Conforme a la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres de Coahuila los Ayuntamientos tendrían que “fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en cargos públicos” y “desarrollar mecanismos especiales para la debida participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social, cultural y civil”. La política pública con Perspectiva de Género se entiende como los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres y crearlas condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género. La ley electoral va más allá e imponeyaun5050encargosde elección popular. Más allá de una imposición, lo cierto es que tan capaz puede ser una mujer como un hombre según sea su perfil y preparación en la administración pública. A nivel federal la presidenta, Claudia Sheinbaum, elevó a rango de Secretaría de la Mujeres lo que anteriormente era un Instituto y así es la tendencia internacional de las grandes potencias...

Por eso, llamó la atención que en el recién nombrado gabinete del Ayuntamiento de Torreón hayan repetido perfiles varones que distan mucho de haber dado buenos resultados en la primera temporada de la actual administración. En la segunda temporada el 90 por ciento de los puestos de primer nivel se repartieron a hombres en tiempos en donde se debe impulsar la igualdad de género. Vaya revelación.

******

Al que le fue como en feria en las chismosas redes sociales y como en repartición de Reliquia le dieron hasta para llevar fue al industrial Santiago Vera, quien salió a decir que está muy agradecido con la magna obra del Giro Independencia, postura en la que los malvibrosos subagentes infiltrados aseguran que quien manda en el edificio más caro de la ciudad sí tuvo vela en el entierro. Lo que fue notable es que más tardó en decir eso don Santiago que los ciudadanos en tundirle y hasta mofas hacían de la rotonda a la que pocos ven utilidad y tan es así que el flujo vial en esta zona suele ser bastante despejado mientras que sigue el congestionamiento en los carriles centrales y sinceramente ¿Por qué habría de haber diferencia? Si no hubo ampliación de carriles y el grueso del tránsito local que circula al oriente es el mismo.

******

Uno de nuestros subagentes infiltrados y quien llegó tarde a la repartición de puestos, perdón, de Rosca de Reyes, nos reporta que el mejor lustrado alcalde de Torreón atinadamente se volvió a deslindar de todo lo referente a la obra fallida del Metrobus o Bus Laguna, tras el desplome del techo de la estación Nazas y aprovechó para decir que fue proyecto de hace ocho años y en donde él ‘no tuvo vela en el entierro’, y hasta recordó que hay una deuda que no se ha pagado en Banobras. Lo que sí dejó claro es que ya el gobierno del Echado Pa’ Delante está llevando los peritajes desde que ocurrieron los hechos. Veremos y diremos en qué termina esta investigación y de quién sí es vela pues cabe recordar que hubo “detalles” observados por el gobierno federal en este proyecto tanto en el gobierno de Rubén Moreira como en el de Miguel Riquelme a quien le cortaron el recurso luego de que la 4T decidiera desaparecer el Fondo Metropolitano. A ver cuánto más dura esa obra, ahora destruida, que nada mas ha servido para que los del partido guinda señalen los muchos millones que costó y que nada más no ha podido avanzar.

******

Nuestros subagentes con chaleco guinda nos reportan que donde ya andan de pleito y no saben dónde quedó la bolita es en el Bienestar en Coahuila, ya que mientras Américo Villarreal Santiago, designado importado de Tamaulipas para llevar las riendas de la Secretaría en Coahuila, asegura que está haciendo una reestructura (ya que encontró muchos ‘aviadores’), un grupo de trabajadores se quejaron de un despido injustificado y fueron ‘corridos’ porque don Américo tiene que ‘pagar favores’ y según contaron las lenguas de doble filo fueron ‘engañados’ para acusarlos de abandono de trabajo. Al parecer, no todo es miel sobre hojuelas en las oficinas, ya quien llegó asegura que hay un desorden en los padrones, direcciones y presupuestos, e igual, esto sucede en la subdelegación Torreón donde despachaba la actual diputada Federal, Cintia Cuevas, y subdelegación por la que todavía suspira. Nuestros subagentes nos reportan que ya pronto se tendrá representante en La Laguna y están próximos a decidirse entre Brandon Pérez y Pily de Aguinaga por lo que estaremos atentos tanto de las cuentas como de los padrones que se encuentren.

******

Nuestros subagentes escondidos en uno de los cuatro módulos de la Planta Potabilizadora de Agua Saludable para La Laguna nos comentan que en la Comisión Nacional del Agua ya no saben qué hacer con el hoyo negro en el que está inmerso Cuencas Centrales del Norte (la Conagua local) pues nos reportan que los directores tuvieron que ser despedidos por malas prácticas, y aunque la Doctora Sheinbaum diga, al igual que quien le antecedió, que ‘no hay corrupción’ al parecer es lo que más envuelve a este organismo, por lo menos en lo que respecta a este proyecto federal. Y quien ya levantó la mano para entrarle al quite, dicen, es el excandidato a la alcaldía por Morena, Shamir Fernández, a quien dicen que muy pronto lo veremos en esos lares ¿será?

******

El que visitó nuevamente La Laguna fue el “Góber” Echado Pa’ Delante quien acompañó al “Sol” de la Fiscalía del Estado, Federico Fernández Montañez, quien iluminó a quienes estuvieron en las instalaciones del Centro de Convenciones de Torreón en una ceremonia de graduación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, serán unos 300 nuevos elementos que se integrarán a las diferentes corporaciones de la Secretaría de Seguridad y 191 a las unidades de la Fiscalía General del Estado y para no quedarse atrás, con los anuncios de la Policía Municipal, presumieron los del Estado un importante aumento salarial que se verá reflejado en febrero, esto después de nueve años, por lo que fue anunciado con bombo y platillo. No estuvo el alcalde mejor lustrado quien según el gobernador salió de la ciudad por motivos personales. Todo, forma parte de la reestructura que Federico inició desde noviembre y terminará para finales de enero. Lo que se preguntan los subagentes de La Laguna es cuánto tiempo más tendrán que esperar para conocer a quien será el nuevo delegado.

******

Allende el Nazas, el Agente 007 esperaba que los protervos subagentes obtuvieran del “Góber” que no canta mal las rancheras, ahora que estuvo de visita en La Laguna (muy bien cobijado por los alcaldes de Lerdo y Gómez Palacio) alguna declaración ‘roba planas’ similar a la del “Góber” Echado Pa’ Delante de Coahuila, entidad donde -según estoel Estado invertirá mil millones de pesos para obras y programas en Torreón pero que en el caso de Gómez Palacio y Lerdo de momento se quedaron con las ganas. Todavía don Esteban no pudo ofrecer alguna cifra a invertir en esta región en materia de obra pública aunque juró y perjuró que el 2025 será mejor que el 2024 y a Dios gracias considerando que el año pasado fue la inversión más baja en obra pública de los últimos 7 años. Empero, siendo justos, la situación económica para Durango se ha complicado por los continuos recortes federales del gobierno de la 4T y para muestra un botón: Todavía no transcurre ni la primera semana de Enero cuando ya les atizaron un menos 5 por ciento del presupuesto federal asignado a la entidad que ya de por sí no era de presumirse, razón por la cual igual que en “Betty La Fea” es posible que sientan que ‘la miseria les respira en la nuca’. Algo positivo, es que el que no canta mal las rancheras aseguró que no pasará de la próxima semana para que los municipios se reúnan con personal de la Secope a cargo de Ana Rosa Hernández para ver proyectos de obra pública para el 2025 tanto para Lerdo como para Gómez Palacio y deberán apurarse ser así si es que Don Esteban quiere mostrar “músculo” en las elecciones de este año.

******

Por cierto, por fin la titular de Secope, Ana Rosa Hernández, acompañó a don Esteban a La Laguna y…. Pues nada más, porque las obras eran 100 por ciento municipales y para hacerlas hasta se endeudaron los ayuntamientos. Empero, múltiples videos muestran que tanto Don Homero Martínez, de Lerdo, como doña Lety Herrera, de Gómez Palacio, tienen notables aptitudes para el Séptimo Arte pues su capacidad de oratoria quedó demostrada en sendos discursos donde se desvivieron en agradecimientos y demás parabienes para Don Esteban Villegas a quien le pusieron el balón para que lo pateara y metiera gol. Los presidentes locales lo dijeron fuerte y claro, frente a las cámaras y fuera de cámaras, con micrófono y sin micrófono, resaltando una y otra vez (por si no escucharon en Tlahualilo y Mapimí) el gran pero gran apoyo recibido de don Esteban. Posiblemente apoyo del tipo: ¡A la bio, a la bao, a la bim-bom-bá!. En fin, lo cierto es que tanto al “Góber” como a los ediles les fue más que bien en el “aplausómetro” de los ciudadanos pues ambas obras se ubican en vialidades muy transitadas; el bulevar Tecnológico en Lerdo, que “forma parte de una estrategia integral para mejorar la infraestructura urbana al norponiente de la ciudad”, según declaró don Homero, como el bulevar Rebollo Acosta en Gómez Palacio, que según esto se estará terminando en Marzo: “Yo sé que hubo una desesperación y un poquito de incredulidad de que lo íbamos a hacer pero aquí estamos”, habría dicho doña Lety.