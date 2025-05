Verdad amarga

“La democracia no muere de golpe. Muere por decisiones disfrazadas de legalidad. Y eso es la Elección Judicial. Y cuando el poder ya no tiene límites, lo que sigue es un régimen del que no se regresa”, Macario Schettino

Apocas horas de llevarse a cabo , al mismo tiempo que dos procesos electorales en Durango y Veracruz, México estaría viviendo una de las ocurrencias e imposturas más extrañas y caras de su Historia tras lo que desde el Gobierno se ha vendido como si se tratara de una elección y reforma judicial este domingo.

Y es que la autodenominada "elección judicial" en el país ha estado marcada por muchas sombras y controversias de origen. Para poder aprobar la llamada reforma, el partido hegemónico obtuvo el voto del panista Miguel Ángel Yunes Márquez a cambio de retirar órdenes de aprehensión contra su familia. Por otra parte el INE solicitó 13 mil millones de pesos para organizarla aunque solo recibió poco más de 7 mil, lo que ya ha limitado la instalación de casillas, y por si fuera poco, la selección de candidatos ha sido cuestionable por sus bajos requisitos y uso de tómbolas seguido del reparto de acordeones con nombres de aspirantes afines a MORENA por parte de servidores públicos.

Por si fuera poco, entre los aspirantes de los 881 cargos que se disputarán en la elección judicial, hay quienes tienen investigaciones abiertas por delitos de abuso sexual, acoso laboral, vinculación con el crimen organizado, corrupción y venta de plazas.

El líder del PAN, Jorge Romero Herrera, criticó la elección judicial denunciando que los resultados son predeterminados y como prueba de ello el "carnaval de acordeones" que se estarían distribuyendo.

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) alzó la voz en contra de la misma señalando que es una estrategia de MORENA y algunos otros partidos para debilitar al Poder Judicial: "No hemos exagerado al exigir su cancelación, pues advertimos que estamos ante un Golpe de Estado técnico (...) la historia y el derecho internacional nos obliga a nombrar con claridad lo que estamos viviendo".

A través de un Comunicado este organismo hizo un pronunciamiento dirigido a la Ciudadanía en los siguientes términos: "Hacemos un llamado a las y los mexicanos a reflexionar sobre la elección judicial: no es democratizar el Poder Judicial, sino un golpe a la democracia".

Para sustentar su acusación, la organización echa mano de una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sostiene que: "Cuando el Poder Ejecutivo y el Legislativo se coordinan para reducir o eliminar la independencia del Poder Judicial, se configura una ruptura del orden constitucional. Esta forma de intervención, sutil pero profundamente regresiva, ha sido reconocida como un Golpe de Estado en su modalidad técnica", de modo que para la JUFED, la elección judicial es una simulación ya que los ciudadanos que participen en el ejercicio no votarán por personas formadas y con experiencia, sino por preseleccionados que cuentan con el apoyo"de MORENA, el Gobierno, el crimen organizado".

De aquí que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación llamó de manera urgente a la Ciudadanía a mantener: "una mirada crítica ante la narrativa oficialista de una supuesta democratización del Judicial".

Y lo anterior no es para menos: en una elección de Estado en que no hay árbitros ni transparencia, donde se ordena desde el uso de acordeones para legitimar a sus candidatos indicando que voten solo a los marcados por las siglas "PE" (Poder Ejecutivo, que son los candidatos de la Presidencia) y donde el INE quedó coptado por una empleada del partido oficial impuesta por Alfonso Durazo desde hace más de un año-en complicidad criminal con los partidos políticos de oposición que nunca protestaron o impugnaron esa designación viciada de origen-no existen garantías de legitimidad pues tampoco se permitió participación ciudadana en el escrutinio de los votos, más allá de la simulación, el discurso y el enorme dispendio de recursos públicos ante una falsa reforma travestida de elección que nadie pidió para empezar.