalante González, de quien sus malquerientes aseguran se la pasó cobrando en el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), ese que tiene a la ciudad de Torreón sin un solo bache... De menos de 20 centímetros de profundidad pese al enorme gasto realizado y donde harto se habla de la venta de emulsiones de asfalto hará su reaparición triunfal en Simas, donde también abundan las “áreas de oportunidad”. Por lo que hace al SIMV, ahora nos comentan que hará su debut quien fungiera tres años como el operador financiero más importante en la Dirección de Servicios Administrativos, Víctor Navarro Arratia, para mejorar lo que hizo Escalante. Para los que se preguntan por el destino del exgerente de Simas, Eduardo Terrazas Ramos, tras el caos financiero y operativo dejado en el organismo operador, pueden estar tranquilos porque lo acomodarán en la Contraloría Municipal.

■■■■■

Y como también en los gobiernos morenistas hace aire, nuestros subagentes nos reportan que al estilo ‘Ganem’, el alcalde de Francisco I. Madero, Felix Ramírez Hernández, impuso con la mayoría de los regidores de Morena a Juan Pablo Chavarría como tesorero municipal, un hombre que aseguran no tiene experiencia, sin estudios y sin conocimientos contables que requiere el puesto. El ciudadano se presentó sin más exposición que ‘algunos trabajos administrativos’ y su principal atributo será ‘lealtad firme y sincera a todos el municipio’. Cuando se le cuestionó que a qué se dedicaba dijo que ‘era un campesino pero con experiencia en administrar’. Aunque sí, nuestros subagentes valoran la honestidad al reconocer que ‘no tiene carrera’. Ya veremos y diremos si el diputado morenista, Attolini voltea a ver para este lado también emplaza al nuevo tesorero de Madero por no haber terminado sus estudios.

■■■■■

Nuestros subagentes nos reportan que en la Fiscalía del Estado de Coahuila han estado nombrando a los delegados de las diferentes zonas por debajo de la mesa y sin tantos aspavientos, ¿Será que quieren sorprender o uno que otro que ya se hacían dueños de las delegaciones?. Nos reportan los subagentes disfrazados de carpeta empolvada que luego de que en la región Centro quedó Miguel Ángel Medina Torres, en la región Laguna II Carlos Rangel y en la carbonífera Isadora Rodríguez Garza tendrán tremendo desafío los nuevos delegados pues el fiscal, Federico Fernández Montañez ya consignó que los casos que antes tardaban tres horas se resolverán en 25 minutos. Nuestros subagentes que se pasean por las delegaciones estarán muy atentos y con cronómetro en mano para contar los tiempos.

■■■■■

El gremio cultural está a la espera de que el arquitecto Antonio Méndez Vigatá sea ratificado como director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE).

Aunque el tiempo que el alcalde mejor lustrado se ha tomado ya es bastante, y donde hay silencio también hay rumores. Otros nombres han salido a flote como: Verónica Soto y Ruth Idalia Ysais Antuna, para quienes gustan de ver varias veces las mismas películas de terror y con bajo presupuesto.

En el Archivo Municipal de Torreón, los colaboradores tampoco saben si su jefa, la licenciada Cinthia Gaspar Montero, continuará al frente de la institución. El antiguo hogar de don Isauro Martínez vive en la incertidumbre. Dicen que nadie les ha dicho nada. ¿O es que quizá María Isabel Saldaña ya habrá levantado la mano?. Veremos y diremos quién queda.

■■■■■

Allende el Nazas los subagentes infiltrados en el sector empresarial se preguntan quién fue el ‘creativo’ al que la diputada federal morenista de Gómez Palacio, Marina Vitela, puede reclamarle dos que tres desaciertos. Primero, le organizan para mero lucimiento personal el ‘Foro para el Desarrollo Económico de la Zona Metropolitana La Laguna’ cuando justamente esta zona ya no tiene un fondo asignado porque el gobierno federal del partido guinda -con ayuda de los diputados federales de la 4Tlo eliminaron en el país en el sexenio anterior; lo que implica que de de salir las mejores ideas del foro, de todos modos ya no hay dinero para llevarlas a cabo. Segundo, mas creíble hubiera sido si el foro lo hubieran hecho apenas llegando doña Marina a la Cámara de Diputados y no cuando ya se va, a 5 días de que entre en vigor su licencia para separarse del cargo en busca de la Alcaldía de Gómez Palacio. Tercero, un tema medular del foro fue el plan hídrico nacional y su relación con el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, siendo que este último lleva semanas detenido, ha cargado con un estigma de corrupción, y ha salido carísimo pero nada mas no lo acaban. Mejor hubiera sido presentar a doña Marina en el foro ya con una bolsa de recursos federales etiquetados para ser ejercidos en esta región o ya de perdido un informe de su trabajo realizado en la Cámara donde seguramente algo habrá hecho que valga la pena presumir. En serio, ¿Quién le asesora?