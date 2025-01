Verdades y Rumores

“Torreón y Coahuila son mucho más grandes que nosotros”, aseguró en contundente mensaje el gobernador echado Pa’ delante, que en esta ocasión sí asistió al evento de la toma de protesta del alcalde mejor boleado, Román Alberto Cepeda y hasta un abrazo fuerte -con puñal en mano- se dieron.

Contexto: Los “malos entendidos ”vienen desde que don Román anduvo juntándose con los de la 4T, previo a que se definiera la candidatura de Manolo al gobierno estatal, cargo por el cual también suspiró (y suspira) don Román pero lo que terminó de mermarla relación fue que el de Torreón disolvió el Grupo de Reacción, formó uno propio y dio de baja al enlace con la Policía Estatal rompiendo prácticamente la coordinación. “Haiga sido como haiga sido”, cuentan los protervos subagentes que por ahora se notan los resultados de la visita que días antes realizó don Román al Palacio Rosa, allá en la “capirucha” del pan de pulque, logró limar asperezas en medio de la crisis política entre quienes mandan en Coahuila y en Torreón, y como diría Juan Gabriel: “pero qué necesidad”...

Según esto hablaron de trabajar en equipo y mientras tanto ya Manolo dio a conocer proyectos clave para el desarrollo de la ciudad, según esto por más de mil millones de pesos para este mismo año, aunado a los proyectos sociales a través del programa “Mejora”, por lo que todo apunta a que en este diferendo, Torreón saldrá ganando. Por cierto, pésima fue la transmisión en redes sociales del primer evento del alcalde pues no solamente falló el sonido sino en la nitidez de la proyección de las pantallas ¿A quién habrán contratado? También dicen los malquerientes del alcalde que hubo un acceso controlado al evento porque había temor de que se colaran quienes tenían intención de hacer alguna rechifla. También contaron que fue clara la prohibición de que funcionarios municipales se tomaran fotos con el gobernador ¿Será?

Y después del evento ciudadano, donde la gran expectativa fue la visita del gobernador, nuestros subagentes nos reportan que muy gustosos se fueron a festejar el alcalde reelecto -con hijos y directores- en un restaurante exclusivo de la calle Cobián, dicen, los subagentes disfrazados de meseros que la reservación fue para cien personas pero quien estaba más feliz por todos los ‘arreglos’ y lo que viene fue al jefazo de la policía municipal César Antonio Perales, quien fue refrendado en su puesto, al igual que muchos directores que degustaron de ricos cortes de carne y finos vinos, claro, ‘cada quien pagó su cuenta’… bueno eso queremos pensar en un gobierno con tanta transparencia como el que inicia… A propios y a extraños que pasaban por la zona le pareció raro tanta movilización pues el lugar hasta fue cercado y vigilado por elementos de la policía municipal.

Y mientras en Torreón ya hay pleito protagonizado por funcionarios, que se supone son los que le deberían ayudarle al alcalde, nuestros subagentes juran y perjuran ya tener bien identificadas las manos que intervinieron para que se designara como secretario del Ayuntamiento, a José Elías Gánem Guerrero y dicen, nuestros subagentes fue recomendación directa de uno de los hijos de quien despacha en el séptimo piso. Independientemente de que si solamente llegó a la preparatoria, de que si en realidad cursó la carrera de Derecho en la UAL, de que si su cédula profesional está en trámite (o sea que no la tiene y por lo tanto no cumple con el requisito) el que lo ha defendido a ultranza y en ese propósito se ha hecho notar es su amigo el regidor panista plurinominal, Sergio Lara Galván. Nos comentan que Pepe Ganem ya mostró su verdadera personalidad, rijosa de siempre, tras los señalamientos que en su contra hizo el diputado local morenista, Antonio Attolini Murra, en el sentido de que no reúne el perfil profesional para el cargo y que su nombramiento es ilegal porque no cumple con los requisitos. Fue fácil para el morenista demostrar la falla públicamente y enganchar en la discusión a quien también será el jefe de Gabinete, perdón, perdón, flamante secretario del Ayuntamiento, ya ahora el diputado reta al secretario para que deje en diez días su cargo. Ya veremos y diremos lo que ocurre en la interesante saga que sin duda dará para más. Y mientras Attolini, conocido ya como el ‘noroña lagunero’ anda de pleito, nuestros subagentes vieron a la diputada federal Cintia Cuevas en las primeras filas de la toma de protesta del bien boleado alcalde, muy sospechoso, que la diputada vaya al evento del acalde priísta y ni siquiera se haya aparecido en la toma de protesta de los ediles morenistas, dicen, nuestros subagentes que sólo fue a echarle porras a su regidora estrella Ariana Cervantes. ¿Será?

Para los subagentes no fue sorpresa, que Óscar Gerardo Luján Fernández repitiera en su cargo como Tesorero Municipal de Torreón por otros tres años. Por encima de todos los rumores que hizo circular en el sentido de que le rogaron y puso sus condiciones para quedarse, la realidad de las cosas es que era “sí o sí” que repitiera, tras de que la Auditoría Superior del Estado, ASE diera a conocer que el Municipio de Torreón tuvo observaciones por más de 324 millones de pesos, en el ejercicio correspondiente al año 2023, mismas que alguien tiene que ayudar a justificar. La mayor parte de las observaciones están relacionadas con las compras a proveedores que no cumplen con requisitos para dar el servicio que proporcionaron, algunas de estas empresas con una clara esencia “espectral” que ocupan locales chiquitos y facturan millonarias cantidades. Por ejemplo, en la calzada Abastos, casi llegando a la Ávila Camacho hay una que parece frutería pero vende chalecos, uniformes policíacos, sistemas de videovigilancia, etc. En suma, imposible dejar ir a Luján en este momento, pues de todos es conocido que la Contraloría Municipal y quien la encabezó, Miguel Ángel Zúñiga Chávez, fueron figuras decorativas. Algo que sí sorprendió es que repitiera en el cargo de director de la Policía Municipal, César Antonio Perales Esparza, ante los resultados obtenidos en la anterior administración que distan mucho de presumirse. En fin, cada uno elige el infierno en el que quiere quemarse.

Hasta el próximo lunes, por ahí de las diez de la mañana, nos reportan los subagentes que la cita es en el Cuarto Piso para dar a conocer a los integrantes del gabinete que acompañará al alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda. Aunque la mayoría de los funcionarios desde directores generales hasta mandos medios ya se sienten en caballo de hacienda para repetir en el cargo pese a su gris desempeño hay puestos en los que corren las apuestas. Que si él hasta el 31 de diciembre director de Servicios Administrativos, Víctor Navarro Arratia repetirá, otros juran y perjuran que lo conservarán en la Gerencia del Simas para quitárselo de enfrente al tesorero municipal mientras se ocupa de la operación “Clean”. Otro que está incierto es el titular del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), Roberto Escalante González, del que se dijo de manera insistente que pasaría a Obras Públicas y ahora, los subagentes se enteraron que fusionarán las dos dependencias mencionadas por su “redituabilidad”, perdón, por su compatibilidad. Pero independientemente de que serán los mismos, los subagentes les recuerdan tener presente las palabras del alcalde que “el puesto se gana todos los días, y debe desempeñarse con profesionalismo, legalidad, compromiso, eficacia, transparencia”. A ver si es cierto.

Apenas empezando el año llamó la atención el colapso de una de las losas de lo que sería el estacionamiento del postergadísimo “Tardabus”, perdón, el Metrobus Laguna ubicado en calle Muzquiz y bulevar Constitución, de Torreón. En las chismosas redes sociales los ciudadanos daban a Dios gracias que ya por fin y en vista de las circunstancias tengan que hacer una “limpieza” del escombro de la carísima obra estatal que nunca ha sido aprovechada porque en 7 años nadie pudo concretar el proyecto que inició con recursos federales a través del Fondo Metropolitano y que luego ni con recursos estatales pudieron consolidar. Actualmente esa plancha de concreto además da muy mal aspecto a la entrada de Torreón. Según esto, tras el sospechoso derrumbe se habrá de evaluar la estructura. También deberían evaluar todas las paradas donde claramente hay láminas despegadas, faltan puertas, etc.Mejor aún sería para el Estado retirar todo lo que siga sirviendo de recordatorio de lo que pudo ser y no fue, algo que sirve muy bien para quienes busquen esa bandera política.

En la “capirucha” del pan de pulque muy arropado fue el arranque de gobierno del alcalde, Javier Díaz González, tanto en su toma de protesta en las primeras horas del 1 de enero y por la tarde en el evento ciudadano donde, acompañado por el gobernador echado Pa’ Delante, anunció la construcción de un esperado Centro de Convenciones, la entrega de 37 nuevas patrullas, 25 de ellas eléctricas, de las fabricadas en Saltillo, las cuales entregaron ambos el jueves, también muy temprano. El nuevo alcalde saltillense en mensajes a través de las inestables redes sociales destacó: “En seguridad, coordinación total con el Gobierno del Estado, con la Fiscalía, con el Gobierno Federal y la doctora Claudia Sheinbaum, Ejército, la Marina y la Guardia Nacional”. Dicen los subagentes, que se sienten Saraperos, que Javier Díaz presume de tener claro su lugar y que le conviene más sumar pues en el PRI el que se mueve “no sale en la foto”.

Allende el Nazas, en La Laguna de Durango, igual que los subagentes dijeron una vez, otra vez y otra vez que no se iba a terminar el proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna en el sexenio de López Obrador, por una parte, por toda la corrupción que hubo en la asignación de contratos, y por otra parte, porque tardaron muchísimo en empezar las obras. Ahora, los subagentes ven un difícil panorama para que la obra avance, primero porque después de que ASL tuvo una asignación de 8 mil millones de pesos en 2023 y de casi 6 mil millones en 2024 (y todavía no pueden acabar), en 2025 tendrá apenas unos 3 mil millones de pesillos que de poco servirán para todo lo que falta. Ya viendo el plan hídrico federal y los cambios que en algunos programas etiquetados para los estados y municipios se hicieron todo apunta a que la “tirada” del Gobierno Federal es que ahora los Estados y los Municipios van a tener que “ayudarle” a la 4T a terminar esta obra que supuestamente sería 100% federal. ¿El regalo de Navidad? Este Diciembre se suspendió el servicio porque la empresa que estaba operando la potabilizadora terminó su contrato sin capacitar a nadie más para su funcionamiento y ni el Gobierno Federal ni los Estados tienen quién opere la planta. La planeación, desde un inicio, ha sido el Talón de Aquiles de la 4T para concretar Agua Saludable. En lo que sí no falla es que se han destinado miles de millones de pesos, más de 14 mil millones de pesos cuando el propio López Obrador dijo que costaría unos 9 mil millones... Y lo que le falta.