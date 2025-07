Jaque Mate

“El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo”, Eduardo Galeano.

La violencia contra las mujeres incomoda a los políticos porque les recuerda que la principal responsabilidad del Estado, que ellos controlan, es proteger a los gobernados. Por eso el secuestro y la muerte de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, de 62 años, quien murió a manos de un grupo criminal autodenominado la Mafia Veracruzana por no haber pagado "cuota" para trabajar como taxista, ha incomodado tanto a la clase política.

En la mañanera del 25 de julio la presidenta Sheinbaum no introdujo el tema. Abrió espacios amplios para tocar temas más relevantes, como el concurso binacional "México Canta por la Paz y Contra las Adicciones" o el billete conmemorativo del Gran Sorteo Especial de la Lotería Nacional del 15 de septiembre. Cuando un reportero le preguntó sobre "este lamentable asesinato de una mujer taxista, quien era maestra jubilada", no recordó el nombre o prefirió omitirlo: "Desde que a esta persona. se denunció su desaparición, desde ese momento hubo colaboración con el gabinete de seguridad". En un minuto despachó el tema. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, explicó en una entrevista: "Fue violentada la maestra, nos están indicando los forenses, que parece ser que a raíz de esta violencia le dio un infarto".

No, la violencia contra las mujeres no es prioridad para nuestros políticos, pero sí la "violencia política de género". Por eso la diputada del Partido del Trabajo Diana Karina Barreras denunció a una ciudadana de Hermosillo, Karla Estrella, por haber publicado en X: "Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna [presidente de la Cámara de Diputados federal] para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura, Cero pruebas y cero dudas". La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral obsequió una sentencia contra Estrella por "violencia política de género". Se le ordenó ofrecer a la diputada DATO PROTEGIDO una disculpa "por 30 días naturales", se le remitió una "bibliografía" para estudiar el uso sexista del lenguaje, se le conminó a "realizar un curso" sobre el tema, se le inscribió en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Materia de Género.

No es el único caso de censura por supuesta violencia política de género. Está el de Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, que denunció a Acapulco Trends por divulgar información sobre un presunto desvío de 898 millones de pesos; el de Héctor de Mauleón, denunciado por señalar un grupo de protección al huachicol vinculado a la actual presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras López; el de Tribuna de Campeche, denunciada por la gobernadora Layda Sansores por cuestionar presuntos actos de corrupción.

Gutiérrez Luna ha asumido la defensa de su esposa, DATO PROTEGIDO, y ha afirmado que la sentencia no dice lo que dice; que Estrella "deberá publicar por 30 días naturales. en su perfil X" el mensaje de disculpa. Afirma que la indignación en redes sociales "es una estrategia política de Claudio X. González", pero la propia Estrella me dijo en una entrevista que no conoce a González y que antes de las declaraciones de Gutiérrez Luna ni siquiera sabía quién era.

Mientras los políticos se encarnizan con una mujer por expresar una opinión, la presidenta se refiere a la maestra Hernández Cruz como "esta persona" y la gobernadora Nahle dice que "le dio un infarto" mientras era violentada. A la clase política mexicana le preocupa la "violencia política de género", no la violencia contra las mujeres.

FRAUDE ELECTORAL

El informe Elección Judicial 2025 del ministro en retiro José Ramón Cossío y Jorge Alberto Medellín Pino demuestra que la elección judicial del 1 de junio fue un fraude. Los acordeones fueron la clave del resultado.

